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WPA WPA2 Wi-Fi Protected Access

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.04.2019 В новейшем протоколе безопасности WPA3 есть архитектурная «дыра» для удобной кражи данных через Wi-Fi

ротокол безопасности Wi-Fi, анонсированный Wi-Fi Alliance в 2018 г. Он создается на смену протоколу WPA2, в котором были выявлены многочисленные уязвимости. Новый протокол использует более безо
09.08.2018 Найден простой способ взлома сетей Wi-Fi

тер-ключей (Pairwise Master Key Identifier — PMKID) из роутеров, использующих технологии защиты WPA/WPA2 для сетей Wi-Fi. С помощью этого идентификатора можно с большей легкостью расшифровать п
26.06.2018 В Wi-Fi вносятся крупнейшие за 15 лет изменения

фицировать продукцию, которая поддерживает стандарт WPA3, пришедший на смену протоколу безопасности WPA2. Предыдущая версия протокола используется в Wi-Fi сетях с 2004 г. Новый стандарт обеспеч
09.01.2018 Чтобы закрыть фундаментальную «дыру» в Wi-Fi по всему миру, создается новый протокол WPA3

нового протокола шифрования - WPA3. Этот шаг предпринят после того, как осенью 2017 г. в протоколе WPA2, используемом в миллиардах устройств по всему миру, была обнаружена критическая уязвимос
16.10.2017 Найдена фундаментальная дыра в сетях Wi-Fi всего мира

«Дыра» в WPA2В протоколе безопасности Wi-Fi Protected Access II (WPA2) найдена серьезная уязвимость, которая позволяет хакеру перехватывать трафик, проходящий
19.07.2012 Elcomsoft представила линейку продуктов для сверхбыстрого взлома паролей

в смартфонах Apple и BlackBerry, а также данные, передаваемые по защищённому протоколу Wi-Fi (WPA и WPA2). Сверхбыстрый взлом паролей стал возможен благодаря использованию специализированных ап
01.02.2007 Ноутбуки - первые новинки 2007 года

ации. Охотно верится, поскольку обилие безопасных схем сетевого взаимодействия вызывает уважение. Как вам, например, понравится, возможность работы через Wi-Fi с использованием WEP, WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP и EAP при помощи LEAP и PEAP? ASUS A8Js производительный новичок для профессионалов Но давайте дадим слово и альтернативной платформе, на которую, судя по всему, сделала став
04.12.2006 TRENDnet выпустил новый высокоскоростной USB 2.0 адаптер

и приоритетами. Адаптер обеспечивает высокую степень защиты, благодаря совместимости со стандартами WPA/WPA2 и улучшенными спецификациям шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK. TEW-445UB поступит в продаж
09.10.2006 Trendnet выпустила новый маршрутизатор

ления с помощью веб-браузера (HTTP) и удаленного управления; поддержка 64/128-разр. шифрования WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK. Согласуется с ОС Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server, Linux и M
06.03.2006 Axis 207W: камера наблюдения с высокой скоростью передачи данных

мы видеонаблюдения. Новинка поддерживает беспроводную и мобильную передачу данных по стандартам WPA/WPA2 и использует параллельную передачу видеопотоков M-JPEG и MPEG-4 с разрешением кадра до 6
30.04.2003 Началась сертификация на соответствие стандарту WPA

Альянс Wi-Fi сообщил сегодня о начале выдачи сертификатов на соответствие стандарту WPA (защищенный доступ к сетям Wi-Fi). Данный стандарт предложен на замену WEP (защита, эквивалентная проводному доступу). Первые сертифицированные продукты появятся на рынке в мае. Источник: п
02.04.2003 Microsoft продвигает стандарт WPA для безопасности WLAN

Корпорация Microsoft разместила 31 марта на своем сайте бесплатное обновление для ОС Windows XP, подключающее к ОС поддержку протокола WPA (защищеный доступ через wi-fi). Этот протокол позиционируется его разработчиком группой Wi-Fi Alliance в качестве альтернативы протоколу шифрования WEP. Особенность данного протокола в том,
05.01.2003 Intersil выпустил поддержку WPA для Wi-Fi-чипсетов Prism

фтверного дополнения к микросхемам PRISM для поддержки второго поколения стандарта защищенной связи WPA (Wi-Fi Protected Access). Рабочая группа Wi-Fi Alliance начнет тестировать стандарт в фев
02.12.2002 Безопасность WLAN все еще под вопросом

овсеместно в индустрии идет переход со старого криптостандарта WEP (Wireless Equivalent Privacy) на WPA (Wi-Fi Protected Access), обеспечивающий большую надежность. В WPA появился динами

Публикаций - 257, упоминаний - 432

WPA и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 33
TP-Link - ТП-Линк 231 25
Microsoft Corporation 25775 23
Intel Corporation 12811 20
Netgear 253 17
Apple Inc 13156 16
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 11
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 11
Cisco Systems 5372 10
Huawei 4677 9
TRENDnet 88 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
HPE Aruba Networks 98 7
Eltex - Предприятие Элтекс 273 7
Foxconn - Linksys 109 6
Qualcomm Technologies 1974 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
HP Inc. 5883 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Nvidia Corp 4002 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
HTC Corporation 1512 5
Google LLC 12690 4
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 4
Qualcomm Atheros 59 4
Samsung Electronics 11065 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 4
Lenovo Motorola 3566 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
Digma 251 3
HPE - Juniper Networks 460 3
NETCORE Group - Netis Systems - Нетис Системс 12 3
Volkswagen Audi Group 232 3
Совкомбанк Совесть 279 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Carl Zeiss AG 307 2
Ford 435 2
Россети Ленэнерго 1699 2
BMW Group 482 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
LEGO 260 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ICASI - Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet - Отраслевой консорциум по укреплению безопасности интернета - Отраслевой консорциум по совершенствованию безопасности интернета 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 218
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 184
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 157
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 88
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 67
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 66
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 60
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 60
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 59
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