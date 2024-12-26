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ANSYS CFX



26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
22.06.2007 СПбГПУ закупает лицензионное программное обеспечение 1
12.02.2007 РАН одарила медалями студентов 1
22.09.2004 "ЕМТ Р" провела тестирование технологии ANSYS-CFX 5 3

Публикаций - 6, упоминаний - 8

ANSYS CFX и организации, системы, технологии, персоны:

ANSYS 75 4
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 14 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 1
HP Inc. 5685 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
HPE SGI - Silicon Graphics 384 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
8213 1
Microsoft Corporation 24625 1
Oracle Corporation 6688 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Autodesk 608 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Ладуга 1 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 1
Infor - infor business AG 240 1
Fidesys - Фидесис 21 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 5 1
Bricsys 2 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology 6 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Силовые машины 111 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 28 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
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ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 12 1
ISO PAS 21448 SOTIF - Safety Of The Intended Functionality 1 1
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Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 2
Top Systems T-Flex PLM 17 2
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 1
ANSYS Discovery 4 1
ANSYS SCADE 2 1
ANSYS Workbench 4 1
ANSYS LS-DYNA 2 1
ANSYS Minerva 2 1
ANSYS Electronics Desktop 2 1
ANSYS Maxwell 2 1
ANSYS optiSLang 3 1
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 3 1
ANSYS SPEOS 2 1
ANSYS HFSS 4 1
ANSYS System Coupling 2 1
ANSYS Lumerical 2 1
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ANSYS Totem 1 1
ANSYS RedHawk-SC 1 1
ANSYS PowerArtist 1 1
PTC Creo 40 1
ANSYS Fluent 5 1
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ANSYS Icepak 1 1
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Microsoft Windows NT 879 1
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Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 20 1
Siemens Teamcenter 66 1
Гамбургер Дмитрий 1 1
Самсонов Сергей 2 1
Христолюбов Вячеслав 12 1
Пименов Кирилл 2 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Самусев Антон 1 1
Лозовая Наталья 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
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Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Дневной свет - Дневное освещение 140 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 5 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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