Компания МТТ, оператор междугородной и международной связи РФ, заключила соглашение с одним из крупнейших мультинациональных операторов связи IDT о прямом соединении сетей и установлении сотрудничества в сфере услуг международной связи. Соглашение между операторами было подписано в феврале 2008 г. в Москве, во время проведения конфер

ональных и частных инвесторов, возглавляемый фондом прямых инвестиций «Ренова-Капитал», приобрел 100% акций телекоммуникационной компании Corbina Telecom («Корбина Телеком») у американской корпорации IDT , сообщает РБК. Сумма сделки составила $146 млн. Как отметили в фонде, приобретение было частично профинансировано из средств займа, предоставленного Внешторгбанком (ВТБ). По словам основате

Китайский филиал Alcatel - Alcatel Shanghai Bell - будет использовать в своих решениях нового поколения по доступу в сеть и оптических транспортных сетeй продукцию местной фирмы IDT . Среди приглянувшихся французскому производителю устройств - восьмeричный модуль линейного интерфейса (LIU) E1, TSI-коммутатор 2K x 2K, кодек для видеоприложений, системы обработки голосовы

В пятницу телекоммуникационная компания IDT Corp. предложила заплатить $5 млрд. за WorldCom, которая в настоящее время находится под следствием по обвинению в махинациях с бухгалтерской отчетностью. IDT предлагает свой "план с

Телекоммуникационная компания IDT заинтересована в приобретении некоторых активов Global Crossing. Представители компании сообщили о начале соответствующих переговоров с руководством и кредиторами Global Crossing, a также у