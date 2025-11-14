AMD мощно подвинула Intel на рынке процессоров для ПК за счет козыря, которому нечего противопоставить

AMD теснит Intel на рынке десктопных CPU

Доля AMD на мировом рынке процессоров для настольных ПК архитектуры x86 достигла рекордных значений. Бесфабричная компания продолжает теснить в этом сегменте лидера и, по сути, единственного конкурента в лице корпорации Intel.

Согласно данным исследовательской компании Mercury Research, по итогам III квартала 2025 г. компания под руководством Лизы Су (Lisa Su) довела свою долю на рынке десктопных CPU до рекордных 33,6% в натуральном выражении. Это на внушительные 4,9 процентных пункта больше в сравнении с результатами аналогичного периода 2024 г., а также на 1,4 п. п. больше относительно показателей II квартала 2025 г.

Аналитики Mercury объясняют успех AMD высоким потребительским спросом на линейку процессоров Ryzen X3D, произведенных с использованием технологии упаковки 3D V-Cache. Среди предлагаемых Intel десктопных процессоров моделей с аналогичными свойствами нет.

Технология 3D V-Cache

3D V-Cache позволяет разместить дополнительный модуль сверхбыстрой кеш-памяти третьего уровня поверх основного кристалла CPU, при этом за счет высокой плотности соединения между слоями обеспечивается высочайшая пропускная способность. Применение 3D V-Cache дает значительный прирост производительности, который особенно ощущается в видеоиграх. Целевая аудитория процессоров AMD Ryzen X3D – именно любители интерактивных компьютерных развлечений.

AMD AMD теснит Intel на рынке десктопных CPU

В январе 2025 г. CNews писал о том, что «беспрецедентный» спрос на процессор AMD Ryzen 7 9800X3D привел к возникновению дефицита этой модели. В AMD тогда проблему объяснили отсутствием на рынке достойной альтернативы разработки Intel.

Мобильные процессоры

AMD прибавила не только в десктопном, но и в мобильном сегменте CPU, к котором в терминологии Mercury Research относятся процессоры для ноутбуков. В III квартале 2025 г. AMD прибавила 1,4 п. п., таким образом доведя долю до 21,9%, однако потеряла 0,4 п. п. к III кварталу 2024 г. Тем не менее Intel сохраняет доминирующее положение с долей 78,1%. В этой категории ее преимущество перед AMD является наибольшим.

В Intel заявили, что квартальный спад продаж процессоров для портативных ПК в отчетный период обусловлен изменением приоритетов производственного подразделения компании. В III квартале 2025 г. оно сократило объемы выпуска CPU для ПК с небольшим количеством ядер, относящихся к нижнему ценовому сегменту, отдав предпочтение серверным продуктам.

Ситуация на рынке потребительских и x86-процессоров в целом

В потребительском сегменте в целом (включая десктопные и мобильные CPU) AMD также удалось откусить небольшой кусочек от пирога Intel – +1,5 п. п к предыдущему кварталу и +1,4 п. п. год к году. Однако соотношение долей по-прежнему не в пользу AMD: Intel контролирует 74,6% рынка, тогда как за AMD чуть больше его четверти – 25,4%.

Схожая расстановка сил наблюдается и на всем рынке x86-процессоров: доля в 74,4% принадлежит Intel, оставшиеся 25,6% забрала AMD, все же прибавив 1,4 п. п. ко II кварталу 2025 г. и 1,6 п. п. в сравнении с показателями III квартала 2024 г.

Следует иметь в виду, что статистика Mercury Research не учитывает продажи однокристальных систем (SoC) и микросхем для устройств интернета вещей (IoT). Кастомные SoC AMD с процессором на базе архитектуры x86, к примеру, используются в довольно популярных игровых приставках Sony Playstation 5 и Microsoft Xbox Series X/S. Задействованные в них чипы имеют 8-ядерный CPU на основе микроархитектуры AMD Zen 2, модифицированный графический ускоритель AMD Radeon Navi архитектуры RDNA2, а также общую для центрального и графического процессоров память типа GDDR6.

Хоть сколько-нибудь популярные консоли на базе процессоров Intel в настоящее время на рынке отсутствуют.

ARM слегка поджимает x86

Как отмечает PCWorld, доля CPU на базе архитектуры ARM (включая клиентские и серверные продукты) в III квартале увеличилась на 0,7 п. п. до 11,6% ко II кварталу. Архитектура x86 потеряла эти же 0,7 п. п.

Продажи ARM-процессоров выросли сильнее, чем CPU серверного сегмента рынка. По информации Mercury Research, это обусловлено небольшим всплеском интереса к устройствам компании Apple и хромбукам со стороны потребителя.