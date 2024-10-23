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Российских программистов массово отлучают от разработки ядра Linux

11 россиян исключили из числа мейнтейнеров ядра Linux. Сделал это один из американских участников сообщества, но истинные причины такого своего решения он не раскрыл, отметив лишь, что в будущем удаленные участники смогут вернуться в комьюнити. Однако обозначенный список действий для возвращения весьма размыт.

Россиянам указали на дверь

Сразу 11 россиян, участвующих в разработке ядра Linux, были отлучены от работы над ним без видимых на то оснований. Сделал это лично Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), гражданин США, один из ключевых разработчиков Linux. Первыми на это обратили внимание эксперты портала OpenNET.

Кроа-Хартман – весьма значимый участник сообщества Linux. CNews писал, что в 2018 г., когда создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) временно отошел от дел, он взял на себя его полномочия.

В сообществе Кроа-Хартман отвечает за поддержку стабильной ветки ядра Linux и целого ряда компонентов ядра, включая подсистему staging, USB, драйверы ядра, подсистем ядра debugfs, kref, kobject и sysfs, системы ввода-вывода пользовательского пространства и прослойки TTY.

tux700.jpg
barek2marcin с сайта Pixabay
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Кроа-Хартман не потрудился в подробностях описать причину одномоментного удаления 11 человек, имеющих российские имена или работающих в российских компаниях, из списка мейнтейнеров (ответственных за состояние конкретных пакетов в репозитории, фактически, ответственных за конкретные участки разработки) Linux. Вместо этого он написал, что выполняет некие «различные требования комплаенса» (remove some entries due to various compliance requirements).

Кто остался не у дел

Грег Кроа-Хартман хоть и не потрудился предоставить внятное объяснение своим действиям, но все же привел список тех, кого именно он удалил, и даже постарался описать, чем они занимались в составе сообщества. Стоит обратить внимание, что у подавляющего большинства их перечисленных адрес почты зарегистрирован в зоне .ru, а некоторые из них и вовсе указывают на компанию, в которой они работают.

Согласно списку Грега Кроа-Хартмана, от работы над ядром Linux отстранены в первую очередь Дмитрий Рокосов (почта на sberdevices.ru, отвечает за драйвер для Emsensing Microsystems MSA311), Сергей Штылев (почта на omp.ru, отвечает за драйверы к LIBATA PATA, Renesas R-Car SATA, Renesas Superh Ethernet И Renesas Ethernet AVB), Сергей Козлов (почта на netup.ru, работает над драйверами для DVB-систем NETUP PCI, ASCOT2E, HORUS3A, LNBH25 и CXD2841ER), а также Абулай Оспан (почта на netup.ru, отвечает за драйверы для DVB-систем NETUP PCI, HELENE, ASCOT2E, HORUS3A, LNBH25 и CXD2841ER), Владимир Георгиев (metrotek.ru, драйвер для Microchip Polarfire FPGA), Иван Кокшайский (jurassic.park.msu.ru, порт для архитектуры Alpha) и Никита Травкин (trvn.ru, драйвер к контроллеру Acer Aspire 1)

Как видно из этого списка, в него входят сотрудники SberDevices (создает гаджеты и умную технику для Сбербанка), «Открытой мобильной платформы» (разрабатывает мобильную ОС «Аврора»), университета МГУ, компании NetUp (предоставляет решения и услуги для провайдеров связи), а также Metrotek – производителя контрольно-измерительных приборов, телеком-оборудования и электроники.

Также в перечне есть специалисты, почтовые ящики которых зарегистрированы на бесплатных, но преимущественно российских почтовых серверах. В их числе: Александр Шиян (mail.ru, порт для ARM/Cirrus logic CLPS711X), Дмитрий Козлов (mail.ru, драйверы PPTP и GRE Demultiplexer), Евгений Душистов (mail.ru, файловая система UFS) и Серж (вероятно, Сергей) Семин (gmail.com, платформа Baikal-T1, базовые драйверы для систем MIPS, драйверы для Baikal-T1 PVT, Designware EDMA Core IP, LIBATA SATA AHCI Synopsys DWC Controller, NTB IDT, Synopsys Designware APB GPIO, Synopsys Designware APB SSI).

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Возможно, в будущем количество изгнанных из сообщества россиян вырастет

Отметим, что это уже не первый случай с 24 февраля 2024 г., когда россиянам не дают работать над открытым и свободным ПО.

Пути назад не заказаны

Кроа-Хартман подчеркнул, что все 11 человек смогут вернуться к своей работе в составе сообщества разработчиков Linux. В то же время он привел невероятно размытое описание того, что для этого потребуется сделать.

«Они могут вернуться в будущем, если будет предоставлено достаточно документации», – написал он (They can come back in the future if sufficient documentation is provided). Какая документация ему нужна, и в целом почему людям, работающим над открытым проектом нужно вообще что-либо предоставлять, чтобы их допустили до него, Кроа-Хартман не уточнил. Также он не стал объяснять, почему от проекта были отстранены только россияне.

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На то, что Кроа-Хартман откровенно темнит, открыто указал другой разработчик – Герт Уйттерховен (Geert Uytterhoeven). Это мейнтейнер порта Linux для архитектуры m68k.

Уйттерховен подчеркнул, что приведенные его коллегой формулировки избыточно размыты и тоже сделал акцент на том, что ядро Linux – это открытый проект. Также он порекомендовал Кроа-Хартману уточнить, что именно он имел в виду под фразой «различные требования комплаенса», и привести перечень документов, которые нужно подготовить исключенным мейнтейнерам, чтобы им было дозволено вернуться к работе.

Отдельно Уйттерховен намекнул, что подобное поведение может «открыть двери для дальнейших злоупотреблений» (this is opening the door for further (ab)use).

Геннадий Ефремов

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