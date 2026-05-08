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Радиоэлектроника СВЧ сверхвысокие частоты Microwave ultrahigh frequencies
СОБЫТИЯ
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|08.05.2026
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«Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам
амма" — это российский инструмент, в которой метод конечных элементов применяется для моделирования СВЧ-устройств в едином контуре проектирования. Мы уходим от зависимости от зарубежных решений
|03.04.2026
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«МФТИ Телеком» представил технологию, меняющую настройку СВЧ-фильтров в массовом производстве
тенд автоматизированной настройки фильтров. Технологию можно использовать для настройки резонансных СВЧ-устройств, таких как фильтры, дуплексеры, волноводные и коаксиальные устройства. ПАО «Эле
|09.12.2025
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Томские ученые выяснили, как улучшить свойства ферритовых материалов для СВЧ-устройств
ю стабильность его свойств на высоких частотах, падает. Например, феррит LiTiZnMn, используемый для СВЧ-устройств в качестве фазовращателя, имеет температуру Кюри около 300 °С, что значительно
|20.10.2025
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В России строят крупнейшую в истории фабрику кристаллов для силовой электроники
Новая «Фабрика» Как выяснил CNews, производитель СВЧ-электроники «Исток» им. Шокина (входит в «Ростех») планирует организовать крупнейшее в ст
|23.05.2025
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«Гамма Тех» и КЭЛС-центр заключили партнерство для совместного продвижения отечественных САПР-решений
иональности САПР «Гамма», мы можем предложить заказчикам эффективные инструменты для проектирования СВЧ-устройств, соответствующие современным требованиям рынка», — отметил Сергей Сумароков, ге
|22.05.2025
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В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР
аботали сложно-функциональную монолитную интегральную схему (СФ МИС) для применения в отечественных СВЧ-приемниках и передатчиках с активными фазированными антенными решетками (АФАР). Разработк
|28.12.2024
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«Гамма Тех» и «ПТС» объединяют усилия для совершенствования проектирования СВЧ-устройств в России
Российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех», корпорация ITG, и компания «ПТС» (Продуктивные Технологические Системы), специализирующаяся на разработке и интеграции продуктов для автоматизации проектирования и
|19.12.2024
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ГК Softline включила в свой портфель САПР для СВЧ-электроники
онной безопасности ГК Softline и российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, объявили о заключении стратегического п
|18.11.2024
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал российскую микросхему СВЧ трансформатора
«Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) готовит к запуску новый продукт собственной разработки – микросхему СВЧ трансформатора. Компания имеет статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промы
|05.06.2024
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«Ростех» импортозаместил СВЧ-комплектующие для радаров
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал линейку СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования. Устройства существенно деш
|05.06.2024
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В России разработаны СВЧ-комплектующие для радаров на замену импортным
одах. Что касается гражданского СВЧ-рынка, то он, конечно, есть. Поскольку потребность в аппаратуре СВЧ-диапазона на 2024 г. во всех странах колоссальная: телекоммуникации, гражданская радиолок
|09.01.2024
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В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи
экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, применяемое в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом ра
|31.10.2023
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АО «ЗАСЛОН» и «Технопарк Санкт-Петербурга» запускают производство сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем
аде комплексный проект по серийному производству сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем (СВЧ МИС) для рынка телекоммуникационной электронной аппаратуры. Производство будет размещено
|05.10.2023
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Предприятие «Росэлектроники» в 2 раза увеличило производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации
стили производственные участки современным оборудованием, что позволило нарастить объем выпускаемых СВЧ-модулей для различных радиолокационных и навигационных систем», – сказал генеральный дире
|16.08.2023
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«Росэлектроника» разработала новое поколение СВЧ-приборов для космоса
лее широком диапазоне. Благодаря примененным схемотехническим решениям, потребляемую мощность новых СВЧ-приборов, удалось сократить на 10-20%, а массогабаритные характеристики – на 15%. «Новые
|20.07.2023
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«Ростех» поставит сверхвысокочастотные приборы для 30 космических аппаратов
ее в «Росэлектронику» НПП «Алмаз» выполняет работы по укомплектованию лампами бегущей волны (ЛБВ) и СВЧ-переключателями космических аппаратов в интересах предприятий госкорпорации «Роскосмос» и
|21.07.2021
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«Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с «Российскими космическими системами» впервые представил новое поколение высокоэффективных СВЧ-усилителей космического применения. Изделия предназначены для использования в составе новейших связных и телекоммуникационных спутников со сроком эксплуатации 15 и более лет. Новые устройст
|30.06.2021
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Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM
В 1945 году он запатентовал свое изобретение и уже через 2 года компания Raytheon выпустила первую СВЧ-печь. Прибор использовался только для разморозки и предназначался для нужд военных столов
|08.06.2021
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«Росэлектроника» поставила сверхмощное СВЧ-оборудование для измерительного комплекса
ик, в частности, для определения эффективной площади рассеяния воздушной и наземной техники. Модуль СВЧ-диапазона предназначен для формирования зондирующих импульсных сигналов заданной амплитуд
|19.04.2021
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«Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации
ей Кu диапазона. Ввод в эксплуатацию нового оборудования увеличит общий выпуск продукции в 2 раза и позволит закрыть возросшие потребности рынка. На сегодняшний день дефицит российского рынка модулей СВЧ составляет 4%, реализация проекта позволит к 2025 году снизить его до 0,1%. «НПП «Салют» имеет полный технологический цикл для разработки и производства синтезаторных и приемных модулей Кu
|18.08.2020
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«Росэлектроника» разработает материалы для СВЧ электроники нового поколения
устройств, диэлектрические характеристики которых на 10-15% превосходят зарубежные аналоги. «На данный момент в России отсутствует производство базовых материалов с необходимыми характеристиками для СВЧ печатных плат. По нашим оценкам, потенциальная емкость внутреннего рынка этой продукции в ближайшие 5-10 лет может достигать 1 млрд руб в год. Реализация проекта позволит снизить зависимост
|21.11.2019
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«Росэлектроника» создаст первое отечественное производство СВЧ-переключателей для спутников
утников Земли. Проект направлен на импортозамещение и сокращение зависимости от зарубежных поставок СВЧ-аппаратуры для космической отрасли. Каждый спутник несет на борту до 20 усилителей сверхв
|08.11.2018
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«Росэлектроника» начала производство российских СВЧ-трактов для спутников
и материалов. Стоимость продукции на 30% ниже американских образцов. Новое направление производства СВЧ-трактов космического применения сформировано на базе «НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэ
|29.05.2018
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СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года
В настоящее время, как нам кажется, маятник интереса к СВЧ-печам качнулся в противоположную сторону. С развитием бытовой техники на кухне появились
|21.03.2018
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Специалисты «Микрона» создали СВЧ-компоненты на кремнии
«Микрон» объявил о завершении испытания библиотеки сложных функциональных СВЧ кремниевых компонентов, работающих на частоте до 3 ГГц. Созданные блоки позволят существенно удешевить приемо-передающие модули и повысить энергоэффективность радиолокационных систем, приме
|24.01.2018
|СВЧ-печь с блогером в комплекте
|10.07.2017
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«Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии
«Росэлектроника» (госкорпорации «Ростех») объявила о начале разработки СВЧ-приборов космического назначения для экспорта в Индию. В рамках проекта предполагается изготовить и поставить индийскому разработчику радиолокационных систем импульсные электровакуумные уси
|04.04.2017
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В «Росэлектронике» планируют начать выпуск керамических корпусов СВЧ-микросхем в 2017 году
, LC4, LC4B, LC5. Планируется, что до конца 2017 года будет освоена технология серийного производства корпусов, а также групповой автоматической сборки с монтажом кристаллов, герметизации и измерения СВЧ-параметров для широкого круга потребителей.Керамические корпуса этого типа предназначены для использования в составе гражданской и военной техники различного назначения.Изделия обеспечивают
|15.12.2016
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«Росэлектроника» нарастит экспорт СВЧ-материалов в Латинскую Америку
«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») в 2017-2018 гг. планирует увеличить объем экспорта СВЧ-материалов и компонентов на 15-20% за счет расширения географии поставок. Как рассказали
|08.12.2016
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В «Росэлектронике» уменьшили размер СВЧ-резонаторов для микроэлектроники
холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработали технологию изготовления тонкопленочных СВЧ-резонаторов, позволяющую в несколько раз сократить вес и размеры микроэлектронных устройс
|30.11.2016
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В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон»
ный прибор, обеспечивающий усиление электромагнитной волны в результате ее взаимодействия с генерируемым в приборе потоком электронов. Преимущественно применяется в качестве широкополосного усилителя СВЧ-колебаний (в диапазоне 1-300 ГГц).Обсерватория «Миллиметрон» (проект «Спектр-М») с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметр
|10.11.2016
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ОПК создала мощные СВЧ-компоненты для военной и гражданской электроники
ачения позволяет заметно уменьшить массогабаритные характеристики изделий. В составе ОПК разработку СВЧ-транзисторов ведет НИИ электронной техники. Изделия предназначены для использования в сос
|27.10.2016
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«Росэлектроника» оптимизировала производство ферритов для мощных СВЧ-приборов
(Санкт-Петербург) по заказу другого предприятия «Росэлектроники» - НПП «Исток» им. А.И.Шокина (Фрязино, Московская обл.). Получаемые ферритовые материалы предназначены для производства развязывающих СВЧ-приборов и нагрузок высокого и сверхвысокого уровня мощности, применяемых в радиоэлектронных системах и комплексах наземного, корабельного, бортового и космического базирования. Материалы п
|16.05.2016
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ОПК создаёт новое поколение российской СВЧ-электроники
акже в науке и медицине. Специалисты корпорации создали один из самых мощных на отечественном рынке СВЧ-транзисторов. Изделие выполнено по LDMOS-технологии и обладает выходной мощностью, в неск
|31.10.2014
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Утвержден новый состав органов управления технологической платформы «СВЧ технологии»
Прошло внеочередное собрание участников технологической платформы «СВЧ технологии» (ТП «СВЧ технологии»), на котором был одобрен доклад председателя прав
|19.07.2013
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«Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством
ся на разработке и производстве электронной техники и материалов, оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов, средств связи, а также информационных систем. Ранее
|07.06.2013
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Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM
остановить свой выбор на какой-то конкретной модели — мы собрали в нём достойнейших представителей СВЧ-семейства. Просто разогреть Или разморозить. Эта часть обзора посвящается моделям, которы
|18.02.2013
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Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews
«выдаёт» полную установленную пользователем мощность). Непрерывное «мягкое» проникновение в продукт СВЧ-энергии в такой печи помогает сохранить его текстуру и питательные свойства, такие печи э
|04.02.2013
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Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM
о размораживания продуктов в солдатских столовых. В 1967 году в США была выпущена первая настольная СВЧ-печь, которая стоила около 500 долларов. Так началось победное шествие «микроволновок» по
|11.09.2012
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СВЧ-туман над центром Галактики: тайна сгущается
Существование таинственной дымки СВЧ-излучения, окружающей центр Галактики и открытой космическим радиотелескопом WMAP в 2004
Радиоэлектроника и организации, системы, технологии, персоны:
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