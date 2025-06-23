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Новоселов Алексей
УПОМИНАНИЯ
Новоселов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Миландр ПКК - Миландр СВЧ 60 4
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 114 1
|Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
|Бойко Алексей 75 1
|Митянин Александр 1 1
|Бабюк Владислав 2 1
|Зарецкий Дмитрий 3 1
|Коваль Денис 1 1
|Шкрабляк Николай 1 1
|Митина Ирина 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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