Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Cortana
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 260
Microsoft Cortana упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
|Uber Technologies 258 2
|BMW 249 2
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
|Airbus Group 71 2
|Uber 257 2
|РВК - Российская венчурная компания 476 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
|Lexus 36 1
|Liebherr 34 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 2
|Президент Российской Федерации 1439 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 7
|Ars Technica 227 3
|Forbes - Форбс 442 1
|Reddit 198 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ZDnet 381 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|VentureBeat 79 1
|Liliputing 27 1
|MIT Technology Review 4 1
|IBT - International Business Times 14 1
|PCWorld - PC World 36 1
|Gartner 2190 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|Frost & Sullivan 101 1
|CCS Insight 20 1
|Cisco Security Capabilities Benchmark 1 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
|ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru