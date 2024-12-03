На базе Единой карты петербуржца появится карта для жителей Ленобласти

Сбербанк и правительство Ленинградской области начинают реализацию нового проекта по созданию карты «ЕКП Ленинградская» на базе Единой карты петербуржца (ЕКП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ЕКП объединяет в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного, носителя электронной подписи и полиса ОМС. Создание на ее технологической платформе карты «ЕКП Ленинградская» станет межрегиональным проектом, в рамках которого будет действовать единая программа лояльности. Жителям Ленобласти будут доступны скидки и льготы у более чем 650 действующих партнеров проекта в Северной столице, а петербуржцы смогут воспользоваться привилегиями партнеров из Ленинградской области.

Сбербанк и власти субъектов сейчас активно прорабатывают механизмы предоставления мер социальной поддержки и дополнительных сервисов для держателей карты.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Юбилейный для Единой карты петербуржца год стал по-настоящему прорывным в развитии этого проекта. На базе ЕКП уже запущена и успешно работает карта «Серебряный возраст», которая, помимо банковского функционала и всех возможностей ЕКП, предоставляет актуальные для людей старшего поколения бонусы, например, проход в музей за символическую плату в 1 руб. А теперь мы планируем новый проект – «ЕКП Ленинградская». Карта во многом будет повторять функционал Единой карты петербуржца, при этом с ее появлением у жителей сразу двух регионов появятся новые возможности, связанные с расширением программы лояльности. Многие жители Ленобласти работают в Северной столице или регулярно здесь бывают по другим причинам. Петербуржцы тоже часто выезжают в соседний регион по своим делам. Объединение карт на общей платформе позволит сделать определенные услуги партнеров проектов более доступными для всех, независимо от места их регистрации и жительства».