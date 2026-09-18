Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Санкт-Петербурга ИАЦ СПб ГУП Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр Удостоверяющий центр
Реализует крутые проекты, «родной дом» команды ЭГС «Цифровой Петербург»
СОБЫТИЯ
Публикаций - 45, упоминаний - 57
Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 76 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Казарин Станислав 175 11
|Маслова Маргарита 4 3
|Беглов Александр 37 3
|Валяева Елизавета 72 2
|Тарашнина Светлана 2 2
|Борченко Павел 60 2
|Ваньков Вадим 23 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Лукина Светлана 6 1
|Павлов Николай 13 1
|Серебряков Виктор 56 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Кондарев Сергей 14 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Громов Иван 102 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Вишнякова Наталья 1 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Шорников Александр 4 1
|Лосев Сергей 46 1
|Сафронов Роман 36 1
|Островский Владимир 25 1
|Хотин Аркадий 8 1
|Линев Андрей 25 1
|Федорец Андрей 19 1
|Гусев Владимир 26 1
|Вронская Светлана 21 1
|Денисов Леонид 17 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Батарова Татьяна 14 1
|Герасимов Сергей 17 1
|Карпман Ольга 9 1
|Ладыгин Кирилл 7 1
|Курмангалиева Бикеш 8 1
|Дудина Янина 6 1
|Чугунов Андрей 8 1
|Хухашвили Юрий 6 1
|Грищенко Сергей 6 1
|Ведомости 1508 2
|Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.