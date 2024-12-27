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Суховерхов Дмитрий



27.12.2024 В 2024 г. жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз 1
25.12.2024 Сбербанк: жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом 1
12.12.2024 Продавцы на маркетплейсах могут застраховать свои товары 1
03.12.2024 На базе Единой карты петербуржца появится карта для жителей Ленобласти 1
22.11.2024 Сбербанк: жители Северо-Запада стали чаще «улыбаться» при совершении покупок 1
13.11.2024 Сбербанк: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин 1
24.09.2024 Сбербанк: с начала 2024 г. предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили 56 млрд руб. онлайн 1
22.08.2024 Петербуржцы переходят на оплату улыбкой: с начала года сервис использовали более 500 тысяч раз 1
18.06.2024 Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона 1
17.06.2024 «Сбер» и КГТУ договорились совместно готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта 1
14.06.2024 Сбербанк и правительство Калининградской области планируют совместно развивать проекты на основе ИИ 1
01.12.2022 «Сбер» открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Суховерхов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 616 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 12
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 5
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 4
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Ведяхин Александр 131 1
Волкогон Владимир 2 1
Беспрозванных Алексей 5 1
Кузнецов Станислав 127 1
Куйвашев Евгений 21 1
Белевцев Андрей 63 1
Ведерников Михаил 5 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 6
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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