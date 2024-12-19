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Шоржин Валерий



19.12.2024 «Билайн» в 2025 г. переведет спектр 3G в LTE в 15 субъектах России 1
11.12.2024 «Билайн» открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова 1
29.11.2024 «Билайн» открыл в Петербурге лабораторию для тестирования отечественного телеком-оборудования 1
03.10.2024 билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть 1
22.08.2024 Центр обработки данных билайн первым в России прошел сертификацию по системе «зеленого строительства» 1
25.07.2024 «Билайн» развивает собственную экспертизу для сервисного обслуживания домашнего интернета 1
12.07.2024 В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании 1
27.06.2024 билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть 1
27.06.2024 «Билайн» развернул VoLTE на всю федеральную сеть 1
29.05.2024 «Билайн» запускает образовательные факультативы в ведущих технических вузах России 1
12.04.2024 Билайн запатентовал новый метод рефарминга 1
28.12.2023 «Билайн» увеличил в три раза скорость мобильного интернета в «Сапсане» 1
30.11.2023 Компания N3COM модернизирует транспортную сеть DWDM ПАО «Вымпелком» 1
29.11.2023 билайн модернизировал транспортную сеть в рамках проекта «Южный транзит» 1
16.10.2023 В «Билайне» новый президент, выходец из Роскомнадзора и выпускник Высшей школы КГБ 1
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
02.08.2023 Сеть билайна стала надежнее за счет шестикратного увеличения мощности дата-центра 1
19.06.2023 билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона «билайн engineering» 1
28.11.2022 Российским покупателям «Билайна» не хватает денег. Оператора купят в кредит 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 1
24.10.2022 «Билайн» и ПГУТИ будут сотрудничать в сфере ИТ 1
05.09.2022 Количество пользователей VoWiFi в сети «билайн» выросло почти в 4 раза 1
23.05.2022 «билайн» и студенты СПбГУТ подготовили сеть в центре Петербурга к летним нагрузкам 1
09.12.2021 «Билайн» увеличил инвестиции и расширил сеть в Дагестане 1
24.02.2021 «Билайн» увеличил сеть 4G в 2,5 раза за последние три года 1
12.02.2021 «Билайн» утроил мощность ЦОДа для сохранения высоких темпов развития сети 1
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
17.12.2020 «Билайн» и Nokia будут совместно тестировать решения для 5G в концепции Open RAN 1
25.11.2020 Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи 1
24.11.2020 «Билайн» объявил об изменении операционной модели развития сети 1
11.11.2020 «Билайн» внедряет в российских городах сети нового поколения на базе искусственного интеллекта 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 2
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
04.09.2019 МТС и правительство Камчатского края договорились о создании «умного города» 1
09.01.2019 МТС купила одного из крупнейших в России облачных провайдеров 1
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей 1
22.06.2018 МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов 1
28.02.2018 МТС и Ericsson подписали соглашение о создании исследовательского центра в Республике Татарстан 1
02.06.2017 МТС и Nokia объявили о расширении сотрудничества 1

Публикаций - 58, упоминаний - 59

Шоржин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 30
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 6
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 6
NVision Group - Энвижн Груп 679 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
АФК Система ПАО 1797 4
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 4
МегаФон 8805 3
Microsoft Corporation 24625 3
Huawei 3933 3
Vodafone Group 1370 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 3
Ситроникс КАСУ - Ситроникс комплексные автоматизированные системы управления 7 3
Киевстар - Kyivstar 539 3
Samsung Electronics 10255 3
Xiaomi 1732 3
Apple Inc 12101 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 3
Oracle Corporation 6688 2
Авантаж 66 2
HTC Corporation 1499 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Ростелеком 9701 2
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 2
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 2
N3COM 13 2
NetApp - Network Appliance 636 1
Broadcom - VMware 2359 1
Xerox 1139 1
Mobile TeleSystems B.V. 6 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 23 1
Nokia Siemens 125 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 3
Альфа-Банк 1769 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 18 2
Spencer Stuart International 2 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 2
Альфа-Групп 696 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 2
МГТС Недвижимость 7 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 39 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Система Капитал УК 14 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
American Express - Amex 328 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
American Airlines 86 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Royal Mail Group 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 4 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
АЛОР брокер 5 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
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Рустелеком ТК 304 1
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 2
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