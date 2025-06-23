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Новоселов Алексей


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено 1
18.11.2024 Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед 1
21.10.2024 Провалены две гостендера на создание замены микросхемам Texas Instruments, Aeroflex и Cypress. Желающих разработать не нашлось 1
11.06.2024 Российский завод выходит на производство 1 млн чипов в месяц за счет авиации и «умных» электросчетчиков 1
07.05.2024 Производители: Мы бы уже два года выпускали российские счетчики, если бы могли купить отечественные комплектующие 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Новоселов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 48 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 312 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1509 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 1
Renesas Electronics - IDT - Integrated Device Technology 14 1
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 9 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Cypress Semiconductor 62 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1138 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 60 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 114 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3133 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6105 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8111 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1737 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3135 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1542 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28343 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16471 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21269 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 56 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 357 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1320 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13898 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8936 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4692 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1288 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 58 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24977 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1823 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3336 1
FreePik 1165 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 446 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
Бойко Алексей 75 1
Митянин Александр 1 1
Бабюк Владислав 2 1
Зарецкий Дмитрий 3 1
Коваль Денис 1 1
Шкрабляк Николай 1 1
Митина Ирина 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17550 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1561 1
Россия - ДФО - Амурская область 782 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3410 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6395 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4159 2
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 16 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30412 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 362 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11303 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8262 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5754 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6892 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10239 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6576 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5780 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1628 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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