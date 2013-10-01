DataArt автоматизировала деятельность Центра по аттестации соискателей в области здравоохранения и образования в Великобритании Американская компания DataArt, разработчик заказного ПО, объявила о завершении разработки программы для Центра по аттестации соискателей в области здравоохранения и образования (CACHE) в Великобритании. Программа собирает информацию об обучаемых в Центре соискателях в единую систему данных, систематизирует ее, обновляет в соответствии с данными об итогах пройденного ку

СУБД InterSystems Cache выбрана для заатмосферного астрометрического телескопа нтство (ESA) выбрало высокопроизводительную объектную систему управления базами данных InterSystems Cache для обработки научных данных, собираемых космическим телескопом «Гайя» (GAIA, Global As

InterSystems оснастила СУБД Cache средствами формирования отчетов и защиты веб-служб Корпорация InterSystems внедрила в свою объектную систему управления базами данных InterSystems Cache ряд прогрессивных технологических новшеств, в том числе оптимизированные средства форми

Oracle выпустила Oracle TimesTen In-Memory Database 11g Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle TimesTen In-Memory Database 11g и Oracle In-Memory Database Cache 11g, опции кэширования данных для Oracle Database 11g. В новых продуктах реализованы значительные усовершенствования, включая повышение производительности и масштабируемости на основе Dat

IBM представила универсальную технологию кэширования для баз данных Корпорация IBM анонсировала продукт IBM solidDB Universal Cache, интегрированную реляционную программную технологию для баз данных, которая ускоряет работу не только реляционных СУБД IBM, но также баз данных других поставщиков. IBM solidDB Universal <

В начале июля в Москве состоится "InterSystems Симпозиум 2005" rSystems Симпозиум 2005», посвященный продуктам корпорации InterSystems — постреляционной СУБД Cache’ и интеграционной платформе Ensemble. На нем также будут представлены наиболее интересн

В начале июля в Москве состоится "InterSystems Симпозиум 2005" ystems Симпозиум 2005». Симпозиум посвящен продуктам корпорации InterSystems – постреляционной СУБД Cache’ и интеграционной платформе Ensemble. На Симпозиуме также будут представлены наиболее и

Студенты МИИТ бесплатно пользуются СУБД Cache Компания InterSystems и Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) заключили соглашение о реализации программы Cache Campus. Главная цель программы Cache Campus – предоставить студентам, специализирующимся в IT-технологиях, возможность изучить системы управления базами данных (СУБД). Для этих цел

Unima - система управления знаниями на основе СУБД Cache Компания «Юнима» объявила о выпуске на рынок обновлённой версии системы управления знаниями Unima. В качестве СУБД система использует постреляционную СУБД Cache от компании InterSystems. Работы над созданием Unima начались два года назад коллективом столичного ИА «Информтел». Первоначально система была предназначена для решения внутренних задач к

InterSystems открыл в Москве образовательный центр по изучению технологии Cache Компания InterSystems объявила об открытии на базе учебной лаборатории InterSystems-МИФИ первого в России образовательного центра, направленного на изучение постреляционной СУБД Cache. Основной задачей центра станет сертифицированное обучение и повышение квалификации специалистов в области постреляционных технологий СУБД Cache. Центр оснащен современным компьюте

Caсhe-Симпозиум: постреляционные базы данных ждет большое будущее Основной темой симпозиума стали доклады о стратегии развития постреляционной СУБД Cache, особенностях пятой версии системы, ее производительности, масштабируемости и интеграционных возможностях решений на ее основе. Также участники ознакомились с техническими презентациями п

2 июня в Москве откроется Cache'- симпозиум 2003 2-4 июня в гостинице Holiday Inn корпорация InterSystems, разработчик СУБД Cache', проводит симпозиум "Cache'- симпозиум 2003". Мероприятие, проводящееся ежегодно, в этот раз приурочено к 25-летию компании. В ходе работы симпозиума участники будут ознакомлены с

Готовится к выходу Cache для Mac OS X нению с традиционной индексацией в БД. Помимо этого, Caché для Mac OS X поставляется с поддержкой веб-сервисов и совместима как с .NET , так и с Java. Кроме того, продукт поставляется с ПО Enterprise Cache Protocol, включающем новую распределенную модель параллелизма и поддержку для массивов распределенной кэш-памяти, что также позволяет повысит производительность и расширяемость для многос

Постреляционная база данных Cache 5 работает в 200 раз быстрее, чем реляционные СУБД Сегодня, 23 сентября, корпорация InterSystems вновь подняла планку производительности баз данных, объявив о выпуске Cache 5. Новая версия выпускаемой компанией постреляционной базы данных реализует аналитику в реальном времени для систем обработки транзакций. Это стало революционным достижением в области, гд

В Москве завершилась конференция "Cache: Промышленные информационные технологии-2001" 27-30 мая в Москве, в гостинице "Катерина-Ирис" прошла ежегодная конференция "Cache': Промышленные информационные технологии 2002". В работе конференции приняли участие менеджеры и специалисты российских компаний-разработчиков программного обеспечения. В рамках конференц

Группа студентов МИФИ стала победителем международного конкурса разработчиков Cache' Innovator Student Award МИФИ) в присутствии руководства института представители компании InterSystems торжественно вручили группе студентов кафедры кибернетики хрустальный глобус победителя первого конкурса разработчиков на Cache' среди учащихся ВУЗов. Конкурс Cache Innovator Award проводится корпорацией InterSystems - разработчиком постреляционной СУБД Cache' - уже несколько лет. В рамках конкурса к

InterSystems провела семинар по Cache Entree 28 марта 2002 года в Москве прошел второй бесплатный семинар первичного обучения технологии постреляционной СУБД Cache. Программа Cache Entree разработана компанией InterSystems - производителем СУБД Cache и предназначена для первоначального обучения постреляционной технологии. Основная зада

27-30 мая пройдет конференция "Cache - Промышленные информационные технологии 2002" 27-30 мая 2002 году в Москва, в гостинице "Катерина-Ирис" пройдет конференция "Cache - Промышленные информационные технологии 2002". Конференция будет посвещена вопросам интеграции разнородных приложений в среде интернет, вопросам выбора стратегического направления развит

"Мегасофт" представила систему серверного кэширования - Cache System v. 1.0 Компания "Мегасофт" объявила о выпуске новой системы кэширования - Cache System v.1.0. По заявлениям разработчиков, будучи установленной на сервер, данная система кэширует содержимое часто востребованных ресурсов, чем достигается значительное снижение нагрузки

МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий 18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информационных технологий на базе СУБД Cache компании InterSystems.Лаборатория оборудована сетью рабочих станций, сервером, WEB-сервером для оптимизации учебного процесса. По оценкам кафедры кибернетики МИФИ, за год обучение на базе

МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий 18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информационных технологий на базе СУБД Cache компании InterSystems.Лаборатория оборудована сетью рабочих станций, сервером, WEB-сервером для оптимизации учебного процесса. По оценкам кафедры кибернетики МИФИ, за год обучение на базе

InterSystems объявляет о начале поставок Cachй 3.1 Ведущий поставщик высокопроизводительных СУБД, компания InterSystems, объявила о начале поставок новой версии постреляционной СУБД - Cache 3.1. Как отмечается в сообщении московского представительства InterSystems, основные компоненты нового продукта - многомерный сервер данных, оптимизированный для обработки транзакций и се

Cisco представила новые аппаратные платформы для кэширования трафика HTTP (Web) Cisco представила новые аппаратные платформы для кэширования трафика HTTP (Web) - Cache Engine 500 Series. Устройства выпускаются в нескольких конфигурациях, рассчитанных на разные условия использования. Cache Engine 505 - младшая модель, предназначенная для использов

InterSystems анонсировала новую версию постреляционной СУБД Cache нные технологии. Объектный подход", проходившей в Москве, компания InterSystems, специализирующая на разработке высокопроизводительных баз данных, анонсировала выход новой версии постреляционной СУБД Cache 3.1. Основные компоненты нового продукта - многомерной сервер данных, оптимизированный для обработки транзакций и сервер приложений, использующий концепцию InterSystems - Единую Архитекту

InterSystems выпустила утилиту для интеграции СУБД Cache и средства визуального моделирования Rational Rose Компания InterSystems объявила вчера о выпуске Rose Cache Link, утилиты интеграции постреляционной СУБД Cache и средства визуального моделирования Rational Rose. Утилита позволяет визуально моделировать приложения Cache и затем экс

Выпущена версия постреляционной СУБД Cache для Linux Компания InterSystems представила сегодня версию постреляционной СУБД Cache' для платформы Linux. Она выпущена в той же комплектации и с той же программой техничес