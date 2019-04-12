ротокол безопасности Wi-Fi, анонсированный Wi-Fi Alliance в 2018 г. Он создается на смену протоколу WPA2 , в котором были выявлены многочисленные уязвимости. Новый протокол использует более безо

тер-ключей (Pairwise Master Key Identifier — PMKID) из роутеров, использующих технологии защиты WPA/ WPA2 для сетей Wi-Fi. С помощью этого идентификатора можно с большей легкостью расшифровать п

фицировать продукцию, которая поддерживает стандарт WPA3, пришедший на смену протоколу безопасности WPA2 . Предыдущая версия протокола используется в Wi-Fi сетях с 2004 г. Новый стандарт обеспеч

нового протокола шифрования - WPA3. Этот шаг предпринят после того, как осенью 2017 г. в протоколе WPA2 , используемом в миллиардах устройств по всему миру, была обнаружена критическая уязвимос

в смартфонах Apple и BlackBerry, а также данные, передаваемые по защищённому протоколу Wi-Fi (WPA и WPA2 ). Сверхбыстрый взлом паролей стал возможен благодаря использованию специализированных ап