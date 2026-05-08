«Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам амма" — это российский инструмент, в которой метод конечных элементов применяется для моделирования СВЧ-устройств в едином контуре проектирования. Мы уходим от зависимости от зарубежных решений

«МФТИ Телеком» представил технологию, меняющую настройку СВЧ-фильтров в массовом производстве тенд автоматизированной настройки фильтров. Технологию можно использовать для настройки резонансных СВЧ-устройств, таких как фильтры, дуплексеры, волноводные и коаксиальные устройства. ПАО «Эле

Томские ученые выяснили, как улучшить свойства ферритовых материалов для СВЧ-устройств ю стабильность его свойств на высоких частотах, падает. Например, феррит LiTiZnMn, используемый для СВЧ-устройств в качестве фазовращателя, имеет температуру Кюри около 300 °С, что значительно

В России строят крупнейшую в истории фабрику кристаллов для силовой электроники Новая «Фабрика» Как выяснил CNews, производитель СВЧ-электроники «Исток» им. Шокина (входит в «Ростех») планирует организовать крупнейшее в ст

«Гамма Тех» и КЭЛС-центр заключили партнерство для совместного продвижения отечественных САПР-решений иональности САПР «Гамма», мы можем предложить заказчикам эффективные инструменты для проектирования СВЧ-устройств, соответствующие современным требованиям рынка», — отметил Сергей Сумароков, ге

В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР аботали сложно-функциональную монолитную интегральную схему (СФ МИС) для применения в отечественных СВЧ-приемниках и передатчиках с активными фазированными антенными решетками (АФАР). Разработк

«Гамма Тех» и «ПТС» объединяют усилия для совершенствования проектирования СВЧ-устройств в России Российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех», корпорация ITG, и компания «ПТС» (Продуктивные Технологические Системы), специализирующаяся на разработке и интеграции продуктов для автоматизации проектирования и

ГК Softline включила в свой портфель САПР для СВЧ-электроники онной безопасности ГК Softline и российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, объявили о заключении стратегического п

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал российскую микросхему СВЧ трансформатора «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) готовит к запуску новый продукт собственной разработки – микросхему СВЧ трансформатора. Компания имеет статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промы

«Ростех» импортозаместил СВЧ-комплектующие для радаров Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал линейку СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования. Устройства существенно деш

В России разработаны СВЧ-комплектующие для радаров на замену импортным одах. Что касается гражданского СВЧ-рынка, то он, конечно, есть. Поскольку потребность в аппаратуре СВЧ-диапазона на 2024 г. во всех странах колоссальная: телекоммуникации, гражданская радиолок

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, применяемое в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом ра

АО «ЗАСЛОН» и «Технопарк Санкт-Петербурга» запускают производство сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем аде комплексный проект по серийному производству сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем (СВЧ МИС) для рынка телекоммуникационной электронной аппаратуры. Производство будет размещено

Предприятие «Росэлектроники» в 2 раза увеличило производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации стили производственные участки современным оборудованием, что позволило нарастить объем выпускаемых СВЧ-модулей для различных радиолокационных и навигационных систем», – сказал генеральный дире

«Росэлектроника» разработала новое поколение СВЧ-приборов для космоса лее широком диапазоне. Благодаря примененным схемотехническим решениям, потребляемую мощность новых СВЧ-приборов, удалось сократить на 10-20%, а массогабаритные характеристики – на 15%. «Новые

«Ростех» поставит сверхвысокочастотные приборы для 30 космических аппаратов ее в «Росэлектронику» НПП «Алмаз» выполняет работы по укомплектованию лампами бегущей волны (ЛБВ) и СВЧ-переключателями космических аппаратов в интересах предприятий госкорпорации «Роскосмос» и

«Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с «Российскими космическими системами» впервые представил новое поколение высокоэффективных СВЧ-усилителей космического применения. Изделия предназначены для использования в составе новейших связных и телекоммуникационных спутников со сроком эксплуатации 15 и более лет. Новые устройст

Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM В 1945 году он запатентовал свое изобретение и уже через 2 года компания Raytheon выпустила первую СВЧ-печь. Прибор использовался только для разморозки и предназначался для нужд военных столов

«Росэлектроника» поставила сверхмощное СВЧ-оборудование для измерительного комплекса ик, в частности, для определения эффективной площади рассеяния воздушной и наземной техники. Модуль СВЧ-диапазона предназначен для формирования зондирующих импульсных сигналов заданной амплитуд

«Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации ей Кu диапазона. Ввод в эксплуатацию нового оборудования увеличит общий выпуск продукции в 2 раза и позволит закрыть возросшие потребности рынка. На сегодняшний день дефицит российского рынка модулей СВЧ составляет 4%, реализация проекта позволит к 2025 году снизить его до 0,1%. «НПП «Салют» имеет полный технологический цикл для разработки и производства синтезаторных и приемных модулей Кu

«Росэлектроника» разработает материалы для СВЧ электроники нового поколения устройств, диэлектрические характеристики которых на 10-15% превосходят зарубежные аналоги. «На данный момент в России отсутствует производство базовых материалов с необходимыми характеристиками для СВЧ печатных плат. По нашим оценкам, потенциальная емкость внутреннего рынка этой продукции в ближайшие 5-10 лет может достигать 1 млрд руб в год. Реализация проекта позволит снизить зависимост

«Росэлектроника» создаст первое отечественное производство СВЧ-переключателей для спутников утников Земли. Проект направлен на импортозамещение и сокращение зависимости от зарубежных поставок СВЧ-аппаратуры для космической отрасли. Каждый спутник несет на борту до 20 усилителей сверхв

«Росэлектроника» начала производство российских СВЧ-трактов для спутников и материалов. Стоимость продукции на 30% ниже американских образцов. Новое направление производства СВЧ-трактов космического применения сформировано на базе «НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэ

СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года В настоящее время, как нам кажется, маятник интереса к СВЧ-печам качнулся в противоположную сторону. С развитием бытовой техники на кухне появились

Специалисты «Микрона» создали СВЧ-компоненты на кремнии «Микрон» объявил о завершении испытания библиотеки сложных функциональных СВЧ кремниевых компонентов, работающих на частоте до 3 ГГц. Созданные блоки позволят существенно удешевить приемо-передающие модули и повысить энергоэффективность радиолокационных систем, приме

«Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии «Росэлектроника» (госкорпорации «Ростех») объявила о начале разработки СВЧ-приборов космического назначения для экспорта в Индию. В рамках проекта предполагается изготовить и поставить индийскому разработчику радиолокационных систем импульсные электровакуумные уси

В «Росэлектронике» планируют начать выпуск керамических корпусов СВЧ-микросхем в 2017 году , LC4, LC4B, LC5. Планируется, что до конца 2017 года будет освоена технология серийного производства корпусов, а также групповой автоматической сборки с монтажом кристаллов, герметизации и измерения СВЧ-параметров для широкого круга потребителей.Керамические корпуса этого типа предназначены для использования в составе гражданской и военной техники различного назначения.Изделия обеспечивают

«Росэлектроника» нарастит экспорт СВЧ-материалов в Латинскую Америку «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») в 2017-2018 гг. планирует увеличить объем экспорта СВЧ-материалов и компонентов на 15-20% за счет расширения географии поставок. Как рассказали

В «Росэлектронике» уменьшили размер СВЧ-резонаторов для микроэлектроники холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработали технологию изготовления тонкопленочных СВЧ-резонаторов, позволяющую в несколько раз сократить вес и размеры микроэлектронных устройс

В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон» ный прибор, обеспечивающий усиление электромагнитной волны в результате ее взаимодействия с генерируемым в приборе потоком электронов. Преимущественно применяется в качестве широкополосного усилителя СВЧ-колебаний (в диапазоне 1-300 ГГц).Обсерватория «Миллиметрон» (проект «Спектр-М») с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметр

ОПК создала мощные СВЧ-компоненты для военной и гражданской электроники ачения позволяет заметно уменьшить массогабаритные характеристики изделий. В составе ОПК разработку СВЧ-транзисторов ведет НИИ электронной техники. Изделия предназначены для использования в сос

«Росэлектроника» оптимизировала производство ферритов для мощных СВЧ-приборов (Санкт-Петербург) по заказу другого предприятия «Росэлектроники» - НПП «Исток» им. А.И.Шокина (Фрязино, Московская обл.). Получаемые ферритовые материалы предназначены для производства развязывающих СВЧ-приборов и нагрузок высокого и сверхвысокого уровня мощности, применяемых в радиоэлектронных системах и комплексах наземного, корабельного, бортового и космического базирования. Материалы п

ОПК создаёт новое поколение российской СВЧ-электроники акже в науке и медицине. Специалисты корпорации создали один из самых мощных на отечественном рынке СВЧ-транзисторов. Изделие выполнено по LDMOS-технологии и обладает выходной мощностью, в неск

Утвержден новый состав органов управления технологической платформы «СВЧ технологии» Прошло внеочередное собрание участников технологической платформы «СВЧ технологии» (ТП «СВЧ технологии»), на котором был одобрен доклад председателя прав

«Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством ся на разработке и производстве электронной техники и материалов, оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов, средств связи, а также информационных систем. Ранее

Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM остановить свой выбор на какой-то конкретной модели — мы собрали в нём достойнейших представителей СВЧ-семейства. Просто разогреть Или разморозить. Эта часть обзора посвящается моделям, которы

Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews «выдаёт» полную установленную пользователем мощность). Непрерывное «мягкое» проникновение в продукт СВЧ-энергии в такой печи помогает сохранить его текстуру и питательные свойства, такие печи э

Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM о размораживания продуктов в солдатских столовых. В 1967 году в США была выпущена первая настольная СВЧ-печь, которая стоила около 500 долларов. Так началось победное шествие «микроволновок» по