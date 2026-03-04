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Индексная книга (каталог) CNews*
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PCWorld PC World

СОБЫТИЯ


04.03.2026 Пора переходить на Linux. Готовится новая Windows 12 с вездесущими платными подписками. Старые ПК ее не потянут 1
14.11.2025 AMD мощно подвинула Intel на рынке процессоров для ПК за счет козыря, которому нечего противопоставить 1
27.04.2024 Из-за проблем со сборкой у Intel тормозятся поставки новейших процессоров с ИИ Core Ultra 1
16.11.2022 За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях 1
27.04.2022 Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти 1
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 1
31.01.2019 Начались продажи самого дорогого в мире процессора для ПК 1
12.01.2017 Opera представила концепт «браузера будущего». Фото и видео 1
13.12.2016 Microsoft отрапортовала о массовом бегстве пользователей с MacBook на Surface 1
14.11.2016 ИТ-компании США требуют от Трампа «вернуть долг за победу» 1
27.09.2016 Microsoft готовит к релизу «самый безопасный браузер в мире» 1
15.07.2016 Microsoft Edge - единственный браузер, правильно показывающий онлайн-видео 1
27.07.2015 Ошибка в Windows 10 снижает время автономной работы ПК 1
03.06.2015 Microsoft избавляется от наследия Skype. Сервис Skype Wi-Fi будет переименован и переделан 1
28.01.2015 Microsoft сняла с производства планшеты на Windows RT 1
07.10.2014 Sharp научилась создавать приборные ЖК-панели произвольной формы 1
18.09.2014 BMW поможет «китайскому Google» создавать собственный беспилотный автомобиль 1
01.08.2014 Госдеп США: Мы не выдавали виз из-за сбоя в системах Microsoft и Oracle 1
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
07.05.2013 Раскрыты характеристики первого компактного планшета на Windows 8 1
06.06.2011 Google купил сервис для измерения социальной популярности контента PostRank 1
31.05.2011 ARM намерен занять половину рынка процессоров для мобильных ПК 1
31.05.2011 ARM намерена занять более 50% рынка мобильных устройств к 2015 г. 1
30.03.2011 Yahoo опубликует исходные тексты части своих разработок 1
28.03.2011 Китайский поисковик Baidu начал тестирование собственного браузера 1
02.03.2011 Аудитория китайского клона Twitter превысила 100 млн человек 1
26.11.2010 Apache воскресит Google Wave 1
18.10.2010 «Билайн» готовит Android-планшет 1
17.09.2010 Motorola выпустит собственный планшет в следующем году 1
15.09.2010 Nokia показала новый флагман и бюджетный смартфон. ФОТО 1
26.08.2010 Из-за сбоя Gmail отправляет одно письмо несколько раз 1
10.08.2010 Первопроходец WiMAX: дефекты в ПО Amdocs задерживают внедрение биллинга на год 1
12.07.2010 Google запустил конструктор приложений для Android 1
01.06.2010 Китай закручивает гайки интернет-цензуры 1
29.04.2010 Техасец признает себя виновным в создании ботнета 1
12.03.2010 Дело об основателях The Pirate Bay вернется в суд в сентябре 1
10.02.2010 Русский ботнет хочет убить своего конкурента 1
04.08.2009 Индийский аутсорсер выкупил ЦОД в США 1
20.07.2009 Oracle повысила цены на ПО 1
10.12.2008 ВКС с переводом речи появится в 2009 г. 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

PCWorld и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 11
Apple Inc 13156 9
Intel Corporation 12811 9
Google LLC 12690 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
X Corp - Twitter 2938 5
Samsung Electronics 11065 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Nvidia Corp 4002 3
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Qualcomm Technologies 1974 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Canon 1439 2
HTC Corporation 1512 2
AT&T Inc 1726 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Blender 52 2
Blink 58 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
ARM Holdings 95 2
Motorola Inc 1156 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 42 1
MicroStrategy 65 1
Creative Technology 273 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Puget Systems 9 1
Nokia Mobile Solutions 4 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
GigaSpaces 3 1
SunGard Data Systems 22 1
MemSQL 2 1
Sina Corporation 61 1
Frontier Communications - Citizens Utilities Company - Citizens Communications Company 15 1
Google - dMarc Broadcasting 5 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Sony BMG 187 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Apache Software Foundation - ASF 231 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
Software and Information Industry Association 1 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
DDR - Double data rate 3083 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
ARM - Advanced RISC Machine 494 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Windows 10 1938 6
Apple iPad 4012 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Google Android 15244 4
Microsoft Surface - Планшет 450 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Microsoft Windows 11 827 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Opera Browser - Браузер 1050 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Android Browser 7 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 2
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Microsoft Office 365 1042 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 2
Apache Hadoop 470 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
Apple Safari - браузер 896 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 2
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 2
Google Chromebook - Google Хромбук 239 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Intel Turbo Boost Technology 216 2
Baidu 302 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 2
Intel Xeon W 35 2
Microsoft Surface Pro - планшет 129 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 2
Intel Foveros 3D 12 2
Миронов Владимир 11 2
Brown Tudor - Браун Тадор 7 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 1
Забровская Алла 10 1
Glaskowsky Peter - Глазковски Питер 9 1
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 1
Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 1
De Beer Marthin - Де Бир Мартин 15 1
Кочеткова Екатерина 2 1
Jha Sanjay - Джа Санджай 24 1
Clinton Larry - Клинтон Ларри 4 1
Mainelli Tom - Майнелли Том 6 1
Greenbaum Ben - Гринбаум Бен 2 1
Sunde Peter - Зунде Петер 26 1
Widenius Michael - Видениус Майкл 12 1
Chaiken David - Чайкен Дэвид 1 1
Shim Richard - Шим Ричард 15 1
Chao Charles - Чао Чарльз 4 1
Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 1
Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 1
Dingledine Roger - Дингледайн Роджер 5 1
Weber Jason - Уэбер Джейсон 4 1
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 35 1
Stevens Kevin - Стивенс Кевин 2 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Lisa Su - Лиза Су 59 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Будник Александр 5 1
Горный Александр 44 1
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 14 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Индия - Bharat 5870 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Китай - Тайвань 4245 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
США - Южная Каролина 96 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Алабама 147 1
Китай - Пекин - Дунчэн - Тяньаньмэнь - Врата Небесного Спокойствия 19 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
Франция - Французская Республика 8177 1
США - Нью-Джерси 307 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Малайзия 922 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Техас 1048 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
США - Вирджиния - Виргиния 288 1
США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 1
США - Джорджия - Атланта 265 1
Германия - Бавария 73 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Галлий - Gallium - химический элемент 363 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 133 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 1
Трейд-ин - Trade-in 233 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Tom’s Hardware 600 2
CNews - Auto.CNews 51 1
InformationWeek 241 1
Silicon 494 1
InfoWorld 56 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Maximum PC - boot 6 1
The Verge - Издание 619 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
DigiTimes - Издание 1331 1
PC Magazine - PCMag 104 1
AppleInsider 400 1
CRN 50 1
NotebookCheck 18 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
NPD DisplaySearch 285 2
Cinebench 29 2
Analysys International 16 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
Counterpoint Research 110 1
Mercury Research 73 1
Allied Market Research 22 1
MUSC - Medical University of South Carolina - Медицинский университет Южной Каролины 4 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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