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Wi-Fi Alliance WPS Wi-Fi Protected Setup Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.03.2026 В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств 1
27.01.2026 Infinix представила планшет со съёмной клавиатурой и «продуктивностью уровня ПК» 1
27.06.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ планшета Huawei MatePad Pro 12,2" 1
17.05.2025 Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой 1
28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
28.12.2024 Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль 1
07.06.2024 Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6 2
14.05.2024 Два гиперпопулярных приложения под Android «слепо доверяли» входящим файлам 1
01.11.2023 D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510 1
13.09.2023 Корпоративный сервер «Р7-офис» 12.5.3: улучшенная безопасность и поддержка конвертации для новых форматов файлов 1
30.08.2023 «Р7-офис» выпустил обновление редакторов 7.4: двухсторонняя печать, рисование, новые диаграммы и формулы 1
18.08.2023 Новые домашние Wi-Fi роутеры от Digma 1
01.06.2022 Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году 1
15.04.2022 Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs 1
09.02.2022 D-Link представляет новый портативный 4g/lte маршрутизатор DWR-932C 1
01.12.2021 D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615 1
07.06.2021 Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке 1
24.05.2021 Какие средства защиты в роутере нужны именно вам 1
16.03.2021 TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото 1
15.03.2021 Mercusys представила новый усилитель сигнала Wi-Fi. Цена. Фото 1
27.01.2021 Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен? 2
25.01.2021 TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена 1
03.11.2020 Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM 1
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 1
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
28.02.2019 Самые бесшумные стиральные машины 1
13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади 1
07.03.2018 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной ревизии маршрутизатора N300 DIR-615/T 1
22.02.2018 ZTE представила портативный роутер с поддержкой LTE. Цена 1
21.04.2017 Asus представила новый двухдиапазонный высокоскоростной повторитель ASUS RP-AC87 1
27.03.2017 TP-Link представила новый Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления Archer T9UH 1
16.11.2016 Обзор смартфона Huawei nova. На стыке сегментов 1
14.11.2016 D-Link представила в России облачные беспроводные Full HD-камеры с объективом Wide Eye 1
25.10.2016 Сканеры Brother получили сертификацю от Kofax 1
28.03.2016 Обзор планшета Huawei M2 10.0: «Планшет в квадрате» 1
09.11.2015 Kingsoft Office выступает партнером «CNews Forum 2015: Информационные технологии завтра» 1
29.10.2015 TP-Link представил на российском рынке новые беспроводные маршрутизаторы стандарта N 2

Публикаций - 117, упоминаний - 145

Wi-Fi Alliance WPS и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 20
TP-Link - ТП-Линк 231 16
TRENDnet 88 12
Microsoft Corporation 25775 10
Huawei 4677 10
Netgear 253 10
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 8
Google LLC 12690 7
Apple Inc 13156 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
ZTE Corporation 800 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Sony 6739 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
Tenda - Тенда Рус 17 2
Samsung Electronics 11065 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
LG Electronics 3735 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
BBK OPPO Electronics 484 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
MediaTek - Ralink 595 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Brother - Brother Industries - Бразер 215 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
SkyDNS - СкайДНС 46 2
Digma 251 2
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 2
Eastman Kodak - Кодак 509 1
NetEase 36 1
NETCORE Group - Netis Systems - Нетис Системс 12 1
Совзонд - Sovzond 123 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Miele - Миле 139 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Геометрия НПО 165 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
Dyson 157 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Heinz - Хайнц 26 1
Buderus - Будерус - отопительная техника 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Связной ГК 1401 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
LEGO 260 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
TripAdvisor 41 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 89
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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