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Microsoft Cortana


12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест 1
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri 2
13.07.2020 Выпущен дистрибутив Linux, идеально воспроизводящий Windows 10. Видео 1
28.05.2020 Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3 1
11.02.2020 Asus начинает российские продажи бизнес-ноутбука ExpertBook B9 1
10.01.2020 Microsoft радикально изменит политику обновлений для Windows 10 2
14.10.2019 Microsoft решила не исправлять «важную» уязвимость в Windows 10 Mobile 3
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
16.09.2019 Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск», интернет, мышь и клавиатуру 1
03.09.2019 Microsoft замедлила Windows 10 и поломала встроенную функцию поиска 2
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
26.07.2019 Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри 1
22.04.2019 Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена 1
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 1
22.01.2019 Windows будут продавать частным пользователям по подписке. Опрос 1
09.01.2019 Lenovo представила обновленную линейку ПК серии Yoga 2
16.11.2018 Microsoft Office поймали на тайном сборе данных пользователей. Опрос 2
15.11.2018 Крупные компании не боятся инвестировать в искусственный интеллект - глобальное исследование MIT 1
15.11.2018 Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне 1
14.11.2018 Сотрудники компаний не хотят устанавливать рабочие приложения на личные гаджеты 1
08.11.2018 Топ-менеджер ключевого направления уволился из Microsoft без объяснения причин 8
03.10.2018 Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео 1
03.09.2018 Продажи ПК под угрозой срыва из-за дефицита процессоров Intel 1
29.08.2018 Intel выпустил процессоры для ноутбуков с рекордным временем работы 1
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 1
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM 1
25.06.2018 Lenovo представила новые ноутбуки-трансформеры Yoga в России. Цены 1
19.06.2018 Живучий троян в Windows 10 годами заставляет пользователей просматривать рекламу 2
18.06.2018 Самые интересные функции современных холодильников 1
14.06.2018 С помощью Cortana можно прочитать файлы и запускать ПО на заблокированном ПК под Windows 10 7
10.05.2018 Всё самое интересное с Microsoft Build 2018 и Google I/O 2018 2
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 3
28.04.2018 Microsoft обновляет Windows 10: Что появится нового? 1
27.04.2018 Microsoft анонсировала обновление Windows 10 April 2018 Update 2
17.04.2018 Лучшие Windows-планшеты. Выбор ZOOM 2
16.04.2018 80% компаний не готовы к внедрению искусственного интеллекта 1
10.04.2018 Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены 1
10.04.2018 Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, модификацию ноутбука XPS 15 и мониторы семейства S 1
02.04.2018 Lenovo начинает российские продажи нового поколения ноутбуков Yoga. Цены 1
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018 1

Публикаций - 141, упоминаний - 260

Microsoft Cortana упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 111
Apple Inc - Эппл Рус 7701 23
Google LLC 7148 16
Nvidia Corp 2019 15
Samsung Electronics 5666 12
Lenovo Group 1636 12
Intel Corporation 4175 8
Harman Kardon 165 7
Xiaomi 904 6
AMD - Advanced Micro Devices 1670 3
Philips 711 3
Yandex - Яндекс 4101 3
IBM 3539 2
Call Miner 2 2
Ланит ГК 1156 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Dell EMC 2400 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute 5 2
WayRay 7 2
Canonical 168 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
Datana - Датана 6 2
Abbyy 793 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Facebook 3765 2
Emotiv Systems 5 2
NeuroSky 3 2
IPsoft 10 1
Netscape Communications Corporation 48 1
Ovum 55 1
Privacy Company 2 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
CS2C - China Standard Software 11 1
Capita 2 1
Pexip 9 1
Bang&Olufsen 81 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Uber Technologies 258 2
BMW 249 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Airbus Group 71 2
Uber 257 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Lexus 36 1
Liebherr 34 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 2
Президент Российской Федерации 1439 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 7
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
DDR - Double data rate 1068 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Dolby Atmos 144 4
Dolby Vision 79 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
USB Type-C - USB-C 901 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
Microsoft Windows приложения 105 3
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 89 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 382 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Microsoft Windows 10 6635 98
Google Android 10751 34
Apple iOS 5742 26
Microsoft Windows 8 1228 25
Microsoft Windows Phone OS 1472 25
Microsoft Windows 7 1662 18
Amazon Alexa 138 15
Nvidia GeForce GTX 2062 15
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 13
Linux OS 4257 11
Microsoft Store 229 10
Microsoft Office 1939 9
Apple Siri - Голосовой помощник 302 9
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 9
Microsoft Surface - Планшет 305 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 8
Microsoft Azure 1171 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 8
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 7
Lenovo Pen - серия стилусов 22 7
Microsoft Office 365 769 7
Apple macOS X 901 7
Microsoft Windows 853 7
Intel Core - Семейство процессоров 863 7
Microsoft Windows Hello 170 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Microsoft Edge - Браузер 974 5
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 5
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 4
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 4
Microsoft Skype 1467 4
Microsoft Outlook 642 4
Parallels Desktop 66 4
Opera - Браузер 632 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 4
Apple iPad 3263 4
Google Chrome - браузер 1117 4
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Ашманов Игорь 26 1
Покровский Алексей 5 1
Sharma Saurabh - Шарма Саураб 1 1
McQuire Nick - МакКуайр Ник 2 1
Yuval Ron - Рон Юваль 1 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Soltero Javier - Солтеро Хавьер 2 1
Fu Kevin - Фу Кевин 1 1
Macdonald Brian - Макдональд Брайан 2 1
Wong CP - Вонг Си Пи 1 1
Модяев Игорь 2 1
Путин Владимир 1824 1
Бутерин Виталий 20 1
Суворов Дмитрий 3 1
Зубарев Яков 23 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Ашманов Станислав 8 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Касперская Наталья 197 1
Галушкин Олег 168 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
Индия - Республика 2169 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Франция - Французская Республика 2122 4
Япония 2780 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Европа 3752 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Германия - Берлин 356 2
Xu Wenyuan - Сюй Вэньюань 1 1
Китай - Ханчжоу 27 1
Шотландия 51 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Европа Западная 613 1
Нидерланды 973 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Испания - Королевство 1253 1
Украина 3365 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Спам - Spam 101 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
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Градус Фаренгейта 8 1
Русский язык 982 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 7
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Forbes - Форбс 442 1
Reddit 198 1
Wikipedia - Википедия 276 1
ZDnet 381 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
DigiTimes - Издание 506 1
VentureBeat 79 1
Liliputing 27 1
MIT Technology Review 4 1
IBT - International Business Times 14 1
PCWorld - PC World 36 1
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Frost & Sullivan 101 1
CCS Insight 20 1
Cisco Security Capabilities Benchmark 1 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 4
Oracle OpenWorld 36 1
Microsoft Build - конференция 30 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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