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Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли

После ухода иностранных вендоров в сфере ПО для ракетно-космической промышленности образовалось 27 «белых пятен», которые пока не могут закрыть отечественные разработчики. В том числе для девяти областей российские решения полностью отсутствуют. Для реализации двух проектов по созданию ПО для предприятий данной отрасли РФРИТ выделил 2,5 млрд руб.

«Белые пятна» в сфере ПО для ракетно-космической отрасли

В сфере программного обеспечения (ПО) для ракетно-космической отрасли существует 27 «белых пятен» - потребностей, которые пока не могут быть замещены отечественными разработчиками.

Из них 12 относятся к первому, наивысшему уровню приоритета, 10 – ко второму уровню приоритета, еще пять – к среднему уровню приоритета. Об этом глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух рассказал в ходе ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Ракетно-космическая промышленность».

В ходе своего исследования ЦКИТ идентифицировал 16 проблемных функционально-технологических областей в сфере ПО для ракетно-космической промышленности, которые образовались после ухода иностранных разработчиков. Из них в части семи областей требуется серьезная доработка существующих российских решений, в части девяти – отечественные решения и вовсе отсутствуют.

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© blinow61 / Фотобанк Фотодженика
После ухода из России иностранных вендоров в сфере ПО для ракетно-космической промышленности образовалось 27 «белых пятен», которые должны закрыть отечественные разработчики

ЦКИТ также идентифицировал 25 классов ПО, используемых в ракетно-космической промышленности, в отношении которых у российских разработчиков имеются «белые пятна». Пять из них относятся к CAE (система обеспечения инженерных расчетов), три – к CAD (система конструкторского проектирования), по два – к ECAD (система автоматизированного проектирования для электронных устройств, печатных узлов и микросхем) и PDM (система управления данными по изделию), по одному – к 1D-проектированию (одномерное моделирование системы или процесса), ERP (система управления предприятием), CAM (система разработки управляющих программ ЧПУ), OCAD, DT (отвечает за применению цифровых двойников) и RMS (автоматизация бизнес-процессов учета, технического обслуживания и ремонта основных фондов). Еще шесть «белых пятен» относятся к специфическому отраслевому ПО.

Для какого иностранного ПО необходимо создать российские аналоги

В части кросс-отраслевых (относящихся сразу к нескольким ИЦК) «белых пятен» российские решения полностью отсутствует для направления проектирования элементно-компонентной базы (ЭКБ), радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и СВЧ-устройств (CAD/ECAD/EDA).

Приоритетными задачами по данному направления являются разработка конфигурации ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема) и создание отечественной среды разработки для микроконтроллеров. Иностранными разработчиками в данной сфере являются Altera и Keil.

Серьезная доработка отечественных решения требуется в сфере ПО для инженерных расчетов (CAE) в части акустики, гидрогазодинамике/аэродинамике, тепловых режимов, прочности (включая динамическое и статистическое воздействие), оптики, термодинамике и теплопередаче и электромагнетизма. Разработчиками иностранных продуктов в данной сфере выступают Ansys, Siemens и Hexagon. Отечественными продуктами являются «Логос», FlowVision, Cadflo и CAE Fidesys.

Также серьезная доработка отечественных решений требуется в части разработки управляющих программ для станков с ЧПУ (числовое программное управление, включая стратегии программного управления, CAM). Здесь иностранными разработчиками являются CNC Software, GG tech, CimcoIntegration, Oqton и Innovmetric. Российскими продуктами являются SprutCAM, «Гамма-3D», Adem-VX, T-Flex ЧПУ, Delta Design и «Техтран».

Кроме того, доработка отечественных решений требуется в таких отраслях, как: 1D моделирование динамических и мехатронных систем (включая моделирование и анализа в области гидравлики, пневматики, электрики, 1D/CAE); виртуальные испытания и прототипирование (CAE); проектирование изделий из полимерных и композитных материалов (CDS/CAD).

Единая информационная среда для предприятий «Роскосмоса»

В рамках ИЦК «Ракетно-космическая промышленность» одобрено два особо-значимых проекта (ОЗП), которые получили господдержку. Первый из них – «Создание единой информационной среды госкорпорации «Роскосмос» по управлению жизненным циклом изделий (ЖЦИ) ракетно-космической техники». Заказчиком выступает «ЦНИИМаш» (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) - головное предприятие госкорпорации «Росксосмос», разработчиком – «ТОП Системы».

Стоимость реализации проекта составляет 2,75 млрд руб. Из них большую часть – 2,2 млрд руб . - в виде гранта выделил Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Базой является PLM-система T-Flex. Создаваемое решение будет относиться к классу PLM и включать в себя модули CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/PM/MDM/RM. Данный проект станет первым в России, когда целая отрасль перейдет на единое решение.

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Продукт будет обладать следующими возможностями: интеграция на уровне кроссфункционального взаимодействия с создаваемыми или существующими отечественными решениями класса CAE, CAD и др.; штатные настраиваемые механизмы интеграции с ИТ-системами; прямое чтение форматов зарубежных САПР (системы автоматического проектирования), поддержка унаследованных наработок; поддержка отраслевых методологий проектирования; реализация серверной части программной платформа на импортонезависимом стеке системного ПО (ОС, СУБД).

Зарубежными аналогами данного ПО являются PTC Windchill, Creo, Siemens TeamCenter, NX и Dassaul SolidWorks. Целью проекта является создание отраслевой системы управления процессами ЖЦИ, снижение длительности НИР (научно-исследовательские работы) и ОКР (опытно-конструкторские работы) и обеспечение перехода к индустриальной (серийной) модели создания ракетно-космической техники. Решение может быть тиражировано на 50 организаций ракетно-космической промышленности, общее число лицензий может превысить 5 тыс.

Средства математического моделирования на предприятиях ракетного двигателестроения

Второй проект, также получивший статус ОЗП, это «Внедрение и доработка средств математического моделирования на предприятиях ракетного двигателестроения». Заказчиком выступает ГНЦ «Центр Келдыша» - головное научно-исследовательское предприятие госкорпорации «Роскосмос» в области ракетного двигателестроения, космической энергетики и по применению нанотехнологий в энергетике и электроснабжении космических систем.

Разработчиками выступают сразу ряд структур: госпредприятие РФЯЦ-ВНИИЭФ (Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, входят в состав госкорпорации «Росатом), «3В Сервис», «Датадванс», КБХА (Конструкторское бюро «Химавтоматики»), НПО (научно-производственное объединение) «Энергомаш» и «РТВ-Инжиниринг».

Стоимость реализации проекта составляет 398 млн руб., из которых 319 млн руб. в виде гранта выделил РФРИТ. То есть всего реализация обоих проектов в рамках ИЦК «Рактено-космическая промышленность» обойдется в 3,15 млрд руб., из них РФРИТ выделил 2,52 млрд руб. Разрабатываемое ПО относится к классу CAE. Основной задачей является создание на предприятия ракетного двигателестроения единой вычислительной среды на базе отечественных CAE-решений за счет интеграции ПО для моделирования физических процессов в одномерной (система динамического моделирования SiminTech) и трехмерной постановке (пакет программ «Логос») с системами автоматизации и оптимизации вычислений (система pSeven), доработка их функциональности под специфику изделий предприятий ракетного двигателестроения.

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В результате реализации проекта станет создание на предприятия ракетного и двигателестроения единой среды математического и суперкомпьютерного моделирования, автоматизации вычислений и решения оптимизационных задач на базе отечественных информационных технологий. Зарубежными аналоги данного ПО являются Ansys Fluent, Ansys CFX, Star CCM+, MSX Nastran, Abacus, Siemens Amesim, Matlab Simulink, Siemens Simcenter, MSC CoSim и Dassault 3DExperince.

Целями проекта являются: снижение количества конструкторских ошибок при выборе технических решений на ранних этапах разработки; снижение аварийных ситуаций при отработке и эксплуатации изделий; исключение срыва сроков разработки изделий. Потенциальными потребителями являются более 20 предприятий ракетно-космической отрасли, включая КБХА, НПО «Энергомаш», «ЦНИИМаш», РКЦ (ракетно-космический центр «Прогресс»), РКК (ракетно-космическая корпорация) «Энергия», ГРЦ (Государственный ракетный центр) Макеева, ГКНЦ (Государственный космический научно-производственный центр) им. И.В. Хруничева , «НПО Лавочкина», ИСС (Информационные спутниковые системы) им. М.Ф. Решетнева и КБ (конструкторское бюро) «Арсенал».

Игорь Королев

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