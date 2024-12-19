Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

WiFi 5 IEEE 802.11ac IEEE 802.11n


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.12.2024 Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5

d с контроллерами DWC предназначены для применения в корпоративном сегменте. Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 Решение Nuclias Connect включает в себя аппаратный контроллер DNH-100 с возможностью подключения до 100 единиц совместимого оборудования, широкий набор внешних и внутренних высокоскорос
13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

арта 802.11be, нового протокола беспроводной связи. Так, Wi-Fi 6 — это стандарт 802.11ax; Wi-Fi 5 — 802.11ac и т. д.В чем преимущества Wi-Fi 7? Седьмое поколение Wi-Fi обещает значительные улуч
27.05.2021 Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi

ум ноутбуки компании. Различия современных стандартов Wi-Fi Стандарту Wi-Fi 5, также известному как IEEE 802.11ac, на момент публикации материала было больше 10 лет. Первая его черновая версия

29.03.2021 Zyxel начала продажи точки доступа начального уровня стандарта Wi-Fi 5. Цена

та 802.11ac может быть вполне достаточно. Двухдиапазонная точка доступа Zyxel NWA1123ACv3 стандарта 802.11ac Wave 2 поддерживает общую скорость передачи данных до 1,2 Гбит/с. Новый дизайн и при
26.09.2019 В России можно будет строить «сельский Wi-Fi» без всяких разрешений

комиссии, имеющегося в распоряжении CNews. В обозначенных диапазонах частот работают сети стандарта 802.11ac, относящегося к семейству технологий Wi-Fi (так называемое 5 поколение - Wi-Fi5). Да
02.08.2019 Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества

ддержка частоты 5 ГГц впервые появилась в стандарте 802.11n и стала постоянной в последней версии — 802.11ac, с которой работают самые актуальные в наши дни роутеры. Новый стандарт обратно совм
30.07.2018 Стартовали российские продажи LTE роутера Zyxel LTE5366

ерритории РФ LTE роутера LTE5366, который стал одним из первых LTE решений, использующих технологию 802.11ac Wave 2 Wi-Fi. Zyxel LTE5366 обеспечивает быстрое мобильное широкополосное соединение
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2

k объявила о начале продаж новой линейки маршрутизаторов с поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 802.11ac Wave 2. Устройства реализованы на мощной аппаратной платформе с двухъядерным процесс
07.12.2017 Zyxel представила беспроводные точки доступа 11ac Wave 2

редставила три новые беспроводные точки доступа NWA1123-AC HD, NWA5123-AC HD и WAC6303D-S стандарта 802.11ac Wave 2, которые решают проблемы современных сетей 802.11ac Wave 2 WiFi. Перво
24.11.2017 TP-Link представила потолочную Wave 2 и MU-MIMO точку доступа CAP1200

Auranet: CAP1200. Потолочная точка доступа CAP1200 по сравнению с предыдущими моделями поддерживает 802.11AC Wave 2 для бизнес-сетей высокой плотности и технологию MU-MIMO. Благодаря технологии
07.03.2017 TP-Link представил три новых флагманских Wi-Fi новинки

650 представляет собой усилитель Wi-Fi сигнала, который может похвастать поддержкой Wi-Fi стандарта 802.11ac wave 2 и технологией 4×4 MU-MIMO. Модель TP-Link Archer C5400X является мощным 3-диа
02.12.2016 TP-Link представил роутер Archer C60 стандарта 802.11ac

TP-Link представил Archer C60 – двухдиапазонный AC1350 Wi-Fi роутер с пятью внешними антеннами, которые позволяют создавать сеть Wi-Fi стандарта 802.11ac на большой площади. Благодаря двум каналам обмена в сети Wi-Fi с поддержкой 3х3 MIMO, роутер Archer C60 подключается одновременно к нескольким устройствам. Создается мощный канал Wi-Fi
19.02.2016 TP-Link представил новые беспроводные решения с поддержкой 802.11ac

и беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер Archer T6E. Оба устройства поддерживают стандарт Wi-Fi 802.11ac, что делает их значительно более быстрыми и производительными по сравнению с у
26.01.2016 TP-Link добавляет новый Archer C9 в линейку высокопроизводительных устройств стандарта 802.11AC

Компания TP-Link, международный производитель сетевого оборудования для дома и офиса, представила на российском рынке новое решение в линейке высокопроизводительных устройств стандарта 802.11ac – AC1900 беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Archer C9. Благодаря поддержке стандарта следующего поколения Wi-Fi IEEE802.11AC маршрутизатор Archer C9 обеспечивает сов
27.10.2015 Tenda начинает поставки беспроводного 2-диапазонного маршрутизатора AC15-Smart Dual-band Gigabit WiFi с поддержкой 802.11ac

одного 2-диапазонного маршрутизатора Tenda AC15-Smart Dual-band Gigabit WiFi с поддержкой стандарта Wi-Fi IEEE 802.11ac и максимальной скоростью обмена данными до 1900 Мбит/с. Новинка разработа
23.09.2015 Upvel представил новые Wi-Fi адаптеры с поддержкой стандарта 802.11ac

другие устройства, у которых нет встроенной поддержки Wi-Fi. Также новые адаптеры пригодятся владельцам ноутбуков с устаревшими модулями. Upvel UA-382AC и UA-371AC с поддержкой современного стандарта 802.11ac подключаются к ПК через разъем USB и открывают доступ к скоростному интернету без лишних затрат на обновление компьютерной техники. Устройства работают одновременно на частотах 2,4 и 5
25.05.2015 Минкомсвязь утвердила требования к использованию оборудования стандартов 802.11ac и 802.11ad

до 66 ГГц. Правила позволят использовать на территории РФ оборудование связи современных стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11ad. Применение новых стандартов позволяет в несколько раз повысить
31.03.2015 В России стартуют продажи беспроводного маршрутизатора ASUS RT-AC87U

состав которого входит двухъядерный процессор, отвечающий за обработку данных, передаваемых по сети Wi-Fi 802.11ac. Еще один процессор с частотой 1 ГГц выполняет остальные задачи. Такое разделе
15.10.2013 Роутер Buffalo AirStation WZR-1750DHP с поддержкой 802.11ac скоро появится на российском рынке

Компания Buffalo сообщила о скором появлении на российском рынке нового беспроводного маршрутизатора AirStation WZR-1750DHP 802.11ac. Данное решение может функционировать в качестве роутера, точки доступа и беспроводного адаптера. WZR-1750 сохраняет совместимость с устройствами, поддерживающими IEEE 802.11a/b/g/n, б
14.10.2013 Обзор домашнего маршрутизатора TRENDnet AC1750: быстрый и еще быстрее

20, 40 и 80 — для 5 ГГц. Разумеется, предусмотрена обратная совместимость с устройствами стандартов IEEE 802.11n/g/b/a, так что все планшеты, смартфоны и прочие устройства без проблем смогут по
30.09.2013 Обзор флагманского маршрутизатора ZyXEL Keenetic Ultra: 802.11ac не нужен?

текущего года, да и стандарт 802.11n уже, как видно, в умах маркетологов уступает лидерство новому 802.11ac. Стоит ли бросаться вдогонку за свежим, ещё «сырым» и не очень распространённым стан
20.06.2013 Wi-Fi ускорили в 2 раза

ъявил о том, что он приступил к сертификации продуктов на соответствие стандарту беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac. Это означает, что новый стандарт полностью утвержден и готов к выходу на комм
24.04.2013 Технология Beamforming+, улучшающая производительность и покрытие Wi-Fi, теперь используется в продуктах Netgear 802.11ac

ратно совместим с 802.11a/b/g/n. Wi-Fi адаптер NETGEAR A6200 является двухдиапазонным USB-адаптером Wi-Fi 802.11ac и позволяет легко провести модернизацию имеющегося ПК или ноутбука до уровня п
29.06.2012 Netgear представил кабельный шлюз с интегрированным стандартом 802.11ас

в для операторов кабельных сетей, включая шлюз DOCSIS3.0 с интегрированной беспроводной технологией 802.11ac. Шлюз Netgear 802.11ac DOCSIS3.0 поддерживает беспроводное соединение, работа
26.06.2012 ZyXEL расширила линейку корпоративных точек доступа Wi-Fi стандарта 802.11n

рии NWA-3000, которая выпускалась с 2007 г. и широко использовалась для построения беспроводных корпоративных сетей стандарта 802.11a/g. Точка доступа серии NWA3000-N поддерживает скоростной стандарт 802.11n для беспроводных сетей и может быть настроена в один из трех режимов организации сети: контроллер беспроводной сети, управляемая точка доступа или автономная точка доступа. В режиме кон
07.06.2012 Netgear расширяет линейку продуктов, обеспечивающих доступ к беспроводным сетям нового поколения

вую линейку продуктов, обеспечивающих доступ к высокоскоростным беспроводным сетям нового поколения 802.11ac для удовлетворения растущих потребностей домашних пользователей в более качественном
27.04.2012 Netgear представил роутер стандарта IEEE 802.11ac

Компания Netgear представила первый в мире Wi-Fi-роутер, поддерживающий пятое поколение стандарта IEEE 802.11 - 802.11ac. Модель носит название Netgear R6300 и способна передавать данные на скорости 1300Mbps при частоте 5 гигагерц и 450Mbps – при частоте 2,4 гигагерца. Устройство оснащено четырьмя гигаби
06.06.2011 Motorola Solutions расширяет линейку продуктов WiNG 5 для беспроводных локальных сетей

Компания Motorola Solutions представила дополнения к своему портфелю беспроводных решений WiNG 5 для сетей LAN (WLAN) – точки доступа, отвечающие требованиям стандарта 802.11n, с одним, двумя и тремя радиомодулями, а также высокопроизводительный контроллер интегрированных сервисов (Integrated Services Controller). Контроллер позволит предприятиям управлять ты
27.05.2011 Мини-планшет Samsung Galaxy S WiFi 5.0: каждому по возможностям

льтимедийных развлечений Тем не менее, выход был найден: взяв всё лучшее и от планшетов, и от смартфонов, и от КПК, на рынок начали поступать так называемые мини-планшеты. Такие, как Samsung Galaxy S WiFi 5.0. Снаружи Внешне мини-планшет Samsung Galaxy S WiFi 5.0 сильно напоминает карманный компьютер былых времён. Габариты устройства –141,3х78,2х9,9 мм. Вес мини-планшета невелик, вме
04.03.2011 TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n

икацию клиентов сети по алгоритму WPA2 на RADIUS-сервере. TrendNet показала гибридную точку доступа Wi-Fi 802.11n Устройство поступило в продажу на российском рынке.
12.10.2010 Motorola представила новое решение для оптимизации беспроводных сетей

Компания Motorola Solutions представила WiNG5 WLAN – программную архитектуру следующего поколения для точек доступа и контроллеров беспроводных локальных сетей (WLAN) стандарта 802.11n. Решение WiNG5 WLAN обеспечивает сбор информации и другие сетевые сервисы по периметру сети, помогая ИТ-подразделениям повысить качество беспроводной голосовой связи, обеспечить операти
08.09.2010 TP-Link выпустил беспроводной маршрутизатор с поддержкой 802.11n
24.08.2010 TP-Link представил бюджетный беспроводной адаптер для настольных ПК с поддержкой стандарта 802.11n

TP-Link, китайский производитель сетевых продуктов для малых и средних предприятий, объявил о начале продаж в России беспроводного адаптера TL-WN781ND с поддержкой стандарта 802.11n. Адаптер предназначен для обеспечения сквозной беспроводной передачи данных от сервера или его магистрали к коммутирующей инфраструктуре и далее на компьютер с коннектором PCI Express.

10.08.2010 TP-Link представила две беспроводные точки доступа с поддержкой стандарта 802.11n

Компания TP-Link объявила о начале продаж в России двух универсальных беспроводных точек доступа с поддержкой стандарта 802.11n. TL-WA701ND и TL-WA901ND предназначены для создания или расширения существующих масштабируемых сетей на базе стандарта беспроводной передачи данных 802.11n или одновременного под
10.08.2010 TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi-маршрутизатор стандарта 802.11n 450 Мбит/с

TRENDnet представила гигабитный Wi-Fi-маршрутизатор TEW-691GR стандарта 802.11n 450 Мбит/с. Как отмечается в материалах компании, производительность маршрутизатора позволяет одновременно передавать потоковое HD-видео, обеспечивать высокоскоростной обмен данными меж
09.12.2009 Wi-Fi станет гигабитным

EEE недавно начала подготовку к утверждению нового стандарта беспроводных Wi-Fi сетей под названием 802.11ac, который может быть утвержден в течение следующих двух лет. Стандарт 802.11ac
05.11.2009 Motorola представила новую точку доступа для mesh-сетей с поддержкой 802.11n

дставило новую точку доступа AP 7181 для построения mesh-сетей вне помещений с поддержкой стандарта 802.11n. Новое решение отличается высокой производительностью, безопасностью и поддерживает п
23.10.2009 Motorola представила новые беспроводные решения SMART Branch для сетей 802.11n

выпуске двух дополнений к портфелю решений для корпоративного использования беспроводных сетей WLAN 802.11n SMART Branch. Новая точка доступа AP650 с двойным радиомодулем 802.11n и много
14.09.2009 Wi-Fi стал быстрее в разы: стандарт 802.11n утвержден

Организация IEEE утвердила стандарт 802.11n, находящийся в разработке с 2002 г. В 2006 г. был выпущен первый черновой вариант спецификации, который позволил компаниям интегрировать поддержку стандарта в ноутбуки, выпускать соотве
22.07.2009 Стандарт 802.11n будет окончательно утвержден в сентябре

Стандарт 802.11n для беспроводных сетей Wi-Fi пройдет финальную ратификацию в сентябре 2009 г., сообщает PCMag со ссылкой на официальных представителей организации, занимающегося его разработкой. 802

Публикаций - 1131, упоминаний - 1407

WiFi 5 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12577 171
Samsung Electronics 10697 168
Xiaomi 2023 156
Apple Inc 12728 152
Google LLC 12330 125
Nvidia Corp 3769 114
Acer Group - Acer Inc 2672 93
Microsoft Corporation 25325 85
ASUS - AsusTek Computer Inc 2110 77
Lenovo Group 2373 73
Huawei 4279 70
Qualcomm Technologies 1917 64
Sony 6641 62
HP Inc. 5769 61
MediaTek - Ralink 571 59
TP-Link - ТП-Линк 218 52
AMD - Advanced Micro Devices 4492 48
Dell EMC 5105 45
LG Electronics 3684 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 41
D-Link - Д-Линк Трейд 384 41
Netgear 240 40
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 512 38
Yandex - Яндекс 8581 36
ZyXEL Communications 302 34
HTC Corporation 1506 33
BBK OPPO Electronics 436 29
Cisco Systems 5234 25
Lenovo Motorola 3530 25
Meta Platforms - Facebook 4549 24
Dell Technologies - Dell Computer 2162 22
Toshiba Corporation 2957 22
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 22
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 723 21
Ростелеком 10405 19
X Corp - Twitter 2913 19
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 19
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 19
Amlogic 56 17
TRENDnet 86 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 511 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1680 14
Hyundai Motor Company 421 9
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 232 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 409 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 997 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 5
TÜV Rheinland Group 165 5
Связной ГК 1384 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
JD.com - Jingdong Mall 97 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1071 3
Kickstarter 132 3
Лента - Сеть розничной торговли 2289 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 141 3
Carl Zeiss AG 304 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 293 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 3
Ferrari NV 157 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Родник 87 3
Walmart - Wal-Mart Stores 390 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 140 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 2
Volkswagen Group - VW 301 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1365 2
Walt Disney Company 639 2
Bright Capital 14 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 357 2
Ford 424 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 189
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 704 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 347 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 185 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3144 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 442 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 133 1
Судебная власть - Judicial power 2411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 38
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 365 23
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 11
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 5
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 3
CSA - Connectivity Standards Alliance 5 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 56 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 787 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 1
Linux Foundation 189 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 52 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
WiMAX Forum 68 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 49 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 1000
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 608
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7710 582
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 525
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 476
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 470
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25690 464
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 446
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 407
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 393
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 375
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 370
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 356
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 352
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6182 332
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3006 307
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4061 304
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 289
USB Type-C - USB-C - USB 3 2199 285
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 267
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 263
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 238
Наушники - Headphones 4305 238
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 238
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 231
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 206
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 205
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 202
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 192
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 189
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 189
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5187 179
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 175
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 168
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 167
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4234 161
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3563 155
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 152
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 567 151
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3144 137
Google Android 14809 279
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5139 219
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 199
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 136
Microsoft Windows 16422 131
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 523 121
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1632 120
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1361 110
Intel Core - Семейство процессоров 1239 94
Apple iPhone - серия смартфонов 7401 91
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 90
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 86
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 517 86
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 86
Linux OS 11004 85
Microsoft Windows 10 1901 83
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 71
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 405 71
Apple iOS 8314 69
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 421 64
Google YouTube - Видеохостинг 2913 62
Google Play - Google Store - Google Android Market 3455 60
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 56
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 266 56
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 52
Google Android TV 353 51
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 51
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 50
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 205 47
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 46
Apple iPad 3944 45
Intel Core i - Cерия процессоров 530 45
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 45
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 44
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 42
Apple iPhone 6 4861 42
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 42
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 290 41
Samsung Galaxy 996 39
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 221 39
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 11
Lin James - Лин Джеймс 15 6
Ксенин Алекс 311 6
Upton Eben - Аптон Эбен 12 5
Катаев Александр 40 4
Миньковский Михаил 25 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 3
Тяпаев Денис 9 3
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 3
Chen Andy - Чен Энди 3 2
Путин Владимир 3381 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 2
Мылицын Роман 111 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 2
Безруков Андрей 31 2
Анкилов Константин 117 2
Волков Михаил 69 2
Хэдберг Анна-Софи 4 2
Amon Cristiano - Амон Кристиано 15 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 624 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Ding David - Динг Дэвид 3 2
Солонин Виталий 89 2
Лопатин Виктор 25 2
Рязанов Денис 2 2
Колпачев Георгий 13 2
Терентьев Константин 19 2
Гарюгин Владимир 4 2
Буйволов Денис 2 2
Solis Philip - Солис Филип 4 2
Елин Михаил 2 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Harpalani Sandeep - Харпалани Сандип 3 2
Брунгардт Анастасия 1 1
Ходяков Илья 1 1
Христолюбов Алексей 1 1
Юргин Самат 4 1
Jones Nick - Джонс Ник 5 1
Canning Marty - Кэннинг Марти 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 544
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 220
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 170
Индия - Bharat 5728 67
Европа 24678 65
Китай - Тайвань 4144 55
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 51
Южная Корея - Республика 6877 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 34
Япония 13565 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 20
Германия - Федеративная Республика 12959 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 17
Азия - Азиатский регион 5764 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 14
Германия - Берлин 729 13
Беларусь - Белоруссия 6073 12
Америка - Американский регион 2191 12
Франция - Французская Республика 7999 12
Украина 7813 11
Финляндия - Финляндская Республика 3660 10
Испания - Каталония - Барселона 748 10
Казахстан - Республика 5837 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 9
Африка - Африканский регион 3579 9
Ближний Восток 3051 9
Испания - Королевство 3772 9
Земля - планета Солнечной системы 10692 8
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 8
Италия - Итальянская Республика 4435 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 6
Канада 4995 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1789 6
США - Калифорния - Купертино 277 6
Швеция - Королевство 3721 5
Сингапур - Республика 1915 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 205
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 139
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 60
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 39
Ergonomics - Эргономика 1690 36
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 35
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 30
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 26
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 21
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 21
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 17
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 17
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 17
Английский язык 6888 16
Видеокамера - Видеосъёмка 706 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3745 15
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 15
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 13
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 12
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 12
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 12
CNews - ZOOM.CNews 1854 85
GizmoChina 155 21
Liliputing 72 16
GSM Arena 76 13
Ars Technica 438 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 6
The Verge - Издание 599 5
Engadget - Блог о технологиях 425 5
Wikipedia - Википедия 601 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 4
Tom’s Hardware 533 4
AppleInsider 398 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 3
GizChina - Издание 81 3
DigiTimes - Издание 1327 3
SlashGear 134 3
Electronista 166 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Forbes - Форбс 929 2
ITHome 40 2
The Register - The Register Hardware 1719 2
ZDnet 662 2
N+1 - Издание 181 2
Wired - Издание 272 2
DxOMark - Издание 36 2
SamMobile 56 2
TechSpot 163 2
Android Authority 54 2
Neowin 187 2
9to5Mac 70 2
TG Daily 98 2
MacWorld 134 2
ExtremeTech 40 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
Unwired View 39 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 1
Ведомости 1291 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
WCCFTech - Издание 90 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 21
IDC - International Data Corporation 4944 10
Gartner - Гартнер 3620 9
ABI Research 235 7
Counterpoint Research 99 6
In-Stat 115 5
Juniper Research 552 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 132 2
Mercury Research 71 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 2
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
Fortune Global 500 289 1
ZK Research 8 1
HFS Research 49 1
Strategy Analytics 284 1
Superdata 12 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Net Applications 127 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
IMS Research 31 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 1
Dell Future Ready Workforce Study 1 1
Insight 64 20 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 22
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 5
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 979 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 428 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 44 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 633 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 37 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 88 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 92 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 14 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 23
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 16
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 12
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 4
CeBIT 612 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 3
Samsung Unpacked 33 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 3
День молодёжи - 27 июня 1003 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
GITEX Technology - международная выставка 43 2
Международный женский день - 8 марта 373 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Cisco Connect 5 1
Единый день голосования 139 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Embedded World 10 1
iF Design Awards 26 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Photokina 60 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
День знаний - 1 сентября 40 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще