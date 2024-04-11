D-Link - Д-Линк Трейд

Сотня тысяч сетевых накопителей D-Link открыта для тривиального взлома 92 тысячи устройств с торчащей наружу уязвимостью Эксперт по информационной безопасности, известный под никоом Netsecfish, выявил двойную проблему в сетевых накопителях D-Link, потенциально затрагивающую 92 тыс. устройств во всём мире. Уязвимость, позволяющая запускать произвольную команду в программной оболочке устройств, и встроенный бэкдор, позволяют захват

D-Link представила линейку операторского оборудования с поддержкой XGS-PON Компания D-Link представила новую линейку оборудования с поддержкой технологии XGS-PON для организации доступа в интернет по оптоволокну со скоростью до 10 Гбит/с, что в 10 раз превышает скорость сетей,

D-Link представила новый модельный ряд коммутаторов ядра, агрегации и доступа Компания D-Link представила новый модельный ряд коммутаторов для построения корпоративных и операторских сетей связи. Оборудование разработано в соответствии с современными техническими требованиями и п

D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+ Компания D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X c портами 10G SFP+, функционалом безопасности корпоративного уровня и высокой производительностью маршрутизации, Firewall

Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860 Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860. Версия ПО 4.0.3 позволяет повысить пропускную способность соединений WAN – Wi-Fi, расширяет возможности беспроводного

D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510 Компания D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 AX1500 DIR-X1510. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax) и соответствует современным

Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130. Коммутаторы DMS-3130-30TS и DMS-3130-30PS предназначены для применения на уровне ядра в малых

D-Link представляет новое поколение сервисных маршрутизаторов DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X Компания D-Link представляет в России новое поколение сервисных маршрутизаторов – DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X. Новинки реализованы на современных аппаратных платформах с оптическими портами SFP/SFP+

D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G P – 16 портов 1000Base-T PoE (802.3af/at), 8 портов 1000Base-T PoE (802.3af/at/bt) и 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP, PoE-бюджет 518 Вт. Коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DSS-200G-28MPP – $576, DSS-200G-28MP – $445, DSS-200G-10MPP – $288, DSS-200G-10MP – $215.

Компания D-Link представила программную платформу комплексного сетевого управления D-View 8. рерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и др. Об этом CNews сообщили представители D-Link. D-View 8 поставляется в версиях: Standard (DV-800S) для сектора SMB / HoReCa; Enterprise (DV-800E) для средних и крупных государственных, ведомственных, коммерческих организаций и предп

D-Link представляет новые гигабитные РоЕ-коммутаторы серии DGS-1100V2 Компания D-Link представляет новые гигабитные PoE-коммутаторы EasySmart DGS-1100-10MPV2, DGS-1100-10MPPV2, DGS-1100-18PV2, DGS-1100-26MPV2, DGS-1100-26MPPV2. Новинки обеспечивают повышенную мощность PoE

D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов Компания D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов DSA-20xx. DSA-2003 и DSA-2006 предназначены для выполнения широкого круга задач, связанных с защитой сетевой инфраструктуры предприят

D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition Компания D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition. Новинки предназначены для применения в малом и ср

D-Link представила российское ПО для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250 D-Link представила новое поколение программного обеспечения для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250. Новое ПО полностью разработано в российском R&D-подразделении D-Link и соответствует всем современным и перспективным требованиям корпоративных и государственных заказчиков, утверждают в компании. Российское ПО существенно расширит возможности по применен

D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга ет размещать устройство в местах с ограничениями по подаче электропитания. В комплект поставки входит крепежный кронштейн с винтами, зажимы для крепления на потолке и консольный кабель. Точка доступа D-Link DWL-X8630AP Точка доступа DWL-X8630AP рекомендована для применения в составе комплексного решения D-Link по построению крупных беспроводных сетей стандарта Wi-Fi 6 на базе следующ

D-Link представляет новый портативный 4g/lte маршрутизатор DWR-932C Компания D-Link представляет новый портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C. Новинка является простым и удобным решением для быстрой организации коллективного защищенного доступа к высокоскоростному 4G

D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 с в 2,4 ГГц. Всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi позволяют обеспечить оптимальное беспроводное покрытие современных квартир и небольших офисов со сложной планировкой. Маршрутизатор D-Link DIR-820 Маршрутизаторы DIR-820 поддерживают стандарты 802.11k/v для организации бесшовного роуминга в беспроводной сети, покрывающей большую площадь. Настройка и управление осуществляютс

D-Link представляет новый абонентский терминал PON ONT DPN-101G Компания D-Link представляет новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet. Новинка предназначена для подключения абонентов к сетям федераль

D-Link представила новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G QoS и 802.1Q VLAN для предоставления услуг IPTV и VoIP; удаленное управление и обновление ПО по протоколу OMCI; компактное исполнение 90x72x26 мм; возможность крепления на стену. Абонентский терминал D-Link GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet DPN-101G будет доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link во II квартале 2022 г.

D-Link представляет новые камеры DCS-4714E и DCS-4614EK Компания D-Link представляет новые внешние 4-мегапиксельные камеры DCS-4714E и DCS-4614EK. Устройства рекомендуются для применения в проектах «Безопасный город», корпоративном сегменте, госструктурах, м

Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530 Компания D-Link представляет новый гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500 DIR-X1530. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax), реализовано на высокопроиз

D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615 Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z. Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию

D-Link представила новый промышленный гигабитный коммутатор DIS-100G-8W 1 портом 1000Base-X SFP, PoE-бюджет до 120 Вт; DIS-100G-6S с 4 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP; DIS-100G-10S с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP. Коммутатор D-Link DIS-100G-8W Новый промышленный коммутатор DIS-100G-8W доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $320

Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet новыми моделями DMC-G02SC, DMC-G10SC, DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU. Устройства оснащены встроенным SC-разъемом для подключения одномо

D-Link представила облачную камеру DCS-8325LH. Цена видеоустройств ONVIF и может применяться в системах видеонаблюдения, использующих оборудования различных производителей. Новая камера DCS-8325LH доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $109.

D-Link представила защищенную точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP. Цена твляются посредством Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI), при помощи протоколов Telnet, SSH и SNMP v2c/v3. Точка доступа DWL-8720AP доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $589.

D-Link представила новый PoE-коммутатор DES-1009MP с повышенным бюджетом мощности Компания D-Link представляет новый 9-портовый PoE-коммутатор DES-1009MP с повышенным бюджетом мощности. Новинка оснащена 8 портами PoE+, поддерживает высокоскоростное подключение к магистрали сети через

D-Link представила новый промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW Компания D-Link объявляет о начале продаж нового промышленного медиаконвертера DIS-M100G-SW. Новинка обладает расширенным температурным диапазоном работы от -40°С до 70°С, возможностью резервирования пи

Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys ма OpenWRT, на базе которой функционируют миллионы роутеров и встраиваемых устройств, уязвима перед атакой, позволяющей запускать под ней произвольный код. Среди уязвимых устройств — разработки Asus, D-Link, Linksys, MikroTik, Netgear, TP-Link и другие. OpenWRT представляет собой модульную операционную систему на базе Linux, которая может использоваться как альтернативный вариант официальны

D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 ии беспроводного маршрутизатора DIR-615/X. Маршрутизатор реализован на новой аппаратной платформе, оснащен современным программным обеспечением, созданным в рязанском центре исследований и разработок D-Link, и соответствует актуальным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет. Новинка поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, различные сценарии подключения IPTV,

D-Link начала российские поставки AC1750 Wave 2 точки доступа DAP-2680 точке доступа Master, автоматически применяется на подчиненных устройствах Slave. Специалисты, занимающиеся обслуживанием беспроводных сетей, могут воспользоваться бесплатным программным обеспечением D-Link Central WiFiManager, позволяющим централизованно настраивать и осуществлять расширенное управление группой беспроводных точек доступа с компьютера или мобильного устройства. Возможен уда

Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс и работы. Также рекомендуется выбирать в целом дата-центры с высоким уровнем отказоустойчивости, так как от этого показателя зависит работоспособность и доступность вашего ресурса. Виртуальный сервер D-Link Компания D-Link — это один из флагманов среди производителей сетевого и телекоммуникационного оборудования на основе технологий Metro Ethernet, PON, xDSL, Wi-Fi. Компания имеет в

D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R от мошеннических и вредоносных сайтов, а также оградить детей и подростков от посещения сайтов, способных нанести вред их здоровью или развитию. Пользователю доступно бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant для iOS и Android, при помощи которого можно быстро подключить маршрутизатор к сети Интернет и произвести первоначальную настройку беспроводной сети. Расширенная настройка и уп

В роутерах D-Link найдена критическая «дыра». Производитель не желает ее исправлять Никудышная авторизация В роутерах D-Link обнаружена критическая уязвимость, позволяющая запускать на них произвольный код удалённо. Несмотря на то, что она получила высшие балы по шкале угроз, выпускать патч производитель роуте

D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP Дополнительно поддерживаются следующие модели KVM-кабелей с разъемами VGA и USB: DKVM-CU/B (1,8 м); DKVM-CU3/B (3 м); DKVM-CU5/B (5 м). Помимо DKVM-IP16 и DKVM-IP16LCD, в линейке IP KVM-оборудования D-Link также представлены: 8-портовый переключатель DKVM-IP8 с портами VGA и USB; 1-портовый переключатель DKVM-IP1 с портами VGA, USB и PS/2. Новые переключатели доступны для заказа у официаль

D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов и в 19-дюймовую стойку. Система охлаждения коммутатора DGS-1100-10MP/С использует один, а для DGS-1100-26MP/С и DGS-1100-26MPP/С – два вентилятора. Функционал безопасности новых коммутаторов включает D-Link Safeguard Engine, Traffic Segmentation, Broadcast/ Multicast/ Unicast Storm Control. Устройства поддерживают управление качеством обслуживания (802.1p QoS / DSCP), сети VLAN (802.1Q, Aut

D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи витию. Безопасная передача данных по беспроводному соединению обеспечивается применением протоколов WPA/WPA2 (Personal/Enterprise). Для настройки и управления доступно бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant. Приложение поможет быстро настроить интернет-подключение, беспроводную сеть и IPTV, включить гостевую сеть Wi-Fi, заблокировать нежелательные для ребенка сайты с помощью URL-ф

Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США Детсадовские «баги» Тайваньский производитель сетевых устройств D-Link и Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, ФТК) урегулировали во внесудебном порядке иск, поданный ФТК ещё два года назад. Комиссия обвиняла D-Link в халатном

D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO жна замена штатных LTE-антенн выносными с SMA-разъемом. Скорость беспроводного соединения в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц составляет до 300 Мбит/с и до 867 Мбит/с соответственно. Гибридный маршрутизатор D-link DWR-980 с поддержкой VDSL2, 4G LTE, Wi-Fi AC1200 и двумя FXS-портами DWR-980 обеспечивает повышенную отказоустойчивость доступа в интернет за счет функции резервирования с автоматическим