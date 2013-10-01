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InterSystems Cache

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.10.2013 DataArt автоматизировала деятельность Центра по аттестации соискателей в области здравоохранения и образования в Великобритании

Американская компания DataArt, разработчик заказного ПО, объявила о завершении разработки программы для Центра по аттестации соискателей в области здравоохранения и образования (CACHE) в Великобритании. Программа собирает информацию об обучаемых в Центре соискателях в единую систему данных, систематизирует ее, обновляет в соответствии с данными об итогах пройденного ку
24.05.2010 СУБД InterSystems Cache выбрана для заатмосферного астрометрического телескопа

нтство (ESA) выбрало высокопроизводительную объектную систему управления базами данных InterSystems Cache для обработки научных данных, собираемых космическим телескопом «Гайя» (GAIA, Global As
28.08.2009 InterSystems оснастила СУБД Cache средствами формирования отчетов и защиты веб-служб

Корпорация InterSystems внедрила в свою объектную систему управления базами данных InterSystems Cache ряд прогрессивных технологических новшеств, в том числе оптимизированные средства форми
13.08.2009 Oracle выпустила Oracle TimesTen In-Memory Database 11g

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle TimesTen In-Memory Database 11g и Oracle In-Memory Database Cache 11g, опции кэширования данных для Oracle Database 11g. В новых продуктах реализованы значительные усовершенствования, включая повышение производительности и масштабируемости на основе Dat
31.10.2008 IBM представила универсальную технологию кэширования для баз данных

Корпорация IBM анонсировала продукт IBM solidDB Universal Cache, интегрированную реляционную программную технологию для баз данных, которая ускоряет работу не только реляционных СУБД IBM, но также баз данных других поставщиков. IBM solidDB Universal <
30.06.2005 В начале июля в Москве состоится "InterSystems Симпозиум 2005"

rSystems Симпозиум 2005», посвященный продуктам корпорации InterSystems — постреляционной СУБД Cache’ и интеграционной платформе Ensemble. На нем также будут представлены наиболее интересн
27.06.2005 В начале июля в Москве состоится "InterSystems Симпозиум 2005"

ystems Симпозиум 2005». Симпозиум посвящен продуктам корпорации InterSystems – постреляционной СУБД Cache’ и интеграционной платформе Ensemble. На Симпозиуме также будут представлены наиболее и
05.08.2004 Студенты МИИТ бесплатно пользуются СУБД Cache

Компания InterSystems и Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) заключили соглашение о реализации программы Cache Campus. Главная цель программы Cache Campus – предоставить студентам, специализирующимся в IT-технологиях, возможность изучить системы управления базами данных (СУБД). Для этих цел
07.04.2004 Unima - система управления знаниями на основе СУБД Cache

Компания «Юнима» объявила о выпуске на рынок обновлённой версии системы управления знаниями Unima. В качестве СУБД система использует постреляционную СУБД Cache от компании InterSystems. Работы над созданием Unima начались два года назад коллективом столичного ИА «Информтел». Первоначально система была предназначена для решения внутренних задач к
29.07.2003 InterSystems открыл в Москве образовательный центр по изучению технологии Cache

Компания InterSystems объявила об открытии на базе учебной лаборатории InterSystems-МИФИ первого в России образовательного центра, направленного на изучение постреляционной СУБД Cache. Основной задачей центра станет сертифицированное обучение и повышение квалификации специалистов в области постреляционных технологий СУБД Cache. Центр оснащен современным компьюте
06.06.2003 Caсhe-Симпозиум: постреляционные базы данных ждет большое будущее

Основной темой симпозиума стали доклады о стратегии развития постреляционной СУБД Cache, особенностях пятой версии системы, ее производительности, масштабируемости и интеграционных возможностях решений на ее основе. Также участники ознакомились с техническими презентациями п
30.05.2003 2 июня в Москве откроется Cache'- симпозиум 2003

2-4 июня в гостинице Holiday Inn корпорация InterSystems, разработчик СУБД Cache', проводит симпозиум "Cache'- симпозиум 2003". Мероприятие, проводящееся ежегодно, в этот раз приурочено к 25-летию компании. В ходе работы симпозиума участники будут ознакомлены с
09.12.2002 Готовится к выходу Cache для Mac OS X

нению с традиционной индексацией в БД. Помимо этого, Caché для Mac OS X поставляется с поддержкой веб-сервисов и совместима как с .NET , так и с Java. Кроме того, продукт поставляется с ПО Enterprise Cache Protocol, включающем новую распределенную модель параллелизма и поддержку для массивов распределенной кэш-памяти, что также позволяет повысит производительность и расширяемость для многос
23.09.2002 Постреляционная база данных Cache 5 работает в 200 раз быстрее, чем реляционные СУБД

Сегодня, 23 сентября, корпорация InterSystems вновь подняла планку производительности баз данных, объявив о выпуске Cache 5. Новая версия выпускаемой компанией постреляционной базы данных реализует аналитику в реальном времени для систем обработки транзакций. Это стало революционным достижением в области, гд
04.06.2002 В Москве завершилась конференция "Cache: Промышленные информационные технологии-2001"

27-30 мая в Москве, в гостинице "Катерина-Ирис" прошла ежегодная конференция "Cache': Промышленные информационные технологии 2002". В работе конференции приняли участие менеджеры и специалисты российских компаний-разработчиков программного обеспечения. В рамках конференц
18.05.2002 Группа студентов МИФИ стала победителем международного конкурса разработчиков Cache' Innovator Student Award

МИФИ) в присутствии руководства института представители компании InterSystems торжественно вручили группе студентов кафедры кибернетики хрустальный глобус победителя первого конкурса разработчиков на Cache' среди учащихся ВУЗов. Конкурс Cache Innovator Award проводится корпорацией InterSystems - разработчиком постреляционной СУБД Cache' - уже несколько лет. В рамках конкурса к
29.03.2002 InterSystems провела семинар по Cache Entree

28 марта 2002 года в Москве прошел второй бесплатный семинар первичного обучения технологии постреляционной СУБД Cache. Программа Cache Entree разработана компанией InterSystems - производителем СУБД Cache и предназначена для первоначального обучения постреляционной технологии. Основная зада
01.03.2002 27-30 мая пройдет конференция "Cache - Промышленные информационные технологии 2002"

27-30 мая 2002 году в Москва, в гостинице "Катерина-Ирис" пройдет конференция "Cache - Промышленные информационные технологии 2002". Конференция будет посвещена вопросам интеграции разнородных приложений в среде интернет, вопросам выбора стратегического направления развит
20.02.2002 "Мегасофт" представила систему серверного кэширования - Cache System v. 1.0

Компания "Мегасофт" объявила о выпуске новой системы кэширования - Cache System v.1.0. По заявлениям разработчиков, будучи установленной на сервер, данная система кэширует содержимое часто востребованных ресурсов, чем достигается значительное снижение нагрузки
19.10.2001 МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий

18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информационных технологий на базе СУБД Cache компании InterSystems.Лаборатория оборудована сетью рабочих станций, сервером, WEB-сервером для оптимизации учебного процесса. По оценкам кафедры кибернетики МИФИ, за год обучение на базе
19.10.2001 МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий

18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информационных технологий на базе СУБД Cache компании InterSystems.Лаборатория оборудована сетью рабочих станций, сервером, WEB-сервером для оптимизации учебного процесса. По оценкам кафедры кибернетики МИФИ, за год обучение на базе
06.07.1999 InterSystems объявляет о начале поставок Cachй 3.1

Ведущий поставщик высокопроизводительных СУБД, компания InterSystems, объявила о начале поставок новой версии постреляционной СУБД - Cache 3.1. Как отмечается в сообщении московского представительства InterSystems, основные компоненты нового продукта - многомерный сервер данных, оптимизированный для обработки транзакций и се
22.06.1999 Cisco представила новые аппаратные платформы для кэширования трафика HTTP (Web)

Cisco представила новые аппаратные платформы для кэширования трафика HTTP (Web) - Cache Engine 500 Series. Устройства выпускаются в нескольких конфигурациях, рассчитанных на разные условия использования. Cache Engine 505 - младшая модель, предназначенная для использов
15.06.1999 InterSystems анонсировала новую версию постреляционной СУБД Cache

нные технологии. Объектный подход", проходившей в Москве, компания InterSystems, специализирующая на разработке высокопроизводительных баз данных, анонсировала выход новой версии постреляционной СУБД Cache 3.1. Основные компоненты нового продукта - многомерной сервер данных, оптимизированный для обработки транзакций и сервер приложений, использующий концепцию InterSystems - Единую Архитекту
27.04.1999 InterSystems выпустила утилиту для интеграции СУБД Cache и средства визуального моделирования Rational Rose

Компания InterSystems объявила вчера о выпуске Rose Cache Link, утилиты интеграции постреляционной СУБД Cache и средства визуального моделирования Rational Rose. Утилита позволяет визуально моделировать приложения Cache и затем экс
30.03.1999 Выпущена версия постреляционной СУБД Cache для Linux

Компания InterSystems представила сегодня версию постреляционной СУБД Cache' для платформы Linux. Она выпущена в той же комплектации и с той же программой техничес
26.02.1999 В России появились первые сертифицированные администраторы СУБД Cache'

Московское представительство компании InterSystems объявило вчера о выдаче первых в России сертификатов "администратор СУБД Cache'". Их получили трое сотрудников отдела автоматизации Северо-восточного инвестиционного банка. Обучение и сертификация специалистов проводилась в учебном центре компании "Информ Икс" -авто

Публикаций - 144, упоминаний - 194

InterSystems Cache и организации, системы, технологии, персоны:

InterSystems - ИнтерСистемз 137 74
Oracle Corporation 7074 17
Microsoft Corporation 25775 16
Intel Corporation 12811 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
ПрограмБанк 98 11
Broadcom - VMware 2610 9
Dell EMC 5180 8
СП.АРМ 58 8
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 7
Google LLC 12688 7
Ростелеком 10948 5
SAP SE 5601 5
9594 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 5
Apple Inc 13154 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
HP Inc. 5883 4
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 3
Эскейп 6 3
Escape-M - Эскейп-М 8 3
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Softline - Софтлайн 3743 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
Pegatron - ASRock 60 3
Летограф - Letograf 80 3
XFX - PINE Technologies 14 2
PowerColor 13 2
БизнесИнформТехнологии 9 2
Veradigm - Allscripts Healthcare Solutions - Medic Computer Systems 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Бион - Bion 9 3
Москомбанк - Московский Коммерческий Банк 5 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Альфа-Банк 1979 2
ЕКА Топливная компания 148 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
ЕВРАЗ - НМТП - Находкинский морской торговый порт 4 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 1
Мариупольский морской торговый порт 1 1
МТБанк 11 1
РИФМА-БАНК 1 1
Дельта Банк 17 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Татнефть 243 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 3
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
TUSRIF - The U.S. Russia Investment Fund - Американо-Российский инвестиционный фонд - Инвестиционный Фонд США-Россия 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 11
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MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 192 9
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
InterSystems Ensemble 59 30
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 17
Microsoft Windows 16882 16
InterSystems HealthShare 28 15
Linux OS 11533 13
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
InterSystems DeepSee 7 6
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
Google Android 15243 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 5
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 4
IBM DB2 396 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 4
Dell EMC VNX 42 4
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 3
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 3
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 3
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 3
Dell EMC Automated Networked Storage - Dell EMC Unified Storage - Dell EMC FAST - Dell EMC Fully Automated Storage Tiering 12 3
Apple iPad 4011 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Кречетов Николай 25 18
Островский Владимир 25 6
Абрамов Виктор 12 5
Переверзев Михаил 19 3
Зязин Николай 4 3
Симаков Олег 113 3
Захаров Павел 60 3
Федоров Вадим 7 3
Лебедев Георгий 57 3
Кадников Вячеслав 20 2
Филимонов Сергей 46 2
Осокина Полина 25 2
Ашенбреннер Инна 15 2
Столбов Андрей 22 2
Саломатин Алексей 8 2
Ihringer Michael - Ирингер Михаэль 2 2
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 2
Klinger Jorg - Клингер Йорг 3 2
Гайдуков Алексей 23 2
Сорокин Сергей 18 2
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
Чимиричкина Мария 30 2
Городецкий Ярослав 14 1
Шелястина Елена 15 1
Толкачева Екатерина 43 1
Радаев Александр 44 1
Потапенко Андрей 27 1
Загнетко Александр 26 1
Варников Роман 8 1
Колесов Константин 15 1
Варламов Николай 5 1
Капустян Антон 1 1
Grabscheid Paul - Грабшайд Пол 3 1
Мартынов Александр 59 1
Маланин Василий 14 1
Муромец Юлия 28 1
Гусельников Андрей 15 1
Поздняков Сергей 16 1
Коробова Анна 25 1
Дубинин Вадим 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 23
Европа 24964 15
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 13
Казахстан - Республика 6048 11
Великобритания - Кембридж 263 11
США - Массачусетс 517 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Украина 7928 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Япония 13807 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Швеция - Королевство 3782 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Нидерланды 3746 4
Россия - ПФО - Пензенская область 637 4
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Европа Восточная 3138 3
Канада 5081 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Великобритания - Шотландия 341 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
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Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Америка - Американский регион 2206 2
США - Нью-Йорк 3180 2
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