Пора переходить на Linux. Готовится новая Windows 12 с вездесущими платными подписками. Старые ПК ее не потянут

Следующая версия Windows будет целиком и полностью основана на искусственном интеллекте. Система не запустится на ПК без процессора со встроенным нейромодулем производительностью ниже 40 TOPS. Многим нужно будет купить для этого новый ноутбук или системный блок, что в условиях нынешних цен станет большой и дорогой проблемой. И даже после всего этого пользователей будет ждать еще один сюрприз – платные подписки прямо в операционной системе.

Microsoft готовит «подарок»

Следующая операционная система Microsoft может стать очень неприятным сюрпризом для большинства пользователей не только Windows 10, но и даже менее любимой большинством Windows 11. Как пишет PCWorld. В ее основе будет лежать искусственный интеллект в результате чего ей потребуется довольно мощное «железо».

Система, предварительное название которой – Windows 12, будет требовать наличия в компьютере процессора со встроенным нейромодулем (NPU) для обработки ИИ-задач, и чтобы производительность этого NPU была никак не ниже 40 TOPS. Нейромодуль появился в процессорах Intel и AMD лишь пару лет назад, то есть все остальные CPU для Windows 12 не подойдут. Вероятнее всего, потребуется как минимум глубокий апгрейд системного блока, а то и вовсе покупка нового ПК или ноутбука целиком.

К моменту выхода материала не было известно, с какими именно ограничениями столкнутся пользователи, в чьих компьютерах нет процессора с NPU, или чей NPU не выдает 40 TOPS производительности. Базовых вариантов здесь два – система или полностью откажется работать на таких ПК, или лишит пользователей доступа к различным ИИ-функциям. Если судить по Windows 11 и тому, как усердно Microsoft борется с ее установкой на старые компьютеры, первый вариант наиболее вероятен.

Нейросети из всех щелей

Как пишет PCWorld, релиз Windows 12 ожидается до конца 2026 г., то есть примерно через пять лет с момента выхода Windows 11 – ее анонс состоялся в июне 2021 г., а выход первой стабильной сборки случился в октябре 2021 г.

Aiartgenerator Действия Microsoft начинают отпугивать пользователей

Windows 12 должна получить новую архитектуру CorePC для изоляции компонентов ОС друг от друга с целью более простого и быстрого обновления – с ними у Microsoft сейчас большие проблемы. В основе ОС будет лежать виртуальный ассистент Copilot. Microsoft выпустила его в 2021 г., а спустя два года начала его планомерное внедрение в Windows, где он заменил предыдущего помощника под названием Cortana.

Важно подчеркнуть, что потребители люто ненавидят как самого Copilot, так и то, с каким усердием Microsoft пытается заставить весь мир пользоваться им. Как сообщал CNews, они ищут и находят различные способы по освобождению Windows от этой ненужной им функции.

Купи Windows и получи подписку в подарок

ИТ-компании пытаются продать пользователям подписку на все свои продукты. Они есть даже у Microsoft – она продает подписки на свое облако OneDrive, откуда без предупреждения удаляет пользовательские файлы, на офисный сервис 365 и пр.

По данным NotebookCheck, в Windows 12 без подписок тоже не обойдется. К моменту выхода материала не было известно, за что именно Microsoft будет брать деньги на ежемесячной или ежегодной основе, но есть вероятность, что эпоха единоразовой покупки лицензии на Windows уйдет в прошлое, и подписываться придется на саму ОС.

Впрочем, может, удастся отделаться малой кровью, и подписка будет распространяться лишь на ИИ-функции внутри системы. Сама Microsoft пока не комментирует ничего, что связано с новой версией Windows.

Microsoft умеет убеждать

Стратегия «как можно дольше оставаться на старой версии Windows» в случае с Windows 12, скорее всего, сработает, как и со всеми предыдущими версиями этой ОС за последние 15 лет. После релиза новой ОС Microsoft начинает рекламировать ее прямо в старой системе, иногда даже мешая людям работать на ПК. В некоторых случаях новая ОС устанавливается самостоятельно и автоматически, что вызывает у пользователей лишь негатив.

В дальнейшем производители «железа» перестают выпускать драйверы для новых устройств под старую Windows, что приводит к необходимости смены системы при апгрейде старого или покупке нового ПК. А через некоторое время прекращается поддержка и самой старой ОС – перестают выходить апдейты безопасности, и она постепенно становится открытой для хакеров. Затем подключаются и разработчики ключевого ПО, например, браузеров, отключая поддержку устаревшей версии Windows в своих новых релизах.

Выход есть всегда

Но прекращение поддержки, скажем, Windows 11 не будет означать необходимость перехода на Windows 12. Альтернатив у пользователей много, и одна из них – это macOS, благо порог входа в экосистему Apple за последние годы существенно снизился. Теперь по цене хорошего Windows-ноутбука можно взять не самый старый MacBook, для которого все еще выходят апдейты macOS.

Другая альтернатива – это целый мир дистрибутивов Linux. И мир, судя по всему, совершенно не против перехода на один из них, потому что популярность Windows на планете стремительно падает. Согласно статистике StatCounter, ее доля в мире упала с 70,62% в феврале 2025 г. до 66,6% в феврале 2026 г.

В России интерес к Windows тоже падает, но не так стремительно. За тот де период ее дол просела с 85,07% до 84,46%.