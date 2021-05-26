Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi

Lenovo, крупнейший в мире поставщик ПК, может временно перевести свои ноутбуки на модули Wi-Fi 5 вместо более современных Wi-Fi 6. Это приведет к снижению скорости передачи данных, а причина кроется в общемировой нехватке чипов, вызванной пандемией коронавируса. Не исключено, что пострадают и другие устройства компании.

Устаревший Wi-Fi в современных ноутбуках

Компания Lenovo может временно отказаться от использования современных модулей беспроводной связи Wi-Fi 6 в своих устройствах. Как пишет портал GizmoChina, вместо них она будет использовать чипы предыдущего поколения – Wi-Fi 5.

Установка в современные ноутбуки морально устаревших модулей напрямую связана с общемировым дефицитом чипов. Это последствие пандемии коронавируса, выразившееся в неспособности производителей полупроводниковой продукции справиться с резко возросшим числом заказов.

Как пишет GizmoChina, сообщение о временном возврате на Wi-Fi 5 впервые появилось 25 мая 2021 г. в блоге директора по продуктам Lenovo в соцсети Weibo – китайском аналоге Twitter. Какие устройства оказались под угрозой даунгрейда, на момент публикации материала оставалось неизвестным. По данным GizmoChina, проблема затронет как минимум ноутбуки компании.

Различия современных стандартов Wi-Fi

Стандарту Wi-Fi 5, также известному как IEEE 802.11ac, на момент публикации материала было больше 10 лет. Первая его черновая версия (draft) была принята еще в январе 2011 г. Стандарт был полностью готов к середине 2013 г.

Вероятный возврат к Wi-Fi 5 в ноутбуках Lenovo будет временным

Wi-Fi 5 позволяет передавать данные по воздуху на частотах 2,4 и 5 ГГц. Его пропускная способность составляет до 6,93 Гбит/с на канал при восьми антеннах MU-MIMO. Минимальное значение пропускной способности (одна антенна, мобильное устройство) составляет 433 Мбит/с.

На смену Wi-Fi 5 пришел стандарт Wi-Fi 6, окончательный вариант которого был принят во второй половине 2019 г. Он поддерживает 10‑битное кодирование информации (у Wi-Fi 5 было восемь бит), что на 25% повышает плотность данных на участке волны.

Wi‑Fi 6 позволяет передавать данные со скоростью до 9,6 Гбит/с и поддерживает частоты 2,4 и 5 ГГц. Как сообщал CNews, в январе 2021 г. началось распространение улучшенной версии этого стандарта – Wi-Fi 6E, способного работать на частоте 6 ГГц.

На смену Wi-Fi 6 и 6Е придет Wi-Fi 7, появление которого запланировано на 2024 г. Главной его особенностью станет станет колоссальный рост скорости передачи данных – до 30 Гбит/с.

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Таким образом, использование в ноутбуках Lenovo модулей Wi-Fi более старого стандарта означает более низкую скорость передачи данных. Пока неизвестно, как обстоят дела с запасами чипов Wi-Fi 6 у других производителей.

Почему это так важно

Lenovo – это крупнейший в мире производитель компьютеров и ноутбуков, значительно опережающий всех других конкурентов. По данным исследовательской компании Gartner, в I квартале 2021 г. китайская компания реализовала более 17,5 млн ПК, что составило 25,1% мирового рынка. Годом ранее она продала 12,33 млн компьютеров и имела долю в размере 23,%.

За ней следуют американские HP (14,96 млн, 21,4%), Dell (11,54 млн, 16,5%) и Apple (5,57 млн, 8%). Замыкают топ-6 тайваньские компании Acer (3,97 млн, 5,7%) и Asus (3,74 млн, 5,4%).

Lenovo - лидер мирового ПК-рынка

В России по итогам IV квартала 2020 г., как сообщал CNews, Lenovo занимала второе на рынке ноутбуков после компании Acer. По суммарным показателям (мобильные и настольные ПК) ей тоже досталось «серебро», а «золото» получила HP. При этом во II и III кварталах 2020 г. Lenovo удерживала лидерство на российском компьютерном рынке.

Производством компьютеров Lenovo занимается с 2004 г. Для этого она приобрела у компании IBM ее компьютерное подразделение.