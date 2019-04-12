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WPA WPA2 Wi-Fi Protected Access
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.04.2019
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В новейшем протоколе безопасности WPA3 есть архитектурная «дыра» для удобной кражи данных через Wi-Fi
ротокол безопасности Wi-Fi, анонсированный Wi-Fi Alliance в 2018 г. Он создается на смену протоколу WPA2, в котором были выявлены многочисленные уязвимости. Новый протокол использует более безо
|09.08.2018
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Найден простой способ взлома сетей Wi-Fi
тер-ключей (Pairwise Master Key Identifier — PMKID) из роутеров, использующих технологии защиты WPA/WPA2 для сетей Wi-Fi. С помощью этого идентификатора можно с большей легкостью расшифровать п
|26.06.2018
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В Wi-Fi вносятся крупнейшие за 15 лет изменения
фицировать продукцию, которая поддерживает стандарт WPA3, пришедший на смену протоколу безопасности WPA2. Предыдущая версия протокола используется в Wi-Fi сетях с 2004 г. Новый стандарт обеспеч
|09.01.2018
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Чтобы закрыть фундаментальную «дыру» в Wi-Fi по всему миру, создается новый протокол WPA3
нового протокола шифрования - WPA3. Этот шаг предпринят после того, как осенью 2017 г. в протоколе WPA2, используемом в миллиардах устройств по всему миру, была обнаружена критическая уязвимос
|16.10.2017
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Найдена фундаментальная дыра в сетях Wi-Fi всего мира
«Дыра» в WPA2В протоколе безопасности Wi-Fi Protected Access II (WPA2) найдена серьезная уязвимость, которая позволяет хакеру перехватывать трафик, проходящий
|19.07.2012
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Elcomsoft представила линейку продуктов для сверхбыстрого взлома паролей
в смартфонах Apple и BlackBerry, а также данные, передаваемые по защищённому протоколу Wi-Fi (WPA и WPA2). Сверхбыстрый взлом паролей стал возможен благодаря использованию специализированных ап
|01.02.2007
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Ноутбуки - первые новинки 2007 года
ации. Охотно верится, поскольку обилие безопасных схем сетевого взаимодействия вызывает уважение. Как вам, например, понравится, возможность работы через Wi-Fi с использованием WEP, WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP и EAP при помощи LEAP и PEAP? ASUS A8Js производительный новичок для профессионалов Но давайте дадим слово и альтернативной платформе, на которую, судя по всему, сделала став
|04.12.2006
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TRENDnet выпустил новый высокоскоростной USB 2.0 адаптер
и приоритетами. Адаптер обеспечивает высокую степень защиты, благодаря совместимости со стандартами WPA/WPA2 и улучшенными спецификациям шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK. TEW-445UB поступит в продаж
|09.10.2006
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Trendnet выпустила новый маршрутизатор
ления с помощью веб-браузера (HTTP) и удаленного управления; поддержка 64/128-разр. шифрования WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK. Согласуется с ОС Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server, Linux и M
|06.03.2006
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Axis 207W: камера наблюдения с высокой скоростью передачи данных
мы видеонаблюдения. Новинка поддерживает беспроводную и мобильную передачу данных по стандартам WPA/WPA2 и использует параллельную передачу видеопотоков M-JPEG и MPEG-4 с разрешением кадра до 6
|30.04.2003
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Началась сертификация на соответствие стандарту WPA
Альянс Wi-Fi сообщил сегодня о начале выдачи сертификатов на соответствие стандарту WPA (защищенный доступ к сетям Wi-Fi). Данный стандарт предложен на замену WEP (защита, эквивалентная проводному доступу). Первые сертифицированные продукты появятся на рынке в мае. Источник: п
|02.04.2003
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Microsoft продвигает стандарт WPA для безопасности WLAN
Корпорация Microsoft разместила 31 марта на своем сайте бесплатное обновление для ОС Windows XP, подключающее к ОС поддержку протокола WPA (защищеный доступ через wi-fi). Этот протокол позиционируется его разработчиком группой Wi-Fi Alliance в качестве альтернативы протоколу шифрования WEP. Особенность данного протокола в том,
|05.01.2003
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Intersil выпустил поддержку WPA для Wi-Fi-чипсетов Prism
фтверного дополнения к микросхемам PRISM для поддержки второго поколения стандарта защищенной связи WPA (Wi-Fi Protected Access). Рабочая группа Wi-Fi Alliance начнет тестировать стандарт в фев
|02.12.2002
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Безопасность WLAN все еще под вопросом
овсеместно в индустрии идет переход со старого криптостандарта WEP (Wireless Equivalent Privacy) на WPA (Wi-Fi Protected Access), обеспечивающий большую надежность. В WPA появился динами
WPA и организации, системы, технологии, персоны:
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|Мельникова Анастасия 440 2
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|Гвоздев Дмитрий 145 1
|Лебедева Ирина 65 1
|Кадейшвили Алексей 16 1
|Данкевич Андрей 4 1
|Моисеев Дмитрий 13 1
|Ложкин Сергей 49 1
|Лабис Юрий 17 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Upton Eben - Аптон Эбен 12 1
|Бахур Владимир 11 1
|Леонов Александр 8 1
|Зенкин Денис 263 1
|Геклер Алена 30 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Мишин Денис 3 1
|Шпак Михаил 1 1
|Комягин Сергей 22 1
|Захаров Артем 6 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Наумов Станислав 30 1
|Лю Юлия 6 1
|Сурьенков Сергей 1 1
|Бовыкин Сергей 3 1
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|Ars Technica 450 1
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|Computer Weekly 376 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
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