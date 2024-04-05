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Росатом Гринатом Мой голос
«Мой голос» – сервис для интерактивных онлайн-опросов, разработанный в Центре цифровых HR-технологий АО «Гринатом» – подразделении разработки HR Tech-решений Госкорпорации «Росатом». Платформа включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а ее работа и развитие не зависят от решений иностранных компаний. Это позволяет без ограничений использовать «Мой голос» в организациях, реализующих программу импортозамещения.
Юлия Журавлева, Менеджер по консалтингу, Гринатом Простые Решения "Цифровой HR" 4 октября 2022 года CNews конференция "Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи"
СОБЫТИЯ
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Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 1
|Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 14 1
|СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 1
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