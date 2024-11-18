Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед

Российское предприятие столкнулось с недоступностью микроэлектронных изделий компании «Миландр». Из-за этого пришлось переделывать продукт под иностранную элементную базу. По данным экспертов, очередь на наши заводы выстроилась на год вперед.

Дефицит ЭКБ

Как выяснил CNews, российскому производителю авиационных систем пришлось переделывать продукт, заказанный Минпромторгом, из-за недоступности российской электронно-компонентной базы (ЭКБ). Из-за чего компания была вынуждена переходить на иностранную ЭКБ. Об этом на форуме «Микроэлектроника 2024» заявлял гендиректор АО НПП «Авиационная и морская электроника» Александр Митянин.

По заказу Минпромторга предприятие разработало систему автономного судовождения в рамках ОКР Маяк САС. По словам Митянина, компания использовала при разработке микроконтроллеры и программируемые микросхемы компании «Миландр». «Под эти решения была сделана вся схемотехника и написано ПО, — продолжил он. — Однако в настоящий момент решения «Миландра» недоступны для заказа».

«В связи с чем, несмотря на выполненную в полном объеме разработку, при организации серийного производства продукции нашему предприятию, вероятно, придется дорабатывать оборудование для применения импортной компонентной базы», — сообщил Митянин на форуме.

«Миландр» На рынке не хватает изделий «Миландра»

Представитель «Миландра» сообщили CNews, что предпринимают «все усилия для удовлетворения возросшего спроса». «Несмотря на введенные санкции в отношении всей микроэлектронной отрасли и персональных санкций в отношении нашей компании и ее руководства, объем производимой нами продукции по сравнению с 22 годом увеличился более чем на 40%», — рассказал CNews представитель компании.

«К решению АО «НПП «Авиационная и морская электроника» о замене нашей продукции на импорт мы относимся с пониманием, — отметил представитель компании. — Но и со своей стороны, готовы приложить все усилия для предложения им решения, основанного на наших комплектующих».

Представители Минпромторга проигнорировали запрос CNews.

Каких комплектующих не хватает

По словам гендиректора «Авиационная и морская электроника», в условиях нехватки ЭКБ сложно претендовать на «уверенный ритмичный выпуск готовой продукции», а «о конкуренции с импортными аналогами вообще не может быть и речи». Возможность эффективно развиваться и следовать мировым тенденциям и занимать лидирующие позиции в мире в условиях беспрецедентной санкционной политики можно только с наличием доступа к ряду ключевых технологий и соответствующей ЭКБ, отметил Митянин.

Среди дефицитных продутов Митянин выделил ЭКБ для реализации решений ИИ. «Всем известно, что лидером производителем такой продукции является компания из США, продукция их находится под санкциями и к нам официально не поставляется», — отметил он.

В России тоже появляются решения по ИИ отечественных компаний, например, «Элвис» или «НТЦ Модуль». «Однако на сегодняшний день отечественные решения являются дефицитной продукцией, а их технические характеристики в частности производительности уступают иностранным решениям в десятки раз», — отметил Митянин.

Он также выделил проблемы с ЭКБ для реализации систем связи. «В настоящее время используются решения иностранных компаний, — подчеркнул спикер. — В России серийных решений таких нет».

Еще одним проблемным местом эксперт выделил ЭКБ для реализации средств ситуационной осведомленности. «Текущие возможности определяются как правило отечественными ПЛИС, которые производятся воронежским ВЗПП по технологии 2000-х годов».

Для расширения возможностей разработчиков требуется расширить ассортимент микроконтроллеров. «У нас на сегодня пока только один полностью отечественный современный микроконтроллер «Амур» «Микрона», — отметил Митянин. В противовес в STMicroelectronics имеются десятки линеек и тысячи разновидностей оптимизированных под различные классы задач изделий.

«Для разработки и производства соответствующих ПЛИС и других микросхем а также переноса на территорию России производства многочисленных разрабатываемых российскими компаниями процессоров, необходимо вкладывать существенные средства в освоение технологий, создание оборудования и привлечения в Россию специалистов для производства чипов с топологией от 16 нм», — считает Митянин.

Очередь на год вперед

«На российском рынке ЭКБ наблюдается дефицит компонентов, что связано с ограничением поставок на фоне международных санкций и нарушением логистических цепочек», — рассказал CNews Владислав Бабюк, финансовый директор компании SNDGroup.

По его словам, объем производства российских микросхем в 2023 г. составил около 7,5 млрд штук, что примерно на 15% больше по сравнению с 2022 г. «Но это все равно не покрывает потребности рынка: дефицит составлял до 50% от требуемых объемов в некоторых отраслях», — подчеркнул он.

Поэтому крупные компании с учетом текущих экономических реалий, планируют закупки минимум на 12 месяцев вперед, отметил эксперт.

«Таким образом, очередь на ЭКБ расписана на срок от года — крупный оптовый покупатель всегда интереснее для производителя или поставщика, — говорит Бабюк. — Такой потребитель «загрузит» производство и позволит снизить издержки так как стоимость единицы продукта снижается».

Для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) ситуация иная. «Они сталкиваются с ростом цен на компоненты, а также с ограничениями по их доступности, — подчеркивает он. — Примерно 25–30% небольших компаний часто получают компоненты с задержками, что увеличивает их затраты. Отпускная цена компонентов для МСБ также в среднем выше на 20–30% за единицу товара, чтобы покрыть расходы на логистику и дополнительные издержки: складывается ситуация, что поставщикам ЭКБ «не интересен» сектор МСБ, несмотря на значительное влияние этой категории компаний на общий технологический ландшафт».

Оборонный сектор остается значительным потребителем ЭКБ в России: в прошлом году оценка составляла около 60% от всех поставок, приводит Бабюк. «В гражданский сектор продолжает идти 40% поставок, включая телекоммуникации, энергетику и автомобилестроение. Это включает компоненты для производства мобильных телефонов, автомобилей и оборудования для «умных» сетей и энергетической инфраструктуры», — говорит он.

В июле 2024 г. «Миландр» сообщал, что на ее склады поступили «десятки тысяч» микроконтроллеров серии К1986 в пластмассовых корпусах QFN, отметил автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

При этом как писал CNews летом 2024 г., «Миландр» планирует к 2025 г. расширить производство до 1 млн микросхем в месяц. Этот показатель будет достигнут компанией за счет увеличения производства микроконтроллеров, предназначенных для использования в умных счетчиках потребления электроэнергии, а также в авиапроме.

Для достижения цели увеличения объема выпуска микросхем до 1 млн штук в месяц к 2025 г. «Миландр» дополнительно за собственные средства приобрел более 2000 кв. м площадей под новую производственную линию и закупает оборудование. Частично оборудование компании на отдельных технологических этапах уже сейчас имеет необходимую производительность.

Бойко предположил, что либо продукцию «Миландра» так активно покупают, что очередь на ее продукты выросла до многих месяцев. «Либо компания столкнулась с теми или иными проблемами в цепочке поставок и не может осуществлять производство в прежних или в более высоких объемах, — рассуждает он. — Учитывая, что для целей судоводства вряд ли требуется большое количество микросхем, информация выглядит странной для меня и может свидетельствовать о каких-то серьезных проблемах».

«Относительно рынка России по микроэлектроники, практически у любого производителя очередь заказов большая, в некоторых случаях сроки могут доходить до года, — подтвердил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. — Это зависит от объема партии, является ли заказ двойного назначения и где производится».

Производственные мощности любого отечественного производителя загружены полностью, заключил он.

Из истории «Миландра»

По данным ЕГРЮЛ, АО «ПКК Миландр» было зарегистрировано в Зеленограде 1 декабря 1993 г. Гендиректором предприятия выступает Алексей Новоселов. Учредители юрлица скрыты.

Последние свежие данные о выручке «Миландра» датируются концом 2018 г. Тогда выручка предприятия достигла 2,6 млрд руб. при чистой прибыли 461,1 млн руб.

Согласно официальному сайту компании, «Миландр» специализируется на проектах в области разработки и производства изделий микроэлектроники (микроконтроллеры, микропроцессоры, микросхемы памяти, микросхемы приемопередатчиков, микросхемы преобразователей напряжения, радиочастотные схемы), универсальных электронных модулей и приборов промышленного и коммерческого назначения. Основными потребителями изделий под маркой «Миландр» являются российские приборостроительные предприятия - изготовители аппаратуры связи, радиотехнических систем, бортовых вычислителей и систем телеметрии.

Офисные и производственные помещения, занимаемые компанией, составляют свыше 22 тыс. кв. м. Производственные мощности компании в 2018 г. составляли около 500 тыс. микросхем в год.

В коллективе компании работают 500 высококвалифицированных специалистов, включая 15 кандидатов и одного доктора наук.