PLC Programmable Logic Controller ПЛК Программируемый логический контроллер PLD Programmable Logic Device ПЛИС Программируемые логические интегральные схемы


ПЛК — один из основных компонентов автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), они управляют датчиками, сенсорами и различными механизмами, а также обмениваются данными с другими компонентами АСУ ТП, например SCADA-системами.

09.12.2025 Россияне создали сверхмощную сетевую карту. Оперативной памяти у нее больше, чем у ноутбука 1
09.12.2025 «Гравитон» разработал собственную интеллектуальную сетевую карту 1
01.12.2025 В ТПУ разработали источники питания для магнитов синхротрона «Сила» 1
17.11.2025 Российский чип не вышел в серию. Штраф превысил сумму контракта 1
07.07.2025 Российский завод вложил 118 млрд рублей заемных денег в производство популярных чипов 1
11.06.2025 «Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства 1
04.06.2025 «Северсталь» представила прототип открытого программного ПЛК 2
22.04.2025 В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
21.04.2025 Диджитайзеры от резидента «Сколково» ускорят проведение научных исследований в России 1
03.03.2025 «Северсталь» направит 13 млрд руб. на развитие ИТ-технологий в 2025 году 1
26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
18.11.2024 Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед 1
03.10.2024 «Северсталь» разрабатывает прототип открытого программируемого контроллера 1
03.10.2024 Электронике пока не быть российской. Отечественных конденсаторов в стране почти нет, а те что есть – слишком дорогие 1
26.08.2024 Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86 1
20.06.2024 В России разработана система противодействия БПЛА, позволяющая обнаруживать не только дрон, но и его оператора 1
06.06.2024 В России не нашлось желающих разработать радиационно стойкую микросхему. На конкурс никто не пришел 1
05.06.2024 В России создают суверенный аналог микросхемы Intel. Только очень древней 1
23.05.2024 «Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента 1
17.05.2024 Владелец «Микрона» выходит на биржу 1
18.04.2024 Новинка «Микрона»: ПЛК на Амуре для автоматизации критических инфраструктур 1
08.04.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал опытные образцы программируемой микросхемы 1
11.03.2024 Контроллер Consyst Electronics поддерживает функции управления движением 1
08.12.2023 Производитель электропоездов программно превращает их в бесполезную груду металла при ремонте у конкурентов 1
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V 1
20.07.2023 UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V 1
22.05.2023 UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза 1
14.04.2023 В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения 1
14.02.2022 AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx 1
16.12.2021 Разработчики чипов поставили невероятные рекорды по выручке. В лидеры вырвался дерзкий новичок 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 1
20.01.2021 Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов 1
21.12.2020 Дмитрий Курашев, UserGate: Российскую микроэлектронику сделает успешной только ее коммерциализация 1
27.10.2020 Сделка года. AMD купила самого крупного в мире производителя программируемых чипов 1
09.10.2020 AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
25.11.2019 В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1

AMD Xilinx 97 11
Intel Corporation 12541 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 10
AMD - Advanced Micro Devices 4468 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 8
Microsoft Corporation 25236 7
Silver Lake Partners - Altera 101 7
Nvidia Corp 3731 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 5
Ростех - Автоматика Концерн 1744 4
Ростелеком 10306 4
Apple Inc 12628 4
Lattice Semiconductor 26 4
Huawei 4221 3
8983 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 3
Renesas Electronics - Altium 39 3
Siemens AG - Siemens Group 2628 3
Malt System - Мальт Систем 8 2
UDV group - ЮДВ групп 32 2
UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 2
Cadence Design Systems - cādence 70 2
Стрим Лабс - Stream Labs 9 2
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 46 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 155 2
Samsung Electronics 10625 2
SAP SE 5426 2
Qualcomm Technologies 1909 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 2
MediaTek - Ralink 570 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 2
UMC - United Microelectronics Corporation 325 2
Google LLC 12255 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 3
Северсталь ПАО - Severstal 560 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 128 1
Роскосмос - КБХА - Конструкторское бюро химавтоматики 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 1
Newag SA 2 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Почта России ПАО 2245 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Газпром ПАО 1416 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
BMW Group 464 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
UDR Inc 9 1
Airbus Group - Airbus Industries 230 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 35 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 1
Родник 87 1
ЭГА НПП - Электронная гидроавтоматика 2 1
Антракс МНПП 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 42 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 75 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 13
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 118 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 11
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 7
Аналоговые технологии 2835 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 6
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 635 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 10
Intel x86 - архитектура процессора 1982 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 5
FreePik 1435 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
9-мм пистолет Макарова 6 2
UDV group - UDV Industrial Firewall 2 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 2
Microsoft Office 3952 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Linux OS 10896 2
Microsoft Windows 16327 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 34 2
Renesas Electronics - Altium Designer 36 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 2
Intel Movidius VPU - Intel Vision Processing Units 10 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 1
Nvidia Fermi 28 1
UserGate SUMMA 40 1
UDV group - CyberLympha - CyberThymus 1 1
UDV group - КИТ - UDV SOAR - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 6 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 77 1
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 11 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Newag Impuls - электропоезд 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3 МВК 7 1
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 1
PICMG MicroTCA 1 1
MathWorks - Simulink 8 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 35 1
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 1
ADEM CAM - ADEM CAD 5 1
Intel Goldmont 4 1
Top Systems - T-Flex ЧПУ 3 1
National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 10 1
Стрим Лабс - MediaXGate 2 1
Бойко Алексей 99 4
Елизаров Сергей 3 2
Маслов Евгений 6 2
Lisa Su - Лиза Су 55 2
Шпак Василий 263 2
Покровский Иван 132 2
Шанин Алексей 6 2
Калин Сергей 31 2
Егоршин Сергей 2 1
Волобуев Павел 1 1
Fabianek Michael - Фэйбиэнек Майкл 1 1
Овчинский Владислав 229 1
Эйсымонт Леонид 1 1
Урьев Григорий 11 1
Костюкова Валентина 1 1
Левин Илья 1 1
Кораблев Денис 20 1
Волгин Алексей 4 1
Тимошенко Александр 7 1
Бородастов Алексей 6 1
Peng Victor - Пэн Виктор 1 1
Тихонравов Александр 4 1
Калитка Сергей 3 1
Новоселов Алексей 6 1
Искорнев Максим 2 1
Эннс Всеволод 3 1
Cray Seymour - Крей Сеймур 6 1
Ковальчик Михал 1 1
Коршук Вадим 2 1
Бабюк Владислав 2 1
Квашенкина Ольга 40 1
Cieszyński Janusz - Чешиньски Януш 2 1
Stępniewicz Jakub - Стемпневич Якуб 1 1
Митянин Александр 1 1
Духвалов Андрей 27 1
Медведовский Илья 34 1
Коломыченко Мария 5 1
Muehlfellner Robert - Мюэльфеллнер Роберт 1 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Иванов Олег 146 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 12
Китай - Тайвань 4136 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 4
Россия - ДФО - Амурская область 850 3
Европа 24634 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
США - Калифорния 4775 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Индия - Bharat 5697 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 23 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 39 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Ардонский район - Ардон 21 1
Дания - Королевство 1318 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 25 1
Польша - Республика 2001 1
Казахстан - Республика 5792 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Сингапур - Республика 1906 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Израиль 2784 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
Ближний Восток 3030 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 6
Энергетика - Energy - Energetically 5524 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 6
Физика - Physics - область естествознания 2835 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 5
ОКР - Опытно-конструкторские работы 210 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 83 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 3
Ведомости 1233 2
9to5Google 57 2
9to5Mac 70 2
Rynek Kolejowy 1 1
Fortune 210 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Wikipedia - Википедия 585 1
NYT - The New York Times 1086 1
AnandTech 73 1
DRAMeXchange 41 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Tom’s Hardware 516 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
Gartner - Гартнер 3608 2
Grand View Research 22 2
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
Fortune Global 500 287 1
TrendForce 136 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 3
РАН - Российская академия наук 2014 3
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 1
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
ИнфоКом 118 1
