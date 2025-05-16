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Часовенная Анна
УПОМИНАНИЯ
|16.05.2025
|Развитием «МегаФона» на исторической родине компании займется новый топ-менеджер 1
|05.07.2023
|Анна Часовенная возглавила «Мегафон» на Северо-Западе 1
|24.11.2021
|Yota разместила терминалы EnerGO на точках продаж в Санкт-Петербурге 1
Часовенная Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 2
|МегаФон 9224 1
|Прахов Михаил 37 1
|Телюков Олег 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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