Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197591
ИКТ 15236
Организации 11705
Ведомства 1507
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26986
Персоны 86185
География 3101
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2811
Мероприятия 894

Администрация Санкт-Петербурга ЕКП Единая карта петербуржца ekp.spb.ru

Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru

Единая карта петербуржца (ЕКП) — смарт карта, повышающая уровень комфорта петербуржцев при помощи экосистемы сервисов, созданных благодаря интеграции с банковскими, коммерческими и государственными информационными системами.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.07.2026 Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка 1
19.06.2025 Чипы для «Единой карты петербуржца»: «Микрон» и КЭПиСП Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве 3
03.12.2024 На базе Единой карты петербуржца появится карта для жителей Ленобласти 2
08.11.2024 «Корус Консалтинг» автоматизировал мониторинг показателей деятельности ИТ-блока ОАО «РЖД» 1
15.08.2024 ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
22.02.2024 Более 285 тыс. человек оформили Единую карту петербуржца в «Сбере» в 2023 году 3
22.12.2023 В Санкт-Петербурге робот ускоряет проверку участников закупок 1
01.02.2022 ИТ-институт РЖД не смог потратить 130 млн руб. на ПО Microsoft 1
17.08.2021 Как устроена АИС, на которой работает вся система налогообложения в России 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
21.01.2020 ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза 1
17.01.2020 Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца 2
06.11.2019 Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк для физических лиц 2
12.09.2019 «Корус консалтинг СНГ» развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения 1
20.05.2019 Банк «Санкт-Петербург» расширил функциональность Единой карты петербуржца 1
02.03.2018 ВТБ принял участие в презентации проекта «Единая карта петербуржца» 3
25.09.2017 Денис Чамара -

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

 1

Публикаций - 18, упоминаний - 27

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25715 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
9522 2
Oracle Corporation 7061 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1461 2
Agfa Gevaert 68 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 501 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 122 1
EmDev - ЕмДев 34 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 200 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 20 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 46 1
Газпром ЦПС 37 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 59 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 101 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 143 1
Примо РПА 16 1
Samsung Electronics 11011 1
Ростелеком 10881 1
Broadcom - VMware 2597 1
SAP SE 5581 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
AMD - Advanced Micro Devices 4624 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 1
Diasoft - Диасофт 1123 1
Naumen - Наумен 744 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 215 1
Nginx - Энджайникс 204 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 361 1
Teradata - Терадата 225 1
Atlassian 152 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 260 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 149 1
SimbirSoft - СимбирСофт 123 1
Ланит Интеграция 218 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 784 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Nvidia Corp 3957 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8771 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 3
НСПК - Национальная система платежных карт 942 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 207 3
РЖД - Российские железные дороги 2086 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 152 2
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Евромед 4 1
Почта России ПАО 2353 1
Газпром ПАО 1484 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Visa International 1990 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2399 1
Роснефть НК - нефтяная компания 558 1
ПСБ - Промсвязьбанк 955 1
Газпром нефть 714 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 77 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5609 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3843 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 616 1
Федеральное казначейство России 1940 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 284 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25330 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5967 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35869 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12837 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13795 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1316 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10587 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12999 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4470 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3564 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2656 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7382 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1515 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34515 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7808 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12129 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28089 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5476 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7130 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1576 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13870 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3245 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 527 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1573 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 771 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 824 2
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 255 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2452 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4546 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1267 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6204 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 543 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1733 2
OpenAI - ChatGPT 693 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1097 2
Google Android 15177 2
Apple iOS 8546 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 212 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 2
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 26 1
Правительство Московской области - Добродел 40 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 67 1
Carbon Soft - EvaTeam 40 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 23 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 157 1
Apache ServiceMix 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Правительство Москвы - Мос.Хаб - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 30 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 28 1
Delta Computers - Delta Sprut 13 1
EmDev - Entaxy - Энтакси 14 1
Luxms Data Boring 14 1
Delta Computers - Delta Serval 11 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 6 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 10 1
Jume Platform 3 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 28 1
Лаб СП - Integration Gears 10 1
Centaur Software - Dental4Windows МИС 5 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaCI/CD 2 1
Carbon Soft - EvaTest 6 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 16 1
Carbon Soft - EvaCRM 2 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaGit 7 1
Филимоненок Павел 19 2
Казарин Станислав 175 2
Врацкий Андрей 175 1
Сологуб Денис 75 1
Ушенин Алексей 12 1
Мыскин Роман 40 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 78 1
Куртяник Надежда 430 1
Чернышев Андрей 72 1
Семион Кирилл 51 1
Филимонов Антон 22 1
Терещенко Максим 28 1
Загуренко Тимофей 2 1
Мейнцер Антон 20 1
Чудинов Дмитрий 100 1
Ванюшкин Дмитрий 13 1
Кузякина Анна 28 1
Толокнов Андрей 38 1
Артюхов Сергей 65 1
Занятнова Валерия 1 1
Дегтярь Владислав 3 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Бессарабенко Александр 23 1
Бельченков Алексей 1 1
Винокуров Евгений 16 1
Хамидулин Ренат 2 1
Шалыгина Наталия 1 1
Фогельсон Виктор 49 1
Стахова Яна 1 1
Москаленко Валерий 1 1
Никитин Игорь 23 1
Глазков Александр 151 1
Чамара Денис 59 1
Терещенко Денис 95 1
Сергеев Сергей 179 1
Панченко Иван 195 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 140 1
Качанов Олег 121 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19418 13
Россия - РФ - Российская федерация 164980 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8507 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2035 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14776 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2243 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1778 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1081 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 480 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1039 2
Россия - ДФО - Магаданская область 529 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1420 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2831 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 898 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 424 1
Россия - ПФО - Самарская область 1555 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1069 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 579 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 201 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 230 1
Россия - СФО - Омская область 784 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 677 1
Россия - ПФО - Пензенская область 635 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1340 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 370 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 712 1
Россия - Крайний Север 346 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 918 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 761 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1531 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 785 1
Россия - ЦФО - Костромская область 474 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 361 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 631 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 113 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 364 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1763 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21468 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 5
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 90 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10828 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4409 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11490 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3936 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7731 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6465 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3553 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15916 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18042 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6690 2
Паспорт - Паспортные данные 2824 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4485 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7028 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2406 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 821 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2099 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 593 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 188 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 195 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8177 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2734 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6609 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5566 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7432 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8562 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 726 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РАН - Российская академия наук 2114 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 1
CNews FORUM Кейсы 310 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще