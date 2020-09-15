Dell представила ноутбук Latitude 9510 на платформе Intel с поддержкой 5G Dell Technologies представила ноутбук Dell Latitude 9510 – первый на рынке бизнес-ПК с поддержкой 5G на базе Intel vPro1. ИТ-администрат

Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows Премиальный хромбук Компания Dell выпустила ноутбук Latitude 7410 Chromebook Enterprise премиум-класса. Модель относится к сегменту хромбуков и п

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса Один или «два в одном» Начать стоит с того, что устройства Dell Latitude 9510 на текущий момент – одни из самых легких и компактных ноутбуков для бизнеса, ко

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса Один или «два в одном» Начать стоит с того, что устройства Dell Latitude 9510 на текущий момент – одни из самых легких и компактных ноутбуков для бизнеса, ко

Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G hnologies представила новые продукты и программное обеспечение в премиальных сегментах своих линеек Latitude, XPS и портфолио дисплеев. Они помогут клиентам внедрять инновации, сотрудничать и д

Dell представила в Москве новые клиентские решения ртфеле клиентских решений. Гостям мероприятия Dell CS Launch были продемонстрированы новинки линеек Latitude, Precision и Wyse, мировые премьеры которых состоялись ранее в этом году. Эксперты к

Dell представила десятую серию компактных ноутбуков Latitude Dell Technologies представила десятое поколение коммерческих ноутбуков серии Latitude, более изящных, компактных и удобных для переноски. Новый портфель мобильных бизнес-

Dell Technologies представила новинки для образовательных учреждений ь учителей и учащихся по всему миру. Среди новых продуктов — интерактивный монитор, прочный ноутбук Latitude и тележка для зарядки. Новинки призваны помочь преподавателям соединить технологии и

Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены CES 2019 в Лас-Вегасе множество новых и усовершенствованных продуктов и программных функций линеек Latitude, XPS и Inspiron. «Выставка CES открывает год, и в январе часто принимаются амбициозн

Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса Dell объявляет о начале продаж на российском рынке новых ноутбуков корпоративного класса Latitude, а также настольных систем и моноблоков OptiPlex. Портфель ноутбуков бизнес-класса D

Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях Dell объявила о выпуске планшетного ПК Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet, обеспечивающего производительность, гибкость и надежност

Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест тивно управлять ими. Среди новинок — устройство Dell EMC XC Xpress for VDI, мобильный тонкий клиент Latitude 3480, операционная система ThinOS версии 8.4 с поддержкой протокола VMware Blast Ext

Dell представила линейку систем «2 в 1» Latitude корпоративного класса Dell анонсировала новую линейку устройств «2 в 1» Latitude корпоративного класса, которые представляют собой ноутбук и планшет в одном устройст

Dell анонсировала новые ПК и мониторы для учебных заведений мобильные компьютеры и мониторы, разработанные для учащихся и преподавателей — ноутбук-трансформер Latitude 11 (3189), ноутбуки Latitude 11 (3180) и Latitude 13 (3380), а также и

Обзор ноутбука Dell Latitude 13 (7370) Широкий ассортимент рабочих станций Dell Latitude серии 7000 охватывает среднюю и высокую ценовые категории. Для теста мы выбрали саму

Обзор ноутбука Dell Latitude 7370: все, что нужно Герой этого обзора Dell Latitude 7370 может похвастаться весьма серьезным уровнем производительности, но при этом не

Dell Latitude 14 Rugged Extreme 7404 – суровый ноутбук для суровых мужчин иц и влаги. Там, где «танк не проползет» и любой другой ноутбук будет невозможно использовать, Dell Latitude 7404 Rugged Extreme сохранит не только полную работоспособность, но и данные в безоп

Dell анонсировала начало продаж защищенного планшета Latitude 12 Rugged в России Компания Dell выпустила первый планшет в защищенном корпусе Latitude 12 Rugged, предназначенный для работы в сложных условиях. Как сообщили CNews в Dell,

Dell представила новые ноутбуки и планшетный ПК для бизнеса ll начала продажи в России продуктов корпоративного класса: ноутбуков Vostro 15 серии 3000 (3558) и Latitude 14 Rugged (5404), а также планшетного ПК Venue 10 Pro (5055). Об этом CNews сообщили

Dell начала продажи новых ноутбуков бизнес-класса семейства Latitude в России Компания Dell объявила о начале продаж на российском рынке новых ноутбуков бизнес-класса семейства Latitude. Обновленный портфель включает модели Dell Latitude 7000 Series (E7250, E7450

Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями Компания Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями в элегантном корпусе. Новинки включают ноутбук-трансформе

Dell анонсировала новый корпоративный ноутбук Latitude E6540 Корпорация Dell представила новый ноутбук Dell Latitude E6540, который отличается производительностью, а также высоким уровнем управляемости

Google убьет свой сервис для слежки за пользователями Компания Google объявила о том, что с 9 августа 2013 г. прекратит работу сервис Google Latitude. Это касается как отдельного приложения Latitude для iPhone, так и Google Maps для Android, в котором доступ к сервису реализован как встроенная функция. После отключения сервис

Dell Latitude 3330: ноутбук для школ и университетов Корпорация Dell представила ноутбук Latitude 3330, который в большей степени предназначен для учащихся и студентов. Ключевое преи

Новые планшеты Dell XPS 10 и Latitude 10 появились в России Корпорация Dell начала продажи планшетных компьютеров Dell XPS 10 и Latitude 10 в России. XPS 10 был представлен на международной выставке IFA 2012 в Берлине. Он

Чуть дороже бумажной: обзор ридера Prology Latitude I-604 ногие производители более дорогих ридеров предпочитают сейчас ограничиваться лишь возможностью зарядки от компьютера. Кстати, от сети аппарат заряжается гораздо быстрее. Оригинальная упаковка Prology Latitude I-604 Наушники, входящие в комплект поставки, являются приятным дополнением и примером заботы о потребителе. И, конечно же, далеко не каждая электронная книга поставляется с чехлом. П

Dell представила планшет для бизнеса Компания Dell представила конфигурацию планшета Dell Latitude 10 с улучшенной защитой, которая включает большее число функций безопасности, чем лю

Тест Prology Latitude T-720T: качественный букридер с поддержкой USB Host На правах рекламы У Prology богатый опыт разработки букридеров и планшетов, есть в линейке продукции бренда Prology и андроидный букридер в 7 дюймов. Это модель Latitude T-710T. Но новый T-720T заметно мощнее — на борту процессор A-13 Cortex A8 с частотой 1200МГц. Ну что тут скажешь, красавец! Вообще, если говорить о продукции Prology, то, похоже, ра

Dell Latitude E6430u: бизнес-ультрабук с SSD-накопителем Компания Dell объявила о предстоящем выходе на российский рынок бизнес-ультрабука Dell Latitude E6430u. Latitude E6430u оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 x

Обзор ридера Prology Latitude T-709: покорми свой мозг хорошей книгой На правах рекламы Сегодня мы тестируем совершенно новый ридер от Prology — семидюймовый широкоформатный медиаридер с TFT-дисплеем Prology Latitude T-709. Вещица любопытная. Казалось бы развитие TFT-ридеров понятно — сенсорный экран и поменьше кнопок. Нет, Prology Latitude T-709 идет поперек общего тренда. Перед нами доволь

Обзор Prology Latitude T-804T: ридер с большой буквы Сегодня у нас в редакции новый букридер от Prology, устройство с восьмидюймовым сенсорным TFT-экраном — Prology Latitude T-804T. Рассматривая TFT-ридеры всегда есть соблазн сравнить их функционал с функционалом полноценных планшетов или букридеров с E-Ink экранами. Чехол Prology Latitude T-804T сд

Тест Prology Latitude T-710T: новое поколение выбирает Android 4.0 ны”. Складывается ощущение, что наступает “эра” гибридов, потому многие производители пытаются совместить в одной коробочке функционал двух (или более) разных, порой противоречивых устройств. Prology Latitude T-710T Насколько удачными бывают такие попытки мы рассмотрим на примере гибридного устройства Prology Latitude T-710T, сочетающего в себе функции ридера и планшета. Откуда есть

Dell Latitude и Dell OptiPlex теперь в России Сегодня компания Dell объявила о поставке ноутбуков Dell Latitude и настольных систем Dell OptiPlex на российский рынок. Ноутбуки линейки Dell Lati

Обзор букридера Prology Latitude I-601: классика всегда в моде о новенькой микроволновке. И вот среди обилия современных и не очень устройств, удобных или явно надуманных конфигураций, приятно встретить добротную «классику», например, героя нашего обзора Prology Latitude I-601.Краткая характеристика. Перед нами букридер с обыкновенным (не сенсорным) 6-дюймовым экраном на электронных чернилах технологии E-Ink с механическим джойстиком и четырьмя механич

Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер нее осмысленные модельные ряды и выкинуть на рынок. Пусть покупатель сам разбирается, что ему надо. Но будет ли покупатель разбираться, хочет ли он разбираться, знает ли он что ему надо? Хотя Prology Latitude T-703 в ряду других устройств с TFT-экраном функциональностью своей выделяется (книги, графика, аудио, видео + радио и диктофон). Но для начала разберемся, какие требования можно было

Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше? — то и в этом сегменте рынка мы найдем достаточное количество разнообразных устройств. Конкретно, под брендом Prology букридеры с семидюймовыми TFT-экранами на настоящий момент представлены моделями Latitude T-700, T-703, T-704, T-707T. Сегодня мы поближе рассмотрим младшую в этом семействе модель — Prology Latitude T-700. Сразу же можно отметить, что, несмотря на достаточное количе

Обзор Prology Latitude T-802T: идеальный TFT-букридер овый набор программ — все это постепенно приходит к одному знаменателю. К некой образцовой модели. И на роль такого условного эталона вполне годится рассматриваемый в этом обзоре TFT-букридер Prology Latitude T-802T. Prology Latitude T-802T Модель эта не идеальная в смысле «самая лучшая или обладающая выдающимися показателями», но она действительно образцовая, а понизив градус пафоса

3290 причин купить цветной сенсорный ридер: обзор Prology Latitude T-707T ит вполне убедительно. Пленка на светящемся экране на качество изображения никак не влияет. А в большом количестве кнопок, при возможности просто нажимать на экран, нет никакой необходимости. Prology Latitude T-707 T именно таков. Большой сенсорный экран (7 дюймов) и узкая, как раз на ширину пальца, рамка вокруг экрана. Вполне изящное, симпатичное устройство. T-707 T — букридер, надо сказат

Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения своим техническим характеристикам, органам управления… хотелось бы добавить «и программному обеспечению», но не все так просто. Хотя не будем торопиться, а спокойно рассмотрим новую модель — Prology Latitude I-603T. Внешний вид Prology Latitude I-603T выполнен в таком же корпусе, что и все последние модели Prology — I-501, I-601 и I-602. Это скругленные углы, «обмыленные» грани, кно