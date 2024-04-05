Росатом - Гринатом - Мой голос

«Мой голос» – сервис для интерактивных онлайн-опросов, разработанный в Центре цифровых HR-технологий АО «Гринатом» – подразделении разработки HR Tech-решений Госкорпорации «Росатом». Платформа включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а ее работа и развитие не зависят от решений иностранных компаний. Это позволяет без ограничений использовать «Мой голос» в организациях, реализующих программу импортозамещения.

Юлия Журавлева, Менеджер по консалтингу, Гринатом Простые Решения "Цифровой HR" 4 октября 2022 года CNews конференция "Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи"

