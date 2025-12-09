Получите все материалы CNews по ключевому слову
PLC Programmable Logic Controller ПЛК Программируемый логический контроллер PLD Programmable Logic Device ПЛИС Программируемые логические интегральные схемы
ПЛК — один из основных компонентов автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), они управляют датчиками, сенсорами и различными механизмами, а также обмениваются данными с другими компонентами АСУ ТП, например SCADA-системами.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
PLC и организации, системы, технологии, персоны:
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 3
|Ведомости 1233 2
|9to5Google 57 2
|9to5Mac 70 2
|Rynek Kolejowy 1 1
|Fortune 210 1
|The Register - The Register Hardware 1696 1
|Wikipedia - Википедия 585 1
|NYT - The New York Times 1086 1
|AnandTech 73 1
|DRAMeXchange 41 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Tom’s Hardware 516 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
|Gartner - Гартнер 3608 2
|Grand View Research 22 2
|DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
|Fortune Global 500 287 1
|TrendForce 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.