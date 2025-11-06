Разделы

Билайн и КГТУ будут вместе готовить профессионалов

Билайн и Калининградский государственный технический университет запускают масштабное образовательное сотрудничество, направленное на подготовку новых поколений специалистов.

В рамках партнерства учебный процесс станет ближе к практике: студенты смогут работать с кейсами из повседневной работы Билайна, решать реальные задачи, которые стоят перед сотрудниками, а также проходить стажировки. Они смогут узнать, как специалисты Билайн при развитии сети применяют искусственный интеллект и технологии Big Data, а также тестируют новое отечественное оборудование.

Погружению студентов в реальную работу будет способствовать запуск факультатива «Современные технологии мобильной связи». В рамках курса студенты получат базу в области телекома, смогут разобраться в устройстве современных сетей и получить практические навыки работы с оборудованием.

Компания также поддержит университетские кейс-соревнования, будет оценивать учебные материалы и включится в совместные исследования. Кроме того, эксперты Билайна выступят на научных форумах и семинарах, примут участие в итоговой аттестации, помогут в адаптации образовательных программ под реальные вызовы отрасли.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайн:

«Мы давно работаем с вузами: у нас уже более 30 партнеров по всей России. Сотрудничество с КГТУ для нас имеет особую важность, поскольку это основной технический университет в Калининградской области. Многие его выпускники уже работают в нашей компании. Уверены, что это партнерство принесет пользу обеим сторонам, ведь мы будем не просто приглашать студентов на практику. С нашей стороны также будет осуществляться проверка знаний и итоговой аттестации, участие в научных проектах и внедрение инноваций в учебный процесс».

Врио ректора КГТУ Альберт Мнацаканян:

«Мы не хотим, чтобы студенты проходили обучение только на теоретических материалах. Их нужно вовлекать в реальный мир — в бизнес, в проекты, в вызовы, с которыми сталкивается страна. Работа с Билайн — это не просто программа стажировок, а настоящая интеграция науки, практики и инноваций. Это возможность для наших выпускников быть готовыми к рынку уже в начале карьерного пути».

