Wi-Fi Calling VoWiFi Voice over Wi-Fi Интернет-звонки через сеть Wi-Fi
- Технология Voice over Wi-Fi позволяет совершать звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях, высотках или во время поездки за границу.
- VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration
Интернет-телефония
- Софтфон - Software Telephone - программный телефон
- VoWiMAX - Voice over WIMAX
- xDSL - VoDSL - Voice over DSL
СОБЫТИЯ
|26.06.2025
|
Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее
. Следующим этапом стало внедрение альтернативной технологии совершения звонков – Voice over Wi‑Fi (VoWiFi). С новой услугой абоненты T2 могут совершать и принимать вызовы, используя в качестве
|23.06.2025
|
Технология VoWiFi стала доступна для абонентов «Ростелекома»
Абоненты «Ростелекома» в 13 регионах получили доступ к технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi), которая позволяет совершать и принимать голосовые звонки и SMS в зонах, где мобильна
|29.04.2025
|
Т2 внедрила технологию VoWiFi в Ростовской области
нялся за внедрение другой технологии альтернативного способа совершения звонков – Voice over Wi‑Fi (VoWiFi). С новой услугой абоненты T2 могут совершать и принимать вызовы, используя в качестве
|07.04.2025
|
Т2 внедрил технологию VoWiFi в двух столицах
е открыта жителям Ставропольского края и Тамбовской области. Компания планирует внедрить технологию VoWiFi во всех регионах присутствия в течение нескольких месяцев. Об этом CNews сообщили пред
|28.01.2025
|
Аналитика МТС: на технологии звонков в интернете приходится почти половина голосового трафика
са через интернет в 2024 г. – общая доля голосового трафика через VoLTE (голос через 4G интернет) и VoWiFi (голос через Wi-Fi) выросла к концу 2024 г. в общем объеме голосовых услуг до 45,1% с
|28.12.2024
|
Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи
«Билайн» сообщает о значительном росте числа пользователей технологии VoWiFi (позволяет абоненту звонить и принимать вызовы, а также отправлять и принимать смс, ко
|03.10.2024
|
билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть
«ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoWiFi (Voice over WiFi) во всех регионах присутствия в России. За последние 12 месяцев колич
|24.01.2024
|
Москвичи оценили преимущества VoWiFi: активных пользователей услуги стало на 43% больше
Москвичи продолжают использовать возможности технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По
|01.12.2023
|
Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика в сети билайна
Популярность VoLTE и количество пользователей VoWiFi в сети билайна продолжает расти, доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE и VoWiFi, а трафик VoWiFi за
|29.03.2023
|
Спрос на услугу VoWiFi от билайна вырос в 5 раз среди москвичей, выезжающих за границу
Москвичи всё больше используют возможности технологии VoWiFi, которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайна, тол
|06.09.2022
|
«Мегафон» запустил федеральную сеть VoWiFi
вы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено. Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций д
|05.09.2022
|
Количество пользователей VoWiFi в сети «билайн» выросло почти в 4 раза
Технологией Voice over Wi-Fi (VoWiFi), позволяющей клиентам звонить, принимать звонки и смс через сети Wi-Fi в местах со сл
|27.08.2019
|
МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая
Компания МТС объявила о запуске в Республике Алтай технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Теперь абоненты МТС Горного А
|24.07.2019
|
МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области
слуг, объявил о запуске в Тамбове и Тамбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря Wi-Fi Calling
|17.06.2019
|
МТС запустила Wi-Fi Calling и VoLTE в Карелии
ала первым оператором в Карелии, запустившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi
|17.06.2019
|
МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области
уске в Орле и Орловской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi , а также по сети LTE — Wi-Fi Calling и VoLTE (Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling абоненты
|03.04.2019
|
МТС запустила Wi-Fi Сalling в Новосибирске и области
вил о запуске первым в Новосибирской области технологии передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi
|21.09.2018
|
МТС запустила Wi-Fi Calling в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
е в Санкт-Петербурге и Ленинградской области технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi
|20.06.2018
|
МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Башкортостане
МТС, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдер цифровых услуг, запустил технологии передачи голосового трафика по сетям LTE (VoLTE или Voice over LTE) и Wi-Fi (Wi-Fi Calling) в Республике Башкортостан. В пресс-релизе, поступившем в редакцию CNews, говорится, что МТС стала первым оператором в Башкортостане, запустившим сервисы интернет-звонков на базе
|25.04.2017
|
Tele2 запустил VoWiFi-сервис на базе движка Spirit
Spirit, в условиях сокращения использования традиционных услуг телеком операторов Voice over Wi-Fi (VoWiFi) является одной из наиболее актуальных технологий и способом расширения покрытия и емк
|16.03.2017
|
Столичные абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi
Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обеспечит своим абонентам возможность пользоваться услугой «Wi-Fi-звонки» в Московском метрополитене. Соответствующее соглашение компания заключила с оператором единого Wi-Fi-пространства в столичном транспорте «МаксимаТелеком», сообщили CNews в Tele2.
|23.11.2016
|
Tele2 запустил звонки через Wi-Fi для московских абонентов
но хорошее качество сигнала оператора. У абонентов Tele2 теперь есть надежное современное решение − Wi-Fi Calling. Вместо сотовой сети смартфон подключается к Wi-Fi, а затем передает голос и SM
|15.11.2016
|
МТС и Samsung запустили в России сервис Wi-Fi Calling
ng, позволяющего абонентам пользоваться голосовыми услугами связи МТС в любой доступной Wi-Fi-сети (Voice over Wi-Fi). Как рассказали CNews в МТС, для того чтобы совершить вызов по технологии W
|08.09.2015
|
Ericsson: услуга Wi-Fi calling меняет привычки абонентов
звонки через сеть Wi-Fi при отсутствии сотового покрытия и не требует установки специального приложения. 70% опрошенных пользователей отметили улучшение качества связи при голосовых вызовах с помощью Wi-Fi Calling. 53% респондентов заявили о том, что используют Wi-Fi Calling в качестве альтернативы другим голосовым приложениям. Большинство опрошенных привлекает возможность звонить, н
