Разделы

Техника
|

Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530

Компания D-Link представляет новый гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500 DIR-X1530. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax), реализовано на высокопроизводительной аппаратной платформе и соответствует самым современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет.

Новинка рекомендуется для применения в качестве ядра домашних и офисных сетей с высокой плотностью беспроводных клиентов, подключения новейших мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi 6, создания беспроводных систем домашней автоматизации «Умный дом» (IoT) и использования в сетях интернет-провайдеров для подключения гигабитных тарифных планов, IPTV и видеосервисов в HD и Ultra HD-качестве.

Устройство реализовано на базе 2-ядерного процессора Realtek с использованием 256МБ оперативной памяти DDR3 и 128МБ Flash-памяти, оснащено одним гигабитным портом WAN, тремя гигабитными портами LAN и высокоэффективными антеннами 5 dBi с дополнительными усилителями мощности.

Беспроводной модуль AX1500 обеспечивает одновременную работу в двух диапазонах частот – со скоростью до 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

image_1.jpg

D-Link DIR-X1530

Преимущества стандарта Wi-Fi 6:

OFDMA и MU-MIMO – обеспечивают высокую скорость и низкую задержку в сетях с множеством одновременных подключений.

BSS Coloring – повышает стабильность Wi-Fi-подключений в условиях сильно зашумленной посторонними источниками беспроводного сигнала среды.

ТХ Beamforming – помогает антеннам фокусировать сигнал в направлении беспроводных клиентов и повышает качество связи мобильных устройств.

Target Wake Time – переводит Wi-Fi-соединение неактивного клиента в спящий режим, экономя заряд батареи и снижая нагрузку на сеть.

Для настройки и управления используется мобильное приложение D-Link Assistant, которое поможет быстро настроить интернет-подключение и IPTV, подключиться к гостевой сети Wi-Fi в любом диапазоне, заблокировать нежелательные сайты с помощью сервиса SkyDNS, составить расписание для работы Wi-Fi и различных фильтров, включить блокировку рекламы, настроить VPN-туннели.

Основные характеристики DIR-X1530:

Гигабитный Интернет: поддержка тарифных планов до 1000 Мбит/с для всех типов IPv4/v6-соединений.

Высокоскоростной Wi-Fi 6 AX1500: до 1201 Мбит/с в 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц.

Появится одно цифровое окно для всех социальных ведомств
ИТ в госсекторе

Поддержка всех современных стандартов беспроводной связи: 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4).

Четыре антенны 5 дБи с усилителями мощности, TX Beamforming и BSS Coloring для формирования качественного беспроводного покрытия.

OFDMA и MU-MIMO для улучшения производительности Wi-Fi-сетей с высокой плотностью беспроводных клиентов.

Родительский контроль: Wi-Fi по расписанию, блокировка нежелательных сайтов и клиентских устройств, сервис контентной фильтрации SkyDNS, блокировка рекламы.

Организация VPN-туннелей по протоколам IPsec (IKEv1/v2), PPTP, L2TP, L2TP over IPsec, GRE, EoGRE, EoIP.

Простая настройка и управление через приложение D-Link Assistant для iOS и Android.

Компактное исполнение: 19 x 14 x 6 см, возможность настенного крепления.

DIR-X1530 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $88.

О компании D-Link

Компания D-Link является мировым производителем сетевого оборудования, предлагающим широкий набор решений для создания локальных сетей Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Уфе, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани, Тюмени и Челябинске работают региональные представители компании.

Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новые смартфоны станут такими же, как старые. Во всем виноват дефицит компонентов

Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер

Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro

Популярные VPN бесполезны: Они врут пользователям и не спасают от слежки

90-летний основатель TSMC: «Глава Intel слишком стар, чтобы снова сделать ее великой»

Легендарнейший веб-ресурс с 26-летней историей неожиданно закрывают. Причины засекречены

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022