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Администрация Санкт-Петербурга ЕКП Единая карта петербуржца ekp.spb.ru
Единая карта петербуржца (ЕКП) — смарт карта, повышающая уровень комфорта петербуржцев при помощи экосистемы сервисов, созданных благодаря интеграции с банковскими, коммерческими и государственными информационными системами.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 284 1
|Филимоненок Павел 19 2
|Казарин Станислав 175 2
|Врацкий Андрей 175 1
|Сологуб Денис 75 1
|Ушенин Алексей 12 1
|Мыскин Роман 40 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 78 1
|Куртяник Надежда 430 1
|Чернышев Андрей 72 1
|Семион Кирилл 51 1
|Филимонов Антон 22 1
|Терещенко Максим 28 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Мейнцер Антон 20 1
|Чудинов Дмитрий 100 1
|Ванюшкин Дмитрий 13 1
|Кузякина Анна 28 1
|Толокнов Андрей 38 1
|Артюхов Сергей 65 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Дегтярь Владислав 3 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Бельченков Алексей 1 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Хамидулин Ренат 2 1
|Шалыгина Наталия 1 1
|Фогельсон Виктор 49 1
|Стахова Яна 1 1
|Москаленко Валерий 1 1
|Никитин Игорь 23 1
|Глазков Александр 151 1
|Чамара Денис 59 1
|Терещенко Денис 95 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Панченко Иван 195 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 140 1
|Качанов Олег 121 1
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