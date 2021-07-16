Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48801
ИКТ 4852
Организации 3236
Ведомства 1151
Ассоциации 338
Технологии 2079
Системы 11257
Персоны 15645
Местоположение 999
Статьи 677
Пресса 513
ИАА 413
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 645
Мероприятия 571

InterSystems Cache



16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
11.03.2015 Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда 4
22.01.2015 Средства защиты данных платформы InterSystems Ensemble сертифицированы ФСТЭК 1
04.12.2014 InterSystems Caché и InterSystems HealthShare сертифицированы ФСТЭК России 1
19.05.2014 InterSystems: Академическая программа открывает студентам путь к успеху 8
11.03.2014 InterSystems: Единая информационная среда — настоящее и будущее здравоохранения 5
01.10.2013 DataArt автоматизировала деятельность Центра по аттестации соискателей в области здравоохранения и образования в Великобритании 5
18.09.2013 InterSystems об опыте внедрения лабораторных информационных систем 1
21.05.2013 Николай Зязин: Главная особенность системы в том, что она единая и комплексная 1
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
29.10.2012 "Росби Информ": Почему тормозит система для ускорения работы ГИБДД? 1
16.08.2012 Владимир Островский: Лаборатория в частном "облаке" становится реальностью 2
30.05.2012 EMC и VMware интегрируют аналитические инструменты VMware vCenter Operations с СХД EMC VNX 1
16.04.2012 Россия: на подступах к e-gov 1
24.08.2011 Петер Менгель: Мы ищем "невозможные" проекты 4
13.05.2011 Специфика централизованных лабораторий: бизнес начинается с ИТ 1
23.11.2010 BCI обеспечила непрерывность бизнеса «Мариупольского морского торгового порта» 1
11.08.2010 Интеграционная платформа InterSystems Ensemble сертифицирована ФСТЭК для работы в ИС персональных данных 1
24.05.2010 Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь» 1
09.12.2009 Новая версия лабораторной ИС TrakCare Lab локализована для России 1
14.10.2009 Разработка ПО: выигрывает тот, кто предлагает гибкие решения 3
28.08.2009 InterSystems оснастила СУБД Cache средствами формирования отчетов и защиты веб-служб 3
09.12.2008 Анонсирован релиз сервера приложений JBoss 5.0 1
30.01.2008 Систему здравоохранения ЯНАО автоматизируют на базе решений InterSystems 1
16.11.2007 ИТ для медиков: от хаоса к глобальным системам 1
20.09.2007 InterSystems: мы подняли ИТ-цунами в медицине 5
26.04.2007 InterSystems: интегрированная ИС помогает управлять регионом 2
23.04.2007 MedSoft 2007: власти провоцируют кризис 1
22.02.2007 Анонсирована новая СУБД Caché 2007 для разработки веб-приложений 7
23.10.2006 E-медицина: впервые в России 1
22.08.2006 5 сентября откроется InterSystems–Симпозиум 2006 3
15.08.2006 5 сентября откроется InterSystems–Симпозиум 2006 3
10.08.2006 5 сентября откроется InterSystems–Симпозиум 2006 3
01.06.2006 InterSystems: новое ПО для медучреждений 1
14.07.2005 В Москве состоялся "InterSystems Cимпозиум 2005" 2
25.02.2005 Банк "Резерв" произведет комплексную автоматизацию 1
02.12.2004 "Электронная Россия": проект организации документооборота Владимирской области обойдется в 2,5 млн. руб. 1
05.08.2004 Студенты МИИТ бесплатно пользуются СУБД Cache 1
08.06.2004 Российский сегмент бизнеса InterSystems вырос на 103% 2
11.05.2004 InterSystems проведёт очередной симпозиум для разработчиков и пользователей своих технологий 1

Публикаций - 64, упоминаний - 154

InterSystems Cache упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InterSystems - ИнтерСистемз 125 53
ПрограмБанк 75 6
Oracle Corporation 5639 4
VMware 1917 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 3
Dell EMC 4361 3
Microsoft Corporation 20288 3
IBM 8248 3
4772 2
Парус 346 2
Сервис Плюс 143 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Rational Software 72 1
Совзонд - Sovzond 73 1
Армада - РБК софт 648 1
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Motorola Solutions 101 1
Ростелеком ЦентрТелеком 502 1
Прогноз 214 1
DataArt 56 1
KT Corporation - Korea Telecom 110 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 143 1
Fujifilm 223 1
Летограф - Letograf 80 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 57 1
SAS Institute 763 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 439 1
Oracle Sun Microsystems 2063 1
Cisco Systems 4542 1
Восход ФГБУ НИИ 413 1
Softline - Софтлайн 1683 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 1
КНС Групп - Yadro 127 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 1
Citrix Systems 698 1
Directum - Директум 766 1
Барс груп 409 1
Red Hat 1105 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 221 2
ЕКА Топливная компания 31 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 2
Интер РАО ПАО 246 1
НПО Геометрия 3 1
Reebok 11 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 1
Фаберлик - Faberlic 65 1
IKEA - ИКЕА 107 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 277 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 1
X5 Group 615 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 1
Альфа-Банк 1279 1
LinkedIn 543 1
Credit Suisse 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 786 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 824 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1806 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 212 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 2
ПФР Департамент информационных технологий 125 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 589 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 89 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 75 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 783 1
Федеральное казначейство России 839 1
МКС - Международная космическая станция 401 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 137 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 234 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 1
Счётная палата РФ 543 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 1
ASF - Apache Software Foundation 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 391 5
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1104 5
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 43 4
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 54 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1332 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1385 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 15 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 46 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 257 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1858 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 2
Big Data - Большие данные 1149 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 125 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 1
Cloud Native 19 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 38 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 36 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 274 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 14 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 147 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2292 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 114 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1298 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1527 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 14 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 19 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 126 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 95 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 73 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 911 1
Gigabit Ethernet 802 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 322 1
SQL - Язык программирования 541 8
Java - Язык программирования 2333 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 687 5
Linux OS 6990 5
СП.АРМ 23 4
Microsoft Windows 1312 4
Microsoft SQL Server 1132 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 94 3
Microsoft Windows 10 9806 2
C++ - Язык программирования 412 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 2
Embarcadero Interbase 36 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1083 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 242 2
Red Hat Linux 171 2
Google Android 10809 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2404 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 59 1
Microsoft ActiveX 138 1
Pervasive - Btrieve СУБД 11 1
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 26 1
Axoft Distribution Online - ADO 9 1
Brocade SAN Fabric 7 1
SAP Sybase 274 1
Apple macOS X 1333 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 127 1
HPE Store More Guarantee 3 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 220 1
GAiA-X - европейская облачная система 22 1
Microsoft Windows 98 325 1
SUN UltraSPARC 106 1
Dell EMC VMAX All Flash 15 1
Yadro Vegman - Сервер 4 1
PostScript - Язык программирования 69 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 172 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 631 1
IBM DB2 295 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Островский Владимир 22 5
Чимиричкина Мария 30 2
Сорокин Сергей 9 2
Попов Алексей 328 1
Жилкин Александр 15 1
Грачев Андрей 16 1
Елистратов Николай 90 1
Бейлезон Олег 32 1
Юдин Сергей 3 1
Королев Константин 9 1
Юсупов Ренат 108 1
Топилин Максим 6 1
Забелин Вячеслав 12 1
Засыпкин Дмитрий 7 1
Борисов Андрей 9 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Макаров Станислав 114 1
Сапельников Сергей 102 1
Прозоровский Василий 40 1
Опенышева Светлана 54 1
Орловский Виктор 254 1
Петров Михаил 96 1
Ахмеров Тимур 73 1
Зингерман Борис 35 1
Симаков Олег 106 1
Скворцова Вероника 51 1
Захаров Павел 59 1
Федоров Вадим 5 1
Рейман Леонид 977 1
Меджитов Тимур 57 1
Гайдуков Алексей 24 1
Платонов Сергей 10 1
Лебедев Георгий 44 1
Бутин Вячеслав 11 1
Шумилин Александр 8 1
Левашов Александр 88 1
Антонов Александр 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 21
Прибалтика - Балтия 1176 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 9
США - Массачусетс 337 8
Великобритания - Кембридж 163 8
Казахстан - Республика 3736 8
Украина 5155 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 4
Беларусь - Белоруссия 2934 4
Нидерланды 1708 3
Великобритания - Шотландия 154 3
Россия - ПФО - Пензенская область 423 3
Австралия - Австралийский Союз 2036 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 834 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 3
Европа Восточная 2685 3
Африка Южная 251 2
Германия - Федеративная Республика 6767 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 2
Бразилия - Федеративная Республика 1715 2
Чили - Республика 250 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 786 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 490 2
Таиланд - Королевство 586 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 458 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 455 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 2
Европа 6447 2
Швеция - Королевство 1526 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 529 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 12 1
США - Иллинойс 166 1
Россия - СФО - Иркутская область 697 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 7
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 31 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 2
Образование в России 529 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 135 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 170 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 42 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 110 1
Кибернетика 7 1
FT - Financial Times 1050 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 39 1
EWeek 175 1
Gartner 3050 3
IDC - International Data Corporation 4390 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 466 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 216 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 66 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 244 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 20 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021