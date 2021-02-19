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Dell Latitude
Серия ноутбуков


19.02.2021 Стать обладателем ноутбука Dell теперь можно по подписке 3
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 2
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» 1
15.09.2020 Dell представила ноутбук Latitude 9510 на платформе Intel с поддержкой 5G 4
07.08.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 9
22.07.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 7
10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G 8
23.10.2019 Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя 1
22.07.2019 Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM 1
19.07.2019 Dell представила в Москве новые клиентские решения 4
21.05.2019 Dell представила десятую серию компактных ноутбуков Latitude 7
25.01.2019 Dell Technologies представила новинки для образовательных учреждений 5
24.01.2019 Microsoft показала семь крайне дешевых ноутбуков на Windows 10 - «убийц» ChromeBook 2
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены 6
15.08.2018 Лучшие защищенные ноутбуки: суровые гаджеты для суровых условий 1
28.06.2018 Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса 8
26.04.2018 Dell представила обновленную линейку ПК для бизнеса 4
22.03.2018 Лучшие ноутбуки-трансформеры 2-в-1. Выбор ZOOM 2
12.09.2017 Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях 1
01.08.2017 7 лучших планшетов на Windows. Выбор ZOOM 1
14.07.2017 Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест 2
14.07.2017 Dell представила линейку систем «2 в 1» Latitude корпоративного класса 8
21.02.2017 Лучшие планшеты с клавиатурой. Выбор ZOOM 1
13.02.2017 Dell анонсировала новые ПК и мониторы для учебных заведений 2
22.01.2017 Обзор ноутбука Dell Latitude 13 (7370) 2
12.02.2016 Dell Latitude 14 Rugged Extreme 7404 – суровый ноутбук для суровых мужчин 1
25.09.2015 Национальная ОС Китая оказалась похожей на Windows XP 1
19.03.2015 Dell начала продажи новых ноутбуков бизнес-класса семейства Latitude в России 5
12.09.2014 Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями 11
18.08.2014 Лучшие защищённые ноутбуки: все умрут, а они останутся 1
18.09.2013 Dell представила новые ноутбуки и настольный компьютер «все в одном» 1
10.07.2013 Google убьет свой сервис для слежки за пользователями 1
25.04.2013 Dell Latitude 3330: ноутбук для школ и университетов 1
24.12.2012 Dell завершила приобретение Credant Technologies 1
22.11.2012 Обзор Prology Latitude T-804T: ридер с большой буквы 1
19.10.2012 Dell обновила линейку корпоративных и потребительских компьютеров для Windows 8 2
06.06.2012 Как маркетологи захватывают геолокационные сервисы 1
14.05.2012 Dell полностью перешла на прямые поставки потребительских товаров в Россию 1
05.04.2012 Google показал свои секретные очки дополненной реальности. ВИДЕО 1
30.11.2011 Prology Latitude I-600: второе дыхание QWERTY-букридеров 1

Публикаций - 64, упоминаний - 157

Dell Latitude упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dell EMC 2418 24
Intel Corporation 4198 13
Microsoft Corporation 11143 8
Nvidia Corp 2036 7
Dell Technologies 133 7
AMD - Advanced Micro Devices 1684 5
HP Inc. 2930 5
Apple Inc - Эппл Рус 7729 4
Lenovo Group 1641 4
Google LLC 7168 3
Acer Group 1372 2
Comptek - Комптек 53 2
Panasonic 1167 2
VMware 1829 2
Dell Client Solutions Group 6 2
Samsung Electronics 5714 2
Huawei 2733 2
SWsoft - Standard & Western Software 20 1
Prology 39 1
Sphere 7 1
2X Software 7 1
Getac 22 1
ModernGigabyte 8 1
Bang&Olufsen 83 1
Plesk 20 1
CS2C - China Standard Software 11 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Corel Corporation 125 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
Canonical 168 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 1
Fujitsu 745 1
Citrix Systems 571 1
ESET 989 1
Parallels Holdings 471 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Nutanix 70 1
Uber Technologies 258 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 9 1
Uber 257 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
TCG - Trusted Computing Group 13 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 14
USB Type-C - USB-C 901 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 7
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 5
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 5
DDR - Double data rate 1075 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 4
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 4
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 154 3
Waves Maxxaudio 29 3
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 90 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
SFF - Small Form Factor 53 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 35 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 2
PowerShare - функция беспроводной зарядки 7 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
USB Type-A - USB-A 148 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Microsoft Windows 10 6670 17
Intel Core - Семейство процессоров 863 12
Google Android 10751 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 10
Microsoft Windows Hello 170 9
Nvidia GeForce GTX 2079 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 7
Corning Gorilla Glass 496 7
Dell ExpressCharge 7 6
Microsoft Windows 7 1662 6
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 5
Intel Core i - Cерия процессоров 352 5
Dell InfinityEdge 18 5
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 4
Dell Prosupport Plus 15 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 4
Dell ExpressSign-in 3 3
Dell SupportAssist 13 3
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 20 3
Apple iOS 5742 3
Intel Optane Memory 81 3
Dell Precision Optimizer 8 3
Intel Adaptix 3 3
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 3
Dell XPS - Серия ноутбуков 81 3
Intel Celeron - Серия процессоров 259 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 165 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 3
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 3
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 3
Microsoft Office 1948 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Nvidia GeForce GT 154 2
Dell Vostro - Серия ноутбуков 16 2
Dell Alienware 72 2
Dell Cinema Guide 4 2
Apple Mac 1460 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 169 2
Apple macOS 930 2
Sam Burd - Сэм Бурд 5 2
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Белоусов Сергей 217 1
Зубарев Илья 20 1
Белоглинцев Александр 1 1
Гуров Алексей 6 1
Комаровский Андрей 4 1
Антонов Артур 1 1
Garry Adam - Гэрри Адам 1 1
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Phillips Jon - Филлипс Джон 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 2
Япония 2808 2
Европа 3781 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Китай - Тайвань 595 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Северная Америка 1414 1
Германия - Берлин 359 1
Китай - Пекин 322 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 5
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Русский язык 991 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 7
InformationWeek 101 2
The Verge - Издание 448 1
NYT - The New York Times 510 1
Quartz 17 1
IDC - International Data Corporation 2728 4
NetMarketShare Web Analytics 29 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 121 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766649, в очереди разбора - 670334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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