Microsoft села в лужу. Пользователи возненавидели новейшую «фишку» Windows, которая обошлась в миллиарды долларов

Пользователи не оценили интеграцию голосового помощника Copilot в панель задач Windows. Они мечтают поскорее избавиться от надоедливых иконок любыми методами и в целом не очень хорошо относятся к этому ассистенту. Microsoft вложила большие деньги в его разработку.

Не на рабочем столе, а в корзине

На Microsoft обрушился шквал критики со стороны пользователей – они ругают ее за решение встроить голосового помощника Copilot прямо в панель задач, основной элемент интерфейса Windows, который всегда перед глазами. Как пишет профильный портал MSPowerUser, большинство пользователей мечтают видеть иконку Copilot не на таскбаре, а в «Корзине», где ей, по их мнению, самое место.

По сути, Microsoft в десятитысячный раз наступила на свои любимейшие грабли – она вновь начала навязывать пользователям функции Windows, не подумав, что они будут нужны далеко не всем. Кнопка Copilot появилась рядом с кнопкой «Пуск», но, что еще важнее, ее копия разместилась рядом с кнопкой «Свернуть все окна» в правой части таскбара – многие стали часто промахиваться по ней. Новшество застало многих пользователей врасплох – обновление установилось в фоновом режиме, и после перезагрузки их ждали незапланированные изменения.

Всего две иконки смогли подмочить репутацию многомиллиардной корпорации

Подавляющее большинcтво пользователей пришли к выводу, что новая «фишка» Microsoft - не более чем бесполезные элементы на таскбаре, загромождающие пользовательский интерфейс и нарушающий рабочий процесс. Как оказалось, кнопка «Свернуть все окна» нужна большему числу людей, чем пиктограмма запуска голосового помощника. Безусловно, ее можно вернуть на панель задач при помощи, к примеру, панели быстрого запуска (редакция CNews убедилась в работоспособности этого метода), но реализация этого в Windows 11 штатными средствами ОС – процесс далеко не самый интуитивный.

Забыть о приличиях

Новшество Microsoft заставило пользователей отбросить правила приличия и высказать свое мнение о нем кратко, но емко. Особенно красноречивыми оказались пользователи Reddit.

«Уберите это д….. из моего компьютера» (Get that shit outta my computer), – «вежливо» попросил Microsoft пользователь под псевдонимом Skolvuk.

Пользователи устали подбирать культурные слова, обсуждая новшества Microsoft

На Reddit нововведению Microsoft посвящено несколько тем, в одной из которых автор задает вопрос, где иконка голосового помощника будет смотреться лучше – на панели задач или в мусорной корзине. Мнения отвечающих разошлись – они говорили, что в корзине, другие, что в небытии, но почти никто не сказал о том, но новая функция Windows 11 им понравилась.

Почти все в этой теме отметили, что отключили иконки. Некоторые воспользовались для этого настройками ОС, другие – сторонним ПО, а более опытные отправились в редактор реестра и выкорчевали голосового помощника из системы одним из максимально хардкорных способов из всех возможных. До редактирования групповых политик дело пока не дошло.

Общество против Microsoft

Copilot – это первоначально голосовой помощник программиста в сервисе GitHub, который, как сообщал CNews, ворует чужой программный код и выдает за свой (программисты это наглядно доказали). Разрабатывать его помогала компания OpenAI, автор нашумевшей нейросети ChatGPT. Microsoft инвестировала в эту фирму, по меньшей мере, $1 млрд.

Фото: Microsoft Отключение обновлений в любом ПО - единственное, что спасает от новых идей разработчиков

Copilot в составе GitHub заработал летом 2021 г. Позже Microsoft посетила идея встроить его в Windows в качестве голосового помощника, и в конце лета 2023 г. этот план был претворен в жизнь. Новшество получили одновременно Windows 10 и Windows 11 – Copilot заменил в них ассистента Cortana, который оказался не нужен подавляющему большинству пользователей.

Теперь в аналогичной ситуации оказался и сам Copilot. Пользователи настроены к нему крайне негативно, считая, что на текущем уровне развития он недостаточно оптимизирован, и что пользы от него в составе Windows нет.

Многие считают, что Copilot захламляет своим присутствием как саму ОС, так и ее интерфейс. Большинство их них, кто годами пользовался кнопкой «Свернуть все окна» и уже на автомате вел курсор в правый нижний угол экрана, чтобы ее нажать, не хотят привыкать к новшествам и тратить время на поиск способов удаления Copilot.

У Microsoft ничего не меняется

Внедрение новшеств против воли пользователей – любимая модель поведения Microsoft, которую она эксплуатирует годами, но которая, как показывает практика, вызывает у людей один лишь гнев. На фоне этого растет доля сторонних десктопных ОС – например, Linux в начале 2024 г. преодолел отметку в 4%, что является историческим событием.

Microsoft постоянно грешит этим. Например, ей ничего не мешало втихую устанавливать на ПК пользователей под управлением Windows 7 более свежие версии этой ОС. Также она регулярно пытается заставить их пользоваться своим браузером Edge или поисковиком Bing, притом каждый раз это выглядит именно как навязывание.

Пользователи давно привыкли к подобным выходкам Microsoft, а сами выходки в итоге приводят лишь к одному результату – к разочарованию миллионов людей. Bing как был почти никому нужен, так таковым и остался – появившись 15 лет назад, он сумел заполучить лишь 3,31% мирового рынка поисковиков (статистика StatCounter за февраль 2024 г.).

С браузером Edge ситуация аналогичная. Он распространяется вместе с Windows, у которой свыше 72% глобального рынка настольных ОС, но его собственная доля в мире десктопных браузеров – лишь 12,75% на мировой арене, и это за девять долгих лет, прошедших с момента выхода первой версии этого браузера. Для подавляющего большинства людей, пользующихся Windows ее штатный обозреватель – лишь инструмент для скачивания Chrome и других сторонних браузеров.