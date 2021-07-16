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InterSystems Cache
InterSystems Cache упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Островский Владимир 22 5
|Чимиричкина Мария 30 2
|Сорокин Сергей 9 2
|Попов Алексей 328 1
|Жилкин Александр 15 1
|Грачев Андрей 16 1
|Елистратов Николай 90 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Юдин Сергей 3 1
|Королев Константин 9 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Топилин Максим 6 1
|Забелин Вячеслав 12 1
|Засыпкин Дмитрий 7 1
|Борисов Андрей 9 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Макаров Станислав 114 1
|Сапельников Сергей 102 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Орловский Виктор 254 1
|Петров Михаил 96 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Зингерман Борис 35 1
|Симаков Олег 106 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Захаров Павел 59 1
|Федоров Вадим 5 1
|Рейман Леонид 977 1
|Меджитов Тимур 57 1
|Гайдуков Алексей 24 1
|Платонов Сергей 10 1
|Лебедев Георгий 44 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Шумилин Александр 8 1
|Левашов Александр 88 1
|Антонов Александр 74 1
|FT - Financial Times 1050 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 39 1
|EWeek 175 1
|Gartner 3050 3
|IDC - International Data Corporation 4390 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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