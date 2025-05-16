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Часовенная Анна


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Развитием «МегаФона» на исторической родине компании займется новый топ-менеджер 1
05.07.2023 Анна Часовенная возглавила «Мегафон» на Северо-Западе 1
24.11.2021 Yota разместила терминалы EnerGO на точках продаж в Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Часовенная Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 2
МегаФон 9224 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 291 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7501 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21072 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24655 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9826 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1783 1
Прахов Михаил 37 1
Телюков Олег 9 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2741 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7696 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24716 2
Золотое кольцо России 46 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5890 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1481 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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