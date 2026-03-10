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Wi-Fi Alliance WPS Wi-Fi Protected Setup Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 117, упоминаний - 145
Wi-Fi Alliance WPS и организации, системы, технологии, персоны:
|Танюхин Дмитрий 26 2
|Аношин Антон 13 1
|Толстобров Михаил 10 1
|Павлов Никита 146 1
|Старикова Евгения 11 1
|Марьюшкин Павел 2 1
|Свидрицкий Георгий 1 1
|Liping Ding - Липин Дин 2 1
|Ужгинцев Александр 1 1
|Miele Carl - Миле Карл 6 1
|Горбунов Алексей 32 1
|Глотов Алексей 25 1
|Медведев Максим 6 1
|Тяпаев Денис 9 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 14
|Computer.Tradeshow.Ru 59 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Sputnik 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.