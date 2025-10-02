Разделы

КГТУ Калининградский государственный технический университет

КГТУ - Калининградский государственный технический университет

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» — крупнейшее высшее учебное заведение отрасли рыбного хозяйства России. В КГТУ реализуются профессиональные программы подготовки бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и послевузовские программы подготовки кандидатов и докторов наук, а также различные дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.

УПОМИНАНИЯ


02.10.2025 В России внедряют роботизированные тренажёры для обучения студентов 1
11.10.2024 ГК Softline помогла открыть Центр киберучений в КГТУ 3
17.06.2024 «Сбер» и КГТУ договорились совместно готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта 2
23.04.2018 Mail.Ru Group предлагает 100 лучшим студентам стать представителями компании 1
17.04.2017 МТС назначила директора по розничному рынку в Санкт-Петербурге 1
29.04.2009 Российский "Институт Технологий НР" становится международным 1
29.04.2009 Российский «Институт Технологий НР» стал международным 1

