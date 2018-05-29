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Индексная книга CNews*
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Радиоэлектроника СВЧ сверхвысокие частоты Microwave ultrahigh frequencies



29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года
24.01.2018 СВЧ-печь с блогером в комплекте
08.12.2016 В «Росэлектронике» уменьшили размер СВЧ-резонаторов для микроэлектроники
07.06.2013 Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM
20.10.2010 СВЧ-печь с угольным грилем, говорящая микроволновка и другая техника 2011 года
04.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи
28.01.2009 СВЧ-печь Panasonic NN-CS596: гармония вкуса и пользы
23.08.2007 Пароварка и СВЧ-печь: эффективный симбиоз

Публикаций - 195, упоминаний - 214

Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 928 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2753 35
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 262 33
LG Electronics 3535 25
Zoom Int - Zoom Video Communications 1316 25
Samsung Electronics 9710 20
Ростех - Автоматика Концерн 1474 19
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 17
Siemens AG - Siemens Group 2541 15
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 387 12
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 209 11
Элемент ГК - Elementec 25 10
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 361 9
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 7
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 34 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 189 6
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 54 6
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 5
Sharp Corporation 1042 5
Daewoo Electronics 43 4
Philips 2049 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 540 3
Apple Inc 11163 3
JVC Kenwood 411 3
Meta Platforms - Facebook 4334 2
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 16 2
Rolsen Electronics 79 2
Цифра ГК 2140 2
Sony 6478 2
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 44 2
Haier 116 2
Titanium 79 2
Lenovo Motorola 3502 2
Siemens AG - Сименс Россия 419 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 693 1
IBS Platformix - СИЛА 835 1
ESG - Enterprise Strategy Group 198 1
АйТи 1280 1
ИКС холдинг - Форпост 64 1
Orange S.A. - Orange Group 1026 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 322 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 12
Electrolux - Электролюкс Рус 217 10
Whirlpool 80 10
Hansa - Ханса 101 10
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 9
Miele - Миле 133 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 7
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 221 7
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 103 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 179 6
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 34 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 6
Ростех - Вертолеты России 156 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 6
Dyson 109 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2508 5
Beko 66 5
Gaggenau 35 4
Точка 3792 4
Gorenje 88 3
Groupe SEB - Tefal 83 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 3
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 3
Восточный Банк 281 2
Студия Артемия Лебедева 90 2
Ardo - Ардо 32 2
Braun 76 2
Daewoo 102 2
Haier - Candy Group - Канди 91 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 649 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 292 1
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 2 1
Kärcher 34 1
Zauber 4 1
Krups 25 1
Smeg 16 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Swarovski AG 70 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 4
Президент Российской Федерации 3693 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2496 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 131 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 112 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 328 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 77 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1640 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 1
Верховный суд Российской Федерации 778 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1738 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 481 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Стиральная машина - Washer 600 29
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2588 27
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11754 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9997 23
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 738 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12584 21
MedTech - Medical (MedTech, HealthTech) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая мед 3104 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5687 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 17
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6518 17
Пылесос - Vacuum cleaner 461 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11666 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9673 15
БТиЭ - Посудомоечная машина - Посудомойки - Dishwasher 140 14
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1787 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6141 11
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 923 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 10
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 698 8
БТиЭ - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 150 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8709 8
Аксессуары 3458 8
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 1025 7
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 846 7
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 95 7
Утюг 127 6
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 1086 6
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 61 6
Электроника - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 383 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11486 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3895 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8057 5
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6020 5
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 48 5
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8445 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2284 5
Microsoft Windows 2000 12651 9
Apple iOS 6772 6
Groupe SEB - Moulinex ME 50 5
Google Android 12505 4
Apple iPad 3735 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6603 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 337 2
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 103 2
Samsung Space Max 7 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 91 2
Groupe SEB - Moulinex COOK N`BREAD 2 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 3 2
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 2
Microsoft Skype 1970 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 380 1
Samsung Galaxy Gear 140 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 1
Liebherr SBS - холодильник 12 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Quadrio 1 1
Groupe SEB - Moulinex COMPACT 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Luce 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston CAWD 1 1
Groupe SEB - Moulinex MW 1 1
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 1
Intel 8086 14 1
Zauber X - пароварка 1 1
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 49 1
Redmond RM - СВЧ-печи 2 1
Google Android Honeycomb 70 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 228 1
BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле 15 1
Роскосмос Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 18 1
Ока - стиральная машина 1 1
LG Multi Air Flow 12 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Bosch Side by Side - холодильник 2 1
Zauber Easter 1 1
Головин Даниил 34 2
Якунин Александр 48 2
Лебедев Артемий 95 2
Зверев Андрей 57 2
Козлов Игорь 43 2
Рашид Карим 6 2
Ильяшевский Евгений 1 1
Розенбаум Александр 2 1
Бушуев Александр 7 1
Умбиталиев Александр 2 1
Баринов Сергей 4 1
Элькин Григорий 15 1
Гуляев Юрий 8 1
Литвин Владимир 6 1
Рогов Сергей 5 1
Фролов Борис 7 1
Бакатин Дмитрий 1 1
Заянц Илья 28 1
Чайковский Пётр 8 1
Кондратьев Николай 3 1
Цветкова Ирина 1 1
Stadler Martin - Штадлер Мартин 2 1
Киркоров Филипп 7 1
Алексеева Анна 1 1
Воронова Наталия 3 1
Агалакова Марина 1 1
Евтушенко Олег 138 1
Сковородников Олег 3 1
Сахненко Сергей 83 1
Баранова Екатерина 8 1
Тынкован Александр 51 1
Осипов Леонид 5 1
Карташев Дмитрий 5 1
Граф Аркадий 25 1
Осипов Александр 62 1
Мишустин Михаил 479 1
Артемов Михаил 14 1
Асланян Сергей 98 1
Брыкин Арсений 46 1
Носов Константин 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 123
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 32
Европа 21284 28
Америка Латинская 1681 20
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 982 19
Африка - Африканский регион 3265 17
Ближний Восток 2642 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 16
Германия - Федеративная Республика 11998 16
Южная Корея - Республика 6275 15
Япония 12864 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 11
Италия - Итальянская Республика 4217 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15028 9
Франция - Французская Республика 7079 9
Германия - Берлин 700 8
Азия - Азиатский регион 4649 8
Земля - планета Солнечной системы 9686 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2612 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 6
Китай - Тайвань 3677 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 4
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 131 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 709 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1556 3
Швеция - Королевство 3455 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 3
Болгария - Республика 682 2
Румыния 710 2
Украина 7251 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 638 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1284 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1105 2
Турция - Турецкая республика 2062 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1424 2
Израиль 2603 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4396 47
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 25
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4041 24
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3407 22
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1000 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4010 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 15
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1307 15
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 313 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3057 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14987 10
Зоология - Животные - Птицы - Birds 656 10
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3559 8
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9376 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1594 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13893 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8848 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4639 5
Витамины - Vitamins 40 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1661 4
Ergonomics - Эргономика 1492 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3401 4
ВВП - Валовой внутренний продукт 732 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 3
Сельское хозяйство - Растениеводство - Crop production 35 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1154 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1205 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10191 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 980 3
Орехи - Nuts 46 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5009 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус 605 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 2
Wired - Издание 225 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 1
Чудо техники 60 1
Nature 795 1
Der Spiegel 145 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7436 5
Директ Инфо 9 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 3
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 287 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 164 1
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