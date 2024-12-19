Шоржин Валерий
Шоржин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Хренков Владимир 24 8
|Ершов Андрей 50 7
|Ушацкий Андрей 105 7
|Дубовсков Андрей 89 7
|Лацанич Василь 106 6
|Корня Алексей 78 5
|Савченко Вадим 19 5
|Торбахов Александр 94 5
|Зайков Максим 25 5
|Смирнов Вячеслав 41 4
|Кирсанова Светлана 69 4
|Карева Ирина 4 4
|Дмитриев Кирилл 108 3
|Кауров Алексей 11 3
|Поповский Александр 90 3
|Насретдинов Ренат 6 3
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
|Халин Дмитрий 55 2
|Чернышева Татьяна 5 2
|Голяндрина Мария 5 2
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
|Фридман Михаил 134 2
|Travers Jeff - Траверс Джефф 8 2
|Нефедов Юрий 5 2
|Насредтинов Ренат 2 2
|Авен Петр 56 2
|Русанов Сергей 48 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
|Жуков Олег 24 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
|Горбунов Александр 54 1
|Илюхин Владимир 5 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Добровинский Александр 35 1
|Горячкин Алексей 6 1
|Еремин Андрей 15 1
|Угрюмова Полина 2 1
|Минуллина Талия 3 1
|Юртаев Герман 16 1
|Кулик Вадим 180 1
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