Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

PPTP Point-to-Point tunneling protocol

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.01.2026 В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности 2
13.10.2025 Wi-Fi 7 за копейки. Любимый россиянами бренд выпустил супердешевые роутеры с честным Wi-Fi по цене кнопочного телефона. И это не Xiaomi 1
23.10.2024 Российских программистов массово отлучают от разработки ядра Linux 1
19.02.2024 D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+ 1
13.02.2024 Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860 1
01.11.2023 D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510 1
17.07.2023 D-Link представляет новое поколение сервисных маршрутизаторов DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
20.09.2022 D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов 1
18.07.2022 D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition 1
09.12.2021 Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
18.05.2021 PPTP-подключение — что это такое и безопасно ли оно 2
09.04.2021 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
02.03.2021 Intel лишила гарантии все пригодные для «разгона» процессоры 1
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
19.02.2020 «Туннели» выводят на свет: как обеспечить приватность в незащищенном пространстве 2
22.01.2020 Zyxel представила VPN-решение для ИБ малого и среднего бизнеса 1
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 1
14.05.2018 Zyxel представила недорогой межсетевой экран для малого бизнеса 1
24.07.2017 Le VPN представила VPN-приложение для Android 1
03.04.2017 D-Link представила флагманский маршрутизатор AC1900 DIR-879 1
12.10.2016 D-Link представил межсетевой экран NetDefend UTM DFL-870 1
23.12.2015 Netis Systems выпустила свой первый роутер с поддержкой оптоволоконной линии - netis WF2780F 1
20.11.2014 Система расчетов Fastcom от «Форс-Телеком» теперь доступна в корпоративном «облаке» 1
13.05.2014 Роутер для Wi-Fi с Ethernet и 3G 1
31.03.2014 Zyxel покоряет вершины универсального интернета 1
14.10.2013 Обзор домашнего маршрутизатора TRENDnet AC1750: быстрый и еще быстрее 1
30.09.2013 Обзор флагманского маршрутизатора ZyXEL Keenetic Ultra: 802.11ac не нужен? 1
26.04.2013 Обзор роутера ZyXEL Keenetic Giga II: ZOOM рекомендует 1
11.04.2013 ZyXEL обновил линейку интернет-центров Keenetic 1
20.03.2013 Обзор сверхдоступного Wi-Fi роутера от Upvel: сказ о том, как сеть в массы шла 1
06.11.2012 Promwad представит свои последние разработки на выставке Electronica 2012 1
29.05.2012 TP-Link выпустил ультракомпактный роутер TL-WR702N 1
01.12.2011 TP-Link выпустил гигабитный роутер TL-ER5120 с балансировкой нагрузки 1
11.10.2011 В России появился беспроводной маршрутизатор AirTies Air 4340 1
21.12.2010 Семь раз отмерь — один раз купи: обзор популярных домашних маршрутизаторов для подключения по выделенной линии Ethernet 1
26.11.2010 ZyXEL начинает продажи новых интернет-центров 1

Публикаций - 76, упоминаний - 87

PPTP и организации, системы, технологии, персоны:

ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 18
Microsoft Corporation 25775 13
D-Link - Д-Линк Трейд 395 13
TP-Link - ТП-Линк 231 7
SkyDNS - СкайДНС 46 7
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
TRENDnet 88 4
Intel Corporation 12811 4
Netgear 253 3
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 3
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 3
Cisco Systems 5372 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
MediaTek - Ralink 595 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Google LLC 12690 2
HP 3Com 681 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Apple Inc 13156 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Analog Devices - ADI 105 1
МКС-Балашиха 2 1
MikroTik 50 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 17 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
Ideco - Айдеко 123 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
Cirrus Logic Inc 57 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
Upstream 54 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
101Hotels.com 456 1
Яковлев и партнеры - Яковлев Легалтех 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 47
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 188 47
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 34
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 30
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 30
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 66 28
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 20
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 16
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 207 15
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 14
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 13
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 13
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 11
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 11
Кибербезопасность - DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 93 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 10
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 10
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 10
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 117 9
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 9
Linux OS 11533 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 8
Microsoft Windows 16882 8
OpenVPN 85 8
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 6
ZyXEL Keenetic 50 6
Google Android 15244 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 25 4
Apple iOS 8583 4
Яндекс.DNS 17 4
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 3
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 3
TRENDnet TE - TRENDnet TEW - TRENDnet TEG - TRENDnet TPE - серия маршрутизаторов, коммутаторов 31 3
Linux NDMS - Network Device Management System 3 3
eMule 23 3
MediaTek RT 7 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 33 3
D-Link Assistant 12 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
TP-Link Omada SDN 15 2
Broadcom BCM chip 65 2
Total Commander - Файловый менеджер 36 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
Microsoft Point-to-Point Encryption - MPPE 2 2
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 2
MAS Elektronik AG - HardLink 23 2
Apple macOS 2419 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Linux OpenWRT OS 22 2
Apple iPhone 6 4861 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 2
Козлов Сергей 49 1
Медведев Максим 6 1
Изумрудов Олег 41 1
Зятьков Юрий 13 1
Smith Ryan - Смит Райан 4 1
Lin Inchen - Лин Инчен 3 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Муромец Юлия 28 1
Григорьев Дмитрий 33 1
Лем Станислав 7 1
Васюк Сергей 4 1
Семин Сергей 4 1
Okin Stuart - Окин Стюарт 4 1
Штылев Сергей 1 1
Рокосов Дмитрий 1 1
Душистов Евгений 1 1
Травкин Никита 1 1
Хрупалов Илья 1 1
Свидрицкий Георгий 1 1
Георгиев Владимир 1 1
Кокшайский Иван 1 1
Шиян Александр 1 1
Рыжкова Евгения 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Танюхин Дмитрий 26 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 5
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 3
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Украина 7928 2
США - Вашингтон штат 128 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Сингапур - Республика 1953 1
Америка - Американский регион 2206 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Английский язык 7030 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 289 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
VAD - Value Added Distribution 141 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
GizmoChina 171 1
allNetDevices 160 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
AnandTech 73 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 16 1
Orbis Research 4 1
Global Web Index 2 1
Market Research Future 10 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 4 1
ITResearch 123 1
Top10VPN 6 1
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Research and Markets 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Связь-Экспокомм 276 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще