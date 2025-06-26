Разделы

Wi-Fi Calling VoWiFi Voice over Wi-Fi Интернет-звонки через сеть Wi-Fi


26.06.2025 Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее

. Следующим этапом стало внедрение альтернативной технологии совершения звонков – Voice over Wi‑Fi (VoWiFi). С новой услугой абоненты T2 могут совершать и принимать вызовы, используя в качестве
23.06.2025 Технология VoWiFi стала доступна для абонентов «Ростелекома»

Абоненты «Ростелекома» в 13 регионах получили доступ к технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi), которая позволяет совершать и принимать голосовые звонки и SMS в зонах, где мобильна
29.04.2025 Т2 внедрила технологию VoWiFi в Ростовской области

нялся за внедрение другой технологии альтернативного способа совершения звонков – Voice over Wi‑Fi (VoWiFi). С новой услугой абоненты T2 могут совершать и принимать вызовы, используя в качестве
07.04.2025 Т2 внедрил технологию VoWiFi в двух столицах

е открыта жителям Ставропольского края и Тамбовской области. Компания планирует внедрить технологию VoWiFi во всех регионах присутствия в течение нескольких месяцев. Об этом CNews сообщили пред
28.01.2025 Аналитика МТС: на технологии звонков в интернете приходится почти половина голосового трафика

са через интернет в 2024 г. – общая доля голосового трафика через VoLTE (голос через 4G интернет) и VoWiFi (голос через Wi-Fi) выросла к концу 2024 г. в общем объеме голосовых услуг до 45,1% с

28.12.2024 Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

«Билайн» сообщает о значительном росте числа пользователей технологии VoWiFi (позволяет абоненту звонить и принимать вызовы, а также отправлять и принимать смс, ко
03.10.2024 билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть

«ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoWiFi (Voice over WiFi) во всех регионах присутствия в России. За последние 12 месяцев колич
24.01.2024 Москвичи оценили преимущества VoWiFi: активных пользователей услуги стало на 43% больше

Москвичи продолжают использовать возможности технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По

01.12.2023 Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика в сети билайна

Популярность VoLTE и количество пользователей VoWiFi в сети билайна продолжает расти, доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE и VoWiFi, а трафик VoWiFi за

29.03.2023 Спрос на услугу VoWiFi от билайна вырос в 5 раз среди москвичей, выезжающих за границу

Москвичи всё больше используют возможности технологии VoWiFi, которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайна, тол
06.09.2022 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoWiFi

вы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено. Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций д
05.09.2022 Количество пользователей VoWiFi в сети «билайн» выросло почти в 4 раза

Технологией Voice over Wi-Fi (VoWiFi), позволяющей клиентам звонить, принимать звонки и смс через сети Wi-Fi в местах со сл
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая

Компания МТС объявила о запуске в Республике Алтай технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Теперь абоненты МТС Горного А
24.07.2019 МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области

слуг, объявил о запуске в Тамбове и Тамбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря Wi-Fi Calling

17.06.2019 МТС запустила Wi-Fi Calling и VoLTE в Карелии

ала первым оператором в Карелии, запустившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi
17.06.2019 МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области

уске в Орле и Орловской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi , а также по сети LTE — Wi-Fi Calling и VoLTE (Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling абоненты
03.04.2019 МТС запустила Wi-Fi Сalling в Новосибирске и области

вил о запуске первым в Новосибирской области технологии передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi
21.09.2018 МТС запустила Wi-Fi Calling в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

е в Санкт-Петербурге и Ленинградской области технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi
20.06.2018 МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Башкортостане

МТС, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдер цифровых услуг, запустил технологии передачи голосового трафика по сетям LTE (VoLTE или Voice over LTE) и Wi-Fi (Wi-Fi Calling) в Республике Башкортостан. В пресс-релизе, поступившем в редакцию CNews, говорится, что МТС стала первым оператором в Башкортостане, запустившим сервисы интернет-звонков на базе

25.04.2017 Tele2 запустил VoWiFi-сервис на базе движка Spirit

Spirit, в условиях сокращения использования традиционных услуг телеком операторов Voice over Wi-Fi (VoWiFi) является одной из наиболее актуальных технологий и способом расширения покрытия и емк
16.03.2017 Столичные абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi

Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обеспечит своим абонентам возможность пользоваться услугой «Wi-Fi-звонки» в Московском метрополитене. Соответствующее соглашение компания заключила с оператором единого Wi-Fi-пространства в столичном транспорте «МаксимаТелеком», сообщили CNews в Tele2.

23.11.2016 Tele2 запустил звонки через Wi-Fi для московских абонентов

но хорошее качество сигнала оператора. У абонентов Tele2 теперь есть надежное современное решение − Wi-Fi Calling. Вместо сотовой сети смартфон подключается к Wi-Fi, а затем передает голос и SM
15.11.2016 МТС и Samsung запустили в России сервис Wi-Fi Calling

ng, позволяющего абонентам пользоваться голосовыми услугами связи МТС в любой доступной Wi-Fi-сети (Voice over Wi-Fi). Как рассказали CNews в МТС, для того чтобы совершить вызов по технологии W
08.09.2015 Ericsson: услуга Wi-Fi calling меняет привычки абонентов

звонки через сеть Wi-Fi при отсутствии сотового покрытия и не требует установки специального приложения. 70% опрошенных пользователей отметили улучшение качества связи при голосовых вызовах с помощью Wi-Fi Calling. 53% респондентов заявили о том, что используют Wi-Fi Calling в качестве альтернативы другим голосовым приложениям. Большинство опрошенных привлекает возможность звонить, н

Публикаций - 107, упоминаний - 173

Wi-Fi Calling и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3129 19
Samsung Electronics 10643 18
Apple Inc 12654 17
МегаФон 9956 16
ZTE Corporation 774 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 6
Sony 6636 6
Ростелеком 10346 6
LG Electronics 3679 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 5
Huawei 4231 5
Lenovo Motorola 3530 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 4
Xiaomi 1983 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 3
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 125 3
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 36 3
Motorola Inc 1150 3
Mitel Corp - Mitel Networks 58 3
Mavenir 16 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 278 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 2
Microsoft Corporation 25264 2
Telegram Group 2597 2
Cisco Systems 5224 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 373 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 459 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Belkin 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 3
Связной ГК 1384 3
Евросеть 1417 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 2
Почта России ПАО 2253 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
UMA - United Music Agency 40 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Водный стадион Технопарк 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Градиент 95 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Гостиница Морская 1 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 1
Нижегородская ярмарка 23 1
Нижний Новгород - Сормовский парк 3 1
Мираж Синема - Сеть кинотеатров 4 1
Великий камень - индустриальный парк 3 1
ВымпелКом - Хайв 17 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
Сочи Парк 13 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2710 1
Лента - Сеть розничной торговли 2276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12903 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 81
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 53
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1277 52
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 38
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 29
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 22
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6166 13
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5170 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 12
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1099 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 10
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 108 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 9
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 339 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2370 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 7
Apple iOS 8270 11
Google Android 14732 11
МТС - Мой МТС 120 8
Apple iPhone 5 777 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 6
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 5
Apple - App Store 3013 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 3
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 3
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 3
Google YouTube - Видеохостинг 2898 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3442 3
Apple iPhone 6 4862 3
Microsoft Windows 16362 3
Oracle Java - язык программирования 3336 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 178 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 2
Microsoft Windows Mobile 2003 156 2
SanDisk TransFlash 45 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 2
Rakuten Viber 652 2
Kaspersky OS 145 2
Linux OS 10941 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5867 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 121 1
Apple Music 116 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4095 1
Huawei nova - Серия смартфона 77 1
Apple FaceTime 185 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Apple iTunes Store 1115 1
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 4
Webb Richard - Уэбб Ричард 9 3
Джакония Александр 4 3
Шоржин Валерий 63 2
Кондратов Антон 11 2
Граф Аркадий 25 2
Скурихин Владимир 17 2
Мотлях Константин 19 2
Бирюков Олег 38 2
Лукиян Дмитрий 16 2
Житник Роман 5 2
Лацанич Василь 106 2
Касперский Евгений 330 1
Миньковский Михаил 25 1
Макаров Алексей 67 1
Жижикин Игорь 32 1
Дмитриев Алексей 64 1
Гурджиян Руслан 20 1
Вольпе Борис 92 1
Свириденко Андрей 99 1
Черкасов Дмитрий 36 1
Коротин Павел 31 1
Василенко Александр 93 1
Мудрецов Александр 26 1
Кочкин Александр 27 1
Титов Алексей 40 1
Патока Андрей 110 1
Годовиков Антон 35 1
Павленко Антон 18 1
Марченко Антон 12 1
Загорулько Анатолий 2 1
Воробьев Сергей 16 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Потепко Вячеслав 5 1
Машин Дмитрий 21 1
Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
Яковлева Елена 20 1
Лаптева Марина 114 1
Марченко Евгений 2 1
Зуев Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8149 17
Беларусь - Белоруссия 6043 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 994 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18273 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 6
Европа 24653 6
Армения - Республика 2373 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 4
Россия - СФО - Республика Тыва 362 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2676 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 4
Казахстан - Республика 5811 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 972 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1251 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 677 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 454 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1675 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 3
Узбекистан - Республика 1876 3
Россия - УФО - Челябинская область 1398 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 994 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 952 2
Россия - УФО - Курганская область 583 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 434 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 147 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2168 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Юность - радиостанция 51 1
Silicon.com 364 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
Current Analysis 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
Juniper Research 551 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
ABI Research 235 1
Forrester Research 828 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
