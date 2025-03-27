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Скурихин Владимир


27.03.2025 «МегаФон» в Ростовской области возглавил новый топ‑менеджер 1
18.01.2024 «МегаФон» в Волгоградской области возглавил новый топ-менеджер 1
11.12.2023 «Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье 1
04.12.2023 «Мегафон» в Ростовской области возглавил новый топ-менеджер 1
29.11.2023 В «Мегафоне» новый директор по региональному развитию регионов Юга и Кавказа 1
04.09.2023 «Мегафон» представил нового директора в Ульяновской области 1
16.08.2023 «Мегафон» представил нового директора в Чувашии 1
26.04.2023 «Мегафон» представил нового директора в Оренбургской области 1
06.04.2023 У «Мегафона» в Самарской области новый директор 1
04.04.2023 «Мегафон» представил нового директора в Татарстане 1
14.02.2022 «Мегафон» запустил продажу смартфонов по подписке во всех регионах России 1
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры 1
28.12.2021 «Мегафон» начал продавать по подписке iPhone, Samsung и Xiaomi 2
28.12.2021 «Мегафон» начал продавать смартфоны по подписке 1
15.12.2021 «Мегафон» предложил новый формат оплаты покупок в салонах связи 1
01.12.2021 Аналитика «Мегафона»: в 2021 г. продажи устройств для «умного дома» выросли на 34% 1
21.10.2021 Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Скурихин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9082 17
МегаФон Ритейл 81 8
Samsung Electronics 10313 5
Xiaomi 1770 5
Apple Inc 12192 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 2
Huawei 3976 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 1
Yandex - Яндекс 7527 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 410 1
BBK OPPO Electronics 386 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 302 1
ZTE Corporation 751 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Арентер 4 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 1
Тинькофф кредит брокер 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7448 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2941 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7705 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8423 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 458 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1169 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5838 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1062 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7932 2
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 85 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2185 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1261 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1032 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1794 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13916 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 1
Аксессуары 3934 1
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Степин Алексей 13 1
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Павленко Антон 15 1
Джур Инна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 13
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2001 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 415 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 1
Узбекистан - Республика 1758 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5949 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2444 1
Информатика - computer science - informatique 1074 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 676 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 2
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 5 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 9 1
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1536 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 12 1
Международный женский день - 8 марта 350 1
День знаний - 1 сентября 35 1
День молодёжи - 27 июня 915 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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