«Сбер» и КГТУ договорились совместно готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта

«Сбер» и Калининградский государственный технический университет (КГТУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательных, научных, просветительских, информационных и профориентационных проектов. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и ректор КГТУ, кандидат экономических наук, доцент Владимир Волкогон.

«Сбер» и университет будут развивать образовательные программы по изучению искусственного интеллекта, информационных и инфокоммуникационных технологий. Запланированы совместные акселерационные программы для молодых предпринимателей и содействие «Сбера» в повышении квалификации преподавателей.

Студенты Калининградского государственного технического университета, обучающиеся по совместной образовательной программе, смогут проходить практику и стажировку в банке, вести научные и прикладные исследования на базе «Сбера».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Мы расширяем комплексное сотрудничество с КГТУ, выходим за рамки предоставления стандартных банковских услуг. Мы будем делиться своими наработками и участвовать в образовательном процессе – совместно готовить высококвалифицированных специалистов, отвечающих самым высоким требованиям рынка труда. Это даст выпускникам вуза новые возможности, способствует развитию IT-образования в России и позволит будущим специалистам сделать бесшовный переход от обучения к работе».

Владимир Волкогон, ректор КГТУ, кандидат экономических наук, доцент, сказал: «КГТУ и «Сбер» 12 лет связывают тесные партнёрские связи. Это сотрудничество всегда было направлено на качественный и современный уровень подготовки финансистов и управленцев, а с недавнего времени и специалистов в области IT-сферы. Наше взаимодействие позволяет совершенствовать для этого материальную базу, даёт возможности для прохождения нашими студентами практики в топовой финансовой организации и дальнейшем трудоустройстве выпускников КГТУ».