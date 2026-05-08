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Радиоэлектроника СВЧ сверхвысокие частоты Microwave ultrahigh frequencies

СОБЫТИЯ

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08.05.2026 «Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам

амма" — это российский инструмент, в которой метод конечных элементов применяется для моделирования СВЧ-устройств в едином контуре проектирования. Мы уходим от зависимости от зарубежных решений
03.04.2026 «МФТИ Телеком» представил технологию, меняющую настройку СВЧ-фильтров в массовом производстве

тенд автоматизированной настройки фильтров. Технологию можно использовать для настройки резонансных СВЧ-устройств, таких как фильтры, дуплексеры, волноводные и коаксиальные устройства. ПАО «Эле
09.12.2025 Томские ученые выяснили, как улучшить свойства ферритовых материалов для СВЧ-устройств

ю стабильность его свойств на высоких частотах, падает. Например, феррит LiTiZnMn, используемый для СВЧ-устройств в качестве фазовращателя, имеет температуру Кюри около 300 °С, что значительно

20.10.2025 В России строят крупнейшую в истории фабрику кристаллов для силовой электроники

Новая «Фабрика» Как выяснил CNews, производитель СВЧ-электроники «Исток» им. Шокина (входит в «Ростех») планирует организовать крупнейшее в ст
23.05.2025 «Гамма Тех» и КЭЛС-центр заключили партнерство для совместного продвижения отечественных САПР-решений

иональности САПР «Гамма», мы можем предложить заказчикам эффективные инструменты для проектирования СВЧ-устройств, соответствующие современным требованиям рынка», — отметил Сергей Сумароков, ге
22.05.2025 В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР

аботали сложно-функциональную монолитную интегральную схему (СФ МИС) для применения в отечественных СВЧ-приемниках и передатчиках с активными фазированными антенными решетками (АФАР). Разработк
28.12.2024 «Гамма Тех» и «ПТС» объединяют усилия для совершенствования проектирования СВЧ-устройств в России

Российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех», корпорация ITG, и компания «ПТС» (Продуктивные Технологические Системы), специализирующаяся на разработке и интеграции продуктов для автоматизации проектирования и

19.12.2024 ГК Softline включила в свой портфель САПР для СВЧ-электроники

онной безопасности ГК Softline и российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, объявили о заключении стратегического п
18.11.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал российскую микросхему СВЧ трансформатора

«Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) готовит к запуску новый продукт собственной разработки – микросхему СВЧ трансформатора. Компания имеет статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промы
05.06.2024 «Ростех» импортозаместил СВЧ-комплектующие для радаров

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал линейку СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования. Устройства существенно деш
05.06.2024 В России разработаны СВЧ-комплектующие для радаров на замену импортным

одах. Что касается гражданского СВЧ-рынка, то он, конечно, есть. Поскольку потребность в аппаратуре СВЧ-диапазона на 2024 г. во всех странах колоссальная: телекоммуникации, гражданская радиолок
09.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи

экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, применяемое в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом ра
31.10.2023 АО «ЗАСЛОН» и «Технопарк Санкт-Петербурга» запускают производство сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем

аде комплексный проект по серийному производству сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем (СВЧ МИС) для рынка телекоммуникационной электронной аппаратуры. Производство будет размещено

05.10.2023 Предприятие «Росэлектроники» в 2 раза увеличило производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации

стили производственные участки современным оборудованием, что позволило нарастить объем выпускаемых СВЧ-модулей для различных радиолокационных и навигационных систем», – сказал генеральный дире
16.08.2023 «Росэлектроника» разработала новое поколение СВЧ-приборов для космоса

лее широком диапазоне. Благодаря примененным схемотехническим решениям, потребляемую мощность новых СВЧ-приборов, удалось сократить на 10-20%, а массогабаритные характеристики – на 15%. «Новые

20.07.2023 «Ростех» поставит сверхвысокочастотные приборы для 30 космических аппаратов

ее в «Росэлектронику» НПП «Алмаз» выполняет работы по укомплектованию лампами бегущей волны (ЛБВ) и СВЧ-переключателями космических аппаратов в интересах предприятий госкорпорации «Роскосмос» и
21.07.2021 «Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с «Российскими космическими системами» впервые представил новое поколение высокоэффективных СВЧ-усилителей космического применения. Изделия предназначены для использования в составе новейших связных и телекоммуникационных спутников со сроком эксплуатации 15 и более лет. Новые устройст
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM

В 1945 году он запатентовал свое изобретение и уже через 2 года компания Raytheon выпустила первую СВЧ-печь. Прибор использовался только для разморозки и предназначался для нужд военных столов
08.06.2021 «Росэлектроника» поставила сверхмощное СВЧ-оборудование для измерительного комплекса

ик, в частности, для определения эффективной площади рассеяния воздушной и наземной техники. Модуль СВЧ-диапазона предназначен для формирования зондирующих импульсных сигналов заданной амплитуд
19.04.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации

ей Кu диапазона. Ввод в эксплуатацию нового оборудования увеличит общий выпуск продукции в 2 раза и позволит закрыть возросшие потребности рынка. На сегодняшний день дефицит российского рынка модулей СВЧ составляет 4%, реализация проекта позволит к 2025 году снизить его до 0,1%. «НПП «Салют» имеет полный технологический цикл для разработки и производства синтезаторных и приемных модулей Кu

18.08.2020 «Росэлектроника» разработает материалы для СВЧ электроники нового поколения

устройств, диэлектрические характеристики которых на 10-15% превосходят зарубежные аналоги. «На данный момент в России отсутствует производство базовых материалов с необходимыми характеристиками для СВЧ печатных плат. По нашим оценкам, потенциальная емкость внутреннего рынка этой продукции в ближайшие 5-10 лет может достигать 1 млрд руб в год. Реализация проекта позволит снизить зависимост
21.11.2019 «Росэлектроника» создаст первое отечественное производство СВЧ-переключателей для спутников

утников Земли. Проект направлен на импортозамещение и сокращение зависимости от зарубежных поставок СВЧ-аппаратуры для космической отрасли. Каждый спутник несет на борту до 20 усилителей сверхв
08.11.2018 «Росэлектроника» начала производство российских СВЧ-трактов для спутников

и материалов. Стоимость продукции на 30% ниже американских образцов. Новое направление производства СВЧ-трактов космического применения сформировано на базе «НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэ
29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года

В настоящее время, как нам кажется, маятник интереса к СВЧ-печам качнулся в противоположную сторону. С развитием бытовой техники на кухне появились

21.03.2018 Специалисты «Микрона» создали СВЧ-компоненты на кремнии

«Микрон» объявил о завершении испытания библиотеки сложных функциональных СВЧ кремниевых компонентов, работающих на частоте до 3 ГГц. Созданные блоки позволят существенно удешевить приемо-передающие модули и повысить энергоэффективность радиолокационных систем, приме
24.01.2018 СВЧ-печь с блогером в комплекте
10.07.2017 «Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии

«Росэлектроника» (госкорпорации «Ростех») объявила о начале разработки СВЧ-приборов космического назначения для экспорта в Индию. В рамках проекта предполагается изготовить и поставить индийскому разработчику радиолокационных систем импульсные электровакуумные уси
04.04.2017 В «Росэлектронике» планируют начать выпуск керамических корпусов СВЧ-микросхем в 2017 году

, LC4, LC4B, LC5. Планируется, что до конца 2017 года будет освоена технология серийного производства корпусов, а также групповой автоматической сборки с монтажом кристаллов, герметизации и измерения СВЧ-параметров для широкого круга потребителей.Керамические корпуса этого типа предназначены для использования в составе гражданской и военной техники различного назначения.Изделия обеспечивают
15.12.2016 «Росэлектроника» нарастит экспорт СВЧ-материалов в Латинскую Америку

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») в 2017-2018 гг. планирует увеличить объем экспорта СВЧ-материалов и компонентов на 15-20% за счет расширения географии поставок. Как рассказали

08.12.2016 В «Росэлектронике» уменьшили размер СВЧ-резонаторов для микроэлектроники

холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработали технологию изготовления тонкопленочных СВЧ-резонаторов, позволяющую в несколько раз сократить вес и размеры микроэлектронных устройс
30.11.2016 В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон»

ный прибор, обеспечивающий усиление электромагнитной волны в результате ее взаимодействия с генерируемым в приборе потоком электронов. Преимущественно применяется в качестве широкополосного усилителя СВЧ-колебаний (в диапазоне 1-300 ГГц).Обсерватория «Миллиметрон» (проект «Спектр-М») с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметр
10.11.2016 ОПК создала мощные СВЧ-компоненты для военной и гражданской электроники

ачения позволяет заметно уменьшить массогабаритные характеристики изделий. В составе ОПК разработку СВЧ-транзисторов ведет НИИ электронной техники. Изделия предназначены для использования в сос
27.10.2016 «Росэлектроника» оптимизировала производство ферритов для мощных СВЧ-приборов

(Санкт-Петербург) по заказу другого предприятия «Росэлектроники» - НПП «Исток» им. А.И.Шокина (Фрязино, Московская обл.). Получаемые ферритовые материалы предназначены для производства развязывающих СВЧ-приборов и нагрузок высокого и сверхвысокого уровня мощности, применяемых в радиоэлектронных системах и комплексах наземного, корабельного, бортового и космического базирования. Материалы п
16.05.2016 ОПК создаёт новое поколение российской СВЧ-электроники

акже в науке и медицине. Специалисты корпорации создали один из самых мощных на отечественном рынке СВЧ-транзисторов. Изделие выполнено по LDMOS-технологии и обладает выходной мощностью, в неск
31.10.2014 Утвержден новый состав органов управления технологической платформы «СВЧ технологии»

Прошло внеочередное собрание участников технологической платформы «СВЧ технологии» (ТП «СВЧ технологии»), на котором был одобрен доклад председателя прав
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством

ся на разработке и производстве электронной техники и материалов, оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов, средств связи, а также информационных систем. Ранее
07.06.2013 Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM

остановить свой выбор на какой-то конкретной модели — мы собрали в нём достойнейших представителей СВЧ-семейства. Просто разогреть Или разморозить. Эта часть обзора посвящается моделям, которы
18.02.2013 Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews

«выдаёт» полную установленную пользователем мощность). Непрерывное «мягкое» проникновение в продукт СВЧ-энергии в такой печи помогает сохранить его текстуру и питательные свойства, такие печи э
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM

о размораживания продуктов в солдатских столовых. В 1967 году в США была выпущена первая настольная СВЧ-печь, которая стоила около 500 долларов. Так началось победное шествие «микроволновок» по
11.09.2012 СВЧ-туман над центром Галактики: тайна сгущается

Существование таинственной дымки СВЧ-излучения, окружающей центр Галактики и открытой космическим радиотелескопом WMAP в 2004


Публикаций - 456, упоминаний - 660

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Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 157
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 80
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 72
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 66
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 60
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Samsung Electronics 11064 25
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Siemens AG - Siemens Group 2673 13
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Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 9
Элемент ГК - Нанотроника 18 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 9
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 9
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Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 10
Торий НПП 47 9
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 9
Hansa - Ханса 114 8
Газпром ПАО 1493 8
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Daewoo 103 6
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 144
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 139
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 113
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 88
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 77
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 73
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 64
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 63
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 58
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 57
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 55
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 48
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 39
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 36
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 35
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 147 30
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 30
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 27
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 27
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 26
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 26
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 222 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 23
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 22
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 22
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Гамма САПР 23 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
FreePik 1841 14
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 9
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 8
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 7
Groupe SEB - Moulinex ME 55 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Microsoft Windows 16882 5
Apple iPhone 6 4861 5
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 4
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 4
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 4
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 4
МЧС РФ - МКИОН - мобильный комплекс информирования и оповещения населения 6 4
Hansa AMM - СВЧ-печи 5 4
Whirlpool MAX - серия микроволновых печей 7 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Linux OS 11533 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Космодром Байконур 1072 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 4
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 3
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 3
U.S. Department of Defense - ADS - Active Denial System 12 3
9-мм пистолет Макарова 7 3
Redmond RBM - хлебопечка 27 3
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 3
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 3
Whirlpool Jet Defrost 4 3
Тихонов Роман 38 25
Зверев Андрей 59 14
Козлов Игорь 47 14
Сахненко Сергей 91 10
Бойко Алексей 138 8
Шпак Василий 279 7
Брыкин Арсений 57 7
Дегтев Геннадий 271 6
Апин Михаил 14 6
Петренко Яков 11 5
Квашенкина Ольга 56 5
Мишустин Михаил 787 5
Евтушенко Олег 145 5
Петричкович Ярослав 30 5
Якунин Александр 50 4
Бушуев Александр 12 4
Элькин Григорий 15 4
Овчинский Владислав 230 4
Путин Владимир 3454 4
Березовский Владимир 18 4
Оганесян Айказ 3 3
Александров Виталий 17 3
Литвин Владимир 6 3
Гачко Дмитрий 49 3
Осипов Павел 4 3
Черный Михаил 6 3
Тимкина Александра 10 3
Золотницкий Евгений 10 3
Дзейтов Руслан 5 3
Дымовских Алексей 3 3
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
Сухорослова Юлия 6 3
Делицын Леонид 137 3
Чендаров Андрей 16 3
Куцько Павел 7 3
Трошин Алексей 16 2
Крутов Александр 6 2
Рахманов Максим 47 2
Головин Даниил 34 2
Саркисов Руслан 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 319
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 76
Европа 24964 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 39
Земля - планета Солнечной системы 10865 34
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Япония 13807 27
Ближний Восток 3154 25
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 25
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 25
Африка - Африканский регион 3641 23
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 22
Франция - Французская Республика 8177 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Китай - Тайвань 4245 16
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Индия - Bharat 5869 15
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 15
Южная Корея - Республика 7052 14
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 12
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 12
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 10
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 9
Нидерланды 3746 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Канада 5081 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 7
Швеция - Королевство 3782 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Израиль 2856 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Украина 7928 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 124
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 96
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 92
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 80
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 62
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 52
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 49
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 44
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 41
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 29
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 29
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 27
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 27
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 22
Галлий - Gallium - химический элемент 363 22
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 21
Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 20
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Физика - Physics - область естествознания 2940 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 15
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
CNews - ZOOM.CNews 1866 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Ведомости 1466 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
9to5Mac 70 3
9to5Google 60 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Future - Space.com 200 2
Times 661 2
Defensetech 47 2
FT - Financial Times 1296 2
Wired - Издание 276 2
Nature 832 2
Cosmopolitan 25 1
Physical Review Letters 164 1
Мобильные системы 118 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Silicon 494 1
Federal Register 7 1
The Economist 49 1
CNews Инноваторы 39 1
CNews Техноблог 62 1
CNews Журнал 167 1
Forbes - Форбс 1002 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Tom’s Hardware 600 1
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1100 1
N+1 - Издание 188 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Чудо техники 60 1
Известия ИД 770 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Tractica 7 1
Директ Инфо 9 1
Allied Market Research 22 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 22
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 20
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 17
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 17
РАН - Российская академия наук 2122 16
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 15
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 11
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 9
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 7
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
СевГУ - Севастопольский государственный университет 19 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 4
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 2
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 2
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 2
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 2
РТУ МИРЭА - Институт радиоэлектроники и информатики 10 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
Микроэлектроника - международный форум 22 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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