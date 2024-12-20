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SkyDNS СкайДНС

SkyDNS - СкайДНС


20.12.2024 Исследование Ideco и SkyDNS: 83% компаний не защищены на уровне DNS 1
15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
08.08.2024 Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне? 1
16.07.2024 Ideco — первый NGFW с облачным DNS Protection 1
19.02.2024 D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+ 1
13.02.2024 Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860 1
01.11.2023 D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510 1
17.03.2023 Совместное решение «СкайДНС» и «Базальт СПО» защищает от нежелательного Интернет-контента 2
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
16.11.2022 Подтверждена совместимость сервиса SkyDNS с «Ред ОС» 2
05.07.2022 SkyDNS обновила сканер уязвимостей 2
27.06.2022 Выходит спецсборка AlterOS со встроенной контентной фильтрацией от SkyDNS 2
23.06.2022 Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM 1
14.03.2022 OCS начала продвижение российских программных ИБ-решений SkyDNS 2
09.12.2021 Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530 1
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
13.12.2018 D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS 1
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2 1
30.01.2017 SkyDNS представила базу категорированных интернет-ресурсов следующего поколения 1
20.12.2016 Обзор интернет-центра Zyxel Keenetic III. Просто добавь телефон 1
24.08.2016 Merlion пополнила портфель ПО новыми решениями от SkyDNS 1
04.08.2016 SkyDNS запускает систему обнаружения вредоносных интернет-ресурсов 2
26.04.2016 SkyDNS запустил бета-тестирование сервиса контент-фильтрации на мобильных устройствах 1
10.12.2015 SkyDNS дарит школьникам защиту от нежелательных и опасных сайтов 1
22.08.2014 Поставщик ПО для фильтрации интернет-трафика школьников не меняется 9 лет 1
30.04.2013 «Интертелеком» перевел услугу «Родительский контроль» на систему контент-фильтрации «СкайДНС» 1
26.04.2013 Обзор роутера ZyXEL Keenetic Giga II: ZOOM рекомендует 1
11.04.2013 ZyXEL обновил линейку интернет-центров Keenetic 1
20.12.2012 «СкайДНС» выпустил сервер контент-фильтрации для провайдеров с поддержкой реестра запрещенных сайтов 2
18.09.2012 Новое решение SkyDNS защитит пользователей публичных сетей Wi-Fi от вредного контента 1
04.07.2012 SkyDNS запустила поисковик, блокирующий доступ к экстремистским материалам 1
24.10.2011 Разработчики школьного ПО подозревают Минобрнауки в нечестной игре 1
16.09.2011 Минобрнауки в 7-й раз финансирует контент-фильтр для школ. Разработчик 7 раз один и тот же 1

Публикаций - 33, упоминаний - 40

SkyDNS и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 361 7
ZyXEL Communications 291 5
Ideco - Айдеко 71 5
Yandex - Яндекс 7340 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 3
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 14 3
Мегаверсия 5 3
Google LLC 11775 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ростелеком 9701 2
МегаФон 8805 2
MediaTek - Ralink 527 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
ИКС 318 2
IXIA 16 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Merlion - Мерлион 793 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Realtek Semiconductor 62 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Xiaomi 1732 1
Huawei 3933 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ZTE Corporation 747 1
Tenda - Тенда Рус 13 1
А-Реал Консалтинг 4 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Цифра ГК 2426 1
Mercusys 8 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 15
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 10
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 9
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 8
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 8
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 298 7
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 7
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 73 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 7
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Linux OS 9937 4
D-Link Assistant 12 4
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Microsoft Windows 15657 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Transmission - BitTorrent-клиент c открытым исходным кодом 4 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
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Huawei HiLink 13 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
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FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
D-Link AC - серия маршрутизаторов 9 1
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Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 13 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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