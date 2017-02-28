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Охранная сигнализация Security alarm system охранные телевизионные системы
|28.02.2017
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МГТС и «Гольфстрим» запускают сервис «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов
» (МГТС, входит в группу МТС) совместно с «Гольфстрим охранные системы» сообщила о запуске сервиса «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов, который обеспечит полную безопасность офис
|08.06.2016
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«Акадо Телеком» и «Гольфстрим охранные системы» запускают услугу «Охранная сигнализация» для физических лиц
системы», крупнейшим оператором систем пультовой охраны в России, «Акадо Телеком» запускает сервис «Охранная сигнализация». Услуга обеспечивает безопасность квартиры или дома абонента не только
|17.06.2015
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«ОнЛайм» запустил услугу «Охранная сигнализация»
Пользователям услуги «Домашний Интернет» и пакетов услуг «Интернет + ТВ» от «ОнЛайм» теперь доступна новая услуга «Охранная сигнализация», которую интернет-провайдер запустил вместе с компанией «Гольфстрим охранные системы» - крупнейшим оператором пультовой охраны в России. Услуга оказывается по сети «ОнЛай
|07.11.2008
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Satel представила новый Ethernet-модуль для системы охранной сигнализации
M-2 имитирует аналоговую телефонную линию и передает данные с ПКП на компьютер с ПО STAM-2, которое охранная сигнализация использует для мониторинга всей системы. При этом ETHM-2 конвертирует д
|29.08.2008
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ГУ «Московские авиационные услуги» купит оборудование для видеонаблюдения и охранной сигнализации
ванных 19-дюймовых дисплея, разветвитель, резервный источник питания, аккумулятор и др. Стоимость лота составляет 609 210 pуб. Лот №2, в свою очередь, касается поставки и монтажа оборудования системы охранной сигнализации, системы управления доступом и учета рабочего времени. Работы по лоту оцениваются в 890 789 pуб. Более детально ознакомиться с аукционной информацией можно в документации,
|17.06.2008
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Satel представил новое GSM-решение для охранной сигнализации
Компания Satel анонсировала GSM-решение для охранной сигнализации объекта на базе нового модуля GSM LT-2S, который имитирует аналоговую телефонную линию и работает с любыми ПКП и охранными устройствами Satel, использующими телефонную свя
|05.02.2008
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Satel выпустил новую охранно-пожарную сигнализацию с GSM/GPRS модулем
тическое переключение между активным и пассивным состоянием гарантирует оперативную реакцию системы охранной сигнализации на тревожное событие. Управление охранно-пожарной сигнализацией Integra
|04.02.2008
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«Компьютерный мир» получил лицензию на установку пожарно-охранной сигнализации
Как сообщил CNews директор корпоративного отдела сети компьютерных магазинов «Компьютерный мир» Андрей Мартынов, его компания получила лицензию на установку пожарно-охранной сигнализации (ПОС). Сигнализация будет устанавливаться отделом системной интеграции в рамках обслуживания корпоративных заказчиков. «Сейчас клиент хочет получить офис под ключ – то ест
|13.09.2002
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Системы технической безопасности: актуальные реалии
относительной отсталости рынка за счет открытости технологий Системы пожарной сигнализации Системы охранной сигнализации и контроля доступа Система охраны периметра Система учета и пропуска ав
Охранная сигнализация и организации, системы, технологии, персоны:
|Грибов Андрей 74 8
|Юртаев Герман 16 5
|Кулаковский Дмитрий 67 4
|Сульгин Сергей 46 3
|Ульянов Владимир 161 2
|Шелепов Владимир 24 2
|Markowitz Judith - Марковиц Джудит 2 2
|Patterson Stuart - Паттерсон Стюарт 3 2
|Марков Дмитрий 56 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Лацанич Василь 106 1
|Ершов Андрей 50 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Павлов Андрей 40 1
|Мельников Александр 89 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Янчевская Анна 8 1
|Ким Дмитрий 62 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Новиков Сергей 45 1
|Таракин Алексей 4 1
|Бородин Андрей 38 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Альшевских Андрей 6 1
|Маковский Максим 14 1
|Киреев Михаил 9 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Пестерева Ольга 34 1
|Бяков Юрий 42 1
|Гусев Андрей 16 1
|Андронов Сергей 27 1
|Киселев Сергей 64 1
|Шубин Сергей 25 1
|Плясенко Павел 17 1
|Семенова Ирина 43 1
|Морозова Тамара 19 1
|Гришин Алексей 27 1
|Зырянов Борис 12 1
|Харламов Вадим 1 1
|Чазов Андрей 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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