Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172375
ИКТ 13410
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25366
Персоны 73964
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Охранная сигнализация Security alarm system охранные телевизионные системы

Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы

 

 

 


28.02.2017 МГТС и «Гольфстрим» запускают сервис «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов

» (МГТС, входит в группу МТС) совместно с «Гольфстрим охранные системы» сообщила о запуске сервиса «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов, который обеспечит полную безопасность офис
08.06.2016 «Акадо Телеком» и «Гольфстрим охранные системы» запускают услугу «Охранная сигнализация» для физических лиц

системы», крупнейшим оператором систем пультовой охраны в России, «Акадо Телеком» запускает сервис «Охранная сигнализация». Услуга обеспечивает безопасность квартиры или дома абонента не только
17.06.2015 «ОнЛайм» запустил услугу «Охранная сигнализация»

Пользователям услуги «Домашний Интернет» и пакетов услуг «Интернет + ТВ» от «ОнЛайм» теперь доступна новая услуга «Охранная сигнализация», которую интернет-провайдер запустил вместе с компанией «Гольфстрим охранные системы» - крупнейшим оператором пультовой охраны в России. Услуга оказывается по сети «ОнЛай
07.11.2008 Satel представила новый Ethernet-модуль для системы охранной сигнализации

M-2 имитирует аналоговую телефонную линию и передает данные с ПКП на компьютер с ПО STAM-2, которое охранная сигнализация использует для мониторинга всей системы. При этом ETHM-2 конвертирует д
29.08.2008 ГУ «Московские авиационные услуги» купит оборудование для видеонаблюдения и охранной сигнализации

ванных 19-дюймовых дисплея, разветвитель, резервный источник питания, аккумулятор и др. Стоимость лота составляет 609 210 pуб. Лот №2, в свою очередь, касается поставки и монтажа оборудования системы охранной сигнализации, системы управления доступом и учета рабочего времени. Работы по лоту оцениваются в 890 789 pуб. Более детально ознакомиться с аукционной информацией можно в документации,
17.06.2008 Satel представил новое GSM-решение для охранной сигнализации

Компания Satel анонсировала GSM-решение для охранной сигнализации объекта на базе нового модуля GSM LT-2S, который имитирует аналоговую телефонную линию и работает с любыми ПКП и охранными устройствами Satel, использующими телефонную свя
05.02.2008 Satel выпустил новую охранно-пожарную сигнализацию с GSM/GPRS модулем

тическое переключение между активным и пассивным состоянием гарантирует оперативную реакцию системы охранной сигнализации на тревожное событие. Управление охранно-пожарной сигнализацией Integra
04.02.2008 «Компьютерный мир» получил лицензию на установку пожарно-охранной сигнализации

Как сообщил CNews директор корпоративного отдела сети компьютерных магазинов «Компьютерный мир» Андрей Мартынов, его компания получила лицензию на установку пожарно-охранной сигнализации (ПОС). Сигнализация будет устанавливаться отделом системной интеграции в рамках обслуживания корпоративных заказчиков. «Сейчас клиент хочет получить офис под ключ – то ест
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии

относительной отсталости рынка за счет открытости технологий Системы пожарной сигнализации Системы охранной сигнализации и контроля доступа Система охраны периметра Система учета и пропуска ав

Публикаций - 214, упоминаний - 225

Охранная сигнализация и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 18
Ростех - Автоматика Концерн 1654 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1583 18
Schneider Electric 576 10
АРМО ГК - АРМО-Системы 297 10
МегаФон 9116 9
Cisco Systems 5138 9
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 9
АРМО ГК 150 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8824 8
Siemens AG - Siemens Group 2598 8
Microsoft Corporation 24753 7
Цифра ГК 2453 6
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 6
IBM - International Business Machines Corp 9460 5
HP Inc. 5703 5
Крок - Croc 1781 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 5
Ростелеком 9844 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 4
Болид НВП - Bolid 91 4
Smartec 144 4
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 4
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2936 3
Dell EMC 5039 3
Yandex - Яндекс 7558 3
Intel Corporation 12258 3
Oracle Corporation 6741 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 3
АйТи 1376 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1322 3
RecFaces - РекФэйсис 31 3
Motorola Solutions - Pelco 68 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 15
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 6
РЖД - Российские железные дороги 1929 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 5
Visa International 1953 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 4
Почта России ПАО 2139 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 3
Связной ГК 1372 3
Альфа-Банк 1786 3
Роснефть НК - нефтяная компания 517 3
Спортмастер - Sportmaster 178 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 3
МОСГАЗ 43 3
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2447 2
BMW Group 453 2
Лента - Сеть розничной торговли 2119 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 2
ПСБ - Промсвязьбанк 864 2
Газпром нефть 630 2
American Express - Amex 331 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 71 2
Снежная Королева - СК Трейд 55 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 2
Accor Hotels 15 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Цифроград 171 2
O’STIN - Остин 11 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 319 2
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 23 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 2
Петровский парк 4 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 10
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 436 9
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1397 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 3
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 3
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4278 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1147 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 471 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 508 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Федеральное казначейство России 1797 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6295 17
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 88
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4106 85
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9375 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13501 46
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1286 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28126 35
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1840 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 31
КСБ - Комплексные системы безопасности 1498 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11232 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9436 24
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 525 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10868 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11780 22
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2615 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20918 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16197 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10214 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8576 19
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2123 18
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8716 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15984 17
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 542 17
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6453 17
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1264 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5820 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 16
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1462 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11288 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10278 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12644 15
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 567 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25750 14
Microsoft Windows 2000 8661 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3270 9
Microsoft Windows 15815 6
Linux OS 10133 5
Google Android 14165 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 5
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 5
Apple iOS 7909 4
Google Play - Google Store - Android Market 3324 4
РЖД ЦОД 7 4
Apple - App Store 2918 3
Oracle Java - язык программирования 3113 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 3
Apple iPhone 6 4862 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 651 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 2
Opera Browser - Браузер 1023 2
Bosch Home Connect 9 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
RecFaces Id-Gate 8 2
Кнопка SOS 51 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 2
Monarch - Монарх - электромобиль 29 2
Bosch BIS - Bosch Building Integration System 2 2
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 2
Honeywell Esser 4 2
МТС Поиск 11 2
Росатом - Гринатом - Мой голос 11 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7140 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 85 1
Microsoft Windows 10 1787 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 600 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Грибов Андрей 74 8
Юртаев Герман 16 5
Кулаковский Дмитрий 67 4
Сульгин Сергей 46 3
Ульянов Владимир 161 2
Шелепов Владимир 24 2
Markowitz Judith - Марковиц Джудит 2 2
Patterson Stuart - Паттерсон Стюарт 3 2
Марков Дмитрий 56 1
Рахметов Руслан 56 1
Лацанич Василь 106 1
Ершов Андрей 50 1
Кириенко Владимир 139 1
Павлов Андрей 40 1
Мельников Александр 89 1
Балабанов Анатолий 12 1
Янчевская Анна 8 1
Ким Дмитрий 62 1
Тюрин Андрей 8 1
Новиков Сергей 45 1
Таракин Алексей 4 1
Бородин Андрей 38 1
Малафеев Андрей 51 1
Альшевских Андрей 6 1
Маковский Максим 14 1
Киреев Михаил 9 1
Стрешинский Владимир 8 1
Пестерева Ольга 34 1
Бяков Юрий 42 1
Гусев Андрей 16 1
Андронов Сергей 27 1
Киселев Сергей 64 1
Шубин Сергей 25 1
Плясенко Павел 17 1
Семенова Ирина 43 1
Морозова Тамара 19 1
Гришин Алексей 27 1
Зырянов Борис 12 1
Харламов Вадим 1 1
Чазов Андрей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7607 9
Европа 21862 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4020 7
Казахстан - Республика 5600 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 6
Италия - Итальянская Республика 4369 6
Украина 7647 6
Германия - Федеративная Республика 12747 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2471 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3121 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13384 4
Россия - УФО - Свердловская область 1550 4
Россия - СФО - Новосибирск 4369 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 907 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 3
Япония 13334 3
Финляндия - Финляндская Республика 3619 3
Польша - Республика 1968 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1392 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2705 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2007 3
Узбекистан - Республика 1761 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 357 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1922 2
Земля - планета Солнечной системы 10434 2
Южная Корея - Республика 6697 2
Беларусь - Белоруссия 5773 2
Швеция - Королевство 3635 2
Европа Восточная 3107 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3036 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1198 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2986 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 2
Бельгия - Королевство 1155 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 29
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4925 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5590 22
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3594 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7073 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5097 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10085 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4087 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5256 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10011 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11110 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5612 9
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1601 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5966 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2442 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6489 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5526 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 8
Аренда 2458 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1931 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3535 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7717 7
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1732 7
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 428 7
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 595 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4963 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8686 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16558 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 6
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1055 6
N+1 - Издание 165 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 633 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
NBC News 182 1
Network World 31 1
CNews Северо-Запад 24 1
Известия ИД 642 1
Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 3
IDC - International Data Corporation 4912 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 121 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IHS Infonetics Research 102 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 548 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 74 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
РАН - Российская академия наук 1907 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 172 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 22 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои - Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi 1 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
CeBIT 612 1
Cisco Expo 23 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2464 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153