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Dell Latitude
Серия ноутбуков
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 157
Dell Latitude упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Dell EMC 2418 24
|Intel Corporation 4198 13
|Microsoft Corporation 11143 8
|Nvidia Corp 2036 7
|Dell Technologies 133 7
|AMD - Advanced Micro Devices 1684 5
|HP Inc. 2930 5
|Apple Inc - Эппл Рус 7729 4
|Lenovo Group 1641 4
|Google LLC 7168 3
|Acer Group 1372 2
|Comptek - Комптек 53 2
|Panasonic 1167 2
|VMware 1829 2
|Dell Client Solutions Group 6 2
|Samsung Electronics 5714 2
|Huawei 2733 2
|SWsoft - Standard & Western Software 20 1
|Prology 39 1
|Sphere 7 1
|2X Software 7 1
|Getac 22 1
|ModernGigabyte 8 1
|Bang&Olufsen 83 1
|Plesk 20 1
|CS2C - China Standard Software 11 1
|Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
|Corel Corporation 125 1
|Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
|Canonical 168 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 727 1
|Fujitsu 745 1
|Citrix Systems 571 1
|ESET 989 1
|Parallels Holdings 471 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
|Qualcomm Technologies 1003 1
|Nutanix 70 1
|Uber Technologies 258 1
|Форвард лизинг - Forward Leasing 9 1
|Uber 257 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 7
|InformationWeek 101 2
|The Verge - Издание 448 1
|NYT - The New York Times 510 1
|Quartz 17 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766649, в очереди разбора - 670334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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