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«Росэлектроника» поставила сверхмощное СВЧ-оборудование для измерительного комплекса

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил концерну ВКО «Алмаз-Антей» сверхмощный СВЧ-модуль для применения в составе многофункционального измерительного комплекса. Оборудование используется для измерения основных электродинамических характеристик, в частности, для определения эффективной площади рассеяния воздушной и наземной техники.

Модуль СВЧ-диапазона предназначен для формирования зондирующих импульсных сигналов заданной амплитуды и определенной частоты следования. Устройство применяется в составе измерительного комплекса, который работает по принципу радиолокатора. Изготовленный модуль не имеет аналогов по мощности СВЧ-сигнала и обеспечивает увеличенный рабочий радиус измерительного комплекса. На базе устройства также реализованы управляющее программное обеспечение, частотомер и измеритель мощности собственного производства. Оборудование отличается высоким коэффициентом полезного действия, компактностью и удобством эксплуатации.

Изделие спроектировано и изготовлено НИИ «Феррит-Домен» (входит в «Росэлектронику») по техническим требования заказчика – ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей»).

«Инженерам НИИ «Феррит-Домен» удалось создать не имеющее аналогов по своим параметрам СВЧ-устройство за рекордно короткие сроки. В результате реализации проекта, наше предприятие расширило свои компетенции в области разработки и производства гражданской электронной продукции с приемкой ОТК. Мы рассчитываем, что успешный опыт сотрудничества с одним из ведущих предприятий концерна «Алмаз-Антей» позволит институту стать надежным поставщиком СВЧ-модулей для измерительной аппаратуры. В настоящее время уже ведется работа по заключению нового контракта на поставку СВЧ-модуля другого типа в следующем году», – отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции НИИ «Феррит-Домен» Айказ Оганесян.

Дмитрий Степанов

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