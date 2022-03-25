Разделы

Сенсоры и обработка сенсорной информации Сенсорика Sensors and sensory information processing


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


25.03.2022 «Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM

мы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения и появления посторонних людей на объекте. Благодаря комбинации ИК- и СВЧ-сенсоров обеспечивается высокая точность детекции движения, при этом ST-AD100PM использует современный алгоритм обработки сигналов и функцию термокомпенсации. Обезопасить устройство от намеренн
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM

торого хватит на один-два дня использования без просмотра видео.Основной блок камер состоит из двух сенсоров: основного с разрешением 48 Мп и дополнительного – для определения глубины сцены. Ка
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров

хнологии: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры. Субтехнология квантовых сенсоров и метрологии представляет из себя совокупность высокоточных измерительных приборов,

19.02.2019 Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем

Mitsubishi Electric объявила о разработке первой в мире технологии защиты сенсоров, в основе которой лежит обнаружение несоответствия регистрируемых данных с помощью с
12.04.2017 Любой iPhone можно взломать через новую «дыру» в JavaScript

ебуется лишь небольшое приложение на JavaScript, которое эксплуатирует программные интерфейсы (API) сенсоров движения устройства. По утверждению авторов исследования, это приложение может собра
06.04.2017 Cognitive Technologies разработала технологию сочетания данных от различных сенсоров для беспилотников

ive Technologies объявила о разработке технологии Cognitive Data Fusion, позволяющую максимально эффективно использовать в модели компьютерного зрения комбинированные данные, поступающие от различных сенсоров (видеокамер, радаров, лидаров и т.д.) непосредственно на вычислительный блок. «В решениях многих зарубежных разработчиков систем автономного вождения обработка данных, как правило, вед
23.08.2016 «Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора

х расстояний, если трансфокаторы FD32x12.5SR4A-CV1 и FH32x15.6SR4A-CV1 устанавливаются на современные камеры с увеличенным размером сенсора. При этом FD32x12.5SR4A-CV1 оптимально подходят для камер с сенсорами формата 1/1,8 дюйма, а FH32x15.6SR4A-CV1 — с чувствительными элементами 2/3 дюйма, указали в «Армо-Системы». Новые трансфокаторы обеспечивают точную настройку фокуса в диапазонах 12,5
25.03.2015 Исследование: почти треть компаний анализирует данные с сенсоров

дя по результатам изысканий Tech Pro Research, одним из основных источников данных в ближайшем будущем станет так называемый интернет вещей. Около 80% респондентов посчитали, что сведения, собираемые сенсорами, будут иметь огромное значение в отрасли и дадут пищу технологиям Big Data. 29% компаний уже анализируют такие сведения, а 26% планируют начать это делать в ближайшем будущем. Использ
14.04.2014 Руководство по выбору полнокадровой цифровой фотокамеры, часть I

Хотя производство светочувствительных сенсоров с размером 36 на 24 миллиметра практически ничем не отличается от создания сенсор
18.12.2013 Microsoft разработала смарт-бюстгальтер с сенсорами эмоций

Исследователи из компании Microsoft недавно представили общественности свою новую экспериментальную разработку – «умный» бюстгальтер со встроенными сенсорами, который умеет фиксировать уровень стресса своей владелицы. Прототип данного устройства включает в себя специальные съемные датчики, задачей которых является мониторинг сердечного рит
18.06.2013 Российский рынок смартфонов на 95% состоит из «сенсоров»

в во внедрение комплексного решения в противовес розничной закупке отдельных компонентов оборудования. По свидетельствам российских экспертов и игроков этого рыночного сегмента, в России звездный час сенсоров еще не настал. Повсеместное распространение электронные помощники получат тогда, когда по надежности, технологичности и дешевизне их применение станет выгоднее, чем использование ручно
22.05.2012 Обзор робота Lego Mindstorms NXT 2.0: Терминатор из конструктора

ьную величину, различного рода электронные устройства со сложным программированием и использованием сенсоров… Lego - не только кубики с креплениями В России, в отличие от Америки, конструктор L
05.08.2011 Обзор видеокамеры Panasonic HDC-SD800: трёхматричный ответ видеогаджетам

нам и хочется начать обзор, тем более, что конструкция и технические параметры светочувствительных сенсоров являются одной из важнейших характеристик современных камкодеров и фотоаппаратов. От
02.08.2011 Samsung заказала 30 млн сенсоров для ЖК-панелей

Samsung планирует выпустить во второй половине 2011 года несколько новых тачфонов, ради чего был оформлен заказ на 30 млн сенсоров для 4-дюймовых ЖК-экранов. Об этом сообщают источники на тайваньском рынке комплектующих. Производителями сенсоров являются несколько компаний, в числе которых Chunghwa Picture

22.05.2008 ПРО США: завершена калибровка сенсора самонаведения кассетного кинетического перехватчика

, в которых реализована новая технология датчика фокальной плоскости ИК-диапазона (infrared focal plane) - их разработку планируется завершить соответственно в июне и июле 2008 года. Калибровка новых сенсоров будет завершена к концу года. В 2009 году начнутся летные испытания одного из сенсоров на борту летающей лаборатории.
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

х кратный оптический зум с фокусным расстоянием 38-152 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2" (86 000 пикселей). Как видим, экран имеет очень низкое разрешение. Samsung S630 – элегантный компакт с разрешением сенсора 6 МП. В камере используется цифровая стабилизация изображения ASR (Advanced Shake Reduction). Камера снимает 2 кадра – с длинной выдержкой и короткой. Первый для информации о цвете, а в
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

ьзовании с портативным GPS-устройством. Ожидаемая цена Canon Canon EOS-1Ds Mark III — 8000 евро. В этом году впервые появилась камера от Nikon с полноформатной матрицей — Nikon D3. Физические размеры сенсора, обеспечивающего разрешение 12,1МП, составляют 24,9 x 36 мм. Дисплей у камеры с диагональю 3 дюйма, разрешением 922 000 пикселей. Диапазон светочувствительности сенсора — 200–640
13.11.2007 Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября

я карты памяти xD-Picture, что не очень здорово в виду их дороговизны. Питание от двух батареек (или аккумуляторов) типа АА. Вес — 122 г. Nikon L10 — популярная камера начального уровня с разрешением сенсора 5 МП Nikon L10 — камера начального уровня с разрешением сенсора 5 МП. Переключатель режимов (автомат-сцены-видео) очень удобен, он позволяет оперативно переводить камеру в нужное
12.02.2007 Проблемы с сенсорами F-22 Raptor оттеняют достоинства БПЛА Predator

Как сообщает Strategy Page, система сенсоров истребителя пятого поколения F-22 Raptor пока что далека от совершенства. Сенсоры, ч
06.02.2007 Хиты продаж: самые популярные фотокамеры 2006 года

ляет приятные ощущения. Если вы не знаете, что вам выбрать, и в то же время хотите получить нормальную камеру на каждый день для дома, для семьи, то Canon PowerShot А430 будет в самый раз. Разрешение сенсора – 4,2 МП, 4-кратный оптический зум, дисплей небольшой, с диагональю 1,8 дюйма, но достаточно яркий. Есть встроенный оптический видоискатель, в дополнение к сюжетным программам имеются р
26.12.2006 Photokina 2006: все новинки от ведущих производителей

убину, что обеспечивает более точную цветопередачу и высокое разрешение по сравнению с однослойными сенсорами того же размера, поскольку фиксация трех цветовых составляющих происходит сразу в к
06.09.2006 Ликбез: вся правда о высоких значениях ISO

м особенностям матрицы, уровень шумов действительно заметно снижен по сравнению с остальными типами сенсоров при тех же физических размерах. Чем это объясняется? Традиционная фотопленка содержи
14.06.2006 В кровь людей добавят нанороботов

0, что позволит результативно закончить начатую учеными работу. В настоящее время ими получен набор сенсоров, каждый из которых характеризуется размерами 100х100 микрон. Эти сенсоры универсальн
14.06.2006 В кровь людей добавят нанороботов

0, что позволит результативно закончить начатую учеными работу. В настоящее время ими получен набор сенсоров, каждый из которых характеризуется размерами 100х100 микрон. Эти сенсоры универсальн
16.08.2005 Электронная кожа даст роботам осязание

у матрицу с транзисторами-сенсорами, своеобразными электронными нервами. Кожа состоит из двух слоев сенсоров. Один отслеживает изменение температуры, другой - давления. По сигналам сенсоров<
08.08.2005 На интернет-сенсорах "шапка горит"

куются на сайтах сенсорных систем, например, Internet Motion Sensor университета Мичиган и Internet Storm Center SANS. Чтобы хакеры и авторы червей не включали сенсоры в свои «черные списки», наличие сенсоров держат в секрете. Джон Бетенкурт (John Bethencourt), один из авторов доклада, считает, что сенсор сначала «спровоцируют», а потом прочтут отчет о том, что специально посланные пакеты б
27.03.2003 Сенсорные сети: будущее человечества

англ. mote – «пылинка») должны представлять собой интегрированную платформу, сочетающую возможности сенсоров (внешних датчиков, регистрирующих определенные параметры или их совокупность), компь
27.03.2003 Сенсорные сети: будущее человечества

англ. mote – «пылинка») должны представлять собой интегрированную платформу, сочетающую возможности сенсоров (внешних датчиков, регистрирующих определенные параметры или их совокупность), компь
28.02.2003 Sony строит завод по производству сенсоров для цифровых камер в Китае

По данным Japan Industrial Journal , Sony, крупнейший поставщик цифровых камер, на долю которого приходится 20% рынка, планирует строительство нового завода по производству светочувствительных сенсоров CCD на принадлежащей компании территории в Китае. Сборка сенсоров будет полностью переведена из Японии в провинцию Дзянгсу (город Вусы). Затем половину собранных чипов планирует
13.02.2002 Foveon разработала принципиально новый светочувствительный сенсор Х3

фотодетекторы, настроенные на различные цвета, по кристаллу, компания предложила весьма оригинальное решение: расположить их один над другим. Такое решение позволяет увеличить разрешающую способность сенсоров, уменьшить цветовой шум (и избавиться от цветовых разводов, столь характерных для нынешних цифровых камер), увеличить светочувствительность за счет размеров сенсора и за счет отсутстви
22.11.2001 Безмолвные сенсоры поджидают Бен Ладена

"Роль сенсоров в операциях по сбору информации становится все более важной, так что правомерно предположить, что они будут использоваться в Афганистане, - заявил Джон Пайк (John Pike), директор иссле

Сенсоры и обработка сенсорной информации и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10605 249
Apple Inc 12604 197
Sony 6629 165
Google LLC 12234 163
Xiaomi 1956 146
Huawei 4210 144
Microsoft Corporation 25221 109
Intel Corporation 12525 79
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 79
Canon 1421 79
Nikon 633 76
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2656 75
Qualcomm Technologies 1908 69
LG Electronics 3671 66
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 817 61
Ростех - Автоматика Концерн 1743 60
Leica Camera 267 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14128 49
HTC Corporation 1505 49
Yandex - Яндекс 8384 48
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 485 48
IBM - International Business Machines Corp 9551 47
Olympus 470 45
BBK OPPO Electronics 424 44
Meta Platforms - Facebook 4524 42
BBK OnePlus 253 38
MediaTek - Ralink 569 38
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1131 37
X Corp - Twitter 2904 37
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 332 35
Lenovo Group 2357 34
Ростелеком 10287 33
Fujifilm - Fuji Photo Film 340 32
Acer Group - Acer Inc 2651 31
Lenovo Motorola 3526 31
Siemens AG - Siemens Group 2627 28
HP Inc. 5757 28
ASUS - AsusTek Computer Inc 2096 28
Toshiba Corporation 2954 28
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3036 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2684 46
Carl Zeiss AG 304 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8133 32
Boeing 1016 32
Lockheed Martin 767 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 24
Лента - Сеть розничной торговли 2258 22
LEGO 255 15
Tesla Motors 423 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1631 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 476 12
Miele - Миле 137 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 12
Россети Ленэнерго 1699 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 440 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 957 10
BMW Group 464 10
Volvo Cars 256 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1398 9
Газпром нефть 669 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2984 9
Газпром ПАО 1412 9
TÜV Rheinland Group 163 9
Белый Ветер 362 8
Northrop Grumman 204 8
РЖД - Российские железные дороги 1996 8
Ford 422 8
Uber 337 8
РВК - Российская венчурная компания 555 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 484 8
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 8
Hansa - Ханса 114 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 7
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 7
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 286 7
Почта России ПАО 2236 7
Microsoft - LinkedIn 680 7
Haier - Candy Group - Канди 100 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5214 98
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1846 69
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3237 35
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 35
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 34
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12793 26
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 22
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1461 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6253 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3106 16
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3400 15
РНФ - Российский научный фонд 139 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5220 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4775 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4858 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2147 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1616 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3348 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1353 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1479 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1901 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 670 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1451 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 5
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 5
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 541 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 4
Совет при президенте Российской Федерации 200 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2708 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 705 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 110
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6421 43
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 16
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
Affective Presence Consortium - АРС 2 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 382 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 344 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 207 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 45 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
Symbian Foundation 38 1
PIDA - Photonics Industry & Technology Development Association - Ассоциация Индустрии и Технологии Фотоникс 5 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 11 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
OIV - Organisation Internationale de la vigne et du vin - Международная организация виноградарства и виноделия 1 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
FreeMove 5 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 159 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25607 653
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21784 511
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10207 494
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12884 483
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56994 437
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11170 393
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9830 344
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26010 338
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12954 326
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72772 318
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7648 315
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6303 305
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27113 301
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6250 290
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17853 285
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6165 273
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14356 271
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8154 264
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4840 251
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10521 249
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 243
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6851 238
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10309 220
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2452 218
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8374 217
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2458 208
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14808 207
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2839 203
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3109 200
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1958 190
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12699 190
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3704 189
USB Type-C - USB-C - USB 3 2159 186
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28902 186
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17799 183
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 796 178
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3320 174
Наушники - Headphones 4272 173
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33847 172
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5141 166
Google Android 14648 247
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5123 226
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1619 179
Apple iPhone - серия смартфонов 7344 137
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2874 110
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 830 107
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1170 101
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 88
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 82
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 433 78
Microsoft Windows 16293 75
Apple iOS 8226 72
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 72
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 67
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 64
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 501 63
Samsung Galaxy 993 60
Samsung Galaxy Note 696 59
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 57
Huawei Mate - серия смартфонов 402 54
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 399 52
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 51
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 50
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 50
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 285 50
Google Play - Google Store - Google Android Market 3424 49
Linux OS 10854 48
Apple iPhone 6 4862 47
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 258 45
Google Android 9 - Android Pie 213 44
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 43
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 447 43
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 42
Google YouTube - Видеохостинг 2876 37
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1393 37
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 37
Microsoft Windows 2000 8662 36
Apple iPad 3920 36
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 166 36
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 35
Ускова Ольга 169 20
Газаров Артур 77 16
Ксенин Алекс 311 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 10
Путин Владимир 3337 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 601 9
Помозов Алексей 67 9
Левкевич Михаил 60 8
Покушалова Ольга 15 8
Минкин Юрий 14 6
Чубайс Анатолий 216 6
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 90 6
Рахманов Максим 47 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 392 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 5
Rubin Andy - Рубин Энди 63 5
Демидов Михаил 133 4
Аверкин Алексей 4 4
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 4
Собянин Сергей 465 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 402 4
Дрюков Владимир 49 4
Ляпунов Игорь 130 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 4
Бахур Владимир 11 3
Green Harriet - Грин Гарриет 9 3
Симонов Игорь 103 3
Головин Даниил 34 3
Каммерер Максим 9 3
Стругацкие (братья) 35 3
Geim Andre - Гейм Андре 22 3
Priya Shashank - Прия Шашанк 3 3
Мишустин Михаил 728 3
Медведев Дмитрий 1662 3
Туров Владимир 11 3
Орловский Виктор 396 3
Паршин Константин 64 3
Павлов Алексей 23 3
Кирьянова Александра 148 3
Россия - РФ - Российская федерация 156230 822
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53396 449
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18149 290
Европа 24614 186
Япония 13530 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45582 148
Солнце - звезда Солнечной системы 5344 131
Земля - планета Солнечной системы 10645 108
Южная Корея - Республика 6849 101
Германия - Федеративная Республика 12926 85
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13557 74
Китай - Тайвань 4128 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18498 61
Индия - Bharat 5681 59
США - Калифорния 4773 59
Азия - Азиатский регион 5734 49
Франция - Французская Республика 7972 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14471 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4088 36
Италия - Итальянская Республика 4426 35
Солнечная система - Solar system 2543 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 27
Америка Северная - Североамериканский регион 3379 27
Швеция - Королевство 3671 26
Испания - Королевство 3758 26
Финляндия - Финляндская Республика 3657 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3043 26
Канада 4984 25
Израиль 2782 23
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1508 22
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2535 20
Беларусь - Белоруссия 6013 19
Сингапур - Республика 1905 19
Дания - Королевство 1318 19
Бразилия - Федеративная Республика 2445 18
Нидерланды 3627 17
Америка - Американский регион 2188 17
Великобритания - Лондон 2406 17
США - Нью-Йорк 3148 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25884 227
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31738 220
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20297 218
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5271 170
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 154
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8894 149
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9625 125
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5892 110
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51122 109
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5938 103
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4359 98
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10702 98
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6370 90
Ergonomics - Эргономика 1683 86
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5601 79
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6289 75
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17361 74
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8078 74
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2910 66
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6932 65
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4317 62
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5497 60
Видеокамера - Видеосъёмка 704 59
Зоология - наука о животных 2787 56
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15039 53
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6068 51
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11409 50
Энергетика - Energy - Energetically 5508 49
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 49
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1441 47
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6907 46
Кремний - Silicium - химический элемент 1682 46
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4749 46
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5294 43
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 43
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 42
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5254 42
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11718 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8513 39
CNews - ZOOM.CNews 1853 126
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 26
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6010 24
CNews RND - R&D.CNews 2274 23
GizmoChina 152 18
Phys.org 972 14
New Scientist 1448 13
Space Daily 528 12
EurekAlert 290 12
The Verge - Издание 591 11
Bloomberg 1406 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 10
GSM Arena 76 10
DxOMark - Издание 36 9
Washington Profile 142 8
DigiTimes - Издание 1325 8
AP - Associated Press 2006 8
NYT - The New York Times 1086 7
Nature 821 7
9to5Mac 70 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11400 6
9to5Google 56 6
SamMobile 56 6
Future - Space.com 199 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2141 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1126 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 5
Flight International 64 4
Times 644 4
Forbes - Форбс 907 4
GizChina - Издание 80 4
Reddit 353 4
ITHome 40 4
PhoneArena 74 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 302 4
TENAA 18 4
Ananova 250 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
CNews Инноваторы 39 3
Applied Physics Letters 35 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 39
IDC - International Data Corporation 4942 20
Gartner - Гартнер 3603 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 141 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3736 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 5
Juniper Research 549 5
CNews Мишень 172 5
NPD DisplaySearch 284 4
Counterpoint Research 94 4
ABI Research 235 4
IBM Research 108 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 772 3
IDTechEx 4 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1049 2
TrendForce 134 2
Microsoft Research 140 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 22 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 2
Frost & Sullivan 203 2
Philips Research 19 2
Informa - Ovum - Omdia 138 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
Ptolemus Consulting Group 4 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Markets&Markets Research 113 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 975 21
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1075 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1631 13
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 10
РАН - Российская академия наук 2006 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 393 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1246 8
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 278 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 418 7
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 203 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 976 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 516 6
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 433 6
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 6
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 198 5
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 5
ТГУ - Томский государственный университет 207 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 598 5
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 151 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 5
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 5
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 167 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 258 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 4
University of Oxford - Оксфордский университет 206 4
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 608 4
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 32
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 25
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 17
День молодёжи - 27 июня 989 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 13
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2595 10
Photokina 60 8
CeBIT 612 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 6
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 6
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 6
Microsoft Imagine Cup 60 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 610 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1208 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 5
Samsung Unpacked 33 4
Red Dot Design Award 57 4
GeoВласть 43 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 3
Samsung Forum 14 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 2
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 2
FPD International 17 2
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 2
Международный женский день - 8 марта 370 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
iF Design Awards 26 2
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Autodesk University 9 1
Fujitsu Forum 9 1
