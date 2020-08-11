Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows

Dell разработала ноутбук Latitude 7410 Chromebook Enterprise, работающий под управлением Chrome OS от Google. Лэптоп относится к премиум-сегменту и поставляется с процессорами Intel Core самого современного десятого поколения, а его экран в некоторых комплектациях поддерживает управление стилусом и может поворачиваться на 360 градусов.



Премиальный хромбук

Компания Dell выпустила ноутбук Latitude 7410 Chromebook Enterprise премиум-класса. Модель относится к сегменту хромбуков и поставляется без операционной системы Windows – на нее установлена Google Chrome OS.

Latitude 7410 Chromebook Enterprise – это ноутбук-трансформер, способный за счет своего поворотного сенсорного экрана превращаться в планшетный компьютер. Все его модификации построены на процессорах Intel Core десятого поколения (семейство Comet Lake), начиная с Core i3 – в этой версии он будет стоить от $1100 (80,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 августа 2020 г.), но она поступит в продажу немного позже – Dell сообщит о ее выходе дополнительно.

В настоящее время новый бизнес-хромбук компании доступен с чипами Core i5 и Core i7 (их модели Dell не уточняет). Цены на него начинаются с $1300 (94,9 тыс. руб.).

Основные спецификации

Latitude 7410 Chromebook Enterprise – это ноутбук с 14-дюймовым экраном на базе матрицы IPS. При пиковой яркости на уровне 300 кд/м2 он поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей, но только в базовых комплектациях. Также доступна комплектация с дисплеем 4К (Ultra HD, 3840х2160 точек) и яркостью 400 кд/м2, но в этом случае экран не будет сенсорным и поворотным, а сам хромбук превратится в классический лэптоп без функции трансформации в планшет.

Стилус в комплект поставки ноутбука не входит

Сенсорный экран ноутбука поддерживает касания пальцами и фирменным стилусом Dell. В комплект поставки он не входит – его потребуется приобрести отдельно.

Внутри нового хромбука Dell скрывается твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe NVMe. Его емкость достигает 512 ГБ, и при необходимости можно установить карту памяти microSD для расширения объема памяти. Оперативная память, используемая здесь – это DDR4. Ее объем составляет 8 ГБ в базовых комплектациях и будет увеличен до 16 ГБ в более дорогих версиях.

Выполненный в металлическом корпусе, Latitude 7410 Chromebook Enterprise поставляется с несъемным аккумулятором, одного заряда которого, по заверениям Dell, хватит на 21 час автономной работы. Лэптоп поддерживает функцию быстрой зарядки ExpressCharge Boost, за счет которой 20 минут хватит для восполнения энергии батареи на 35%. За 60 минут аккумулятор зарядится на 80%.

Интерфейсы и опции

Перечень проводных интерфейсов Latitude 7410 Chromebook Enterprise включает, помимо упомянутого слота microSD, разъем для подключения внешнего экрана – HDMI 2.0. В наличии два полноразмерных порта USB-A, пара USB-C, вход под проводные наушники и разъем Ethernet для подключения к проводной локальной сети.

В компактном лэптопе поместилось больше интерфейсов, чем в 16-дюймовом MacBook Pro

Из беспроводных интерфейсов в Latitude 7410 Chromebook Enterprise имеется только Wi-Fi 802.11ax, также известный как Wi-Fi 6. Это самое современное и скоростное поколение Wi-Fi – данный стандарт был принят в сентябре 2019 г. Для сравнения, Wi-Fi 6 имеет верхний предел скорости на отметке 9,6 Гбит/с, а наиболее распространенные сейчас WI-Fi 5 (802.11ac) и Wi-Fi 4 (802.11n) – 6,7 Гбит/с и 600 Мбит/с соответственно.

В число опций для нового хромбука Dell входит сотовый модем, открывающий доступ к сетям четвертого поколения (LTE). В комплектации с ним ноутбук получает один слот для SIM-карты.

Клавиатура Latitude 7410 Chromebook Enterprise исполнена в классическом стиле

Ноутбук доступен в двух цветах корпуса – серебристом и черном. Клавиатура у него полноразмерная шестирядная (включая ряд F-кнопок), но цифрового блока (numpad) ввиду компактных габаритов корпуса у нее нет.

Что такое Chrome OS

Chrome OS – это собственная операционная система Google, изначально создававшаяся для недорогих планшетов и ноутбуков и построенная на базе браузера Chrome. Анонс проекта Chrome OS состоялся в июле 2009 г., а первая стабильная сборка увидела свет в июне 2011 г.

Поначалу Chrome OS работала только с веб-приложениями, что отрицательно сказывалось на росте ее популярности. В июне 2016 г., спустя пять лет с момент релиза первой версии платформы, Google добавила в нее поддержку Android-приложений, позволив загружать их непосредственно из фирменного магазина приложений Google Play.

В июне 2020 г. CNews писал о подготовке Chrome OS к запуску приложений для ОС Windows. Помощь в этом Google оказывает компания Parallels, разработчик виртуальных машин. Инициатива направлена на корпоративных клиентов, и новоиспеченные партнеры не сообщают, получат ли обычные пользователи Chrome OS возможность работать с программами для Windows.

По состоянию на первую половину августа 2020 г. Chrome OS, даже спустя девять лет после релиза, особой популярностью не пользуется. Согласно статистике StatCounter, она занимает 0,67% мирового рынка настольных ОС против 77,65% у Windows, 17% у macOS и 1,86% у Linux.