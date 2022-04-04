Разделы

ПО Софт Интеграция
|

«Мой голос» от Росатома готов заменить иностранные платформы для проведения интерактивных онлайн-опросов

30 марта 2022 г. платформа «Мой голос», разработанная в Центре цифровых HRтехнологий АО «Гринатом» – подразделение разработки HR Tech-решений Госкорпорации «Росатом», включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что позволяет без ограничений использовать ее в компаниях, реализующих программу импортозамещения. Новая платформа заменит, в частности, популярный сервис Mentimeter, который широко использовался в России. Об этом CNews сообщили представители «».

«Мой голос» можно использовать в режиме реального времени, проводить опросы во время мероприятий и прямых эфиров и мгновенно получать результаты голосования в красивой интерактивной визуализации, а также использовать программу для проведения регулярных опросов сотрудников или партнеров.

Провести опрос и получить результаты для демонстрации аудитории можно сделав три простых шага: создать опрос с помощью удобного конструктора на сайте платформы, сообщить участникам код опроса или отправить ссылку, просматривать результаты в режиме реального времени. «Мой голос» позволяет уйти от скучных и однотипных опросов и воплотить в жизнь любой креатив. В простом и понятном редакторе можно создавать опросы с одиночным и множественным выбором вариантов ответа, с выпадающим списком, открытые, с разными шкалами оценок, задавать вопросы с изображениями. При создании опроса можно выбрать подходящую визуализацию результатов в зависимости от задачи мероприятия или опроса – в виде облаков тегов, изображений, графиков и диаграмм, а можно пойти менее тривиальным путем и использовать, например, бабблы или смайлы. Отчеты с результатами можно выгружать в форматах .xls или в pdf.

Платформа создает облака тегов принципиально нового уровня – без ошибок и повторений. Упростить работу с результатами помогают встроенные разработчиками алгоритмы машинного обучения. Они анализируют ответы пользователей и группируют их по смыслам. Эти же алгоритмы распознают тональность ответов и подводят статистику отрицательных, положительных и нейтральных голосов в вопросах. Платформа абсолютно безопасна с точки зрения защиты информации – она создана в России, все ее серверы находятся на территории нашей страны.

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания
Удаленная работа

«Платформа “Мой голос” дает возможность каждому высказаться и быть услышанным. При этом результаты не просто собираются в скучные диаграммы или таблицы, а по-настоящему интерактивны и вовлекают участников. В нашем Центре создаем ИТ-решения, которые удобны для пользователей, технологичны и отвечают мировым трендам», – отметила Галина Богатова, директор Центра цифровых HR-технологий, бизнес-партнер по HRпродуктам АО «Гринатом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

План Microsoft по переводу всего мира на Windows 11 провалился. Система не нужна из-за диких требований к «железу»

После громкого ухода Microsoft по-тихому вернулась в Россию

Выпущен браузер Chrome 100, способный сломать весь интернет

Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать

IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймов

Акции создателя Photoshop обвалились после побега из России

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба опровергает законы физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022