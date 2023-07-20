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«Ростех» поставит сверхвысокочастотные приборы для 30 космических аппаратов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал поставку СВЧ-приборов для установки на 30 космических аппаратов. В течение трех лет заказчикам будут переданы лампы бегущей волны разных типов и СВЧ-переключатели. Изделия позволяют в сотни раз усилить мощность радиосигнала и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями.

В рамках федеральной программы «Космос» входящее в «Росэлектронику» НПП «Алмаз» выполняет работы по укомплектованию лампами бегущей волны (ЛБВ) и СВЧ-переключателями космических аппаратов в интересах предприятий госкорпорации «Роскосмос» и «Газпрома». Поставки переключателей уже начались.

СВЧ-переключатели связывают между собой сверхвысокочастотное оборудование на борту спутниковых телекоммуникационных платформ и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями. Лампы бегущей волны выполняют роль усилителей мощности сверхвысокочастотной радиоволны, которые позволяют обеспечить уверенную доставку радиосигнала до потребителей.

«Использование отечественной электронно-компонентной базы обеспечивает национальную технологическую независимость критически значимых отраслей. Разработанные нами изделия обладают высокой надежностью и имеют длительный срок эксплуатации в условиях космоса. Помимо уже заключенных контрактов, ведутся переговоры по перспективным работам до 2035 г. Это сформирует технологический задел для дальнейшего развития СВЧ-приборов», – отметил генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» разрабатывает и серийно выпускает сверхвысокочастотные приборы, которые входят в состав авиационных и космических аппаратов, а также систем наземного и морского базирования.

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