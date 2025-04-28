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Телюков Олег



28.04.2025 В Сибири и на Дальнем Востоке развивать «МегаФон» будет новый топ-менеджер 1
11.12.2023 «Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье 1
29.11.2023 В «Мегафоне» новый директор по региональному развитию регионов Юга и Кавказа 1
05.07.2023 Анна Часовенная возглавила «Мегафон» на Северо-Западе 1
04.10.2022 «Мегафон» и Yota объединяют розничные сети 1
02.08.2022 Развивать «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер 1
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
04.09.2018 Tele2 объявил о назначении Сергея Тимошина директором макрорегиона «Северо-Запад» 2
09.10.2012 Олег Телюков назначен генеральным директором макрорегиона «Северо-Запад» в «Tele2 Россия» 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Телюков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9183 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2944 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 2
Ростелеком 9875 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Калининградские мобильные сети 15 1
МегаФон Ритейл 82 1
Т2 - Т2 Мобайл - ММС - Мурманская Мобильная Сеть 10 1
Почта России ПАО 2148 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2478 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
Евросеть 1412 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
Петербургский метрополитен ГУП 140 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7488 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1029 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8033 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8531 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6507 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12800 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6999 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4871 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1817 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6463 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4927 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7758 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4850 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24585 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12362 1
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Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 686 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13617 1
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
МегаФон Experience Store 4 1
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