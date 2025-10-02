КГТУ - Калининградский государственный технический университет

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» — крупнейшее высшее учебное заведение отрасли рыбного хозяйства России. В КГТУ реализуются профессиональные программы подготовки бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и послевузовские программы подготовки кандидатов и докторов наук, а также различные дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.