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D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615

Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z. Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет. Маршрутизатор прошел полномасштабное тестирование в сетях федеральных и региональных интернет-провайдеров и отлично зарекомендовал себя на тарифах до 100 Мбит/с. Новинка поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, Wi-Fi стандарта 802.11n, плавную трансляцию IPTV в HD и Full HD-качестве, может работать как точка доступа, беспроводной повторитель, Wi-Fi-клиент и повторитель WISP для подключения к беспроводной сети провайдера.

Технические характеристики DIR-615/Z:

5 сетевых портов – 1 WAN и 4 LAN 100 Мбит/с;

Wi-Fi до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц;

две всенаправленные антенны 5 dBi;

кнопка WPS для быстрого и безопасного подключения клиентских устройств к сети Wi-Fi;

компактный корпус с возможностью настенного крепления.

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DIR-615/Z

Настройка и управление осуществляются с помощью мобильного приложения D-Link Assistant для iOS и Android. Приложение поможет быстро настроить интернет-подключение, IPTV, основную и гостевую сеть Wi-Fi, заблокировать нежелательные для ребенка сайты с помощью сервиса «Яндекс.DNS» и обновить ПО.

Для интернет-провайдеров реализован встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки удаленно диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.

DIR-615/Z также принимает участие в программе кастомизации, в которую входит:

размещение логотипа на корпусе,

индивидуальный дизайн упаковки,

разработка встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика.

Новый маршрутизатор DIR-615/Z доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Планируемый срок поступления на склад – январь 2022 г. Рекомендованная розничная цена – $24.

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