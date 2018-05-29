Радиоэлектроника СВЧ сверхвысокие частоты Microwave ultrahigh frequencies
Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головин Даниил 34 2
|Якунин Александр 48 2
|Лебедев Артемий 95 2
|Зверев Андрей 57 2
|Козлов Игорь 43 2
|Рашид Карим 6 2
|Ильяшевский Евгений 1 1
|Розенбаум Александр 2 1
|Бушуев Александр 7 1
|Умбиталиев Александр 2 1
|Баринов Сергей 4 1
|Элькин Григорий 15 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Литвин Владимир 6 1
|Рогов Сергей 5 1
|Фролов Борис 7 1
|Бакатин Дмитрий 1 1
|Заянц Илья 28 1
|Чайковский Пётр 8 1
|Кондратьев Николай 3 1
|Цветкова Ирина 1 1
|Stadler Martin - Штадлер Мартин 2 1
|Киркоров Филипп 7 1
|Алексеева Анна 1 1
|Воронова Наталия 3 1
|Агалакова Марина 1 1
|Евтушенко Олег 138 1
|Сковородников Олег 3 1
|Сахненко Сергей 83 1
|Баранова Екатерина 8 1
|Тынкован Александр 51 1
|Осипов Леонид 5 1
|Карташев Дмитрий 5 1
|Граф Аркадий 25 1
|Осипов Александр 62 1
|Мишустин Михаил 479 1
|Артемов Михаил 14 1
|Асланян Сергей 98 1
|Брыкин Арсений 46 1
|Носов Константин 16 1
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