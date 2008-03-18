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IDT

СОБЫТИЯ

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18.03.2008 МТТ и IDT заключили соглашение о прямом соединении сетей

Компания МТТ, оператор междугородной и международной связи РФ, заключила соглашение с одним из крупнейших мультинациональных операторов связи IDT о прямом соединении сетей и установлении сотрудничества в сфере услуг международной связи. Соглашение между операторами было подписано в феврале 2008 г. в Москве, во время проведения конфер
03.03.2006 Консорциум инвесторов приобрел 100% акций Corbina Telecom

ональных и частных инвесторов, возглавляемый фондом прямых инвестиций «Ренова-Капитал», приобрел 100% акций телекоммуникационной компании Corbina Telecom («Корбина Телеком») у американской корпорации IDT, сообщает РБК. Сумма сделки составила $146 млн. Как отметили в фонде, приобретение было частично профинансировано из средств займа, предоставленного Внешторгбанком (ВТБ). По словам основате
17.11.2005 Владелец "Комкор-ТВ" купил "Корбину-телеком"

Вчера IDT сообщила о продаже за $146 млн. компании «Кортек». Данная структура известна благодаря своему дочернему предприятию «ИнвестЭлектросвязь», которое предоставляет весь спектр телекоммуникацион
03.10.2002 Китайский филиал Alcatel будет использовать продукцию местной фирмы IDT

Китайский филиал Alcatel - Alcatel Shanghai Bell - будет использовать в своих решениях нового поколения по доступу в сеть и оптических транспортных сетeй продукцию местной фирмы IDT. Среди приглянувшихся французскому производителю устройств - восьмeричный модуль линейного интерфейса (LIU) E1, TSI-коммутатор 2K x 2K, кодек для видеоприложений, системы обработки голосовы
08.07.2002 IDT предложила $5 млрд. за WorldCom

В пятницу телекоммуникационная компания IDT Corp. предложила заплатить $5 млрд. за WorldCom, которая в настоящее время находится под следствием по обвинению в махинациях с бухгалтерской отчетностью. IDT предлагает свой "план с
31.01.2002 IDT проявляет интерес к активам Global Crossing

Телекоммуникационная компания IDT заинтересована в приобретении некоторых активов Global Crossing. Представители компании сообщили о начале соответствующих переговоров с руководством и кредиторами Global Crossing, a также у
20.12.2001 IDT предложил $40 млн. за Winstar Communications

$40 млн. Предложение было принято и теперь подлежит одобрению со стороны суда по делам о банкротстве, FCC и более 25 учреждений, которым принадлежат акции Winstar. Проект сделки предусматривает, что IDT выкупит Winstar за $38 млн. наличными или заплатит примерно $30 млн. наличными и своими акциями на сумму $12,5 млн. IDT также возьмёт на себя часть долговых обязательств Winstar.
15.06.2001 Производитель полупроводников IDT уволила 900 человек

В среду компания-производитель полупроводников Integrated Device Technology (IDT) объявила о масштабных увольнениях в связи с падением спроса на микросхемы. Штат компании сократится на 18% или 900 человек. Это позволит калифорнийской компании сэкономить до $11 млн. в го
31.10.2000 IDT будет разделена на две компании

Провайдер телекоммуникационных услуг IDT планирует разделиться на две части - IDT Telecom и IDT Ventures and Investments, сообщает CNet. Представители компании сообщили, что IDT Telecom будет заниматься междун
20.09.1999 VIA купит дочернюю микропроцессорную компанию фирмы IDT

Компании VIA Technologies и IDT заключили соглашение, согласно которому VIA покупает Centaur Technology x86, дочернюю микропроцессорную компанию фирмы IDT. Соглашение оценивается в $51 млн. Процедура покупки должна
11.08.1999 Intel платит $ 20,5 млн. IDT

Intel и Integrated Device Technology Inc. (IDT) подписали перекрестное соглашение, благодаря которому обе компании получат лицензии на совместное использовании технологий . Intel также обязуется выплатить $ 20,5 млн. компании IDT
11.08.1999 Intel платит $ 20,5 млн. IDT

Intel и Integrated Device Technology Inc. (IDT) подписали перекрестное соглашение, благодаря которому обе компании получат лицензии на совместное использовании технологий . Intel также обязуется выплатить $ 20,5 млн. компании IDT
11.05.1999 IDT начинает поиски партнера.

Компвния IDT, производящая процессоры семейства WinChip для недорогих персональных компьютеров, объявила, что она испытывает серьезные финансовые проблемы. А поэтому, с целью удержаться на процессорном

24.02.1999 IDT выходит на рынки России и Бразилии с услугами Интернет-телефонии

Провайдер услуг Интернет-телефонии, компания IDT, начала предлагать свою услугу Net2Phone в России и Бразилии. Эта услуга предоставляет возможность делать телефонные звонки и пользоваться факсимильной связью по каналам Интернет, затрачива
23.12.1998 Выпущена новая модель компьютера "Инел" на базе процессора IDT WinChip

Компания "Инел", российский производитель и продавец вычислительной техники, предложила новую модель компьютера "Инел", построенного на базе процессора IDT WinChip. По данным компании, этот процессор совместим с разъемом Socket 7, поддерживает инструкции MMX(tm), работает на материнских платах с любым напряжением питания и обладает меньшим, по

Публикаций - 60, упоминаний - 60

IDT и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 14
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 13
Intel Corporation 12755 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Renesas Electronics - IDT - Integrated Device Technology 14 4
IBM - International Business Machines Corp 9668 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9443 4
AT&T Inc 1723 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1416 4
IDT - Net2Phone 68 4
Lenovo Motorola 3558 3
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 319 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 3
IDT - АйДиТи - Интеллектуальные Средства Проектирования 5 2
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 67 2
AT&T - Leap Wireless 13 2
LG Electronics 3723 2
Softline - Софтлайн 3647 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 2
Philips 2094 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 423 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 252 2
TI - Texas Instruments Incorporated 844 2
Cypress Semiconductor 65 2
Comcast 231 2
Verizon - WorldCom 501 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
MCI 175 2
SiS - Silicon Integrated Systems 61 1
Поликом Про 39 1
IBM Japan 52 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 123 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
Инел - Inel - Инел Дата 40 1
Тералинк - Телеком Транспорт 19 1
Micron Electronics 33 1
CK Hutchison Holdings 175 1
Метротек НТЦ - Metrotek 8 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 2
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 32 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Ренова Капитал - Renova Capital 13 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Ренова девелопмент 1 1
Большой МНПФ - Большой пенсионный фонд 1 1
Evergreen Technology Fund 1 1
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 1
Музей Фаберже 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
eBay Inc 1637 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
Евросеть 1420 1
Альфа-Групп 744 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 56 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 35 1
Русская механика 2 1
Чип и Дип 12 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3788 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 474 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5915 1
Судебная власть - Judicial power 2470 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13578 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
Федеральное казначейство России 1937 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26069 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8645 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 11
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33040 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29505 8
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