КГТУ Калининградский государственный технический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» — крупнейшее высшее учебное заведение отрасли рыбного хозяйства России. В КГТУ реализуются профессиональные программы подготовки бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и послевузовские программы подготовки кандидатов и докторов наук, а также различные дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
