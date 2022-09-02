Количество пользователей VoWiFi в сети «билайн» выросло почти в 4 раза

Технологией Voice over Wi-Fi (VoWiFi), позволяющей клиентам звонить, принимать звонки и смс через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети, могут воспользоваться уже в 30 субъектах России, где проживает более 65% абонентов «билайна».

Количество клиентов, использующих этот сервис, с 2021 г. выросло почти в четыре раза, а у трети из них больше половины голосового трафика идет через звонки по Wi-Fi.

Одно из преимуществ этой технологии — доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где Wi-Fi есть, а сотовой сети почти нет. Например, в недавно застроенных районах, где еще недостаточно базовых станций. Кроме того, технология построена так, что телефонный аппарат сам выбирает оптимальную беспроводную технологию — Wi-Fi или сотовую сеть — через которую будет выполнять голосовой вызов.

Сервис VoWiFi доступен для абонентов 30 субъектов, включая Красноярск, Новосибирск, Краснодар, Москву и так далее. В ближайших планах запустить работу сервиса еще в 10 регионах.

Со списком моделей смартфонов с поддержкой VoWiFi можно ознакомиться по ссылке. Включить эту опцию необходимо один раз, далее — аппарат будет самостоятельно будет переходить на VoWiFi, когда такая возможность появится. Важно отметить, что опцию поддерживают только устройства и сим-карты, поддерживающие LTE. Также для корректной работы прошивка смартфона должна поддерживать VoWiFi.

Большинство телефонов будут отображать на экране, что аппарат зарегистрирован в VoWiFi или WiFiCall до вызова, так и во время звонка. Так абонент сможет убедиться, что уже пользуется данной технологией. Если все компоненты работают правильно, абонент может не замечать в повседневной жизни, через какую технологию идет вызов. Тарифицируются такие вызовы как в домашнем регионе, не зависимо от локации абонента.

Исполнительный вице-президент «билайна» по технике Валерий Шоржин: «Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг, предоставляемых нашим абонентам. Рассматривая технологию 4G/LTE в качестве основы мобильной связи в перспективе ближайших 2-3 лет, «билайн» продолжает строительство таких базовых станций, запускает в регионах технологии VoLTE и VoWiFi, а также проводит рефарминг, в рамках которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G/LTE».