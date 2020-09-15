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Dell Latitude Серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

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15.09.2020 Dell представила ноутбук Latitude 9510 на платформе Intel с поддержкой 5G

Dell Technologies представила ноутбук Dell Latitude 9510 – первый на рынке бизнес-ПК с поддержкой 5G на базе Intel vPro1. ИТ-администрат
11.08.2020 Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows

Премиальный хромбук Компания Dell выпустила ноутбук Latitude 7410 Chromebook Enterprise премиум-класса. Модель относится к сегменту хромбуков и п
07.08.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Один или «два в одном» Начать стоит с того, что устройства Dell Latitude 9510 на текущий момент – одни из самых легких и компактных ноутбуков для бизнеса, ко
22.07.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Один или «два в одном» Начать стоит с того, что устройства Dell Latitude 9510 на текущий момент – одни из самых легких и компактных ноутбуков для бизнеса, ко
10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G

hnologies представила новые продукты и программное обеспечение в премиальных сегментах своих линеек Latitude, XPS и портфолио дисплеев. Они помогут клиентам внедрять инновации, сотрудничать и д
19.07.2019 Dell представила в Москве новые клиентские решения

ртфеле клиентских решений. Гостям мероприятия Dell CS Launch были продемонстрированы новинки линеек Latitude, Precision и Wyse, мировые премьеры которых состоялись ранее в этом году. Эксперты к
21.05.2019 Dell представила десятую серию компактных ноутбуков Latitude

Dell Technologies представила десятое поколение коммерческих ноутбуков серии Latitude, более изящных, компактных и удобных для переноски. Новый портфель мобильных бизнес-
25.01.2019 Dell Technologies представила новинки для образовательных учреждений

ь учителей и учащихся по всему миру. Среди новых продуктов — интерактивный монитор, прочный ноутбук Latitude и тележка для зарядки. Новинки призваны помочь преподавателям соединить технологии и
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены

CES 2019 в Лас-Вегасе множество новых и усовершенствованных продуктов и программных функций линеек Latitude, XPS и Inspiron. «Выставка CES открывает год, и в январе часто принимаются амбициозн
28.06.2018 Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса

Dell объявляет о начале продаж на российском рынке новых ноутбуков корпоративного класса Latitude, а также настольных систем и моноблоков OptiPlex. Портфель ноутбуков бизнес-класса D
12.09.2017 Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях

Dell объявила о выпуске планшетного ПК Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet, обеспечивающего производительность, гибкость и надежност
14.07.2017 Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест

тивно управлять ими. Среди новинок — устройство Dell EMC XC Xpress for VDI, мобильный тонкий клиент Latitude 3480, операционная система ThinOS версии 8.4 с поддержкой протокола VMware Blast Ext
14.07.2017 Dell представила линейку систем «2 в 1» Latitude корпоративного класса

Dell анонсировала новую линейку устройств «2 в 1» Latitude корпоративного класса, которые представляют собой ноутбук и планшет в одном устройст
13.02.2017 Dell анонсировала новые ПК и мониторы для учебных заведений

мобильные компьютеры и мониторы, разработанные для учащихся и преподавателей — ноутбук-трансформер Latitude 11 (3189), ноутбуки Latitude 11 (3180) и Latitude 13 (3380), а также и
22.01.2017 Обзор ноутбука Dell Latitude 13 (7370)

Широкий ассортимент рабочих станций Dell Latitude серии 7000 охватывает среднюю и высокую ценовые категории. Для теста мы выбрали саму
23.09.2016 Обзор ноутбука Dell Latitude 7370: все, что нужно

Герой этого обзора Dell Latitude 7370 может похвастаться весьма серьезным уровнем производительности, но при этом не

12.02.2016 Dell Latitude 14 Rugged Extreme 7404 – суровый ноутбук для суровых мужчин

иц и влаги. Там, где «танк не проползет» и любой другой ноутбук будет невозможно использовать, Dell Latitude 7404 Rugged Extreme сохранит не только полную работоспособность, но и данные в безоп
30.07.2015 Dell анонсировала начало продаж защищенного планшета Latitude 12 Rugged в России

Компания Dell выпустила первый планшет в защищенном корпусе Latitude 12 Rugged, предназначенный для работы в сложных условиях. Как сообщили CNews в Dell,
03.07.2015 Dell представила новые ноутбуки и планшетный ПК для бизнеса

ll начала продажи в России продуктов корпоративного класса: ноутбуков Vostro 15 серии 3000 (3558) и Latitude 14 Rugged (5404), а также планшетного ПК Venue 10 Pro (5055). Об этом CNews сообщили
19.03.2015 Dell начала продажи новых ноутбуков бизнес-класса семейства Latitude в России

Компания Dell объявила о начале продаж на российском рынке новых ноутбуков бизнес-класса семейства Latitude. Обновленный портфель включает модели Dell Latitude 7000 Series (E7250, E7450
12.09.2014 Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями

Компания Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями в элегантном корпусе. Новинки включают ноутбук-трансформе
31.07.2013 Dell анонсировала новый корпоративный ноутбук Latitude E6540

Корпорация Dell представила новый ноутбук Dell Latitude E6540, который отличается производительностью, а также высоким уровнем управляемости
10.07.2013 Google убьет свой сервис для слежки за пользователями

Компания Google объявила о том, что с 9 августа 2013 г. прекратит работу сервис Google Latitude. Это касается как отдельного приложения Latitude для iPhone, так и Google Maps для Android, в котором доступ к сервису реализован как встроенная функция. После отключения сервис
25.04.2013 Dell Latitude 3330: ноутбук для школ и университетов

Корпорация Dell представила ноутбук Latitude 3330, который в большей степени предназначен для учащихся и студентов. Ключевое преи
18.04.2013 Новые планшеты Dell XPS 10 и Latitude 10 появились в России

Корпорация Dell начала продажи планшетных компьютеров Dell XPS 10 и Latitude 10 в России. XPS 10 был представлен на международной выставке IFA 2012 в Берлине. Он
05.03.2013 Чуть дороже бумажной: обзор ридера Prology Latitude I-604

ногие производители более дорогих ридеров предпочитают сейчас ограничиваться лишь возможностью зарядки от компьютера. Кстати, от сети аппарат заряжается гораздо быстрее. Оригинальная упаковка Prology Latitude I-604  Наушники, входящие в комплект поставки, являются приятным дополнением и примером заботы о потребителе. И, конечно же, далеко не каждая электронная книга поставляется с чехлом. П
01.03.2013 Dell представила планшет для бизнеса

Компания Dell представила конфигурацию планшета Dell Latitude 10 с улучшенной защитой, которая включает большее число функций безопасности, чем лю
25.12.2012 Тест Prology Latitude T-720T: качественный букридер с поддержкой USB Host

На правах рекламы У Prology богатый опыт разработки букридеров и планшетов, есть в линейке продукции бренда Prology и андроидный букридер в 7 дюймов. Это модель Latitude T-710T. Но новый T-720T заметно мощнее — на борту процессор A-13 Cortex A8 с частотой 1200МГц.   Ну что тут скажешь, красавец! Вообще, если говорить о продукции Prology, то, похоже, ра
06.12.2012 Dell Latitude E6430u: бизнес-ультрабук с SSD-накопителем

Компания Dell объявила о предстоящем выходе на российский рынок бизнес-ультрабука Dell Latitude E6430u. Latitude E6430u оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 x

06.12.2012 Обзор ридера Prology Latitude T-709: покорми свой мозг хорошей книгой

На правах рекламы Сегодня мы тестируем совершенно новый ридер от Prology — семидюймовый широкоформатный медиаридер с TFT-дисплеем Prology Latitude T-709. Вещица любопытная. Казалось бы развитие TFT-ридеров понятно — сенсорный экран и поменьше кнопок. Нет, Prology Latitude T-709 идет поперек общего тренда. Перед нами доволь
22.11.2012 Обзор Prology Latitude T-804T: ридер с большой буквы

Сегодня у нас в редакции новый букридер от Prology, устройство с восьмидюймовым сенсорным TFT-экраном — Prology Latitude T-804T. Рассматривая TFT-ридеры всегда есть соблазн сравнить их функционал с функционалом полноценных планшетов или букридеров с E-Ink экранами. Чехол Prology Latitude T-804T сд
03.10.2012 Тест Prology Latitude T-710T: новое поколение выбирает Android 4.0

ны”. Складывается ощущение, что наступает “эра” гибридов, потому многие производители пытаются совместить в одной коробочке функционал двух (или более) разных, порой противоречивых устройств. Prology Latitude T-710T Насколько удачными бывают такие попытки мы рассмотрим на примере гибридного устройства Prology Latitude T-710T, сочетающего в себе функции ридера и планшета. Откуда есть

10.07.2012 Dell Latitude и Dell OptiPlex теперь в России

Сегодня компания Dell объявила о поставке ноутбуков Dell Latitude и настольных систем Dell OptiPlex на российский рынок. Ноутбуки линейки Dell Lati
03.07.2012 Обзор букридера Prology Latitude I-601: классика всегда в моде

о новенькой микроволновке. И вот среди обилия современных и не очень устройств, удобных или явно надуманных конфигураций, приятно встретить добротную «классику», например, героя нашего обзора Prology Latitude I-601.Краткая характеристика. Перед нами букридер с обыкновенным (не сенсорным) 6-дюймовым экраном на электронных чернилах технологии E-Ink с механическим джойстиком и четырьмя механич
27.06.2012 Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер

нее осмысленные модельные ряды и выкинуть на рынок. Пусть покупатель сам разбирается, что ему надо. Но будет ли покупатель разбираться, хочет ли он разбираться, знает ли он что ему надо? Хотя Prology Latitude T-703 в ряду других устройств с TFT-экраном функциональностью своей выделяется (книги, графика, аудио, видео + радио и диктофон). Но для начала разберемся, какие требования можно было

30.05.2012 Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше?

— то и в этом сегменте рынка мы найдем достаточное количество разнообразных устройств. Конкретно, под брендом Prology букридеры с семидюймовыми TFT-экранами на настоящий момент представлены моделями Latitude T-700, T-703, T-704, T-707T. Сегодня мы поближе рассмотрим младшую в этом семействе модель — Prology Latitude T-700. Сразу же можно отметить, что, несмотря на достаточное количе
03.04.2012 Обзор Prology Latitude T-802T: идеальный TFT-букридер

овый набор программ — все это постепенно приходит к одному знаменателю. К некой образцовой модели. И на роль такого условного эталона вполне годится рассматриваемый в этом обзоре TFT-букридер Prology Latitude T-802T. Prology Latitude T-802T Модель эта не идеальная в смысле «самая лучшая или обладающая выдающимися показателями», но она действительно образцовая, а понизив градус пафоса
28.02.2012 3290 причин купить цветной сенсорный ридер: обзор Prology Latitude T-707T

ит вполне убедительно. Пленка на светящемся экране на качество изображения никак не влияет. А в большом количестве кнопок, при возможности просто нажимать на экран, нет никакой необходимости. Prology Latitude T-707 T именно таков. Большой сенсорный экран (7 дюймов) и узкая, как раз на ширину пальца, рамка вокруг экрана. Вполне изящное, симпатичное устройство. T-707 T — букридер, надо сказат
17.01.2012 Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения

своим техническим характеристикам, органам управления… хотелось бы добавить «и программному обеспечению», но не все так просто. Хотя не будем торопиться, а спокойно рассмотрим новую модель — Prology Latitude I-603T. Внешний вид Prology Latitude I-603T выполнен в таком же корпусе, что и все последние модели Prology — I-501, I-601 и I-602. Это скругленные углы, «обмыленные» грани, кно
30.11.2011 Prology Latitude I-600: второе дыхание QWERTY-букридеров

Prology Latitude I-600 всем хорош. Размеры — 123x199x10 мм. По высоте не такой уж и маленький, но тонкий и узкий настолько, что I-600 можно спокойно взять в руку, обхватив пальцами. Вес — 300 г — более

Публикаций - 251, упоминаний - 586

Dell Latitude и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 192
Dell Technologies - Dell Computer 2219 134
Intel Corporation 12811 81
HP Inc. 5883 38
Nvidia Corp 4002 37
Microsoft Corporation 25775 35
Apple Inc 13154 31
Acer Group - Acer Inc 2776 28
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 26
Lenovo Group 2446 26
Sony 6739 24
Toshiba Corporation 2980 22
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 20
Google LLC 12688 19
VAIO 475 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
Samsung Electronics 11064 18
AMD Graphics Product Group - ATI 973 17
HP - Hewlett-Packard 3662 16
Prology 72 15
Fujitsu 2105 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 8
LG Electronics 3735 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
Rover - RoverComputers 423 7
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Dell Alienware Corp 149 5
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 4
HTC Corporation 1512 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Инверсия - Инверсия НПФ 156 4
Fostergroup 52 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Fulton Innovation 5 4
Broadcom - VMware 2610 4
X Corp - Twitter 2938 4
Белый Ветер 365 11
Армада - РБК софт - PCHome 36 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Boeing 1031 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Резонанс НПП 407 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Ford 434 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Верный - торговая сеть 326 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Uber 357 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Canaccord Genuity 12 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Венец АКБ 21 1
Фан ГК - Фан Дистрибьютор 2 1
101Hotels.com 456 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 195
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 116
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 110
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 80
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 79
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 69
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 67
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 63
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 62
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 60
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 53
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 47
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 41
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 40
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 39
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 39
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 38
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 35
DDR - Double data rate 3083 35
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 34
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 32
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 30
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 28
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 28
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 27
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 27
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 25
Наушники - Headphones 4478 25
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 23
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 22
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 21
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 21
Microsoft Windows 16882 47
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 47
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 34
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 31
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 30
Intel Core - Семейство процессоров 1251 28
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 27
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 26
Intel Celeron - Серия процессоров 979 25
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 25
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 24
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 23
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 23
AMD Mobility Radeon 232 20
Google Android 15243 20
Intel Celeron M 118 18
Microsoft Windows 10 1938 18
Fujitsu LifeBook 167 16
Prology Latitude 21 16
Nvidia GeForce Go 189 16
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 15
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 14
Toshiba Satellite 166 14
Microsoft Windows 7 2007 14
Microsoft Windows Hello 210 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
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Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 11
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Ксенин Алекс 311 19
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Sam Burd - Сэм Бурд 5 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
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Dell Michael - Делл Майкл 193 2
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Европа 24964 10
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Сингапур - Республика 1953 1
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