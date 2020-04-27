Раскрыты подробности о революционном стандарте Wi-Fi 7

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Стали известны первые сведения о стандарте Wi-Fi 7, который заменит собой принятый в сентябре 2019 г. Wi-Fi 6. В сравнении с ним он обеспечит трехкратный прирост скорости, а также появится поддержка новой частоты. Wi-Fi 7 может выйти в 2024 г.

Суперскоростной Wi-Fi

Появились новые детали о технологии Wi-Fi 7, которая заменит собой принятый в сентябре 2019 г. стандарт Wi-Fi 6. Главной особенностью седьмого поколения Wi-Fi, пишет ресурс GizChina, станет колоссальный рост скорости – до 30 Гбит/с.

Для сравнения, недавно утвержденный стандарт Wi-Fi 6 имеет верхний предел скорости на отметке 9,6 Гбит/с, а наиболее распространенные сейчас WI-Fi 5 и Wi-Fi 4 – 6,7 Гбит/с и 600 Мбит/с соответственно.

В Wi-Fi 7 будет использоваться технология CMU-MIMO (Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output), представляющая собой улучшенную версию технологии MU-MIMO. Последняя в настоящее время используется в Wi-Fi 6 и позволяет передавать восемь потоков данных одновременно – CMU-MIMO увеличит это число до 16. Другими словами, Wi-Fi 7 обеспечит стабильную передачу данных не на восемь, как Wi-Fi 6, а сразу на 16 устройств одновременно.

Скорость - главное преимущество WI-Fi 7 перед существующими поколениями Wi-Fi

В Wi-Fi 7 заявлен отказ от использования квадратурной амплитудной модуляции сигнала 1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), применяемой в Wi-Fi 6, в пользу 4096-QAM. Данный вид модуляции сигнала представляет собой сумму двух несущих колебаний одной частоты, сдвинутых по фазе на 90 градусов относительно друг друга, каждое из которых модулировано по амплитуде своим модулирующим сигналом. Переход к 4096-QAM и станет основной причиной скачка скорости передачи данных.

Дополнительные свойства Wi-Fi 7

Помимо перечисленного, новая технология позволит использовать для передачи данных полосу частот 6 ГГц при сохранении полноценной поддержки 5 и 2,4 ГГц, к тому же три полосы частот смогут работать одновременно. Диапазоны 5 и 2,4 ГГц поддерживает и Wi-Fi 5, а в Wi-Fi 4 поддержка 5 ГГц является опциональной (в ранних версиях Wi-Fi есть только 2,4 ГГц). Одновременная работа в обоих диапазонах в этих технологиях не предусмотрена.

Об обратной совместимости Wi-Fi 7 с предыдущими стандартами информации нет.

От Wi-Fi 6 новому стандарту, вероятно, достанется поддержка новейшего протокола безопасности WPA 3 (Wi-Fi Protected Accesss III), анонсированного Wi-Fi Alliance в 2018 г. Он создавался на смену протоколу WPA 2, в котором были выявлены многочисленные уязвимости. Впрочем, WPA 3, заявленном как более надежный, чем WPA 2, есть свои недочеты: как сообщал CNews, в нем присутствует архитектурная брешь для удобной кражи данных через Wi-Fi.

Насколько более энергоэффективным окажется Wi-Fi 6 в сравнении с предшественником, пока неизвестно. Сам Wi-Fi 6 подразумевает на 40% меньшее потребление энергии на фоне Wi-Fi 5.

Сроки появления

Дата принятия стандарта Wi-Fi 7, даже приблизительная, на момент публикации материала установлена не была, и даже после этого может пройти еще несколько лет прежде, чем в продаже появятся первые устройства с его поддержкой. Вычислить примерное время ожидания на основе дат принятия предыдущих шести поколений невозможно: Wi-Fi 1 (802.11a) вышел в 1999 г. одновременно с WI-Fi 2 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g) пришлось ждать до 2003 г, а Wi-Fi 4, известный как 802.11n, появился спустя еще шесть лет, в 2009 г. Стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) был принят в 2014 г., тогда как распространение современного Wi-Fi 6 (802.11ax) началось осенью 2019 г. – одной из первых компаний, заявивших о разработке модулей связи с его поддержкой, стала Intel.

Согласно сведениям ресурса CNet, над созданием Wi-Fi 7 работает американская компания Qualcomm, по состоянию на 27 апреля 2020 г. входившая в ассоциацию Wi-Fi Alliance. К разработке она приступила еще в сентябре 2019 г., и по ее оценке, его поддержка может появиться в первых устройствах в 2024 г. Предварительное название нового стандарта – 802.11be.