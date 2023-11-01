D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510

Компания D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 AX1500 DIR-X1510. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax) и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет. Новинка рекомендована для использования в домашних и офисных сетях с большим количеством беспроводных устройств, для подключения абонентов к высокоскоростному интернету, IPTV и видеосервисам в HD/Ultra HD-качестве.

DIR-X1510 обеспечивает высокую производительность беспроводной сети при нескольких одновременных подключениях благодаря поддержке технологий OFDMA и MU-MIMO.

Поддержка функционала Target Wake Time помогает сохранить ресурс батареи подключенных Wi-Fi-устройств и снизить конкуренцию за доступ к беспроводной среде.

Ключевые характеристики DIR-X1510: высокоскоростной Wi-Fi 6 AX1500: до 1201 Мбит/с в 5 ГГц, до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц и обратная совместимость с предыдущими беспроводными стандартами; гигабитные порты 4 LAN/1 WAN и поддержка тарифных планов до 1000 Мбит/с для всех типов IPv4/v6-соединений; 4 внешних антенны с коэффициентом усиления 5 дБи; поддержка технологии формирования направленного луча в сторону принимающего устройства TX Beamforming для диапазона 5 ГГц; блокировка рекламы, нежелательных сайтов и клиентских устройств, сервис контентной фильтрации SkyDNS; организация VPN-туннелей по протоколам IPsec (IKEv1/v2), PPTP, L2TP, L2TP over IPsec; актуальные протоколы обеспечения безопасной работы в беспроводных сетях WPA/WPA2/WPA3; кнопка WPS для установки Wi-Fi-соединения и включения/выключения беспроводной сети; простая настройка и управление через приложение D-Link Assistant для iOS и Android.

Новый маршрутизатор DIR-X1510 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $70.