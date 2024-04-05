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Росатом Гринатом Мой голос

Росатом - Гринатом - Мой голос

«Мой голос» – сервис для интерактивных онлайн-опросов, разработанный в Центре цифровых HR-технологий АО «Гринатом» – подразделении разработки HR Tech-решений Госкорпорации «Росатом». Платформа включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а ее работа и развитие не зависят от решений иностранных компаний. Это позволяет без ограничений использовать «Мой голос» в организациях, реализующих программу импортозамещения.

 

Юлия Журавлева, Менеджер по консалтингу, Гринатом Простые Решения "Цифровой HR" 4 октября 2022 года CNews конференция "Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.04.2024 Сервис «Мой голос» от «Росатома» и платформа «Росмолодежь.События» продлили партнерство 1
25.10.2023 «Росатом» расширил функционал сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос» 1
12.09.2023 HR Tech «Росатома» завершил первый проект по внедрению продукта «Рекорд» на зарубежной площадке 1
05.09.2023 Платформа «Росатома» станет заменой решений SAP 1
15.11.2022 Импортонезависимый ET Tech – кейс «Росатома» и ВШМ СПбГУ 1
04.04.2022 «Мой голос» «Росатома» готов заменить иностранные платформы для проведения интерактивных онлайн-опросов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 258 7
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Nuance - SpeechWorks - Applied Language Technologies 38 2
Mentimeter 2 1
SAP SE 5568 1
Cisco Systems 5345 1
Yandex - Яндекс 9056 1
ИКС 510 1
Softline - Софтлайн 3646 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2378 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2943 1
Крок - Croc 1953 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1399 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 423 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 144 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 957 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 355 1
Fly 213 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 769 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 106 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 14 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 7
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 84 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4167 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60751 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63867 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6418 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25020 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21427 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 656 3
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 235 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7302 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2840 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17884 2
Оцифровка - Digitization 5118 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27954 2
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2184 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3525 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13011 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6294 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1187 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1071 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6317 2
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 132 2
Полифония - Polyphony 254 1
EDTV - Enhanced-definition television - 640x480 156 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 395 1
Диктофон - Voice recorder 137 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 1
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Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1725 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9192 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8645 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4362 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1146 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35588 1
Росатом - Гринатом - Атомкор 7 3
Росатом HCM HR Tech 3 2
Cisco - Slido 4 1
Microsoft Windows 16759 1
Oracle Java - язык программирования 3446 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 929 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 175 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 255 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1383 1
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 1
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 259 1
ELARI SmartBeat 7 1
LG XBOOM - серия аудиоколонок 17 1
МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 1
Samsung SVR-диктофон 463 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 187 1
Fly M 1 1
Богатова Галина 7 4
Patterson Stuart - Паттерсон Стюарт 3 2
Markowitz Judith - Марковиц Джудит 2 2
Казакова Юлия 2 1
Арутюнова Анна 2 1
Павлюк Андрей 1 1
Антонова Екатерина 7 1
Малафеев Андрей 52 1
Емельянов Сергей 8 1
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Репин Максим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164049 9
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Южная Корея - Республика 7002 1
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