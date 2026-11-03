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NETCORE Group Netis Systems Нетис Системс

NETCORE Group - Netis Systems - Нетис Системс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.11.2026 Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM 1
26.01.2026 Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж 1
17.05.2025 Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой 2
09.11.2021 Netis Systems начинает продажи Netis N5 – нового роутера с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов 5
09.11.2021 Netis Systems начинает продажи новой линейки PoE+ коммутаторов для подключения IP камер, точек доступа и других PoE+ устройств 3
23.04.2018 Netis Systems поставила коммутаторы для криптофермы Russian Mining Center 2
29.12.2017 Netis Systems выпустила прошивку для роутеров с исправлением уязвимости Wi-Fi 3
01.12.2017 Лучшие роутеры 2017: выбор ZOOM 2
07.12.2016 Netis Systems и «Импульс Телеком» заключили партнерское соглашение 3
24.03.2016 Заменим ток на интернет 4
23.12.2015 Netis Systems выпустила свой первый роутер с поддержкой оптоволоконной линии - netis WF2780F 2
10.11.2015 Netis Systems представила новые продукты 7
02.09.2014 Netis Systems представила линейку оборудования для пассивных оптических сетей стандартов GPON и EPON 8

Публикаций - 13, упоминаний - 43

NETCORE Group и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 236 2
Tenda - Тенда Рус 17 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 16 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 1
ZTE Corporation 803 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Digma 260 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) - Кнопп 29 1
MikroTik - Mikrotīkls 53 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13664 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6946 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3400 7
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 777 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10832 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3929 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10713 4
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 425 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2455 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 984 3
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 258 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 604 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 299 3
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 258 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 982 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10481 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5041 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8782 2
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 96 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2269 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2814 2
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 585 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4639 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 212 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 871 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 250 1
IPoE - Internet Protocol over Ethernet - PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 80 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6168 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4158 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1151 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11682 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14949 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 912 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4095 1
ZyXEL Keenetic 53 3
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 179 2
ASUS RT 22 1
Huawei AI Life 24 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 1
Microsoft Windows 17086 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5948 1
TP-Link Powerline 44 1
TP-Link Tether 58 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 243 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
Huawei Seamless AI Life 26 1
Тарасов Алексей 14 1
Пономаренко Иван 1 1
Шкаленко Михаил 1 1
Казаков Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1285 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 467 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4806 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7130 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5745 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9349 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7786 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2142 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1189 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1912 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 175 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1585 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 1
ESD - Electronic Software Distribution 22 1
CNews - ZOOM.CNews 1915 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
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