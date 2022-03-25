«Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM

«Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения и появления посторонних людей на объекте. Благодаря комбинации ИК- и СВЧ-сенсоров обеспечивается высокая точность детекции движения, при этом ST-AD100PM использует современный алгоритм обработки сигналов и функцию термокомпенсации. Обезопасить устройство от намеренного отключения позволяет встроенный в ST-AD100PM датчик вскрытия корпуса, а для удобства эксплуатации и настройки в нем имеется трехцветная СИД-индикация.

Организовать вторую «линию защиты» – непосредственно в помещении – позволят охранные извещатели ST-AD100PM, причем комбинация двух типов сенсоров обеспечивает наиболее эффективную защиту. В качестве первой линии в этом случае используются ИК-извещатели охраны периметра или же ИК-барьеры. Новый комбинированный охранный извещатель ST-AD100PM подходит для работы в системе охранной сигнализации как коммерческого или административного объекта, так и частного дома, а также квартиры. Кроме того, его можно использовать в системе умного дома для подачи сигналов управления на системы автоматики ворот, освещения, вентиляции и др. при срабатывании извещателя.

Настраиваемая дальность обнаружения объекта СВЧ-сенсором составляет до 12 м и устанавливается с помощью потенциометра на задней панели ST-AD100PM. Также этот комбинированный охранный извещатель позволяет выбрать один из двух уровней чувствительности ИК-сенсора, в зависимости от объекта. К примеру, более слабая чувствительность сведет к минимуму число ложных срабатываний (в помещениях с сильными сквозняками и др.), а второй, повышенный уровень чувствительности подойдет для стандартных условий работы системы ОС.

Высокую точность обнаружения движения при минимуме ложных срабатываний обеспечивает не только комбинация технологий детекции (ИК и СВЧ), но и современный цифровой алгоритм, используемый процессором для обработки сигнала. Кроме того, для корректной работы в теплом помещении, когда температуры человека и окружающей среды близки, извещатель охранный комбинированный задействует алгоритм динамической термокомпенсации. Важно отметить, что ST-AD100PM позволяет задать логику активации тревоги: по срабатыванию одного из сенсоров (принцип «или») или же обоих сразу (принцип «и»).

Корректную работу в помещениях с домашними животными обеспечит функция игнорирования домашних животных, предусмотренная в новых охранных извещателях. Благодаря этому ST-AD100PM не будет выдавать ложных срабатываний при движении в помещении котов, собак и других питомцев массой до 35 кг. Кроме того, комбинированный охранный извещатель имеет датчик вскрытия, предназначенный для предотвращения саботажа охранной сигнализации. Для визуализации режима работы устройства на его нем имеются светодиодные индикаторы: зеленый цвет означает срабатывание ИК-сенсора, желтый – микроволнового, а красный загорается при активации тревоги.

Новый извещатель охранный комбинированный ST-AD100PM марки Smartec уже появился на российском рынке и доступен к заказу в компании «Армо-системы».