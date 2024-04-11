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D-Link Д-Линк Трейд

D-Link - Д-Линк Трейд

Компания D-Link производит спектр оборудования для построения корпоративных сетей предприятий любого масштаба и сферы деятельности, включая коммутаторы уровня ядра, агрегации и доступа. В рамках партнерства с российскими интеграторами продукция компании поставляется в государственные и коммерческие проекты корпоративного, регионального и национального уровня.


11.04.2024 Сотня тысяч сетевых накопителей D-Link открыта для тривиального взлома

92 тысячи устройств с торчащей наружу уязвимостью Эксперт по информационной безопасности, известный под никоом Netsecfish, выявил двойную проблему в сетевых накопителях D-Link, потенциально затрагивающую 92 тыс. устройств во всём мире. Уязвимость, позволяющая запускать произвольную команду в программной оболочке устройств, и встроенный бэкдор, позволяют захват
06.03.2024 D-Link представила линейку операторского оборудования с поддержкой XGS-PON

Компания D-Link представила новую линейку оборудования с поддержкой технологии XGS-PON для организации доступа в интернет по оптоволокну со скоростью до 10 Гбит/с, что в 10 раз превышает скорость сетей,
04.03.2024 D-Link представила новый модельный ряд коммутаторов ядра, агрегации и доступа

Компания D-Link представила новый модельный ряд коммутаторов для построения корпоративных и операторских сетей связи. Оборудование разработано в соответствии с современными техническими требованиями и п
19.02.2024 D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+

Компания D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X c портами 10G SFP+, функционалом безопасности корпоративного уровня и высокой производительностью маршрутизации, Firewall
13.02.2024 Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860

Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860. Версия ПО 4.0.3 позволяет повысить пропускную способность соединений WAN – Wi-Fi, расширяет возможности беспроводного
01.11.2023 D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510

Компания D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 AX1500 DIR-X1510. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax) и соответствует современным

06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130

Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130. Коммутаторы DMS-3130-30TS и DMS-3130-30PS предназначены для применения на уровне ядра в малых

17.07.2023 D-Link представляет новое поколение сервисных маршрутизаторов DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X

Компания D-Link представляет в России новое поколение сервисных маршрутизаторов – DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X. Новинки реализованы на современных аппаратных платформах с оптическими портами SFP/SFP+
11.07.2023 D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G

P – 16 портов 1000Base-T PoE (802.3af/at), 8 портов 1000Base-T PoE (802.3af/at/bt) и 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP, PoE-бюджет 518 Вт. Коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DSS-200G-28MPP – $576, DSS-200G-28MP – $445, DSS-200G-10MPP – $288, DSS-200G-10MP – $215.
30.06.2023 Компания D-Link представила программную платформу комплексного сетевого управления D-View 8.

рерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и др. Об этом CNews сообщили представители D-Link. D-View 8 поставляется в версиях: Standard (DV-800S) для сектора SMB / HoReCa; Enterprise (DV-800E) для средних и крупных государственных, ведомственных, коммерческих организаций и предп
04.04.2023 D-Link представляет новые гигабитные РоЕ-коммутаторы серии DGS-1100V2

Компания D-Link представляет новые гигабитные PoE-коммутаторы EasySmart DGS-1100-10MPV2, DGS-1100-10MPPV2, DGS-1100-18PV2, DGS-1100-26MPV2, DGS-1100-26MPPV2. Новинки обеспечивают повышенную мощность PoE
20.09.2022 D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов

Компания D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов DSA-20xx. DSA-2003 и DSA-2006 предназначены для выполнения широкого круга задач, связанных с защитой сетевой инфраструктуры предприят
18.07.2022 D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition

Компания D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition. Новинки предназначены для применения в малом и ср
05.04.2022 D-Link представила российское ПО для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250

D-Link представила новое поколение программного обеспечения для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250. Новое ПО полностью разработано в российском R&D-подразделении D-Link и соответствует всем современным и перспективным требованиям корпоративных и государственных заказчиков, утверждают в компании. Российское ПО существенно расширит возможности по применен
05.03.2022 D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга

ет размещать устройство в местах с ограничениями по подаче электропитания. В комплект поставки входит крепежный кронштейн с винтами, зажимы для крепления на потолке и консольный кабель. Точка доступа D-Link DWL-X8630AP Точка доступа DWL-X8630AP рекомендована для применения в составе комплексного решения D-Link по построению крупных беспроводных сетей стандарта Wi-Fi 6 на базе следующ
09.02.2022 D-Link представляет новый портативный 4g/lte маршрутизатор DWR-932C

Компания D-Link представляет новый портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C. Новинка является простым и удобным решением для быстрой организации коллективного защищенного доступа к высокоскоростному 4G
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200

с в 2,4 ГГц. Всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi позволяют обеспечить оптимальное беспроводное покрытие современных квартир и небольших офисов со сложной планировкой. Маршрутизатор D-Link DIR-820 Маршрутизаторы DIR-820 поддерживают стандарты 802.11k/v для организации бесшовного роуминга в беспроводной сети, покрывающей большую площадь. Настройка и управление осуществляютс
10.01.2022 D-Link представляет новый абонентский терминал PON ONT DPN-101G

Компания D-Link представляет новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet. Новинка предназначена для подключения абонентов к сетям федераль
10.01.2022 D-Link представила новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

QoS и 802.1Q VLAN для предоставления услуг IPTV и VoIP; удаленное управление и обновление ПО по протоколу OMCI; компактное исполнение 90x72x26 мм; возможность крепления на стену. Абонентский терминал D-Link GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet DPN-101G будет доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link во II квартале 2022 г.
17.12.2021 D-Link представляет новые камеры DCS-4714E и DCS-4614EK

Компания D-Link представляет новые внешние 4-мегапиксельные камеры DCS-4714E и DCS-4614EK. Устройства рекомендуются для применения в проектах «Безопасный город», корпоративном сегменте, госструктурах, м
09.12.2021 Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530

Компания D-Link представляет новый гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500 DIR-X1530. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax), реализовано на высокопроиз
01.12.2021 D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615

Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z. Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию

08.07.2021 D-Link представила новый промышленный гигабитный коммутатор DIS-100G-8W

1 портом 1000Base-X SFP, PoE-бюджет до 120 Вт; DIS-100G-6S с 4 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP; DIS-100G-10S с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP. Коммутатор D-Link DIS-100G-8W Новый промышленный коммутатор DIS-100G-8W доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $320
26.05.2021 Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet

Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet новыми моделями DMC-G02SC, DMC-G10SC, DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU. Устройства оснащены встроенным SC-разъемом для подключения одномо
20.02.2021 D-Link представила облачную камеру DCS-8325LH. Цена

видеоустройств ONVIF и может применяться в системах видеонаблюдения, использующих оборудования различных производителей. Новая камера DCS-8325LH доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $109.
05.01.2021 D-Link представила защищенную точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP. Цена

твляются посредством Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI), при помощи протоколов Telnet, SSH и SNMP v2c/v3. Точка доступа DWL-8720AP доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $589.
28.10.2020 D-Link представила новый PoE-коммутатор DES-1009MP с повышенным бюджетом мощности

Компания D-Link представляет новый 9-портовый PoE-коммутатор DES-1009MP с повышенным бюджетом мощности. Новинка оснащена 8 портами PoE+, поддерживает высокоскоростное подключение к магистрали сети через
23.07.2020 D-Link представила новый промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW

Компания D-Link объявляет о начале продаж нового промышленного медиаконвертера DIS-M100G-SW. Новинка обладает расширенным температурным диапазоном работы от -40°С до 70°С, возможностью резервирования пи
06.04.2020 Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys

ма OpenWRT, на базе которой функционируют миллионы роутеров и встраиваемых устройств, уязвима перед атакой, позволяющей запускать под ней произвольный код. Среди уязвимых устройств — разработки Asus, D-Link, Linksys, MikroTik, Netgear, TP-Link и другие. OpenWRT представляет собой модульную операционную систему на базе Linux, которая может использоваться как альтернативный вариант официальны
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615

ии беспроводного маршрутизатора DIR-615/X. Маршрутизатор реализован на новой аппаратной платформе, оснащен современным программным обеспечением, созданным в рязанском центре исследований и разработок D-Link, и соответствует актуальным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет. Новинка поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, различные сценарии подключения IPTV,
26.12.2019 D-Link начала российские поставки AC1750 Wave 2 точки доступа DAP-2680

точке доступа Master, автоматически применяется на подчиненных устройствах Slave. Специалисты, занимающиеся обслуживанием беспроводных сетей, могут воспользоваться бесплатным программным обеспечением D-Link Central WiFiManager, позволяющим централизованно настраивать и осуществлять расширенное управление группой беспроводных точек доступа с компьютера или мобильного устройства. Возможен уда
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс

и работы. Также рекомендуется выбирать в целом дата-центры с высоким уровнем отказоустойчивости, так как от этого показателя зависит работоспособность и доступность вашего ресурса. Виртуальный сервер D-Link Компания D-Link — это один из флагманов среди производителей сетевого и телекоммуникационного оборудования на основе технологий Metro Ethernet, PON, xDSL, Wi-Fi. Компания имеет в

25.11.2019 D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R

от мошеннических и вредоносных сайтов, а также оградить детей и подростков от посещения сайтов, способных нанести вред их здоровью или развитию. Пользователю доступно бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant для iOS и Android, при помощи которого можно быстро подключить маршрутизатор к сети Интернет и произвести первоначальную настройку беспроводной сети. Расширенная настройка и уп
09.10.2019 В роутерах D-Link найдена критическая «дыра». Производитель не желает ее исправлять

Никудышная авторизация В роутерах D-Link обнаружена критическая уязвимость, позволяющая запускать на них произвольный код удалённо. Несмотря на то, что она получила высшие балы по шкале угроз, выпускать патч производитель роуте
07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP

Дополнительно поддерживаются следующие модели KVM-кабелей с разъемами VGA и USB: DKVM-CU/B (1,8 м); DKVM-CU3/B (3 м); DKVM-CU5/B (5 м). Помимо DKVM-IP16 и DKVM-IP16LCD, в линейке IP KVM-оборудования D-Link также представлены: 8-портовый переключатель DKVM-IP8 с портами VGA и USB; 1-портовый переключатель DKVM-IP1 с портами VGA, USB и PS/2. Новые переключатели доступны для заказа у официаль
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов

и в 19-дюймовую стойку. Система охлаждения коммутатора DGS-1100-10MP/С использует один, а для DGS-1100-26MP/С и DGS-1100-26MPP/С – два вентилятора. Функционал безопасности новых коммутаторов включает D-Link Safeguard Engine, Traffic Segmentation, Broadcast/ Multicast/ Unicast Storm Control. Устройства поддерживают управление качеством обслуживания (802.1p QoS / DSCP), сети VLAN (802.1Q, Aut
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи

витию. Безопасная передача данных по беспроводному соединению обеспечивается применением протоколов WPA/WPA2 (Personal/Enterprise). Для настройки и управления доступно бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant. Приложение поможет быстро настроить интернет-подключение, беспроводную сеть и IPTV, включить гостевую сеть Wi-Fi, заблокировать нежелательные для ребенка сайты с помощью URL-ф
08.07.2019 Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США

Детсадовские «баги» Тайваньский производитель сетевых устройств D-Link и Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, ФТК) урегулировали во внесудебном порядке иск, поданный ФТК ещё два года назад. Комиссия обвиняла D-Link в халатном

24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO

жна замена штатных LTE-антенн выносными с SMA-разъемом. Скорость беспроводного соединения в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц составляет до 300 Мбит/с и до 867 Мбит/с соответственно. Гибридный маршрутизатор D-link DWR-980 с поддержкой VDSL2, 4G LTE, Wi-Fi AC1200 и двумя FXS-портами DWR-980 обеспечивает повышенную отказоустойчивость доступа в интернет за счет функции резервирования с автоматическим
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены

двухдиапазонных маршрутизаторов AC1200 Wave 2 c поддержкой MU-MIMO. Устройства работают под управлением программного обеспечения, созданного специалистами российского центра исследований и разработок D-Link. Программное обеспечение полностью соответствует самым современным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет. Маршрутизаторы прошли полномасштабное тестирование и рекомен

Публикаций - 354, упоминаний - 383

D-Link и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5031 44
Netgear 235 34
Intel Corporation 11955 30
Foxconn - Linksys 105 29
Microsoft Corporation 24182 23
ZyXEL Communications 289 20
HP 3Com 677 19
HP Inc. 5634 16
TP-Link - ТП-Линк 197 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2005 15
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 424 15
Huawei 3729 15
Samsung Electronics 10028 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2630 15
HP - Hewlett-Packard 3616 12
Dell EMC 4983 11
IBM - International Business Machines Corp 9365 11
Sony 6500 11
Apple Inc 11727 11
Google LLC 11460 10
Xerox 1133 10
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 499 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 9
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 91 9
Canon 1383 9
Belkin 48 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1287 8
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 8
Lexmark Int 292 7
MikroTik 31 7
Lenovo Group 2246 7
SkyDNS - СкайДНС 28 7
LG Electronics 3579 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2475 7
TI - Texas Instruments Incorporated 813 6
ViewSonic 311 6
Yandex - Яндекс 6620 6
HP Compaq Computer Corp 1916 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6826 5
UPS 198 4
Россети Ленэнерго 1700 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 110 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2077 2
Новатэк Новафининвест 49 2
Citi - Citibank - Ситибанк 317 2
Открытие ФК - Банк Открытие 527 2
Walmart - Wal-Mart Stores 373 2
Газпром ПАО 1263 2
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 323 1
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH - Реемтсма 1 1
eBay Inc 1609 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Студия Артемия Лебедева 96 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 13 1
НБД-Банк 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1808 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1054 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 10 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник 13 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 654 1
Военторг 17 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 68 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 50 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
ЛИВИЗ 6 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 89 1
Unsplash 355 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 326 1
Лента - Сеть розничной торговли 1929 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6670 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 380 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3550 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5521 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4756 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2972 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 419 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1104 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4210 2
Судебная власть - Judicial power 2231 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5146 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4396 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10711 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 204 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 30 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 206 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 25 1
ЦБ Армения - Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1134 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 84 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 264 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1409 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 476 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 8 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 116 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 17 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 47 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 388 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2266 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 938 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1315 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1284 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2372 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2119 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2692 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2589 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 299 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6191 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 73 4
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1400 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 665 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2664 1
Linux Foundation 178 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
OWASP - Open Web Application Security Project 85 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12086 154
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6347 139
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9694 116
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14714 97
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3596 81
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7861 70
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3126 69
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2127 68
Web Interface - Веб-интерфейс 1592 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60246 53
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2696 53
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10073 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22956 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28019 51
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 242 50
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11814 46
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 387 46
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 304 46
Сетевое оборудование - PoE - Power over Ethernet - PoE-коммутатор 406 45
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9687 43
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 122 42
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 308 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24418 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15669 39
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3544 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23541 37
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 207 36
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3851 36
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5365 35
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3788 35
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1933 34
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2067 33
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13880 32
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 240 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9081 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13371 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45631 30
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 637 30
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 729 30
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 125 29
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 44 31
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 147 29
D-Link LBD - Loopback Detection 28 25
D-Link Safeguard Engine 18 18
Google Android 13507 17
Apple iOS 7422 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2930 13
Яндекс.DNS 17 13
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 13 13
D-Link ISM VLAN 12 12
Linux OS 9248 12
D-Link Assistant 12 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3924 11
ZyXEL Keenetic 35 8
D-Link D-View 8 8
Microsoft Windows 2000 8661 8
Intel Celeron - Серия процессоров 958 6
Microsoft Windows XP 2541 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1887 6
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 16 6
Microsoft Windows 15150 6
D-Link Network Assistant 6 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6911 6
Microsoft Windows XP Home 196 5
Apple iPad 3811 5
UDPXY 4 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Renesas Electronics - Intersil PRISM 5 4
D-Link DIS - серия коммутаторов 4 4
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 40 4
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 4
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 97 4
Apple iPhone 6 4862 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 578 4
D-Link DES - серия PoE-коммутаторов 5 4
Xiaomi Mi Wi-Fi Router - Xiaomi ZMI MF 8 4
TP-Link Tether 42 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 543 3
Oracle Java - язык программирования 2917 3
D-Link GPON ONT - Абонентский терминал 3 3
Васюк Сергей 4 4
Мельникова Анастасия 325 3
Лебедев Артемий 97 3
Липпинг Владимир 3 3
Потапкин Никита 14 2
Водясов Алексей 222 2
Лукьянов Антон 5 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 5 2
Батурин Олег 2 2
Добрынин Сергей 5 2
Корнеев Сергей 84 2
Гвоздев Дмитрий 121 2
Колесов Николай 21 2
Skippen Jim - Скиппен Джим 2 2
Сорокина Татьяна 18 1
Родионов Михаил 45 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 1
Солонин Виталий 89 1
Бугай Алексей 10 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Сабадаш Юлия 2 1
Селезнев Максим 5 1
Houten Frans van - Хаутен Франс ван 12 1
Карапетян Карен 7 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Поликарпов Иван 8 1
Абрамов Алексей 46 1
Иванов Алексей 117 1
Кочепасов Сергей 13 1
Ананьев Алексей 110 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Лукацкий Алексей 108 1
Рогозин Дмитрий 97 1
Зимин Алексей 1 1
Корнилов Денис 4 1
Савков Леонид 32 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 1
Касперский Евгений 315 1
Калинин Александр 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 135227 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41244 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51155 30
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 605 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16481 21
Россия - СФО - Новосибирск 4029 16
Европа 21460 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2553 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3681 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2081 15
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1097 14
Китай - Тайвань 3872 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1781 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13840 13
Украина 7465 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1526 12
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1441 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16225 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1355 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2695 11
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 662 11
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 429 11
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 512 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1362 10
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 256 10
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 430 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 652 9
Россия - ЦФО - Тульская область 1168 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 1062 9
Казахстан - Республика 5329 8
Беларусь - Белоруссия 5336 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1056 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2862 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13150 5
Канада 4796 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1251 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1455 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1345 4
Азия - Азиатский регион 5320 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 785 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10404 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48100 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26942 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12736 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22620 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45736 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10433 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9157 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4589 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3732 10
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2028 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2914 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4677 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4583 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17136 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3607 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15593 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12332 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4408 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5171 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6159 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6567 7
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4448 6
Металлы - Медь - Copper 775 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6580 6
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Логистика сбытовая - Сбыт 2321 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1122 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4905 4
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Абонентская база - Абонентская плата 5693 4
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Tufts University - Университет Тафтса 8 1
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МВД РФ - СПбУ - Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации 9 1
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ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 24 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 85 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 742 1
СПбГУ - Восточный факультет 6 1
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РАН БИН - Ботанический институт имени В.Л. Комарова Российской академии наук 1 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1419 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 2
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