Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Бион Bion


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.03.2026 В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники 1
13.10.2016 «Бион» перешла на ECM-платформу Directum 1
11.03.2014 InterSystems: Единая информационная среда — настоящее и будущее здравоохранения 1
31.10.2013 Пол Грабшейд - Нужна интеграция разрозненных элементов системы здравоохранения  1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
18.09.2013 InterSystems об опыте внедрения лабораторных информационных систем 1
13.05.2011 Специфика централизованных лабораторий: бизнес начинается с ИТ 4

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Бион и организации, системы, технологии, персоны:

InterSystems - ИнтерСистемз 134 5
Системы документооборота 513 1
Ростелеком 10465 1
Microsoft Corporation 25372 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
Directum - Директум 1193 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 706 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 1
АйТи 1441 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 340 1
Salesforce - Informatica 135 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Галактика ИТ - Экспертный центр 21 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
Галактика про 2 1
A1qa 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Специальные технологии 68 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Точка качества 5 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 2
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Blue Origin 25 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 1
Федеральное собрание Российской Федерации 309 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Федеральное казначейство России 1884 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 132 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 175 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 424 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17292 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12168 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11565 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13445 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23181 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11387 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12410 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12462 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8437 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1761 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4551 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10085 2
Система жизнеобеспечения 160 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 2
Офисные приложения - Конструктор форм 34 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4992 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4709 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2334 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 905 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7495 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 195 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1862 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3093 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6751 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 289 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1163 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8995 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23492 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5334 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3219 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1333 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 591 3
InterSystems Cache 139 3
InterSystems HealthShare 26 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Бион - серия советских и российских космических аппаратов 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5967 2
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 2
РКК Энергия - РОСС - Национальная российская орбитальная космическая станция - Российская орбитальная (служебная) станция 6 2
ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Microsoft Azure 1474 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 268 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1135 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Космодром Байконур 1071 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 240 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Google Dart 63 1
Directum Jazz 46 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
ISBC Tags - ISBC Tags Reflect - UHF RFID-метка 6 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 29 1
InterSystems Ensemble 58 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
InterSystems DeepSee 7 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 41 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 24 1
Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 5 1
NASA DART - Double Asteroid Redirection Test 3 1
Островский Владимир 25 5
Суша Ольга 3 1
Андреев-Андриевский Александр 1 1
Фомичев Олег 139 1
Никуличев Андрей 43 1
Козырев Алексей 326 1
Казак Максим 162 1
Волков Владимир 66 1
Попов Алексей 338 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Серебряков Виктор 56 1
Чучелов Андрей 44 1
Деянышев Вадим 19 1
Гаттаров Руслан 144 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Лосев Сергей 46 1
Сафронов Роман 36 1
Чимиричкина Мария 30 1
Линев Андрей 25 1
Федорец Андрей 19 1
Grabscheid Paul - Грабшайд Пол 3 1
Гусев Владимир 25 1
Денисов Леонид 17 1
Батарова Татьяна 14 1
Карпман Ольга 9 1
Курмангалиева Бикеш 8 1
Хухашвили Юрий 6 1
Грищенко Сергей 6 1
Гордейчук Павел 1 1
Маслова Маргарита 4 1
Мамонов Александр 3 1
Бояров Николай 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 7
Европа 24718 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 3
Земля - планета Солнечной системы 10714 3
Великобритания - Шотландия 340 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18453 2
Казахстан - Республика 5864 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 2
Швеция - Королевство 3721 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18888 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1513 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4130 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1175 1
Япония 13585 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3068 1
Дания - Королевство 1320 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Индия - Bharat 5745 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Бельгия - Королевство 1175 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1795 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Россия - ПФО - Самарская область 1497 1
Испания - Королевство 3778 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2259 1
Россия - УФО - Тюменская область 1300 1
Нидерланды 3655 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 797 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 715 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Таиланд - Королевство 877 1
Россия - ПФО - Пензенская область 624 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 940 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 1
Чили - Республика 487 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9777 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8245 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7403 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11480 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5357 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1481 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5367 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6318 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3818 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6420 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3751 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2280 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 380 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 658 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7633 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7332 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 826 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2190 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6450 1
Паспорт - Паспортные данные 2748 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 1
Зоология - наука о животных 2796 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 1
Экватор - Equator 205 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Ботаника - Растения - Plantae 1122 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 4
РАН - Российская академия наук 2047 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423666, в очереди разбора - 727136.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240