Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 d с контроллерами DWC предназначены для применения в корпоративном сегменте. Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 Решение Nuclias Connect включает в себя аппаратный контроллер DNH-100 с возможностью подключения до 100 единиц совместимого оборудования, широкий набор внешних и внутренних высокоскорос

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России арта 802.11be, нового протокола беспроводной связи. Так, Wi-Fi 6 — это стандарт 802.11ax; Wi-Fi 5 — 802.11ac и т. д.В чем преимущества Wi-Fi 7? Седьмое поколение Wi-Fi обещает значительные улуч

Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi ум ноутбуки компании. Различия современных стандартов Wi-Fi Стандарту Wi-Fi 5, также известному как IEEE 802.11ac, на момент публикации материала было больше 10 лет. Первая его черновая версия

Zyxel начала продажи точки доступа начального уровня стандарта Wi-Fi 5. Цена та 802.11ac может быть вполне достаточно. Двухдиапазонная точка доступа Zyxel NWA1123ACv3 стандарта 802.11ac Wave 2 поддерживает общую скорость передачи данных до 1,2 Гбит/с. Новый дизайн и при

В России можно будет строить «сельский Wi-Fi» без всяких разрешений комиссии, имеющегося в распоряжении CNews. В обозначенных диапазонах частот работают сети стандарта 802.11ac, относящегося к семейству технологий Wi-Fi (так называемое 5 поколение - Wi-Fi5). Да

Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества ддержка частоты 5 ГГц впервые появилась в стандарте 802.11n и стала постоянной в последней версии — 802.11ac, с которой работают самые актуальные в наши дни роутеры. Новый стандарт обратно совм

Стартовали российские продажи LTE роутера Zyxel LTE5366 ерритории РФ LTE роутера LTE5366, который стал одним из первых LTE решений, использующих технологию 802.11ac Wave 2 Wi-Fi. Zyxel LTE5366 обеспечивает быстрое мобильное широкополосное соединение

D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2 k объявила о начале продаж новой линейки маршрутизаторов с поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 802.11ac Wave 2. Устройства реализованы на мощной аппаратной платформе с двухъядерным процесс

Zyxel представила беспроводные точки доступа 11ac Wave 2 редставила три новые беспроводные точки доступа NWA1123-AC HD, NWA5123-AC HD и WAC6303D-S стандарта 802.11ac Wave 2, которые решают проблемы современных сетей 802.11ac Wave 2 WiFi. Перво

TP-Link представила потолочную Wave 2 и MU-MIMO точку доступа CAP1200 Auranet: CAP1200. Потолочная точка доступа CAP1200 по сравнению с предыдущими моделями поддерживает 802.11AC Wave 2 для бизнес-сетей высокой плотности и технологию MU-MIMO. Благодаря технологии

TP-Link представил три новых флагманских Wi-Fi новинки 650 представляет собой усилитель Wi-Fi сигнала, который может похвастать поддержкой Wi-Fi стандарта 802.11ac wave 2 и технологией 4×4 MU-MIMO. Модель TP-Link Archer C5400X является мощным 3-диа

TP-Link представил роутер Archer C60 стандарта 802.11ac TP-Link представил Archer C60 – двухдиапазонный AC1350 Wi-Fi роутер с пятью внешними антеннами, которые позволяют создавать сеть Wi-Fi стандарта 802.11ac на большой площади. Благодаря двум каналам обмена в сети Wi-Fi с поддержкой 3х3 MIMO, роутер Archer C60 подключается одновременно к нескольким устройствам. Создается мощный канал Wi-Fi

TP-Link представил новые беспроводные решения с поддержкой 802.11ac и беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер Archer T6E. Оба устройства поддерживают стандарт Wi-Fi 802.11ac, что делает их значительно более быстрыми и производительными по сравнению с у

TP-Link добавляет новый Archer C9 в линейку высокопроизводительных устройств стандарта 802.11AC Компания TP-Link, международный производитель сетевого оборудования для дома и офиса, представила на российском рынке новое решение в линейке высокопроизводительных устройств стандарта 802.11ac – AC1900 беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Archer C9. Благодаря поддержке стандарта следующего поколения Wi-Fi IEEE802.11AC маршрутизатор Archer C9 обеспечивает сов

Tenda начинает поставки беспроводного 2-диапазонного маршрутизатора AC15-Smart Dual-band Gigabit WiFi с поддержкой 802.11ac одного 2-диапазонного маршрутизатора Tenda AC15-Smart Dual-band Gigabit WiFi с поддержкой стандарта Wi-Fi IEEE 802.11ac и максимальной скоростью обмена данными до 1900 Мбит/с. Новинка разработа

Upvel представил новые Wi-Fi адаптеры с поддержкой стандарта 802.11ac другие устройства, у которых нет встроенной поддержки Wi-Fi. Также новые адаптеры пригодятся владельцам ноутбуков с устаревшими модулями. Upvel UA-382AC и UA-371AC с поддержкой современного стандарта 802.11ac подключаются к ПК через разъем USB и открывают доступ к скоростному интернету без лишних затрат на обновление компьютерной техники. Устройства работают одновременно на частотах 2,4 и 5

Минкомсвязь утвердила требования к использованию оборудования стандартов 802.11ac и 802.11ad до 66 ГГц. Правила позволят использовать на территории РФ оборудование связи современных стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11ad. Применение новых стандартов позволяет в несколько раз повысить

В России стартуют продажи беспроводного маршрутизатора ASUS RT-AC87U состав которого входит двухъядерный процессор, отвечающий за обработку данных, передаваемых по сети Wi-Fi 802.11ac. Еще один процессор с частотой 1 ГГц выполняет остальные задачи. Такое разделе

Роутер Buffalo AirStation WZR-1750DHP с поддержкой 802.11ac скоро появится на российском рынке Компания Buffalo сообщила о скором появлении на российском рынке нового беспроводного маршрутизатора AirStation WZR-1750DHP 802.11ac. Данное решение может функционировать в качестве роутера, точки доступа и беспроводного адаптера. WZR-1750 сохраняет совместимость с устройствами, поддерживающими IEEE 802.11a/b/g/n, б

Обзор домашнего маршрутизатора TRENDnet AC1750: быстрый и еще быстрее 20, 40 и 80 — для 5 ГГц. Разумеется, предусмотрена обратная совместимость с устройствами стандартов IEEE 802.11n/g/b/a, так что все планшеты, смартфоны и прочие устройства без проблем смогут по

Обзор флагманского маршрутизатора ZyXEL Keenetic Ultra: 802.11ac не нужен? текущего года, да и стандарт 802.11n уже, как видно, в умах маркетологов уступает лидерство новому 802.11ac. Стоит ли бросаться вдогонку за свежим, ещё «сырым» и не очень распространённым стан

Wi-Fi ускорили в 2 раза ъявил о том, что он приступил к сертификации продуктов на соответствие стандарту беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac. Это означает, что новый стандарт полностью утвержден и готов к выходу на комм

Технология Beamforming+, улучшающая производительность и покрытие Wi-Fi, теперь используется в продуктах Netgear 802.11ac ратно совместим с 802.11a/b/g/n. Wi-Fi адаптер NETGEAR A6200 является двухдиапазонным USB-адаптером Wi-Fi 802.11ac и позволяет легко провести модернизацию имеющегося ПК или ноутбука до уровня п

Netgear представил кабельный шлюз с интегрированным стандартом 802.11ас в для операторов кабельных сетей, включая шлюз DOCSIS3.0 с интегрированной беспроводной технологией 802.11ac. Шлюз Netgear 802.11ac DOCSIS3.0 поддерживает беспроводное соединение, работа

ZyXEL расширила линейку корпоративных точек доступа Wi-Fi стандарта 802.11n рии NWA-3000, которая выпускалась с 2007 г. и широко использовалась для построения беспроводных корпоративных сетей стандарта 802.11a/g. Точка доступа серии NWA3000-N поддерживает скоростной стандарт 802.11n для беспроводных сетей и может быть настроена в один из трех режимов организации сети: контроллер беспроводной сети, управляемая точка доступа или автономная точка доступа. В режиме кон

Netgear расширяет линейку продуктов, обеспечивающих доступ к беспроводным сетям нового поколения вую линейку продуктов, обеспечивающих доступ к высокоскоростным беспроводным сетям нового поколения 802.11ac для удовлетворения растущих потребностей домашних пользователей в более качественном

Netgear представил роутер стандарта IEEE 802.11ac Компания Netgear представила первый в мире Wi-Fi-роутер, поддерживающий пятое поколение стандарта IEEE 802.11 - 802.11ac. Модель носит название Netgear R6300 и способна передавать данные на скорости 1300Mbps при частоте 5 гигагерц и 450Mbps – при частоте 2,4 гигагерца. Устройство оснащено четырьмя гигаби

Motorola Solutions расширяет линейку продуктов WiNG 5 для беспроводных локальных сетей Компания Motorola Solutions представила дополнения к своему портфелю беспроводных решений WiNG 5 для сетей LAN (WLAN) – точки доступа, отвечающие требованиям стандарта 802.11n, с одним, двумя и тремя радиомодулями, а также высокопроизводительный контроллер интегрированных сервисов (Integrated Services Controller). Контроллер позволит предприятиям управлять ты

Мини-планшет Samsung Galaxy S WiFi 5.0: каждому по возможностям льтимедийных развлечений Тем не менее, выход был найден: взяв всё лучшее и от планшетов, и от смартфонов, и от КПК, на рынок начали поступать так называемые мини-планшеты. Такие, как Samsung Galaxy S WiFi 5.0. Снаружи Внешне мини-планшет Samsung Galaxy S WiFi 5.0 сильно напоминает карманный компьютер былых времён. Габариты устройства –141,3х78,2х9,9 мм. Вес мини-планшета невелик, вме

TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n икацию клиентов сети по алгоритму WPA2 на RADIUS-сервере. TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n Устройство поступило в продажу на российском рынке.

Motorola представила новое решение для оптимизации беспроводных сетей Компания Motorola Solutions представила WiNG5 WLAN – программную архитектуру следующего поколения для точек доступа и контроллеров беспроводных локальных сетей (WLAN) стандарта 802.11n. Решение WiNG5 WLAN обеспечивает сбор информации и другие сетевые сервисы по периметру сети, помогая ИТ-подразделениям повысить качество беспроводной голосовой связи, обеспечить операти

TP-Link представил бюджетный беспроводной адаптер для настольных ПК с поддержкой стандарта 802.11n TP-Link, китайский производитель сетевых продуктов для малых и средних предприятий, объявил о начале продаж в России беспроводного адаптера TL-WN781ND с поддержкой стандарта 802.11n. Адаптер предназначен для обеспечения сквозной беспроводной передачи данных от сервера или его магистрали к коммутирующей инфраструктуре и далее на компьютер с коннектором PCI Express.

TP-Link представила две беспроводные точки доступа с поддержкой стандарта 802.11n Компания TP-Link объявила о начале продаж в России двух универсальных беспроводных точек доступа с поддержкой стандарта 802.11n. TL-WA701ND и TL-WA901ND предназначены для создания или расширения существующих масштабируемых сетей на базе стандарта беспроводной передачи данных 802.11n или одновременного под

TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi-маршрутизатор стандарта 802.11n 450 Мбит/с TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi-маршрутизатор TEW-691GR стандарта 802.11n 450 Мбит/с. Как отмечается в материалах компании, производительность маршрутизатора позволяет одновременно передавать потоковое HD-видео, обеспечивать высокоскоростной обмен данными меж

Wi-Fi станет гигабитным EEE недавно начала подготовку к утверждению нового стандарта беспроводных Wi-Fi сетей под названием 802.11ac, который может быть утвержден в течение следующих двух лет. Стандарт 802.11ac

Motorola представила новую точку доступа для mesh-сетей с поддержкой 802.11n дставило новую точку доступа AP 7181 для построения mesh-сетей вне помещений с поддержкой стандарта 802.11n. Новое решение отличается высокой производительностью, безопасностью и поддерживает п

Motorola представила новые беспроводные решения SMART Branch для сетей 802.11n выпуске двух дополнений к портфелю решений для корпоративного использования беспроводных сетей WLAN 802.11n SMART Branch. Новая точка доступа AP650 с двойным радиомодулем 802.11n и много

Wi-Fi стал быстрее в разы: стандарт 802.11n утвержден Организация IEEE утвердила стандарт 802.11n, находящийся в разработке с 2002 г. В 2006 г. был выпущен первый черновой вариант спецификации, который позволил компаниям интегрировать поддержку стандарта в ноутбуки, выпускать соотве