Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530

Компания D-Link представляет новый гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500 DIR-X1530. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax), реализовано на высокопроизводительной аппаратной платформе и соответствует самым современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет.

Новинка рекомендуется для применения в качестве ядра домашних и офисных сетей с высокой плотностью беспроводных клиентов, подключения новейших мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi 6, создания беспроводных систем домашней автоматизации «Умный дом» (IoT) и использования в сетях интернет-провайдеров для подключения гигабитных тарифных планов, IPTV и видеосервисов в HD и Ultra HD-качестве.

Устройство реализовано на базе 2-ядерного процессора Realtek с использованием 256МБ оперативной памяти DDR3 и 128МБ Flash-памяти, оснащено одним гигабитным портом WAN, тремя гигабитными портами LAN и высокоэффективными антеннами 5 dBi с дополнительными усилителями мощности.

Беспроводной модуль AX1500 обеспечивает одновременную работу в двух диапазонах частот – со скоростью до 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

D-Link DIR-X1530

Преимущества стандарта Wi-Fi 6:

OFDMA и MU-MIMO – обеспечивают высокую скорость и низкую задержку в сетях с множеством одновременных подключений.

BSS Coloring – повышает стабильность Wi-Fi-подключений в условиях сильно зашумленной посторонними источниками беспроводного сигнала среды.

ТХ Beamforming – помогает антеннам фокусировать сигнал в направлении беспроводных клиентов и повышает качество связи мобильных устройств.

Target Wake Time – переводит Wi-Fi-соединение неактивного клиента в спящий режим, экономя заряд батареи и снижая нагрузку на сеть.

Для настройки и управления используется мобильное приложение D-Link Assistant, которое поможет быстро настроить интернет-подключение и IPTV, подключиться к гостевой сети Wi-Fi в любом диапазоне, заблокировать нежелательные сайты с помощью сервиса SkyDNS, составить расписание для работы Wi-Fi и различных фильтров, включить блокировку рекламы, настроить VPN-туннели.

Основные характеристики DIR-X1530:

Гигабитный Интернет: поддержка тарифных планов до 1000 Мбит/с для всех типов IPv4/v6-соединений.

Высокоскоростной Wi-Fi 6 AX1500: до 1201 Мбит/с в 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц.

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Поддержка всех современных стандартов беспроводной связи: 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4).

Четыре антенны 5 дБи с усилителями мощности, TX Beamforming и BSS Coloring для формирования качественного беспроводного покрытия.

OFDMA и MU-MIMO для улучшения производительности Wi-Fi-сетей с высокой плотностью беспроводных клиентов.

Родительский контроль: Wi-Fi по расписанию, блокировка нежелательных сайтов и клиентских устройств, сервис контентной фильтрации SkyDNS, блокировка рекламы.

Организация VPN-туннелей по протоколам IPsec (IKEv1/v2), PPTP, L2TP, L2TP over IPsec, GRE, EoGRE, EoIP.

Простая настройка и управление через приложение D-Link Assistant для iOS и Android.

Компактное исполнение: 19 x 14 x 6 см, возможность настенного крепления.

DIR-X1530 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $88.

О компании D-Link

Компания D-Link является мировым производителем сетевого оборудования, предлагающим широкий набор решений для создания локальных сетей Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Уфе, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани, Тюмени и Челябинске работают региональные представители компании.

Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.