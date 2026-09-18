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Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Санкт-Петербурга ИАЦ СПб ГУП Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр Удостоверяющий центр

Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр

Реализует крутые проекты, «родной дом» команды ЭГС «Цифровой Петербург» 

СОБЫТИЯ


18.09.2026 Конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» состоится 15 октября 1
16.09.2025 EvaProject и EvaWiki стали основой проектной и информационной среды СПб ИАЦ 1
25.10.2024 В Санкт-Петербурге робот оптимизировал учет социальных услуг 1
19.09.2024 В Гостехнадзоре Санкт-Петербурга внедрили программного робота 2
02.08.2024 В Петербурге программный робот разгрузил от рутинных задач сотрудников ГАТИ 2
04.07.2024 В Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга внедрили программного робота 2
11.06.2024 В Петербурге программный робот ускорил проверку оплаченных штрафов за нарушение правил парковки 1
02.05.2024 В Санкт-Петербурге программные роботы оптимизировали работу Комитета по тарифам 1
23.04.2024 Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга оптимизировал работу с загрузкой документов за счет внедрения программного робота 1
09.02.2024 На платформе Robin роботизированы процессы в 19 органах власти Санкт-Петербурга 4
22.12.2023 В Санкт-Петербурге робот ускоряет проверку участников закупок 1
07.12.2023 В Санкт-Петербурге программный робот обработал архивные записи с грампластинок времен блокады 1
30.10.2023 Санкт-Петербург повысил скорость поиска по цифровым архивам в десятки раз 1
09.12.2022 Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти 1
25.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по внедрению голосового робота в МФЦ Санкт-Петербурга 1
07.12.2021 «Инфотекс» получила разрешение ФСБ на опытную эксплуатацию квантовой криптографической системы Vipnet Quandor 1
05.10.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor прошла испытания на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС 1
29.03.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor успешно прошла испытания в СПб ИАЦ 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
18.05.2020 Нейросеть поможет горожанам при работе с порталом «Наш Петербург» 3
20.02.2019 Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме 1
09.11.2018 Питерские чиновники в обход всех правил потратили полмиллиарда на ИТ 1
28.06.2017 Время собирать данные: в Петербурге датчики даже на дворниках 2
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
19.09.2014 «Элвис-Плюс» разработала защищенный ноутбук для чиновников под присмотром ФСБ 1
11.06.2014 ТТК предоставил доступ в интернет Санкт-Петербургскому информационно-вычислительному центру РЖД 2
14.04.2014 Петербуржцы получили возможность отслеживать своё движение в электронной очереди в детские сады 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
28.09.2012 В Санкт-Петербурге подать документы для оформления ордера на строительные работы теперь можно в электронном виде 1
10.02.2012 «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» запатентовал ИАС 1
07.09.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: август 2010 года 1
12.07.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: июнь 2010 года 1
17.04.2008 Профиль защиты СИВ ИОГВ Санкт-Петербурга сертифицирован 1
28.02.2008 Финские итэшники признали Питер раньше Токио 1
21.12.2007 В Питере внедряют ЕГАИС для иностранцев 2
08.10.2007 Питер: каждый дом получит ИТ-паспорт 1
14.09.2007 Петербург: «Одно окно» открывается по плану 1
22.08.2007 4 гостиницы Петербурга внедрили ПСОУ 1
18.07.2007 Смольный отдал «гостиничный ЕГАИС» своим 2

Публикаций - 45, упоминаний - 57

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11023 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 613 3
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 2
Рексофт - Reksoft 492 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 178 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 140 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
A1qa 7 1
Gtel 25 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
РЖД Технологии - RZD Digital 37 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Неолант - Neolant 43 1
Базис Консалтинговая компания 36 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Точка качества 5 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
Системы документооборота 522 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Умный архив 4 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5706 1
МегаФон 10901 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Yandex - Яндекс 9326 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 1
Microsoft Corporation 25846 1
Huawei 4703 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 1
Lenovo Group 2472 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
InfoWatch - Инфовотч 1196 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Rocco Forte Hotels - Астория 11 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
Бион - Bion 9 1
Valtera - Вальтера 5 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 1
Альфа-Банк 1987 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Совкомбанк ПАО 319 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 150 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 302 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 424 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Аэроклуб 28 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 304 3
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 24 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 3
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
Администрация Омска 25 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5998 2
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3345 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 57 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 76 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36609 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7562 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2818 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1545 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14093 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4369 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14079 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23441 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33793 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9362 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13048 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 661 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3180 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23098 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7939 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 702 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3858 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1604 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11907 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6404 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13523 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6242 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 525 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 605 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4906 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 759 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 512 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 370 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12303 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4066 2
Электронный документ - Electronic document 1591 2
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 2
Оповещение и уведомление - Notification 6074 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10003 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13250 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6360 8
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 383 3
InfoTeCS - ViPNet Quandor 6 3
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 2
Правительство Москвы - Наш город 111 2
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 13 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 61 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 21 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 179 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Atlassian - Confluence 189 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 244 1
Datastack Artefact 10 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 18 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
ЕАЭС - ТН ВЭД - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 6 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 1
РЖД ЦОД 8 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
InterSystems HealthShare 28 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port 12 1
Carbon Soft - EvaTeam 41 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 23 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 28 1
ЕСЭДД - Единая система электронного документооборота и делопроизводства 5 1
МВД РФ - ФМС РФ - ASBase АС - автоматизированная информационная система Федеральной миграционной службы 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 500 1
Microsoft Windows 16975 1
Microsoft Azure 1530 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 336 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 457 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 627 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 562 1
Казарин Станислав 175 11
Маслова Маргарита 4 3
Беглов Александр 37 3
Валяева Елизавета 72 2
Тарашнина Светлана 2 2
Борченко Павел 60 2
Ваньков Вадим 23 1
Предтеченский Петр 18 1
Лукина Светлана 6 1
Павлов Николай 13 1
Серебряков Виктор 56 1
Чучелов Андрей 44 1
Деянышев Вадим 19 1
Кондарев Сергей 14 1
Гаттаров Руслан 144 1
Громов Иван 102 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Михайлов Евгений 18 1
Вишнякова Наталья 1 1
Мочальников Алексей 13 1
Шорников Александр 4 1
Лосев Сергей 46 1
Сафронов Роман 36 1
Островский Владимир 25 1
Хотин Аркадий 8 1
Линев Андрей 25 1
Федорец Андрей 19 1
Гусев Владимир 26 1
Вронская Светлана 21 1
Денисов Леонид 17 1
Смородин Геннадий 16 1
Батарова Татьяна 14 1
Герасимов Сергей 17 1
Карпман Ольга 9 1
Ладыгин Кирилл 7 1
Курмангалиева Бикеш 8 1
Дудина Янина 6 1
Чугунов Андрей 8 1
Хухашвили Юрий 6 1
Грищенко Сергей 6 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 41
Россия - РФ - Российская федерация 167751 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3372 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 30 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2884 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1306 2
Россия - ЦФО - Курская область 765 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 683 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1069 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 974 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 809 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1104 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 988 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 30 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1807 1
Россия - ПФО - Чувашия - Батыревский район - Батырево 7 1
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