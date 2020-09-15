Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dell Latitude Серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.09.2020
|
Dell представила ноутбук Latitude 9510 на платформе Intel с поддержкой 5G
Dell Technologies представила ноутбук Dell Latitude 9510 – первый на рынке бизнес-ПК с поддержкой 5G на базе Intel vPro1. ИТ-администрат
|11.08.2020
|
Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows
Премиальный хромбук Компания Dell выпустила ноутбук Latitude 7410 Chromebook Enterprise премиум-класса. Модель относится к сегменту хромбуков и п
|07.08.2020
|
Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса
Один или «два в одном» Начать стоит с того, что устройства Dell Latitude 9510 на текущий момент – одни из самых легких и компактных ноутбуков для бизнеса, ко
|22.07.2020
|
Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса
Один или «два в одном» Начать стоит с того, что устройства Dell Latitude 9510 на текущий момент – одни из самых легких и компактных ноутбуков для бизнеса, ко
|10.01.2020
|
Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G
hnologies представила новые продукты и программное обеспечение в премиальных сегментах своих линеек Latitude, XPS и портфолио дисплеев. Они помогут клиентам внедрять инновации, сотрудничать и д
|19.07.2019
|
Dell представила в Москве новые клиентские решения
ртфеле клиентских решений. Гостям мероприятия Dell CS Launch были продемонстрированы новинки линеек Latitude, Precision и Wyse, мировые премьеры которых состоялись ранее в этом году. Эксперты к
|21.05.2019
|
Dell представила десятую серию компактных ноутбуков Latitude
Dell Technologies представила десятое поколение коммерческих ноутбуков серии Latitude, более изящных, компактных и удобных для переноски. Новый портфель мобильных бизнес-
|25.01.2019
|
Dell Technologies представила новинки для образовательных учреждений
ь учителей и учащихся по всему миру. Среди новых продуктов — интерактивный монитор, прочный ноутбук Latitude и тележка для зарядки. Новинки призваны помочь преподавателям соединить технологии и
|11.01.2019
|
Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены
CES 2019 в Лас-Вегасе множество новых и усовершенствованных продуктов и программных функций линеек Latitude, XPS и Inspiron. «Выставка CES открывает год, и в январе часто принимаются амбициозн
|28.06.2018
|
Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса
Dell объявляет о начале продаж на российском рынке новых ноутбуков корпоративного класса Latitude, а также настольных систем и моноблоков OptiPlex. Портфель ноутбуков бизнес-класса D
|12.09.2017
|
Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях
Dell объявила о выпуске планшетного ПК Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet, обеспечивающего производительность, гибкость и надежност
|14.07.2017
|
Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест
тивно управлять ими. Среди новинок — устройство Dell EMC XC Xpress for VDI, мобильный тонкий клиент Latitude 3480, операционная система ThinOS версии 8.4 с поддержкой протокола VMware Blast Ext
|14.07.2017
|
Dell представила линейку систем «2 в 1» Latitude корпоративного класса
Dell анонсировала новую линейку устройств «2 в 1» Latitude корпоративного класса, которые представляют собой ноутбук и планшет в одном устройст
|13.02.2017
|
Dell анонсировала новые ПК и мониторы для учебных заведений
мобильные компьютеры и мониторы, разработанные для учащихся и преподавателей — ноутбук-трансформер Latitude 11 (3189), ноутбуки Latitude 11 (3180) и Latitude 13 (3380), а также и
|22.01.2017
|
Обзор ноутбука Dell Latitude 13 (7370)
Широкий ассортимент рабочих станций Dell Latitude серии 7000 охватывает среднюю и высокую ценовые категории. Для теста мы выбрали саму
|23.09.2016
|
Обзор ноутбука Dell Latitude 7370: все, что нужно
Герой этого обзора Dell Latitude 7370 может похвастаться весьма серьезным уровнем производительности, но при этом не
|12.02.2016
|
Dell Latitude 14 Rugged Extreme 7404 – суровый ноутбук для суровых мужчин
иц и влаги. Там, где «танк не проползет» и любой другой ноутбук будет невозможно использовать, Dell Latitude 7404 Rugged Extreme сохранит не только полную работоспособность, но и данные в безоп
|30.07.2015
|
Dell анонсировала начало продаж защищенного планшета Latitude 12 Rugged в России
Компания Dell выпустила первый планшет в защищенном корпусе Latitude 12 Rugged, предназначенный для работы в сложных условиях. Как сообщили CNews в Dell,
|03.07.2015
|
Dell представила новые ноутбуки и планшетный ПК для бизнеса
ll начала продажи в России продуктов корпоративного класса: ноутбуков Vostro 15 серии 3000 (3558) и Latitude 14 Rugged (5404), а также планшетного ПК Venue 10 Pro (5055). Об этом CNews сообщили
|19.03.2015
|
Dell начала продажи новых ноутбуков бизнес-класса семейства Latitude в России
Компания Dell объявила о начале продаж на российском рынке новых ноутбуков бизнес-класса семейства Latitude. Обновленный портфель включает модели Dell Latitude 7000 Series (E7250, E7450
|12.09.2014
|
Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями
Компания Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями в элегантном корпусе. Новинки включают ноутбук-трансформе
|31.07.2013
|
Dell анонсировала новый корпоративный ноутбук Latitude E6540
Корпорация Dell представила новый ноутбук Dell Latitude E6540, который отличается производительностью, а также высоким уровнем управляемости
|10.07.2013
|
Google убьет свой сервис для слежки за пользователями
Компания Google объявила о том, что с 9 августа 2013 г. прекратит работу сервис Google Latitude. Это касается как отдельного приложения Latitude для iPhone, так и Google Maps для Android, в котором доступ к сервису реализован как встроенная функция. После отключения сервис
|25.04.2013
|
Dell Latitude 3330: ноутбук для школ и университетов
Корпорация Dell представила ноутбук Latitude 3330, который в большей степени предназначен для учащихся и студентов. Ключевое преи
|18.04.2013
|
Новые планшеты Dell XPS 10 и Latitude 10 появились в России
Корпорация Dell начала продажи планшетных компьютеров Dell XPS 10 и Latitude 10 в России. XPS 10 был представлен на международной выставке IFA 2012 в Берлине. Он
|05.03.2013
|
Чуть дороже бумажной: обзор ридера Prology Latitude I-604
ногие производители более дорогих ридеров предпочитают сейчас ограничиваться лишь возможностью зарядки от компьютера. Кстати, от сети аппарат заряжается гораздо быстрее. Оригинальная упаковка Prology Latitude I-604 Наушники, входящие в комплект поставки, являются приятным дополнением и примером заботы о потребителе. И, конечно же, далеко не каждая электронная книга поставляется с чехлом. П
|01.03.2013
|
Dell представила планшет для бизнеса
Компания Dell представила конфигурацию планшета Dell Latitude 10 с улучшенной защитой, которая включает большее число функций безопасности, чем лю
|25.12.2012
|
Тест Prology Latitude T-720T: качественный букридер с поддержкой USB Host
На правах рекламы У Prology богатый опыт разработки букридеров и планшетов, есть в линейке продукции бренда Prology и андроидный букридер в 7 дюймов. Это модель Latitude T-710T. Но новый T-720T заметно мощнее — на борту процессор A-13 Cortex A8 с частотой 1200МГц. Ну что тут скажешь, красавец! Вообще, если говорить о продукции Prology, то, похоже, ра
|06.12.2012
|
Dell Latitude E6430u: бизнес-ультрабук с SSD-накопителем
Компания Dell объявила о предстоящем выходе на российский рынок бизнес-ультрабука Dell Latitude E6430u. Latitude E6430u оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 x
|06.12.2012
|
Обзор ридера Prology Latitude T-709: покорми свой мозг хорошей книгой
На правах рекламы Сегодня мы тестируем совершенно новый ридер от Prology — семидюймовый широкоформатный медиаридер с TFT-дисплеем Prology Latitude T-709. Вещица любопытная. Казалось бы развитие TFT-ридеров понятно — сенсорный экран и поменьше кнопок. Нет, Prology Latitude T-709 идет поперек общего тренда. Перед нами доволь
|22.11.2012
|
Обзор Prology Latitude T-804T: ридер с большой буквы
Сегодня у нас в редакции новый букридер от Prology, устройство с восьмидюймовым сенсорным TFT-экраном — Prology Latitude T-804T. Рассматривая TFT-ридеры всегда есть соблазн сравнить их функционал с функционалом полноценных планшетов или букридеров с E-Ink экранами. Чехол Prology Latitude T-804T сд
|03.10.2012
|
Тест Prology Latitude T-710T: новое поколение выбирает Android 4.0
ны”. Складывается ощущение, что наступает “эра” гибридов, потому многие производители пытаются совместить в одной коробочке функционал двух (или более) разных, порой противоречивых устройств. Prology Latitude T-710T Насколько удачными бывают такие попытки мы рассмотрим на примере гибридного устройства Prology Latitude T-710T, сочетающего в себе функции ридера и планшета. Откуда есть
|10.07.2012
|
Dell Latitude и Dell OptiPlex теперь в России
Сегодня компания Dell объявила о поставке ноутбуков Dell Latitude и настольных систем Dell OptiPlex на российский рынок. Ноутбуки линейки Dell Lati
|03.07.2012
|
Обзор букридера Prology Latitude I-601: классика всегда в моде
о новенькой микроволновке. И вот среди обилия современных и не очень устройств, удобных или явно надуманных конфигураций, приятно встретить добротную «классику», например, героя нашего обзора Prology Latitude I-601.Краткая характеристика. Перед нами букридер с обыкновенным (не сенсорным) 6-дюймовым экраном на электронных чернилах технологии E-Ink с механическим джойстиком и четырьмя механич
|27.06.2012
|
Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер
нее осмысленные модельные ряды и выкинуть на рынок. Пусть покупатель сам разбирается, что ему надо. Но будет ли покупатель разбираться, хочет ли он разбираться, знает ли он что ему надо? Хотя Prology Latitude T-703 в ряду других устройств с TFT-экраном функциональностью своей выделяется (книги, графика, аудио, видео + радио и диктофон). Но для начала разберемся, какие требования можно было
|30.05.2012
|
Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше?
— то и в этом сегменте рынка мы найдем достаточное количество разнообразных устройств. Конкретно, под брендом Prology букридеры с семидюймовыми TFT-экранами на настоящий момент представлены моделями Latitude T-700, T-703, T-704, T-707T. Сегодня мы поближе рассмотрим младшую в этом семействе модель — Prology Latitude T-700. Сразу же можно отметить, что, несмотря на достаточное количе
|03.04.2012
|
Обзор Prology Latitude T-802T: идеальный TFT-букридер
овый набор программ — все это постепенно приходит к одному знаменателю. К некой образцовой модели. И на роль такого условного эталона вполне годится рассматриваемый в этом обзоре TFT-букридер Prology Latitude T-802T. Prology Latitude T-802T Модель эта не идеальная в смысле «самая лучшая или обладающая выдающимися показателями», но она действительно образцовая, а понизив градус пафоса
|28.02.2012
|
3290 причин купить цветной сенсорный ридер: обзор Prology Latitude T-707T
ит вполне убедительно. Пленка на светящемся экране на качество изображения никак не влияет. А в большом количестве кнопок, при возможности просто нажимать на экран, нет никакой необходимости. Prology Latitude T-707 T именно таков. Большой сенсорный экран (7 дюймов) и узкая, как раз на ширину пальца, рамка вокруг экрана. Вполне изящное, симпатичное устройство. T-707 T — букридер, надо сказат
|17.01.2012
|
Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения
своим техническим характеристикам, органам управления… хотелось бы добавить «и программному обеспечению», но не все так просто. Хотя не будем торопиться, а спокойно рассмотрим новую модель — Prology Latitude I-603T. Внешний вид Prology Latitude I-603T выполнен в таком же корпусе, что и все последние модели Prology — I-501, I-601 и I-602. Это скругленные углы, «обмыленные» грани, кно
|30.11.2011
|
Prology Latitude I-600: второе дыхание QWERTY-букридеров
Prology Latitude I-600 всем хорош. Размеры — 123x199x10 мм. По высоте не такой уж и маленький, но тонкий и узкий настолько, что I-600 можно спокойно взять в руку, обхватив пальцами. Вес — 300 г — более
Dell Latitude и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 36
|Times 661 5
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|DigiTimes - Издание 1331 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|Engadget - Блог о технологиях 429 3
|TechnologyAdvice - eWeek 230 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
|Inquirer 463 2
|AP - Associated Press 2007 2
|9to5Mac 70 2
|InformationWeek 241 2
|Direct2Dell 3 2
|Forbes - Форбс 1002 1
|Reddit 398 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|9to5Google 60 1
|SlashGear 134 1
|Ars Technica 450 1
|Gizmodo 133 1
|TechRadar 97 1
|AppleInsider 400 1
|Patently Apple 27 1
|ComputerWorld 144 1
|Мобильные системы 118 1
|Quartz 25 1
|Electronista 166 1
|MacWorld 134 1
|Silicon 494 1
|Commercial Times 110 1
|PhysicsWeb 184 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|TNW - The Next Web 90 1
|Daring Fireball 12 1
|The Verge - Издание 619 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.