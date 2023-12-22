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ИТ в госсекторе
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В Санкт-Петербурге робот ускоряет проверку участников закупок

Специалисты Санкт Петербургского информационно-аналитического центра помогли внедрить программного робота в работу Санкт Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного сопровождения» (СПб ГКУ «ЦИС»). Проект реализован в рамках программы «Эффективный регион».

СПб ГКУ «ЦИС» отвечает за материально-техническое обеспечение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию города. Также центр контролирует процессы выпуска, выдачи и обслуживания электронных карт «Единая карта петербуржца».

Работа специалистов СПб ГКУ «ЦИС» предусматривает проведение ряда закупок. Проверка участников тендеров на соответствие требованиям законодательства занимает достаточно много времени, поэтому было решено доверить ее программному роботу. Подключаясь к различным государственным реестрам и базам данных, робот по ИНН организации проверяет надежность потенциальных контрагентов. Благодаря использованию технологии RPA, процесс проверки удалось ускорить примерно на 80%. Робот позволяет быстрее формировать актуальный для проведения закупок список юридических лиц, снизить нагрузку на сотрудников и уделять больше внимания сложным задачам.

«Программа ″Эффективный регион″ продолжает поэтапно развиваться в органах власти Санкт-Петербурга. Реализация проекта роботизации в учреждении, подведомственном Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, позволила оптимизировать процесс закупок. Благодаря этому удалось существенно сократить время выполнения сотрудниками рутинных задач и повысить эффективность работы в рамках процесса», – сказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

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