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IDT
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.03.2008
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МТТ и IDT заключили соглашение о прямом соединении сетей
Компания МТТ, оператор междугородной и международной связи РФ, заключила соглашение с одним из крупнейших мультинациональных операторов связи IDT о прямом соединении сетей и установлении сотрудничества в сфере услуг международной связи. Соглашение между операторами было подписано в феврале 2008 г. в Москве, во время проведения конфер
|03.03.2006
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Консорциум инвесторов приобрел 100% акций Corbina Telecom
ональных и частных инвесторов, возглавляемый фондом прямых инвестиций «Ренова-Капитал», приобрел 100% акций телекоммуникационной компании Corbina Telecom («Корбина Телеком») у американской корпорации IDT, сообщает РБК. Сумма сделки составила $146 млн. Как отметили в фонде, приобретение было частично профинансировано из средств займа, предоставленного Внешторгбанком (ВТБ). По словам основате
|17.11.2005
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Владелец "Комкор-ТВ" купил "Корбину-телеком"
Вчера IDT сообщила о продаже за $146 млн. компании «Кортек». Данная структура известна благодаря своему дочернему предприятию «ИнвестЭлектросвязь», которое предоставляет весь спектр телекоммуникацион
|03.10.2002
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Китайский филиал Alcatel будет использовать продукцию местной фирмы IDT
Китайский филиал Alcatel - Alcatel Shanghai Bell - будет использовать в своих решениях нового поколения по доступу в сеть и оптических транспортных сетeй продукцию местной фирмы IDT. Среди приглянувшихся французскому производителю устройств - восьмeричный модуль линейного интерфейса (LIU) E1, TSI-коммутатор 2K x 2K, кодек для видеоприложений, системы обработки голосовы
|08.07.2002
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IDT предложила $5 млрд. за WorldCom
В пятницу телекоммуникационная компания IDT Corp. предложила заплатить $5 млрд. за WorldCom, которая в настоящее время находится под следствием по обвинению в махинациях с бухгалтерской отчетностью. IDT предлагает свой "план с
|31.01.2002
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IDT проявляет интерес к активам Global Crossing
Телекоммуникационная компания IDT заинтересована в приобретении некоторых активов Global Crossing. Представители компании сообщили о начале соответствующих переговоров с руководством и кредиторами Global Crossing, a также у
|20.12.2001
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IDT предложил $40 млн. за Winstar Communications
$40 млн. Предложение было принято и теперь подлежит одобрению со стороны суда по делам о банкротстве, FCC и более 25 учреждений, которым принадлежат акции Winstar. Проект сделки предусматривает, что IDT выкупит Winstar за $38 млн. наличными или заплатит примерно $30 млн. наличными и своими акциями на сумму $12,5 млн. IDT также возьмёт на себя часть долговых обязательств Winstar.
|15.06.2001
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Производитель полупроводников IDT уволила 900 человек
В среду компания-производитель полупроводников Integrated Device Technology (IDT) объявила о масштабных увольнениях в связи с падением спроса на микросхемы. Штат компании сократится на 18% или 900 человек. Это позволит калифорнийской компании сэкономить до $11 млн. в го
|31.10.2000
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IDT будет разделена на две компании
Провайдер телекоммуникационных услуг IDT планирует разделиться на две части - IDT Telecom и IDT Ventures and Investments, сообщает CNet. Представители компании сообщили, что IDT Telecom будет заниматься междун
|20.09.1999
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VIA купит дочернюю микропроцессорную компанию фирмы IDT
Компании VIA Technologies и IDT заключили соглашение, согласно которому VIA покупает Centaur Technology x86, дочернюю микропроцессорную компанию фирмы IDT. Соглашение оценивается в $51 млн. Процедура покупки должна
|11.08.1999
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Intel платит $ 20,5 млн. IDT
Intel и Integrated Device Technology Inc. (IDT) подписали перекрестное соглашение, благодаря которому обе компании получат лицензии на совместное использовании технологий . Intel также обязуется выплатить $ 20,5 млн. компании IDT
|11.08.1999
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Intel платит $ 20,5 млн. IDT
Intel и Integrated Device Technology Inc. (IDT) подписали перекрестное соглашение, благодаря которому обе компании получат лицензии на совместное использовании технологий . Intel также обязуется выплатить $ 20,5 млн. компании IDT
|11.05.1999
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IDT начинает поиски партнера.
Компвния IDT, производящая процессоры семейства WinChip для недорогих персональных компьютеров, объявила, что она испытывает серьезные финансовые проблемы. А поэтому, с целью удержаться на процессорном
|24.02.1999
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IDT выходит на рынки России и Бразилии с услугами Интернет-телефонии
Провайдер услуг Интернет-телефонии, компания IDT, начала предлагать свою услугу Net2Phone в России и Бразилии. Эта услуга предоставляет возможность делать телефонные звонки и пользоваться факсимильной связью по каналам Интернет, затрачива
|23.12.1998
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Выпущена новая модель компьютера "Инел" на базе процессора IDT WinChip
Компания "Инел", российский производитель и продавец вычислительной техники, предложила новую модель компьютера "Инел", построенного на базе процессора IDT WinChip. По данным компании, этот процессор совместим с разъемом Socket 7, поддерживает инструкции MMX(tm), работает на материнских платах с любым напряжением питания и обладает меньшим, по
IDT и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8527 1
|ABI Research 236 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3909 1
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